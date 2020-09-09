Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,56
|0,28
|91,40
|Acıpayam Selüloz
|9,26
|-0,43
|46,64
|Adel Kalemcilik
|18,21
|-0,76
|15,99
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,06
|-0,48
|44,23
|Afyon Çimento
|4,21
|4,73
|84,79
|Ak Enerji
|1,89
|0,53
|73,39
|Akbank
|4,90
|0,00
|-39,58
|Akçansa
|12,64
|7,12
|30,38
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,07
|-2,12
|140,28
|Akfen GMYO
|3,31
|0,00
|-18,27
|Akın Tekstil
|15,34
|1,86
|11,24
|Akiş GMYO
|2,72
|0,37
|-13,17
|Akmerkez GMYO
|42,92
|-2,01
|91,57
|Aksa
|6,73
|0,45
|-3,90
|Aksa Enerji
|5,31
|-0,19
|39,74
|Aksigorta
|7,39
|0,00
|36,40
|Aksu Enerji
|10,23
|0,39
|-31,20
|Alarko Carrıer
|91,15
|7,24
|52,61
|Alarko GMYO
|14,92
|0,40
|1,51
|Alarko Holding
|5,20
|0,58
|-12,61
|Albaraka Türk
|1,46
|-0,68
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,58
|0,16
|112,46
|Alkim Kağıt
|13,63
|-0,80
|151,49
|Alkim Kimya
|13,25
|0,30
|113,64
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,29
|-0,77
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|47,54
|0,00
|375,88
|Anadolu Cam
|5,29
|0,38
|24,97
|Anadolu Efes
|19,88
|-0,20
|-6,57
|Anadolu Grubu Holding
|17,10
|0,88
|-2,79
|Anadolu Hayat Emek.
|7,56
|0,40
|24,24
|Anadolu Isuzu
|13,47
|0,15
|10,68
|Anadolu Sigorta
|6,24
|-0,32
|50,23
|Anel Elektrik
|5,46
|-0,18
|70,35
|Arçelik
|21,84
|1,77
|4,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,26
|-1,11
|Arena Bilgisayar
|38,56
|1,63
|429,31
|Armada Bilgisayar
|60,50
|6,14
|269,13
|Arsan Tekstil
|5,28
|1,34
|47,49
|Artı Yatırım Holding
|3,63
|6,45
|348,15
|Aselsan
|16,70
|0,24
|59,98
|Ata GMYO
|3,46
|1,47
|-23,62
|Atakule GMYO
|2,32
|-0,85
|20,83
|Atlantis Yatırım Holding
|2,34
|3,54
|134,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-1,30
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,93
|-0,31
|-3,55
|Avrasya GMYO
|2,25
|0,00
|49,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,47
|1,23
|35,71
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,80
|0,00
|12,98
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|1,69
|16,88
|Ayen Enerji
|5,41
|-0,55
|55,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,35
|2,42
|189,95
|Aygaz
|11,17
|-0,09
|-8,04
|Bagfaş
|15,01
|0,07
|-10,76
|Bak Ambalaj
|11,05
|1,28
|51,69
|Balatacılar Balatacılık
|2,16
|-0,46
|74,19
|Bantaş Ambalaj
|3,86
|0,00
|53,17
|Banvit
|24,02
|0,08
|29,35
|Baştaş Başkent Çimento
|4,09
|1,74
|57,92
|Batı Çimento
|3,59
|2,57
|8,46
|Batısöke Çimento
|1,71
|3,01
|30,53
|Bayrak Taban Sanayi
|6,96
|-1,97
|Bera Holding
|9,15
|0,00
|137,66
|Berkosan Yalıtım
|4,89
|2,73
|78,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,31
|7,21
|75,92
|Beyaz Filo
|4,59
|2,68
|46,65
|Bilici Yatırım
|4,82
|0,21
|68,15
|Bim Mağazalar
|68,00
|0,67
|47,16
|Birko Mensucat
|0,42
|-2,33
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,49
|-1,19
|118,42
|Bizim Mağazaları
|16,18
|0,06
|44,85
|Bomonti Elektrik
|5,09
|1,80
|297,66
|Borusan Mannesmann
|12,79
|3,98
|11,70
|Borusan Yat. Paz.
