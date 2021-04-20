Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

20.04.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)37.449,70-0,13-7,53
İş Bankası (C)4,830,84-28,89
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,01-1,31-22,02
İş Girişim16,04-1,66-15,36
İş GMYO1,850,54-27,17
İş Y. Men. Değ.14,30-1,38-13,84
İş Yat. Ort.2,75-2,14-18,23
İşbir Holding6.316,60-5,72130,53
Işık Plastik31,40-7,32

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,990,00-13,16
İttifak Holding1,87-5,56-16,14
İz Hayvancılık Tarım17,009,25-5,56
İzmir Demir Çelik2,20-2,65-33,53
İzmir Fırça7,204,0529,50
Jantsa Jant Sanayi709,5010,00115,32
Kafein Yazılım24,28-2,9613,78
Kaplamin21,76-7,40-35,62
Kardemir (A)6,01-1,641,01
Kardemir (B)6,241,3018,41
Kardemir (D)7,20-1,1024,57
Karel Elektronik25,52-3,5510,67
Karsan Otomotiv3,49-4,387,38
Karsu Tekstil13,24-4,7554,85
Kartonsan53,40-6,81-43,60
Katmerciler Ekipman3,49-2,5113,31
Kent Gıda350,00-3,05-1,57
Kerevitaş Gıda5,19-2,26-21,12
Kervan Gıda16,40-3,0724,05
Kervansaray Yat. Holding0,571,79-54,76
Kiler GMYO1,79-3,76-28,69
Klimasan Klima22,00-6,1429,64
Koç Holding17,86-0,89-12,68
Konfrut Gıda16,260,18-3,79
Kontrolmatik Teknoloji Enerji55,35-10,00133,74
Konya Çimento838,30-5,70-25,81
Kordsa Teknik Tekstil21,74-1,9839,81
Koza Altın109,00-2,2412,72
Koza Madencilik13,58-3,07-12,33
Körfez GMYO4,83-3,21-16,72
Kristal Kola2,14-4,46-45,41
Kron Telekomünikasyon54,90-1,9649,02
Kuştur Kuşadası Turizm216,10-6,0437,38
Kuyumcukent Gayrimenkul2,20-3,51-4,35
Kütahya Porselen51,30-10,001,68
Lider Faktoring2,62-3,32-23,17
Link Bilgisayar35,24-4,5010,56
Logo Yazılım148,40-2,6919,14
Lokman Hekim Sağlık15,95-2,9248,34
Lüks Kadife53,85-9,9586,33
Makina Takım3,17-3,35-7,04
Marka Yatırım Holding6,140,66-4,51
Marmaris Altınyunus161,70-8,4945,54
Marshall243,40-6,38-20,64
Martı GMYO1,904,97-30,91
Martı Otel1,68-4,00-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım39,88-7,90

Mavi Giyim42,12-0,71-19,31
Mazhar Zorlu Holding32,76-0,364,07
Mega Polietilen6,08-5,88-20,63
Menderes Tekstil2,30-5,35-25,57
Merit Turizm170,10-10,00103,23
Merko Gıda6,33-4,38-26,74
Metemtur Otelcilik23,78-3,337,60
Metro Holding1,92-4,00-7,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,10-5,41-27,34
Metro Yatırım Ortaklığı1,991,53-14,59
Migros Ticaret35,72-1,43-16,54
Milpa4,05-6,03-11,96
Mistral GMYO4,54-3,20-3,61
MLP Sağlık23,061,1416,05
MMC San. ve Tic. Yat.5,000,008,70
Mondi Tire Kutsan5,39-2,71-29,08
Naturel Enerji37,24-3,774,88
Naturelgaz11,030,27

Net Holding5,25-6,0853,06
Netaş Telekom.22,88-2,64-18,52
Niğbaş Niğde Beton14,05-6,64-72,98
Nuh Çimento54,402,4513,27
Nurol GMYO14,06-6,2792,87
Odaş Elektrik2,72-9,93-30,26
Olmuksan-IP7,04-1,26-40,59
Orge Enerji Elektrik11,100,7350,41
Orma Orman Mahsulleri32,84-9,98123,10
Osmanlı Menkul27,44-6,09-11,31
Ostim Endüstriyel Yat2,37-3,66-13,94
Otokar326,50-0,707,30
Oyak Çimento6,93-1,70-21,07
Oyak Yat. Ort.8,349,8820,00
Oylum Sınai Yatırımlar3,49-6,43-25,90
Özak GMYO4,60-1,50-9,80
Özbal Çelik Boru7,34-4,6812,06
Özderici GMYO1,58-5,39-28,83
Özerden Plastik7,12-1,11-20,89
Pamukova Elektrik31,00-1,5945,40
Panora GMYO6,25-3,552,33
Papilon Savunma16,30-5,34-28,38
Park Elek.Madencilik5,090,99-5,21
Parsan28,54-1,5917,45
Pegasus62,80-5,71-15,82
Peker GMYO1,46-9,88-44,06
Penguen Gıda3,54-3,01-29,90
Pera GMYO1,35-8,78-22,93
Pergamon Dış Ticaret23,301,3027,12
Petkim6,57-0,6131,93
Petrokent Turizm2.201,00-2,21142,83
Pınar Et ve Un23,34-1,930,26
Pınar Su7,60-1,682,29
Pınar Süt19,80-2,65-14,21
Plastikkart12,15-4,78-15,92
Polisan Holding2,87-1,03-25,35
Politeknik Metal286,30-2,12-29,43
Prizma Press Matbaacılık5,274,77-3,83
QNB Finans Fin. Kir.91,55-3,78-26,94
QNB Finansbank44,30-5,74-37,03
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,64-9,84

