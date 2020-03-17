Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,40
|-8,50
|-24,73
|Acıpayam Selüloz
|3,81
|-8,19
|-40,19
|Adana Çimento (A)
|6,09
|-9,10
|-37,28
|Adana Çimento (B)
|5,15
|-9,97
|-27,77
|Adana Çimento (C)
|1,71
|-9,52
|-23,32
|Adel Kalemcilik
|8,50
|-4,49
|-45,86
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,90
|-9,09
|-36,99
|Afyon Çimento
|3,98
|-8,51
|-36,62
|Ak Enerji
|0,64
|-4,48
|-41,28
|Akbank
|5,93
|-0,67
|-26,88
|Akçansa
|6,20
|-6,63
|-38,25
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,16
|-4,92
|-45,02
|Akfen GMYO
|1,90
|-8,21
|-53,09
|Akın Tekstil
|7,06
|-9,02
|-48,80
|Akiş GMYO
|2,47
|-9,85
|-38,86
|Akmerkez GMYO
|20,10
|-4,01
|-15,12
|Aksa
|5,94
|-3,88
|-24,12
|Aksa Enerji
|2,94
|-6,67
|-22,63
|Aksigorta
|4,44
|-7,11
|-18,05
|Aksu Enerji
|5,60
|-9,24
|-62,34
|Alarko Carrıer
|31,00
|-9,36
|-48,33
|Alarko GMYO
|9,46
|1,39
|-37,69
|Alarko Holding
|3,58
|-1,92
|-39,83
|Albaraka Türk
|1,01
|-5,61
|-33,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,21
|-9,96
|-15,20
|Alkim Kağıt
|4,45
|-6,51
|-20,25
|Alkim Kimya
|39,84
|-8,62
|3,97
|Altınyağ
|0,45
|-10,00
|9,76
|Altınyunus Çeşme
|5,19
|-9,90
|-48,05
|Anadolu Cam
|2,38
|-5,56
|-45,41
|Anadolu Efes
|17,08
|-1,27
|-26,00
|Anadolu Grubu Holding
|10,98
|-7,26
|-37,58
|Anadolu Hayat Emek.
|6,04
|-7,65
|-11,70
|Anadolu Isuzu
|7,15
|-6,54
|-41,25
|Anadolu Sigorta
|4,48
|-4,88
|1,82
|Anel Elektrik
|2,30
|-7,63
|-28,35
|Arçelik
|13,64
|-2,43
|-34,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|10,99
|-3,43
|Arena Bilgisayar
|7,22
|-7,44
|-4,12
|Armada Bilgisayar
|11,71
|-9,99
|-28,55
|Arsan Tekstil
|2,34
|-6,40
|-34,64
|Artı Yatırım Holding
|0,64
|-9,86
|-20,99
|Aselsan
|21,48
|-6,28
|2,58
|Aslan Çimento
|31,00
|-9,99
|-22,42
|Ata GMYO
|3,10
|-7,19
|-31,57
|Atakule GMYO
|1,01
|-3,81
|-47,40
|Atlantis Yatırım Holding
|1,04
|-7,14
|4,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|-9,43
|-33,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,43
|-9,93
|-18,01
|Avrasya GMYO
|1,04
|-7,96
|-31,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,02
|-7,27
|-43,96
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,90
|0,01
|2,64
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|-8,16
|-41,56
|Ayen Enerji
|1,93
|-4,46
|-44,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,62
|-10,00
|-26,03
|Aygaz
|8,33
|-4,80
|-31,42
|Bagfaş
|10,00
|1,21
|-40,55
|Bak Ambalaj
|4,13
|-6,77
|-43,81
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|-9,84
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|1,74
|-3,33
|-30,95
|Banvit
|13,25
|-9,18
|-28,65
|Baştaş Başkent Çimento
|2,40
|1,27
|-7,34
|Batı Çimento
|1,87
|-8,78
|-43,50
|Batısöke Çimento
|0,73
|-5,19
|-44,27
|Bera Holding
|2,10
|-7,49
|-45,45
|Berkosan Yalıtım
|1,95
|-9,72
|-28,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|-5,26
|-41,22
|Beyaz Filo
|2,26
|-9,96
|-28,48
|Bilici Yatırım
|5,59
|-9,98
|27,92
|Bim Mağazalar
|45,98
|-2,17
|-1,46
|Birko Mensucat
|0,22
|-8,33
|-29,03
|Birlik Mensucat
|0,94
|-7,84
|-17,54
|Bizim Mağazaları
|6,45
|-8,51
|-42,26
|Bolu Çimento
|2,86
|-9,78
|-39,15
|Bomonti Elektrik
|1,07
|-9,32
|-16,41
|Borusan Mannesmann
|6,83
|-2,43
|-40,35
|Borusan Yat. Paz.
