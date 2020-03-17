Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,40 -8,50 -24,73
Acıpayam Selüloz 3,81 -8,19 -40,19
Adana Çimento (A) 6,09 -9,10 -37,28
Adana Çimento (B) 5,15 -9,97 -27,77
Adana Çimento (C) 1,71 -9,52 -23,32
Adel Kalemcilik 8,50 -4,49 -45,86
Adese Alışveriş Ticaret 0,90 -9,09 -36,99
Afyon Çimento 3,98 -8,51 -36,62
Ak Enerji 0,64 -4,48 -41,28
Akbank 5,93 -0,67 -26,88
Akçansa 6,20 -6,63 -38,25
Akdenız Güvenlık Hız. 1,16 -4,92 -45,02
Akfen GMYO 1,90 -8,21 -53,09
Akın Tekstil 7,06 -9,02 -48,80
Akiş GMYO 2,47 -9,85 -38,86
Akmerkez GMYO 20,10 -4,01 -15,12
Aksa 5,94 -3,88 -24,12
Aksa Enerji 2,94 -6,67 -22,63
Aksigorta 4,44 -7,11 -18,05
Aksu Enerji 5,60 -9,24 -62,34
Alarko Carrıer 31,00 -9,36 -48,33
Alarko GMYO 9,46 1,39 -37,69
Alarko Holding 3,58 -1,92 -39,83
Albaraka Türk 1,01 -5,61 -33,99
Alcatel Lucent Teletaş 10,21 -9,96 -15,20
Alkim Kağıt 4,45 -6,51 -20,25
Alkim Kimya 39,84 -8,62 3,97
Altınyağ 0,45 -10,00 9,76
Altınyunus Çeşme 5,19 -9,90 -48,05
Anadolu Cam 2,38 -5,56 -45,41
Anadolu Efes 17,08 -1,27 -26,00
Anadolu Grubu Holding 10,98 -7,26 -37,58
Anadolu Hayat Emek. 6,04 -7,65 -11,70
Anadolu Isuzu 7,15 -6,54 -41,25
Anadolu Sigorta 4,48 -4,88 1,82
Anel Elektrik 2,30 -7,63 -28,35
Arçelik 13,64 -2,43 -34,55
ARD Bilişim Teknolojileri 10,99 -3,43
Arena Bilgisayar 7,22 -7,44 -4,12
Armada Bilgisayar 11,71 -9,99 -28,55
Arsan Tekstil 2,34 -6,40 -34,64
Artı Yatırım Holding 0,64 -9,86 -20,99
Aselsan 21,48 -6,28 2,58
Aslan Çimento 31,00 -9,99 -22,42
Ata GMYO 3,10 -7,19 -31,57
Atakule GMYO 1,01 -3,81 -47,40
Atlantis Yatırım Holding 1,04 -7,14 4,00
Atlas Yat. Ort. 0,96 -9,43 -33,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,43 -9,93 -18,01
Avrasya GMYO 1,04 -7,96 -31,13
Avrasya Petrol ve Tur. 1,02 -7,27 -43,96
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,90 0,01 2,64
Avrupa Yatırım Holding 0,90 -8,16 -41,56
Ayen Enerji 1,93 -4,46 -44,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,62 -10,00 -26,03
Aygaz 8,33 -4,80 -31,42
Bagfaş 10,00 1,21 -40,55
Bak Ambalaj 4,13 -6,77 -43,81
Balatacılar Balatacılık 1,74 -9,84 40,32
Bantaş Ambalaj 1,74 -3,33 -30,95
Banvit 13,25 -9,18 -28,65
Baştaş Başkent Çimento 2,40 1,27 -7,34
Batı Çimento 1,87 -8,78 -43,50
Batısöke Çimento 0,73 -5,19 -44,27
Bera Holding 2,10 -7,49 -45,45
Berkosan Yalıtım 1,95 -9,72 -28,83
Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 -5,26 -41,22
Beyaz Filo 2,26 -9,96 -28,48
Bilici Yatırım 5,59 -9,98 27,92
Bim Mağazalar 45,98 -2,17 -1,46
Birko Mensucat 0,22 -8,33 -29,03
Birlik Mensucat 0,94 -7,84 -17,54
Bizim Mağazaları 6,45 -8,51 -42,26
Bolu Çimento 2,86 -9,78 -39,15
Bomonti Elektrik 1,07 -9,32 -16,41
Borusan Mannesmann 6,83 -2,43 -40,35
Borusan Yat. Paz. 41,40 -7,09 -33,06
Bosch Fren Sistemleri 155,80 -5,46 -46,26
Bossa 5,65 -8,28 -29,90
Brisa 6,21 -8,14 -34,70
Burçelik 4,22 -8,06 -27,37
Burçelik Vana 10,45 -9,99 7,62
Bursa Çimento 2,56 -5,88 -36,05
Carrefoursa 4,86 -10,00 3,18
Casa Emtia Petrol 7,65 -10,00 -18,53
Ceo Event Medya 4,74 -4,24 -42,48
Coca Cola İçecek 33,70 -6,34 -12,92
Cosmos Yat. Holding 1,73 -0,57 -15,20
Credıtwest Faktorıng 2,09 0,97 -27,43
Çelebi 56,70 -7,65 -44,47
Çelik Halat 5,10 -2,86 -21,54
Çemaş Döküm 0,67 -6,94 -46,55
Çemtaş 4,60 -3,56 -44,44
Çimbeton 24,52 -3,99 -40,57
Çimentaş 8,79 -9,10 -41,40
Çimsa 5,60 -8,20 -38,33
Çuhadaroğlu Metal 1,79 -8,67 -43,89
Dagi Giyim 1,47 -8,13 -41,20
