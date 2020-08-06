Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,60
|-2,44
|93,55
|Acıpayam Selüloz
|9,06
|-2,05
|43,48
|Adel Kalemcilik
|15,76
|-2,05
|0,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|-5,61
|29,53
|Afyon Çimento
|3,84
|-3,52
|68,55
|Ak Enerji
|1,66
|-0,60
|52,29
|Akbank
|4,94
|-1,59
|-39,09
|Akçansa
|10,99
|-4,43
|13,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,98
|-7,00
|183,41
|Akfen GMYO
|3,07
|-4,66
|-24,20
|Akın Tekstil
|16,34
|0,86
|18,49
|Akiş GMYO
|2,89
|-3,99
|-7,74
|Akmerkez GMYO
|40,02
|-6,93
|78,62
|Aksa
|6,98
|-1,83
|-0,33
|Aksa Enerji
|4,74
|0,00
|24,74
|Aksigorta
|7,10
|-2,74
|31,05
|Aksu Enerji
|10,14
|1,50
|-31,81
|Alarko Carrıer
|76,00
|-3,80
|27,25
|Alarko GMYO
|14,89
|0,54
|1,31
|Alarko Holding
|5,01
|-2,53
|-15,80
|Albaraka Türk
|1,47
|-2,00
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,86
|-0,89
|56,64
|Alkim Kağıt
|12,03
|-2,75
|121,97
|Alkim Kimya
|12,56
|-1,72
|102,52
|Altınyağ
|1,18
|-1,67
|187,80
|Altınyunus Çeşme
|38,52
|285,59
|Anadolu Cam
|5,02
|-4,02
|17,72
|Anadolu Efes
|18,66
|-0,21
|-12,30
|Anadolu Grubu Holding
|17,32
|-0,86
|-1,53
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|-2,04
|26,54
|Anadolu Isuzu
|13,17
|-4,15
|8,22
|Anadolu Sigorta
|6,15
|-1,91
|48,07
|Anel Elektrik
|5,17
|-2,27
|61,30
|Arçelik
|22,32
|-0,36
|7,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,16
|-0,49
|Arena Bilgisayar
|22,80
|-2,31
|212,97
|Armada Bilgisayar
|22,34
|0,00
|36,30
|Arsan Tekstil
|4,89
|1,03
|36,59
|Artı Yatırım Holding
|1,71
|0,00
|111,11
|Aselsan
|16,25
|-3,50
|55,67
|Ata GMYO
|3,31
|-2,36
|-26,93
|Atakule GMYO
|2,13
|-6,58
|10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|1,96
|0,51
|96,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,77
|-9,69
|83,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,16
|1,22
|5,63
|Avrasya GMYO
|2,06
|-4,63
|36,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|-1,41
|15,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,90
|0,01
|12,83
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|-2,30
|10,39
|Ayen Enerji
|4,81
|-2,63
|38,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,32
|9,92
|142,92
|Aygaz
|12,96
|-0,77
|6,70
|Bagfaş
|16,00
|-2,68
|-4,88
|Bak Ambalaj
|9,29
|-1,48
|26,39
|Balatacılar Balatacılık
|1,88
|1,08
|51,61
|Bantaş Ambalaj
|3,75
|-6,72
|48,81
|Banvit
|25,68
|1,10
|38,29
|Baştaş Başkent Çimento
|4,21
|2,68
|62,55
|Batı Çimento
|3,52
|-4,09
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,66
|-4,60
|26,72
|Bayrak Taban Sanayi
|6,40
|-3,90
|Bera Holding
|6,75
|-5,73
|75,32
|Berkosan Yalıtım
|3,74
|-4,10
|36,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,76
|-4,50
|12,65
|Beyaz Filo
|3,60
|-1,10
|15,02
|Bilici Yatırım
|7,68
|-3,15
|78,62
|Bim Mağazalar
|62,55
|-1,50
|35,36
|Birko Mensucat
|0,44
|-2,22
|41,94
|Birlik Mensucat
|2,05
|-4,65
|79,82
|Bizim Mağazaları
|14,79
|-4,95
|32,41
|Bomonti Elektrik
|7,15
|0,56
|458,59
|Borusan Mannesmann
|12,23
|-3,47
|6,81
|Borusan Yat. Paz.