|41,40
|-7,09
|-33,06
|Bosch Fren Sistemleri
|155,80
|-5,46
|-46,26
|Bossa
|5,65
|-8,28
|-29,90
|Brisa
|6,21
|-8,14
|-34,70
|Burçelik
|4,22
|-8,06
|-27,37
|Burçelik Vana
|10,45
|-9,99
|7,62
|Bursa Çimento
|2,56
|-5,88
|-36,05
|Carrefoursa
|4,86
|-10,00
|3,18
|Casa Emtia Petrol
|7,65
|-10,00
|-18,53
|Ceo Event Medya
|4,74
|-4,24
|-42,48
|Coca Cola İçecek
|33,70
|-6,34
|-12,92
|Cosmos Yat. Holding
|1,73
|-0,57
|-15,20
|Credıtwest Faktorıng
|2,09
|0,97
|-27,43
|Çelebi
|56,70
|-7,65
|-44,47
|Çelik Halat
|5,10
|-2,86
|-21,54
|Çemaş Döküm
|0,67
|-6,94
|-46,55
|Çemtaş
|4,60
|-3,56
|-44,44
|Çimbeton
|24,52
|-3,99
|-40,57
|Çimentaş
|8,79
|-9,10
|-41,40
|Çimsa
|5,60
|-8,20
|-38,33
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|-8,67
|-43,89
|Dagi Giyim
|1,47
|-8,13
|-41,20
|Dagi Yatırım Holding
|1,71
|-9,52
|-24,34
|Dardanel
|3,49
|-9,82
|-7,92
|Datagate Bilgisayar
|5,20
|-5,80
|-33,42
|Demısaş Döküm
|2,18
|-6,84
|-37,36
|Denge Holding
|0,82
|-8,89
|-40,15
|Deniz GMYO
|2,55
|-8,27
|-49,50
|Denizli Cam
|4,88
|-7,58
|-41,49
|Derimod
|3,55
|-9,90
|-50,28
|Derlüks Deri
|1,84
|-6,12
|-54,90
|Desa Deri
|2,35
|-9,96
|-48,24
|Despec Bilgisayar
|3,70
|-7,27
|-12,74
|Deva Holding
|7,76
|-9,98
|-13,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,59
|-3,28
|-24,36
|Ditaş Doğan
|6,99
|-0,85
|-26,88
|DO-CO
|245,30
|-9,98
|-56,51
|Doğan Burda
|2,54
|-5,58
|-58,15
|Doğan Holding
|1,24
|-4,62
|-32,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|-5,45
|-36,97
|Doğusan
|1,13
|-8,87
|-45,67
|Doğuş GMYO
|3,40
|-9,81
|-24,94
|Doğuş Otomotiv
|6,20
|-8,82
|-34,87
|Döktaş Dökümcülük
|15,81
|-9,97
|-50,04
|Duran Doğan Basım
|10,81
|-7,13
|-23,01
|Dyo Boya
|2,82
|-7,84
|-42,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,30
|-9,84
|-11,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,95
|-9,97
|-21,36
|Edip Gayrimenkul
|1,03
|-9,65
|-25,90
|Ege Endüstri
|438,80
|-6,44
|-24,41
|Ege Gübre
|31,48
|-5,47
|-36,79
|Ege Profil
|7,88
|-7,29
|-34,17
|Ege Seramik
|2,85
|-8,95
|-23,18
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,21
|-8,70
|-34,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|8,11
|2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|-9,52
|-5,00
|Egeplast
|9,60
|-9,94
|-23,20
|Ekiz Kimya
|0,73
|-9,88
|19,67
|Emek Elektrik
|1,07
|-9,32
|-32,70
|Eminiş Ambalaj
|1,71
|-7,57
|12,50
|Emlak Konut GMYO
|1,10
|-2,65
|-24,66
|Enerjisa Enerji
|6,81
|-4,08
|-7,85
|Enka İnşaat
|5,67
|1,07
|-11,68
|Erbosan
|15,39
|-4,82
|-38,39
|Ereğli Demir Çelik
|7,16
|-4,15
|-20,80
|Ersu Gıda
|2,22
|-9,76
|7,25
|Escort Teknoloji
|1,48
|-8,64
|6,47
|Etiler Gıda
|1,38
|-9,80
|-43,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,84
|-8,70
|-49,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,69
|-9,21
|-44,80
|Euro Yat. Ort.
