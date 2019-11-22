Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,73
|-0,57
|-11,28
|Acıpayam Selüloz
|6,14
|0,16
|92,19
|Adana Çimento (A)
|6,70
|-0,59
|40,86
|Adana Çimento (B)
|4,89
|-0,20
|51,60
|Adana Çimento (C)
|1,89
|-1,56
|53,52
|Adel Kalemcilik
|15,41
|11,42
|50,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,98
|0,00
|-15,38
|Afyon Çimento
|4,63
|0,65
|0,87
|Ak Enerji
|0,95
|14,46
|50,79
|Akbank
|7,82
|0,00
|32,88
|Akçansa
|7,08
|1,00
|8,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|0,00
|-24,38
|Akfen GMYO
|3,13
|1,62
|89,70
|Akın Tekstil
|11,61
|-2,19
|28,08
|Akiş GMYO
|3,49
|-0,29
|53,14
|Akmerkez GMYO
|21,90
|1,86
|51,73
|Aksa
|12,00
|1,35
|80,87
|Aksa Enerji
|3,49
|0,87
|30,22
|Aksigorta
|5,49
|-1,61
|74,87
|Aksu Enerji
|11,07
|-1,51
|43,39
|Alarko Carrıer
|40,88
|0,05
|3,86
|Alarko GMYO
|65,60
|-0,38
|55,36
|Alarko Holding
|4,85
|0,62
|148,68
|Albaraka Türk
|1,32
|1,54
|8,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,81
|4,04
|87,67
|Alkim Kağıt
|4,80
|-0,21
|33,55
|Alkim Kimya
|34,10
|-0,23
|58,30
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,83
|-1,01
|152,47
|Anadolu Cam
|3,46
|-0,57
|34,91
|Anadolu Efes
|21,86
|1,30
|8,90
|Anadolu Grubu Holding
|16,37
|0,74
|61,53
|Anadolu Hayat Emek.
|6,07
|-0,33
|6,59
|Anadolu Isuzu
|10,65
|0,95
|72,33
|Anadolu Sigorta
|4,35
|-0,46
|10,81
|Anel Elektrik
|2,38
|-0,83
|46,91
|Arçelik
|20,38
|-1,36
|29,07
|Arena Bilgisayar
|6,27
|-0,48
|42,18
|Armada Bilgisayar
|10,91
|-0,18
|17,44
|Arsan Tekstil
|3,14
|0,64
|93,83
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|1,25
|-6,90
|Aselsan
|19,25
|-0,31
|-19,63
|Aslan Çimento
|34,62
|2,55
|22,94
|Ata GMYO
|3,98
|-0,50
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,60
|-0,62
|21,59
|Atlantis Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|433,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|31,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,24
|-0,57
|65,43
|Avrasya GMYO
|1,47
|2,08
|67,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|0,65
|44,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,00
|0,01
|2,86
|Avrupa Yatırım Holding
|1,51
|0,67
|-37,86
|Ayen Enerji
|2,99
|-0,99
|66,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|12,47
|1,38
|25,40
|Bagfaş
|13,67
|-1,16
|183,61
|Bak Ambalaj
|7,10
|7,41
|50,80
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,12
|2,42
|68,92
|Banvit
|16,20
|2,02
|50,14
|Baştaş Başkent Çimento
|2,19
|0,00
|8,42
|Batı Çimento
|3,40
|0,89
|41,08
|Batısöke Çimento
|1,19
|0,85
|9,17
|Bera Holding
|4,07
|1,24
|97,57
|Berkosan Yalıtım
|2,27
|-2,58
|25,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,22
|0,00
|37,04
|Beyaz Filo
|2,99
|0,34
|9,52
|Beymen Perakende Yat.
|14,35
|1,56
|264,21
|Bilici Yatırım
|3,12
|-0,64
|146,73
|Bim Mağazalar
|44,94
|-0,35
|6,30
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,06
|0,00
|-9,40
|Bizim Mağazaları
|9,28
|-0,64
|36,47
|Bolu Çimento
|3,01
|-0,33
|-2,52
|Bomonti Elektrik
|1,62
|0,00
|237,50
|Borusan Mannesmann
|9,23
|0,44
|31,68
|Borusan Yat. Paz.