Ral Yatırım Holding3,25-7,14-26,80
Ray Sigorta12,15-1,22-21,36
Reysaş GMYO4,22-4,31-22,57
Reysaş Lojistik3,00-4,15-42,02
Rhea Girişim2,100,48-43,55
Rodrigo Tekstil17,25-6,7625,82
Royal Halı3,29-1,79-4,36
RTA Laboratuvarları22,88-8,84-24,44
Sabancı Holding7,90-0,13-28,35
Safkar Ege Soğutmacılık7,93-4,46-27,11
Sanel Mühendislik4,46-9,9030,41
Sanifoam Sünger16,35-4,9420,22
Sanko Pazarlama10,48-6,0911,61
Saray Matbaacılık4,23-10,00-51,77
Sarkuysan14,54-7,0964,48
Sasa Polyester43,60-0,77115,63
Say Yenilenebilir Enerji23,660,34178,03
Sekuro Plastik18,82-7,4734,81
Selçuk Ecza Deposu10,02-4,30-25,40
Selçuk Gıda3,34-4,30-32,93
Senkron Güvenlik36,007,7837,09
Serve Film Prodüksiyon15,990,19-0,06
Servet GMYO90,50-4,7415,43
Seyitler Kimya22,42-9,96-10,64
Silverline Endüstri5,07-5,41-41,05
Sinpaş GMYO4,12-5,07-1,44
Smartiks Yazılım5,61-6,81-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii27,00-7,412,52
Söktaş4,10-0,97-19,45
Sönmez Filament36,963,41-47,35
Sönmez Pamuklu19,1410,00-20,25
Sumaş Suni Tahta60,20-9,9517,46
Şeker Fin. Kir.6,37-9,00-0,47
Şekerbank1,09-1,80-27,81
Şişe Cam7,22-0,69-1,23
Şok Marketler Ticaret12,56-2,71-0,48
T. Halk Bankası4,26-1,16-23,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,96-3,26-29,30
T.S.K.B.1,26-2,33-27,86
T.Tuborg16,90-0,59-6,47
Taç Tarım Ürünleri24,003,00127,92
Tat Gıda9,20-1,50-20,42
TAV Havalimanları18,62-3,57-12,58
Taze Kuru Gıda265,80-9,9922,88
Tek-Art Turizm1,45-2,68-28,22
Tekfen Holding15,55-3,05-5,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,68-1,93-16,43
Temapol Polimer Plastik13,88-6,4720,70
TGS Dış Ticaret12,14-4,93-4,48
Tofaş Oto. Fab.30,060,40-2,75
Torunlar GMYO3,694,24-5,38
Trabzon Liman26,66-3,41-17,00
Trabzonspor Sportif1,87-4,10-23,36
Trend GMYO5,57-4,95-55,69
TSKB GMYO4,241,19-26,26
Tuğçelik6,62-4,75-18,07
Tukaş7,11-3,27-26,63
Turcas Petrol3,68-4,17-24,12
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.12,99-7,81

Turkcell14,80-1,20-8,07
Tümosan Motor ve Traktör20,10-0,6942,86
Tüpraş86,55-1,03-19,86
Türk Hava Yolları11,16-3,79-13,56
Türk İlaç Serum37,82-5,07

Türk Prysmian Kablo9,25-6,09-23,55
Türk Telekom6,380,16-23,27
Türk Traktör211,60-5,9624,20
Türker Proje Gayrimenkul125,30-2,8710,98
Türkiye Sigorta5,600,90-9,36
Ufuk Yatırım17,00-7,8126,87
Ulaşlar Turizm Yat.4,25-3,410,24
Ulusoy Elektrik57,75-0,8612,46
Ulusoy Un Sanayi5,70-5,7912,02
Umpaş Holding1,46-9,88-44,06
Uşak Seramik2,342,180,00
Utopya Turizm21,005,00-45,88
Uzertaş Boya34,66-9,97-38,76
Ülker Bisküvi21,10-2,85-8,82
Vakıf Fin. Kir.21,76-9,93410,80
Vakıf GMYO2,85-1,38-21,27
Vakıf Yat. Ort.6,92-5,21-5,98
Vakıflar Bankası3,38-0,59-28,24
Vakko Tekstil13,75-1,72110,89
Vanet Gıda5,87-6,68-24,06
Verusa Holding54,65-2,8421,18
Verusaturk Girisim25,261,0493,12
Vestel30,68-0,2645,68
Vestel Beyaz Eşya55,100,1834,78
Viking Kağıt6,35-4,51-29,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,29-5,1341,35
Yapı ve Kredi Bank.2,121,92-29,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.94,15-8,1230,07
Yataş16,80-1,1216,26
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,17-6,76-27,95
Yeni Gimat GMYO12,430,897,23
Yeşil GMYO1,02-2,86-26,09
Yeşil Yapı1,39-2,11-24,46
Yeşil Yatırım Holding78,10-4,87-18,09
Yibitaş İnşaat Malzeme14.030,10-6,34-10,06
Yonga Mobilya21,70-7,11-27,15
Yükselen Çelik5,15-5,16-1,56
Yünsa11,49-4,57-17,29
Zorlu Enerji2,030,00-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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