|91,80
|7,24
|53,22
|Bosch Fren Sistemleri
|842,00
|2,06
|192,59
|Bossa
|9,47
|3,05
|17,49
|Brisa
|11,27
|0,99
|20,16
|Burçelik
|23,04
|2,86
|296,56
|Burçelik Vana
|61,00
|7,02
|528,22
|Bursa Çimento
|5,69
|3,08
|42,13
|Carrefoursa
|9,11
|9,89
|93,42
|Casa Emtia Petrol
|29,76
|-0,07
|216,93
|Ceo Event Medya
|4,28
|1,66
|16,87
|Coca Cola İçecek
|44,40
|-0,45
|17,28
|Cosmos Yat. Holding
|3,85
|10,00
|88,73
|Credıtwest Faktorıng
|6,01
|-6,53
|108,68
|Çelebi
|66,95
|-0,67
|-32,61
|Çelik Halat
|13,31
|5,55
|104,77
|Çemaş Döküm
|1,52
|0,00
|21,26
|Çemtaş
|11,43
|1,42
|40,61
|Çimbeton
|77,20
|2,93
|87,11
|Çimentaş
|30,96
|3,61
|106,40
|Çimsa
|11,77
|3,25
|29,63
|Çuhadaroğlu Metal
|5,67
|0,18
|77,74
|Dagi Giyim
|10,11
|-1,37
|304,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,29
|3,55
|222,57
|Dardanel
|12,10
|-0,98
|219,26
|Datagate Bilgisayar
|12,99
|-2,11
|66,33
|Demısaş Döküm
|5,38
|0,00
|54,60
|Denge Holding
|2,84
|0,35
|107,30
|Deniz GMYO
|3,10
|1,64
|47,33
|Denizli Cam
|6,88
|0,15
|-17,51
|Derimod
|7,18
|2,43
|0,56
|Derlüks Deri
|8,10
|-3,11
|100,21
|Desa Deri
|5,88
|0,00
|29,52
|Despec Bilgisayar
|9,76
|3,94
|130,19
|Deva Holding
|19,13
|-0,05
|114,28
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|5,64
|9,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,98
|1,71
|282,05
|Ditaş Doğan
|39,92
|9,97
|319,54
|DO-CO
|322,80
|0,22
|-42,77
|Doğan Burda
|24,30
|-10,00
|300,33
|Doğan Holding
|2,14
|0,47
|19,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|2,19
|69,70
|Doğusan
|3,62
|-1,63
|74,04
|Doğuş GMYO
|10,93
|2,05
|141,28
|Doğuş Otomotiv
|14,50
|1,05
|52,31
|Döktaş Dökümcülük
|28,26
|0,57
|-10,70
|Duran Doğan Basım
|17,70
|4,24
|26,07
|Dyo Boya
|6,35
|-2,16
|29,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|1,69
|81,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,71
|0,58
|63,10
|Edip Gayrimenkul
|2,45
|1,24
|76,26
|Ege Endüstri
|764,50
|7,00
|35,90
|Ege Gübre
|101,60
|5,72
|106,10
|Ege Profil
|15,80
|0,89
|32,00
|Ege Seramik
|5,47
|0,00
|48,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,89
|0,00
|178,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,87
|-1,14
|123,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,65
|-1,52
|225,00
|Egeplast
|15,15
|0,00
|21,20
|Ekiz Kimya
|8,23
|-4,19
|1249,18
|Emek Elektrik
|3,51
|-4,62
|120,75
|Eminiş Ambalaj
|9,65
|9,91
|534,87
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-1,66
|22,96
|Enerjisa Enerji
|8,18
|0,00
|21,44
|Enka İnşaat
|6,69
|0,15
|19,85
|Erbosan
|22,70
|2,53
|-9,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,99
|0,67
|2,06
|Ersu Gıda
|4,46
|-0,45
|115,46
|Escort Teknoloji
|3,75
|-0,53
|169,78
|Etiler Gıda
|4,00
|-0,25
|242,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,13
|-3,62
|32,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,91
|-2,55
|59,99
|Euro Yat. Ort.
|2,31
|-2,94
|105,20
|Euro Yatırım Holding
|1,97
|-3,90
|31,33
|Fade Gıda
|5,60
|0,90
|Fenerbahçe Futbol
|49,06
|9,56
|239,05
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,20
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,80
|0,26
|-16,85
|F-M İzmit Piston
|88,00
|10,00
|85,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,01
|1,38
|43,17
|Ford Otosan
|86,70
|-1,70
|31,14
|Formet Çelik Kapı
|3,64
|3,70
|21,33
|Frigo Pak Gıda
|21,76
|0,00
|210,62
|Galatasaray Sportif
|4,69
|7,82
|131,03
|Garanti Bankası
|6,75
|-0,30
|-39,41
|Garanti Faktoring
|11,23
|-1,75
|190,18
|Garanti Yat. Ort.
|2,37
|0,85
|121,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,06
|0,44
|188,08
|Gedik Yatırım Holding
|24,64
|-1,44
|220,42
|Gediz Ambalaj
|13,43
|1,74
|98,67
|Gentaş
|2,72
|0,00
|31,91
|Gersan Elektrik
|6,96
|-0,57
|118,18
|Global Men. Değ.
|4,59
|0,22
|144,15
|Global Yat. Holding
|4,34
|0,23
|-10,88
|Good-Year
|4,86
|1,46
|20,00
|Göltaş Çimento
|26,70
|8,54
|50,08
|Gözde Girişim
|5,28
|0,57
|2,72
|GSD Denizcilik
|4,37
|-2,24
|70,70
|GSD Holding
|2,20
|-0,45
|47,65
|Gübre Fabrik.
|28,90
|0,42
|219,69
|Güler Yat. Holding
|17,07
|-3,29
|740,89
|Halk GMYO
|2,14
|-1,38
|83,75
|Hatay Tekstil
|14,50
|6,70
|115,33
|Hedef Girişim
|3,52
|-1,40
|47,51
|Hektaş
|12,04
|0,42
|50,12
|HUB Girişim
|19,21
|0,10
|104,61
|Hürriyet Gzt.
|1,82
|-1,09
|59,65
|ICBC Turkey Bank
|8,42
|1,32
|59,77
|İdealist Danışmanlık
|4,38
|0,92
|31,93
|İdealist GMYO
|4,72
|-0,42
|54,25
|İhlas Ev Aletleri
|2,04
|-0,49
|-34,82
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|0,00
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|4,34
|4,33
|-4,41
|İhlas Holding
|0,96
|0,00
|5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|0,80
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|16,18
|3,06
|72,50
|Info Yatırım
|7,24
|-2,95
|48,89
|İntema
|18,79
|6,70
|102,92
|İpek Doğal Enerji
|11,54
|-0,17
|49,48
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|2,57
|-8,00
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:31 - Kaynak: AA
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