Dagi Yatırım Holding 1,71 -9,52 -24,34
Dardanel 3,49 -9,82 -7,92
Datagate Bilgisayar 5,20 -5,80 -33,42
Demısaş Döküm 2,18 -6,84 -37,36
Denge Holding 0,82 -8,89 -40,15
Deniz GMYO 2,55 -8,27 -49,50
Denizli Cam 4,88 -7,58 -41,49
Derimod 3,55 -9,90 -50,28
Derlüks Deri 1,84 -6,12 -54,90
Desa Deri 2,35 -9,96 -48,24
Despec Bilgisayar 3,70 -7,27 -12,74
Deva Holding 7,76 -9,98 -13,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,59 -3,28 -24,36
Ditaş Doğan 6,99 -0,85 -26,88
DO-CO 245,30 -9,98 -56,51
Doğan Burda 2,54 -5,58 -58,15
Doğan Holding 1,24 -4,62 -32,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 -5,45 -36,97
Doğusan 1,13 -8,87 -45,67
Doğuş GMYO 3,40 -9,81 -24,94
Doğuş Otomotiv 6,20 -8,82 -34,87
Döktaş Dökümcülük 15,81 -9,97 -50,04
Duran Doğan Basım 10,81 -7,13 -23,01
Dyo Boya 2,82 -7,84 -42,45
Eczacıbaşı İlaç 3,30 -9,84 -11,05
Eczacıbaşı Yatırım 7,95 -9,97 -21,36
Edip Gayrimenkul 1,03 -9,65 -25,90
Ege Endüstri 438,80 -6,44 -24,41
Ege Gübre 31,48 -5,47 -36,79
Ege Profil 7,88 -7,29 -34,17
Ege Seramik 2,85 -8,95 -23,18
Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 -8,70 -34,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 8,11 2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 -9,52 -5,00
Egeplast 9,60 -9,94 -23,20
Ekiz Kimya 0,73 -9,88 19,67
Emek Elektrik 1,07 -9,32 -32,70
Eminiş Ambalaj 1,71 -7,57 12,50
Emlak Konut GMYO 1,10 -2,65 -24,66
Enerjisa Enerji 6,81 -4,08 -7,85
Enka İnşaat 5,67 1,07 -11,68
Erbosan 15,39 -4,82 -38,39
Ereğli Demir Çelik 7,16 -4,15 -20,80
Ersu Gıda 2,22 -9,76 7,25
Escort Teknoloji 1,48 -8,64 6,47
Etiler Gıda 1,38 -9,80 -43,67
Euro Kapital Yat. Ort. 0,84 -8,70 -49,70
Euro Trend Yat. Ort. 0,69 -9,21 -44,80
Euro Yat. Ort. 0,70 -9,09 -40,68
Euro Yatırım Holding 0,82 -9,89 -45,33
Fenerbahçe Futbol 6,90 -1,99 -52,32
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 -5,20 -48,14
F-M İzmit Piston 34,80 -3,28 -30,23
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,17 -9,94 -45,77
Ford Otosan 51,05 -9,65 -27,95
Formet Çelik Kapı 1,71 -10,00 -43,00
Frigo Pak Gıda 6,46 -9,78 -50,15
Galatasaray Sportif 1,66 -9,78 -18,23
Garanti Bankası 8,16 -0,37 -26,75
Garanti Faktoring 3,16 -3,95 -18,35
Garanti Yat. Ort. 0,92 -9,80 -14,81
Gedik Y. Men. Değ. 11,50 -7,85 105,36
Gedik Yatırım Holding 11,45 -9,20 48,89
Gediz Ambalaj 4,95 -8,50 -26,78
Gentaş 1,79 -8,67 -18,26
Gersan Elektrik 1,75 -7,89 -45,14
Global Men. Değ. 1,24 -9,49 -34,04
Global Yat. Holding 2,35 -8,91 -51,75
Good-Year 2,95 -6,94 -27,16
Göltaş Çimento 9,59 -4,39 -46,09
Gözde Girişim 2,37 -8,85 -53,89
GSD Denizcilik 1,41 -6,00 -44,92
GSD Holding 0,92 -7,07 -38,26
Gübre Fabrik. 12,68 -9,17 40,27
Güler Yat. Holding 1,36 -2,86 -33,00
Güneş Sigorta 1,66 -3,49 -23,85
Halk GMYO 1,02 -7,27 -16,39
Halk Sigorta 2,14 -9,70 8,08
Hatay Tekstil 5,03 -9,21 -26,78
Hedef Girişim 1,42 -7,79 -45,59
Hektaş 7,76 -3,84 -3,24
HUB Girişim 14,07 -9,98 49,86
Hürriyet Gzt. 0,73 -9,88 -35,96
ICBC Turkey Bank 2,89 -4,30 -45,16
İdealist Danışmanlık 1,96 -9,68 -40,96
İdealist GMYO 2,04 -1,92 -33,33
İhlas Ev Aletleri 1,87 -9,66 -40,26
İhlas Gayrimenkul 0,80 -6,98 -33,33
İhlas Gazetecilik 3,60 -10,00 -47,14
İhlas Holding 0,46 -6,12 -49,45
İhlas Yayın Holding 0,55 -8,33 -46,08
İndeks Bilgisayar 6,25 -8,49 -35,57
Info Yatırım 8,50 -4,49
İntema 6,29 -9,89 -32,07
İpek Doğal Enerji 5,75 -7,85 -25,52
İskenderun Demir Çelik 5,62 -6,64 -29,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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