|75,50
|-3,21
|26,01
|Bosch Fren Sistemleri
|773,00
|-9,99
|168,61
|Bossa
|9,09
|-0,87
|12,78
|Brisa
|10,25
|-3,67
|9,29
|Burçelik
|23,98
|-9,98
|312,74
|Burçelik Vana
|71,55
|-10,00
|636,87
|Bursa Çimento
|5,63
|-3,76
|40,63
|Carrefoursa
|6,92
|-1,84
|46,92
|Casa Emtia Petrol
|24,32
|-9,93
|159,00
|Ceo Event Medya
|4,01
|-9,89
|9,50
|Coca Cola İçecek
|39,60
|-3,32
|4,60
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|1,02
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|5,88
|9,91
|104,17
|Çelebi
|73,20
|-2,01
|-28,31
|Çelik Halat
|12,95
|-0,23
|99,23
|Çemaş Döküm
|1,58
|-4,82
|26,05
|Çemtaş
|10,41
|-2,89
|28,06
|Çimbeton
|63,05
|-5,33
|52,81
|Çimentaş
|23,84
|-3,09
|58,93
|Çimsa
|9,98
|-4,04
|9,91
|Çuhadaroğlu Metal
|3,77
|-2,33
|18,18
|Dagi Giyim
|7,25
|-0,68
|190,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,91
|-3,09
|205,75
|Dardanel
|13,00
|0,85
|243,01
|Datagate Bilgisayar
|8,94
|0,00
|14,47
|Demısaş Döküm
|5,26
|-4,36
|51,15
|Denge Holding
|2,00
|0,00
|45,99
|Deniz GMYO
|9,24
|-0,65
|82,97
|Denizli Cam
|7,42
|-3,26
|-11,03
|Derimod
|6,69
|-3,46
|-6,30
|Derlüks Deri
|8,70
|3,33
|115,04
|Desa Deri
|7,05
|-9,96
|55,29
|Despec Bilgisayar
|7,92
|-0,13
|86,79
|Deva Holding
|22,20
|2,49
|148,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,43
|0,00
|83,33
|Ditaş Doğan
|23,80
|-8,95
|150,13
|DO-CO
|347,00
|-2,42
|-38,48
|Doğan Burda
|30,60
|0,07
|404,12
|Doğan Holding
|2,03
|-0,49
|13,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,84
|-1,73
|72,12
|Doğusan
|2,67
|-3,26
|28,37
|Doğuş GMYO
|7,51
|-9,52
|65,78
|Doğuş Otomotiv
|15,60
|-2,80
|63,87
|Döktaş Dökümcülük
|26,98
|-9,22
|-14,74
|Duran Doğan Basım
|16,83
|-2,72
|19,87
|Dyo Boya
|5,66
|-4,55
|15,51
|Eczacıbaşı İlaç
|6,14
|-1,13
|68,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,81
|-1,53
|53,75
|Edip Gayrimenkul
|2,25
|-4,66
|61,87
|Ege Endüstri
|661,20
|-4,66
|17,53
|Ege Gübre
|92,00
|-2,95
|86,63
|Ege Profil
|15,53
|-2,82
|29,74
|Ege Seramik
|4,93
|-2,76
|34,02
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,98
|0,00
|206,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,98
|0,00
|151,28
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|250,00
|Egeplast
|14,90
|2,90
|19,20
|Ekiz Kimya
|8,41
|-1,18
|1278,69
|Emek Elektrik
|2,55
|-4,85
|60,38
|Eminiş Ambalaj
|3,50
|8,02
|130,26
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|-2,39
|40,92
|Enerjisa Enerji
|8,40
|-2,78
|24,70
|Enka İnşaat
|6,29
|-2,33
|12,68
|Erbosan
|22,36
|-0,80
|-10,49
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|-1,49
|-10,20
|Ersu Gıda
|3,88
|-3,48
|87,44
|Escort Teknoloji
|3,23
|-5,00
|132,37
|Etiler Gıda
|3,75
|2,18
|53,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|-3,08
|17,85
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,63
|-2,98
|36,54
|Euro Yat. Ort.
|1,57
|-3,68
|39,46
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|-3,76
|19,33
|FADE GIDA
|2,64
|Fenerbahçe Futbol
|12,90
|-0,77
|-10,85
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,68
|-5,64
|-19,47
|F-M İzmit Piston
|86,45
|-9,99
|82,53
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,78
|-4,21
|27,18
|Ford Otosan
|79,35
|0,63
|20,02
|Formet Çelik Kapı
|3,01
|0,00
|0,33
|Frigo Pak Gıda
|36,08
|10,00
|178,40
|Galatasaray Sportif
|2,45
|-2,39
|20,69
|Garanti Bankası
|6,73
|-0,74
|-39,59
|Garanti Faktoring
|8,81
|-8,32
|127,65
|Garanti Yat. Ort.
|2,13
|-6,99
|97,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,11
|0,89
|189,67
|Gedik Yatırım Holding
|21,28
|-1,02
|176,72
|Gediz Ambalaj
|12,99
|2,36
|92,16
|Gentaş
|2,48
|-1,98
|20,27
|Gersan Elektrik
|6,03
|0,00
|89,03
|Global Men. Değ.
|5,01
|-1,38
|166,49
|Global Yat. Holding
|4,41
|-2,65
|-9,45
|Good-Year
|4,90
|-2,20
|20,99
|Göltaş Çimento
|18,80
|-1,31
|5,68
|Gözde Girişim
|4,99
|-0,99
|-2,92
|GSD Denizcilik
|3,77
|-5,28
|47,27
|GSD Holding
|2,39
|-2,85
|60,40
|Gübre Fabrik.
|28,10
|-1,40
|210,84
|Güler Yat. Holding
|15,80
|4,77
|678,33
|Güneş Sigorta
|5,67
|-0,18
|160,09
|Halk GMYO
|2,34
|-2,50
|92,22
|Halk Sigorta
|3,35
|1,52
|100,16
|Hatay Tekstil
|9,14
|-1,72
|35,73
|Hedef Girişim
|4,18
|-8,13
|60,15
|Hektaş
|14,53
|-0,62
|81,17
|HUB Girişim
|17,29
|4,22
|84,16
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-0,64
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,36
|2,88
|1,71
|İdealist Danışmanlık
|4,70
|-2,89
|41,57
|İdealist GMYO
|4,71
|-8,01
|53,92
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-4,64
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|-8,92
|19,17
|İhlas Gazetecilik
|2,51
|-5,64
|-44,71
|İhlas Holding
|0,80
|-4,76
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,38
|-5,48
|35,29
|İndeks Bilgisayar
|12,35
|1,56
|31,67
|Info Yatırım
|7,22
|-3,09
|48,48
|İntema
|12,37
|-5,79
|33,59
|İpek Doğal Enerji
|12,35
|-2,99
|59,97
|İskenderun Demir Çelik
|6,61
|-1,34
|-15,42
(Sürecek)