|37,78
|0,43
|4,28
|Bosch Fren Sistemleri
|213,70
|-0,09
|39,88
|Bossa
|7,26
|0,00
|72,69
|Brisa
|7,45
|0,40
|17,69
|Burçelik
|5,01
|-0,20
|56,07
|Burçelik Vana
|4,67
|-1,48
|215,54
|Bursa Çimento
|5,08
|0,20
|15,45
|Carrefoursa
|4,06
|1,25
|16,67
|Ceo Event Medya
|9,69
|3,09
|Coca Cola İçecek
|35,46
|1,37
|19,94
|Cosmos Yat. Holding
|1,57
|0,64
|61,86
|Credıtwest Faktorıng
|1,97
|1,55
|89,42
|Çelebi
|97,15
|-0,26
|66,50
|Çelik Halat
|5,91
|2,25
|9,39
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,00
|55,26
|Çemtaş
|7,27
|-0,41
|21,90
|Çimbeton
|33,56
|0,72
|17,34
|Çimentaş
|13,61
|0,07
|7,17
|Çimsa
|7,71
|0,26
|2,12
|Çuhadaroğlu Metal
|2,78
|1,09
|56,18
|Dagi Giyim
|2,03
|0,50
|63,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,74
|1,75
|72,28
|Dardanel
|1,90
|0,53
|72,73
|Datagate Bilgisayar
|7,49
|3,17
|75,00
|Demısaş Döküm
|2,78
|0,00
|20,99
|Denge Holding
|1,41
|0,00
|21,55
|Deniz GMYO
|3,78
|-1,31
|24,34
|Denizli Cam
|6,08
|0,50
|16,74
|Derimod
|4,67
|-0,21
|66,23
|Derlüks Deri
|2,47
|-0,40
|Desa Deri
|3,23
|-0,62
|86,71
|Despec Bilgisayar
|3,62
|6,16
|32,53
|Deva Holding
|7,99
|0,13
|142,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,09
|1,87
|39,74
|Ditaş Doğan
|8,63
|3,48
|68,59
|DO-CO
|521,80
|0,71
|10,10
|Doğan Burda
|4,90
|6,99
|62,79
|Doğan Holding
|1,72
|-0,58
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,33
|3,91
|9,02
|Doğusan
|1,77
|1,72
|-18,23
|Doğuş GMYO
|4,01
|2,04
|90,05
|Doğuş Otomotiv
|9,15
|-1,08
|110,83
|Döktaş Dökümcülük
|29,12
|0,34
|257,30
|Duran Doğan Basım
|10,40
|0,00
|103,92
|Dyo Boya
|4,55
|2,94
|56,90
|Eczacıbaşı İlaç
|3,46
|-0,86
|42,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,41
|-1,16
|46,98
|Edip Gayrimenkul
|1,12
|2,75
|45,45
|Ege Endüstri
|480,10
|0,10
|54,30
|Ege Gübre
|41,02
|0,34
|98,29
|Ege Profil
|10,98
|-1,79
|30,75
|Ege Seramik
|3,47
|1,17
|17,18
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,27
|0,00
|37,24
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,34
|0,75
|36,73
|Eminiş Ambalaj
|1,22
|2,52
|4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|0,00
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,27
|0,55
|54,40
|Enka İnşaat
|5,79
|0,52
|33,48
|Erbosan
|22,12
|2,88
|45,48
|Ereğli Demir Çelik
|7,60
|1,47
|24,55
|Ersu Gıda
|1,78
|2,89
|93,48
|Escort Teknoloji
|1,04
|7,22
|36,84
|Etiler Gıda
|2,90
|7,41
|36,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,36
|2,26
|93,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|77,97
|Euro Yat. Ort.
|1,11
|3,74
|77,15
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|1,40
|163,64
|Fenerbahçe Futbol
|16,16
|-0,86
|133,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,44
|0,00
|29,32
|F-M İzmit Piston
|22,02
|1,57
|43,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,53
|3,42
|194,35
|Ford Otosan
|65,25
|0,38
|39,86
|Formet Çelik Kapı
|5,71
|3,82
|464,98
|Frigo Pak Gıda
|9,30
|1,09
|447,06
|Galatasaray Sportif
|1,74
|0,58
|40,32
|Garanti Bankası
|10,23
|0,20
|28,52
|Garanti Faktoring
|3,65
|-0,82
|84,34
|Garanti Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|42,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,12
|-0,16
|100,44
|Gedik Yatırım Holding
|7,96
|-0,25
|238,72
|Gediz Ambalaj
|5,76
|0,17
|42,42
|Gentaş
|1,86
|4,49
|35,51
|Gersan Elektrik
|2,86
|0,70
|17,20
|Global Men. Değ.
|1,34
|0,00
|185,11
|Global Yat. Holding
|4,09
|0,00
|36,79
|Good-Year
|3,10
|0,65
|-6,58
|Göltaş Çimento
|15,30
|1,19
|24,95
|Gözde Girişim
|4,13
|0,00
|54,68
|GSD Denizcilik
|2,14
|-1,83
|86,09
|GSD Holding
|1,07
|1,90
|33,75
|Gübre Fabrik.
|6,20
|0,32
|109,46
|Güler Yat. Holding
|1,83
|0,00
|71,03
|Güneş Sigorta
|1,90
|-0,52
|35,50
|Halk GMYO
|1,06
|0,95
|64,77
|Halk Sigorta
|1,47
|-1,34
|66,57
|Hatay Tekstil
|5,55
|2,21
|60,95
|Hedef Girişim
|1,88
|0,53
|62,07
|Hektaş
|6,65
|0,91
|92,11
|HUB Girişim
|10,94
|-1,71
|481,91
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|-7,59
|44,09
|ICBC Turkey Bank
|4,82
|0,63
|-2,23
|İdealist Danışmanlık
|3,40
|-0,29
|-41,83
|İdealist GMYO
|2,90
|0,00
|77,91
|İhlas Ev Aletleri
|2,46
|1,23
|653,16
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|-0,75
|550,82
|İhlas Holding
|0,64
|3,23
|100,00
|İhlas Yayın Holding
|0,94
|1,08
|184,85
|İndeks Bilgisayar
|8,78
|8,00
|57,67
|Info Yatırım
|4,99
|-0,20
|384,47
|İntema
|7,24
|1,40
|20,73
|İpek Doğal Enerji
|6,77
|0,30
|26,07
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|1,54
|40,77
(Sürecek)