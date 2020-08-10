Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,29
|-3,52
|76,88
|Acıpayam Selüloz
|8,46
|-3,97
|33,97
|Adel Kalemcilik
|15,58
|0,45
|-0,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,78
|-3,78
|24,62
|Afyon Çimento
|3,91
|1,82
|71,62
|Ak Enerji
|1,63
|-0,61
|49,54
|Akbank
|4,73
|-0,63
|-41,68
|Akçansa
|11,73
|3,08
|21,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,85
|-4,10
|177,25
|Akfen GMYO
|2,87
|-1,03
|-29,14
|Akın Tekstil
|15,73
|-1,26
|14,07
|Akiş GMYO
|2,79
|-2,45
|-10,93
|Akmerkez GMYO
|45,40
|5,83
|102,64
|Aksa
|7,16
|-0,28
|2,24
|Aksa Enerji
|4,76
|-0,83
|25,26
|Aksigorta
|6,93
|-3,48
|27,91
|Aksu Enerji
|9,69
|0,83
|-34,84
|Alarko Carrıer
|84,50
|8,06
|41,48
|Alarko GMYO
|15,09
|3,36
|2,67
|Alarko Holding
|4,86
|-2,02
|-18,32
|Albaraka Türk
|1,45
|-1,36
|-5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,13
|-0,38
|50,58
|Alkim Kağıt
|12,69
|5,14
|134,14
|Alkim Kimya
|13,11
|2,42
|111,38
|Altınyağ
|1,13
|0,00
|175,61
|Altınyunus Çeşme
|35,02
|-9,97
|250,55
|Anadolu Cam
|5,13
|1,99
|20,30
|Anadolu Efes
|18,95
|1,61
|-10,94
|Anadolu Grubu Holding
|17,13
|-1,44
|-2,62
|Anadolu Hayat Emek.
|7,60
|1,33
|24,90
|Anadolu Isuzu
|13,26
|-1,12
|8,96
|Anadolu Sigorta
|6,09
|-0,65
|46,62
|Anel Elektrik
|5,16
|-1,53
|60,99
|Arçelik
|22,04
|1,47
|5,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,78
|-0,93
|Arena Bilgisayar
|21,98
|0,37
|201,72
|Armada Bilgisayar
|22,60
|2,17
|37,89
|Arsan Tekstil
|4,82
|-0,82
|34,64
|Artı Yatırım Holding
|1,58
|9,72
|95,06
|Aselsan
|17,55
|4,53
|68,12
|Ata GMYO
|3,13
|-1,26
|-30,91
|Atakule GMYO
|2,04
|-4,67
|6,25
|Atlantis Yatırım Holding
|1,95
|-2,01
|95,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|-7,37
|82,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,77
|-1,62
|-4,74
|Avrasya GMYO
|1,97
|-2,96
|30,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,06
|0,98
|13,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,10
|0,01
|12,85
|Avrupa Yatırım Holding
|1,58
|-3,66
|2,60
|Ayen Enerji
|4,81
|-1,43
|38,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,33
|6,60
|143,38
|Aygaz
|12,38
|-0,80
|1,93
|Bagfaş
|15,46
|-0,32
|-8,09
|Bak Ambalaj
|8,77
|-1,46
|19,32
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|0,58
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|3,60
|-0,83
|42,86
|Banvit
|24,70
|-1,20
|33,01
|Baştaş Başkent Çimento
|3,89
|3,73
|50,19
|Batı Çimento
|3,40
|-1,16
|2,72
|Batısöke Çimento
|1,59
|-1,85
|21,37
|Bayrak Taban Sanayi
|6,04
|-1,79
|Bera Holding
|7,52
|-0,79
|95,32
|Berkosan Yalıtım
|3,74
|1,91
|36,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,68
|0,00
|9,39
|Beyaz Filo
|3,46
|1,76
|10,55
|Bilici Yatırım
|7,35
|-3,42
|70,94
|Bim Mağazalar
|64,60
|3,19
|39,80
|Birko Mensucat
|0,42
|0,00
|35,48
|Birlik Mensucat
|1,87
|0,54
|64,04
|Bizim Mağazaları
|15,23
|5,40
|36,35
|Bomonti Elektrik
|6,68
|2,77
|421,88
|Borusan Mannesmann
|12,20
|-0,41
|6,55
|Borusan Yat. Paz.
