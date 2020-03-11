Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,90
|3,26
|2,15
|Acıpayam Selüloz
|5,49
|2,81
|-13,81
|Adana Çimento (A)
|7,89
|-0,88
|-18,74
|Adana Çimento (B)
|6,59
|0,00
|-7,57
|Adana Çimento (C)
|1,94
|0,00
|-13,00
|Adel Kalemcilik
|10,95
|-1,79
|-30,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,31
|4,80
|-8,28
|Afyon Çimento
|5,32
|-3,80
|-15,29
|Ak Enerji
|0,87
|-1,14
|-20,18
|Akbank
|6,72
|-1,75
|-17,14
|Akçansa
|7,97
|0,89
|-20,62
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,55
|-3,13
|-26,54
|Akfen GMYO
|2,79
|-4,45
|-31,11
|Akın Tekstil
|9,99
|-9,02
|-27,56
|Akiş GMYO
|3,56
|-2,47
|-11,88
|Akmerkez GMYO
|23,96
|-1,32
|1,18
|Aksa
|6,79
|-1,59
|-13,27
|Aksa Enerji
|3,41
|-2,29
|-10,26
|Aksigorta
|6,25
|0,16
|2,63
|Aksu Enerji
|8,38
|-4,01
|-43,64
|Alarko Carrıer
|40,42
|-2,65
|-32,63
|Alarko GMYO
|10,47
|-2,60
|-31,04
|Alarko Holding
|4,35
|-2,47
|-26,89
|Albaraka Türk
|1,20
|-0,83
|-21,57
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,03
|-9,17
|41,45
|Alkim Kağıt
|5,72
|-1,21
|2,51
|Alkim Kimya
|46,18
|-1,95
|20,51
|Altınyağ
|0,63
|-3,08
|53,66
|Altınyunus Çeşme
|7,20
|-3,74
|-27,93
|Anadolu Cam
|3,16
|-1,25
|-27,52
|Anadolu Efes
|20,40
|-0,49
|-11,61
|Anadolu Grubu Holding
|14,49
|1,19
|-17,62
|Anadolu Hayat Emek.
|7,41
|-1,85
|8,33
|Anadolu Isuzu
|9,30
|-4,62
|-23,58
|Anadolu Sigorta
|4,82
|-2,82
|9,55
|Anel Elektrik
|2,55
|-3,77
|-20,56
|Arçelik
|16,29
|-3,72
|-21,83
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,06
|-4,46
|Arena Bilgisayar
|9,39
|-1,05
|24,70
|Armada Bilgisayar
|15,48
|-12,54
|-5,55
|Arsan Tekstil
|3,36
|-4,27
|-6,15
|Artı Yatırım Holding
|0,90
|0,00
|11,11
|Aselsan
|25,62
|-1,08
|22,35
|Aslan Çimento
|35,06
|0,40
|-12,26
|Ata GMYO
|3,56
|-0,28
|-21,41
|Atakule GMYO
|1,42
|0,00
|-26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|1,29
|0,00
|29,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|1,54
|-8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,11
|-1,81
|1,22
|Avrasya GMYO
|1,59
|-5,92
|5,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,51
|-3,82
|-17,03
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,50
|0,01
|2,61
|Avrupa Yatırım Holding
|1,25
|-2,34
|-18,83
|Ayen Enerji
|2,59
|-3,72
|-25,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,27
|-3,81
|3,65
|Aygaz
|10,58
|-0,75
|-17,60
|Bagfaş
|10,81
|-3,83
|-35,73
|Bak Ambalaj
|5,51
|0,55
|-25,03
|Balatacılar Balatacılık
|2,35
|-9,96
|89,52
|Bantaş Ambalaj
|2,11
|-2,31
|-16,27
|Banvit
|17,09
|1,12
|-7,97
|Baştaş Başkent Çimento
|2,85
|-1,38
|10,04
|Batı Çimento
|2,57
|-3,75
|-22,36
|Batısöke Çimento
|0,98
|-1,01
|-25,19
|Bera Holding
|2,80
|-5,41
|-27,27
|Berkosan Yalıtım
|2,95
|-14,74
|7,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,85
|-11,48
|-24,49
|Beyaz Filo
|3,00
|-3,23
|-5,06
|Bilici Yatırım
|7,11
|-2,60
|62,70
|Bim Mağazalar
|57,40
|11,89
|23,02
|Birko Mensucat
|0,29
|-6,45
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,00
|-0,99
|-12,28
|Bizim Mağazaları
|8,97
|13,83
|-19,70
|Bolu Çimento
|3,57
|-2,19
|-24,04
|Bomonti Elektrik
|1,20
|-7,69
|-6,25
|Borusan Mannesmann
|8,03
|-1,83
|-29,87
|Borusan Yat. Paz.