|0,70
|-9,09
|-40,68
|Euro Yatırım Holding
|0,82
|-9,89
|-45,33
|Fenerbahçe Futbol
|6,90
|-1,99
|-52,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|-5,20
|-48,14
|F-M İzmit Piston
|34,80
|-3,28
|-30,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,17
|-9,94
|-45,77
|Ford Otosan
|51,05
|-9,65
|-27,95
|Formet Çelik Kapı
|1,71
|-10,00
|-43,00
|Frigo Pak Gıda
|6,46
|-9,78
|-50,15
|Galatasaray Sportif
|1,66
|-9,78
|-18,23
|Garanti Bankası
|8,16
|-0,37
|-26,75
|Garanti Faktoring
|3,16
|-3,95
|-18,35
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|-9,80
|-14,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,50
|-7,85
|105,36
|Gedik Yatırım Holding
|11,45
|-9,20
|48,89
|Gediz Ambalaj
|4,95
|-8,50
|-26,78
|Gentaş
|1,79
|-8,67
|-18,26
|Gersan Elektrik
|1,75
|-7,89
|-45,14
|Global Men. Değ.
|1,24
|-9,49
|-34,04
|Global Yat. Holding
|2,35
|-8,91
|-51,75
|Good-Year
|2,95
|-6,94
|-27,16
|Göltaş Çimento
|9,59
|-4,39
|-46,09
|Gözde Girişim
|2,37
|-8,85
|-53,89
|GSD Denizcilik
|1,41
|-6,00
|-44,92
|GSD Holding
|0,92
|-7,07
|-38,26
|Gübre Fabrik.
|12,68
|-9,17
|40,27
|Güler Yat. Holding
|1,36
|-2,86
|-33,00
|Güneş Sigorta
|1,66
|-3,49
|-23,85
|Halk GMYO
|1,02
|-7,27
|-16,39
|Halk Sigorta
|2,14
|-9,70
|8,08
|Hatay Tekstil
|5,03
|-9,21
|-26,78
|Hedef Girişim
|1,42
|-7,79
|-45,59
|Hektaş
|7,76
|-3,84
|-3,24
|HUB Girişim
|14,07
|-9,98
|49,86
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|-9,88
|-35,96
|ICBC Turkey Bank
|2,89
|-4,30
|-45,16
|İdealist Danışmanlık
|1,96
|-9,68
|-40,96
|İdealist GMYO
|2,04
|-1,92
|-33,33
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-9,66
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|-6,98
|-33,33
|İhlas Gazetecilik
|3,60
|-10,00
|-47,14
|İhlas Holding
|0,46
|-6,12
|-49,45
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-8,33
|-46,08
|İndeks Bilgisayar
|6,25
|-8,49
|-35,57
|Info Yatırım
|8,50
|-4,49
|İntema
|6,29
|-9,89
|-32,07
|İpek Doğal Enerji
|5,75
|-7,85
|-25,52
|İskenderun Demir Çelik
|5,62
|-6,64
|-29,84
(Sürecek)