|81,00
|-1,40
|35,19
|Bosch Fren Sistemleri
|725,00
|2,11
|151,93
|Bossa
|8,60
|-0,35
|6,70
|Brisa
|11,04
|4,15
|17,71
|Burçelik
|20,90
|-3,24
|259,72
|Burçelik Vana
|58,00
|-9,94
|497,32
|Bursa Çimento
|5,90
|-1,01
|47,38
|Carrefoursa
|6,93
|2,82
|47,13
|Casa Emtia Petrol
|27,00
|1,05
|187,54
|Ceo Event Medya
|3,88
|-6,28
|5,95
|Coca Cola İçecek
|40,48
|1,15
|6,92
|Cosmos Yat. Holding
|3,09
|2,32
|51,47
|Credıtwest Faktorıng
|5,24
|-1,13
|81,94
|Çelebi
|68,25
|-2,01
|-33,15
|Çelik Halat
|12,64
|-1,79
|94,46
|Çemaş Döküm
|1,56
|0,65
|24,45
|Çemtaş
|10,26
|-1,35
|26,21
|Çimbeton
|65,25
|-0,99
|58,14
|Çimentaş
|23,50
|-3,45
|56,67
|Çimsa
|10,03
|1,52
|10,46
|Çuhadaroğlu Metal
|3,51
|-2,23
|10,03
|Dagi Giyim
|7,85
|-0,38
|214,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,90
|-0,58
|205,31
|Dardanel
|13,75
|10,00
|262,80
|Datagate Bilgisayar
|8,42
|-1,64
|7,81
|Demısaş Döküm
|5,25
|-0,94
|50,86
|Denge Holding
|1,94
|-0,51
|41,61
|Deniz GMYO
|7,57
|0,13
|49,90
|Denizli Cam
|6,91
|-2,68
|-17,15
|Derimod
|6,42
|-2,43
|-10,08
|Derlüks Deri
|7,87
|-5,86
|94,52
|Desa Deri
|6,08
|-4,25
|33,92
|Despec Bilgisayar
|7,76
|-7,29
|83,02
|Deva Holding
|22,42
|5,46
|151,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,40
|-0,71
|79,49
|Ditaş Doğan
|25,52
|1,51
|168,20
|DO-CO
|334,20
|-2,28
|-40,74
|Doğan Burda
|26,18
|-9,97
|331,30
|Doğan Holding
|1,94
|-1,52
|8,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,94
|2,44
|78,18
|Doğusan
|2,44
|-3,56
|17,31
|Doğuş GMYO
|7,85
|-3,92
|73,29
|Doğuş Otomotiv
|16,09
|1,51
|69,01
|Döktaş Dökümcülük
|27,58
|0,66
|-12,85
|Duran Doğan Basım
|16,64
|-0,06
|18,52
|Dyo Boya
|5,48
|-1,97
|11,84
|Eczacıbaşı İlaç
|6,01
|1,69
|64,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,24
|1,86
|47,83
|Edip Gayrimenkul
|2,19
|-1,79
|57,55
|Ege Endüstri
|743,00
|8,01
|32,07
|Ege Gübre
|104,20
|9,51
|111,38
|Ege Profil
|16,02
|0,44
|33,83
|Ege Seramik
|4,71
|-0,63
|28,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,94
|1,08
|193,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,92
|5,75
|135,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,64
|1,59
|220,00
|Egeplast
|13,50
|0,90
|8,00
|Ekiz Kimya
|10,45
|1,55
|1613,11
|Emek Elektrik
|2,44
|-2,01
|53,46
|Eminiş Ambalaj
|3,33
|-10,00
|119,08
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|-2,04
|32,63
|Enerjisa Enerji
|8,69
|2,12
|29,01
|Enka İnşaat
|6,47
|1,25
|15,91
|Erbosan
|20,60
|-1,90
|-17,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,30
|1,47
|-5,77
|Ersu Gıda
|4,09
|-1,21
|97,58
|Escort Teknoloji
|3,06
|-2,24
|120,14
|Etiler Gıda
|3,66
|0,00
|49,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,72
|-3,91
|7,25
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,48
|-3,27
|23,97
|Euro Yat. Ort.
|1,50
|2,04
|33,24
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-1,14
|15,33
|FADE GIDA
|3,19
|10,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,44
|0,75
|-7,12
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,50
|-1,96
|-23,41
|F-M İzmit Piston
|78,05
|-2,92
|64,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,51
|-1,35
|23,67
|Ford Otosan
|79,80
|3,64
|20,70
|Formet Çelik Kapı
|2,86
|0,00
|-4,67
|Frigo Pak Gıda
|32,36
|0,00
|149,69
|Galatasaray Sportif
|2,43
|-0,41
|19,70
|Garanti Bankası
|6,58
|0,00
|-40,93
|Garanti Faktoring
|8,66
|-3,78
|123,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,09
|-0,95
|93,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,54
|0,12
|171,55
|Gedik Yatırım Holding
|20,86
|1,76
|171,26
|Gediz Ambalaj
|12,86
|0,55
|90,24
|Gentaş
|2,41
|0,00
|16,88
|Gersan Elektrik
|6,05
|1,34
|89,66
|Global Men. Değ.
|4,50
|-1,96
|139,36
|Global Yat. Holding
|4,10
|-0,24
|-15,81
|Good-Year
|4,63
|-0,22
|14,32
|Göltaş Çimento
|18,03
|0,17
|1,35
|Gözde Girişim
|4,67
|-1,27
|-9,14
|GSD Denizcilik
|3,55
|-1,66
|38,67
|GSD Holding
|2,26
|-2,16
|51,68
|Gübre Fabrik.
|28,70
|1,56
|217,48
|Güler Yat. Holding
|19,79
|8,56
|874,88
|Güneş Sigorta
|5,38
|-1,82
|146,79
|Halk GMYO
|2,07
|-2,36
|70,04
|Halk Sigorta
|2,98
|5,67
|78,05
|Hatay Tekstil
|8,72
|-0,23
|29,49
|Hedef Girişim
|3,56
|-3,78
|36,40
|Hektaş
|13,61
|-2,09
|69,70
|HUB Girişim
|16,73
|3,72
|78,19
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|-1,94
|33,33
|ICBC Turkey Bank
|5,27
|-0,57
|0,00
|İdealist Danışmanlık
|4,20
|-0,47
|26,51
|İdealist GMYO
|4,51
|0,00
|47,39
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|-2,75
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|-4,14
|15,83
|İhlas Gazetecilik
|2,39
|-5,53
|-47,36
|İhlas Holding
|0,75
|-6,25
|-17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,39
|-2,80
|36,27
|İndeks Bilgisayar
|11,88
|-3,26
|26,66
|Info Yatırım
|6,53
|-3,83
|34,29
|İntema
|11,75
|-0,42
|26,89
|İpek Doğal Enerji
|12,15
|1,50
|57,38
|İskenderun Demir Çelik
|6,73
|0,90
|-13,89
(Sürecek)