|52,20
|-6,79
|-15,60
|Bosch Fren Sistemleri
|210,10
|-2,28
|-27,53
|Bossa
|7,77
|-4,07
|-3,60
|Brisa
|7,36
|-0,54
|-22,61
|Burçelik
|5,40
|-10,74
|-7,06
|Burçelik Vana
|14,90
|0,00
|53,45
|Bursa Çimento
|3,05
|-0,33
|-23,81
|Carrefoursa
|6,64
|11,97
|40,98
|Casa Emtia Petrol
|10,00
|-1,38
|6,50
|Ceo Event Medya
|5,75
|-3,20
|-30,22
|Coca Cola İçecek
|43,00
|1,65
|11,11
|Cosmos Yat. Holding
|2,36
|-0,84
|15,69
|Credıtwest Faktorıng
|2,10
|0,00
|-27,08
|Çelebi
|72,70
|-2,61
|-28,80
|Çelik Halat
|6,60
|-4,35
|1,54
|Çemaş Döküm
|0,95
|-5,00
|-24,21
|Çemtaş
|5,53
|1,10
|-33,21
|Çimbeton
|32,86
|-0,73
|-20,36
|Çimentaş
|12,21
|-3,10
|-18,60
|Çimsa
|7,66
|-5,20
|-15,64
|Çuhadaroğlu Metal
|2,43
|-6,18
|-23,82
|Dagi Giyim
|2,04
|-5,12
|-18,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,48
|-8,49
|9,73
|Dardanel
|4,80
|8,84
|26,65
|Datagate Bilgisayar
|7,21
|-2,70
|-7,68
|Demısaş Döküm
|2,93
|-2,01
|-15,80
|Denge Holding
|1,12
|-5,08
|-18,25
|Deniz GMYO
|3,65
|-1,08
|-27,72
|Denizli Cam
|6,22
|-2,20
|-25,42
|Derimod
|5,33
|-9,04
|-25,35
|Derlüks Deri
|2,61
|-4,40
|-36,03
|Desa Deri
|3,52
|-6,38
|-22,47
|Despec Bilgisayar
|5,08
|-3,97
|19,81
|Deva Holding
|9,79
|18,09
|8,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|-4,17
|-11,54
|Ditaş Doğan
|9,61
|-1,74
|0,52
|DO-CO
|383,20
|-2,74
|-32,06
|Doğan Burda
|3,45
|-4,70
|-43,16
|Doğan Holding
|1,57
|0,64
|-14,67
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,44
|-6,49
|-12,73
|Doğusan
|1,61
|-5,85
|-22,60
|Doğuş GMYO
|5,25
|-4,89
|15,89
|Doğuş Otomotiv
|8,48
|-3,85
|-10,92
|Döktaş Dökümcülük
|22,06
|-8,01
|-30,29
|Duran Doğan Basım
|14,20
|-2,00
|1,14
|Dyo Boya
|4,05
|-4,93
|-17,35
|Eczacıbaşı İlaç
|3,97
|19,22
|7,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,66
|16,00
|5,44
|Edip Gayrimenkul
|1,49
|-3,25
|7,19
|Ege Endüstri
|527,00
|-2,66
|-9,22
|Ege Gübre
|38,76
|-2,56
|-22,17
|Ege Profil
|9,89
|-2,27
|-17,38
|Ege Seramik
|3,98
|-1,24
|7,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|-6,67
|-12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,46
|0,00
|17,95
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,27
|-6,90
|35,00
|Egeplast
|13,55
|8,40
|8,40
|Ekiz Kimya
|1,03
|-6,36
|68,85
|Emek Elektrik
|1,49
|-6,88
|-6,29
|Eminiş Ambalaj
|2,13
|-0,47
|40,13
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|-1,56
|-13,70
|Enerjisa Enerji
|7,27
|-4,47
|-1,62
|Enka İnşaat
|5,79
|-1,19
|-9,81
|Erbosan
|18,38
|-4,12
|-26,42
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|-0,81
|-4,98
|Ersu Gıda
|2,70
|5,47
|30,43
|Escort Teknoloji
|2,12
|-12,03
|52,52
|Etiler Gıda
|1,89
|-4,55
|-22,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,15
|-4,17
|-31,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,97
|-4,90
|-22,40
|Euro Yat. Ort.
|0,98
|-2,00
|-16,95
|Euro Yatırım Holding
|1,27
|-4,51
|-15,33
|Fenerbahçe Futbol
|8,42
|-6,44
|-41,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,85
|-6,25
|-37,64
|F-M İzmit Piston
|40,66
|-0,34
|-18,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,17
|-5,22
|-19,77
|Ford Otosan
|69,60
|-1,42
|-1,76
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|-2,44
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|9,15
|-4,69
|-29,40
|Galatasaray Sportif
|2,39
|-7,00
|17,73
|Garanti Bankası
|9,45
|1,07
|-15,17
|Garanti Faktoring
|4,19
|-1,41
|8,27
|Garanti Yat. Ort.
|1,31
|-5,76
|21,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,48
|-1,96
|140,71
|Gedik Yatırım Holding
|15,49
|-5,78
|101,43
|Gediz Ambalaj
|6,36
|0,95
|-5,92
|Gentaş
|2,24
|-0,88
|2,28
|Gersan Elektrik
|2,48
|-4,62
|-22,26
|Global Men. Değ.
|1,79
|-7,73
|-4,79
|Global Yat. Holding
|3,42
|-3,39
|-29,77
|Good-Year
|3,71
|-3,13
|-8,40
|Göltaş Çimento
|12,02
|0,67
|-32,43
|Gözde Girişim
|3,06
|1,32
|-40,47
|GSD Denizcilik
|1,87
|-6,97
|-26,95
|GSD Holding
|1,18
|0,00
|-20,81
|Gübre Fabrik.
|15,69
|0,97
|73,56
|Güler Yat. Holding
|1,48
|0,68
|-27,09
|Güneş Sigorta
|2,13
|-0,47
|-2,29
|Halk GMYO
|1,36
|-1,45
|11,48
|Halk Sigorta
|3,10
|-5,78
|56,57
|Hatay Tekstil
|7,86
|-0,25
|14,41
|Hedef Girişim
|1,94
|7,18
|-25,67
|Hektaş
|8,74
|0,46
|8,98
|HUB Girişim
|19,87
|-8,26
|111,64
|Hürriyet Gzt.
|1,10
|-4,35
|-3,51
|ICBC Turkey Bank
|3,65
|-0,82
|-30,74
|İdealist Danışmanlık
|2,69
|-2,89
|-18,98
|İdealist GMYO
|2,47
|-6,79
|-19,28
|İhlas Ev Aletleri
|3,34
|-5,92
|6,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|-3,36
|-4,17
|İhlas Gazetecilik
|3,92
|-1,26
|-42,44
|İhlas Holding
|0,65
|-1,52
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-4,55
|-17,65
|İndeks Bilgisayar
|8,53
|-4,59
|-12,06
|Info Yatırım
|8,95
|0,56
|0,56
|İntema
|8,49
|-0,12
|-8,32
|İpek Doğal Enerji
|7,31
|-3,94
|-5,31
|İskenderun Demir Çelik
|6,80
|-3,27
|-15,11
(Sürecek)