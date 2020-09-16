Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,72 1,09 100,00 Acıpayam Selüloz 11,36 7,37 79,90 Adel Kalemcilik 18,91 0,21 20,45 Adese Alışveriş Ticaret 2,13 0,47 49,13 Afyon Çimento 4,17 1,71 83,03 Ak Enerji 1,99 -0,50 82,57 Akbank 4,91 0,41 -39,46 Akçansa 12,68 0,32 30,80 Akdeniz Yatırım Hold. 5,84 9,98 176,78 Akfen GMYO 3,32 -0,30 -18,02 Akın Tekstil 15,81 2,40 14,65 Akiş GMYO 2,87 0,70 -8,38 Akmerkez GMYO 46,44 10,00 107,28 Aksa 6,92 -0,29 -1,19 Aksa Enerji 5,62 1,26 47,89 Aksigorta 7,16 -0,14 32,16 Aksu Enerji 10,76 0,00 -27,64 Alarko Carrıer 99,40 5,24 66,43 Alarko GMYO 15,52 -0,39 5,59 Alarko Holding 5,54 -1,95 -6,89 Albaraka Türk 1,53 0,66 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 26,38 -1,20 119,10 Alkim Kağıt 14,02 1,67 158,68 Alkim Kimya 13,98 0,72 125,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,45 -0,68 253,66 Altınyunus Çeşme 77,30 9,96 673,77 Anadolu Cam 5,54 0,00 30,88 Anadolu Efes 21,18 0,28 -0,46 Anadolu Grubu Holding 17,37 0,99 -1,25 Anadolu Hayat Emek. 7,39 -0,40 21,44 Anadolu Isuzu 13,82 0,22 13,56 Anadolu Sigorta 6,25 0,16 50,47 Anel Elektrik 5,58 0,36 74,09 Arçelik 23,14 0,78 11,04 ARD Bilişim Teknolojileri 29,60 2,71 Arena Bilgisayar 38,10 0,26 422,99 Armada Bilgisayar 78,45 9,95 378,65 Arsan Tekstil 5,50 1,29 53,63 Artı Yatırım Holding 6,01 9,87 641,98 ASELSAN 16,70 0,06 59,98 Ata GMYO 3,48 0,29 -23,18 Atakule GMYO 2,35 0,43 22,40 Atlantis Yatırım Holding 2,25 0,00 125,00 Atlas Yat. Ort. 1,54 1,32 59,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,26 -0,45 -1,09 Avrasya GMYO 2,32 0,87 53,64 Avrasya Petrol ve Tur. 2,38 -0,42 30,77 Avrasya Stratejik GMYF 1.447,80 12,59 Avrupa Yatırım Holding 2,55 8,51 65,58 Ayen Enerji 5,44 -0,37 56,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,05 0,86 221,92 Aygaz 11,59 0,87 -4,58 Bagfaş 15,50 0,71 -7,85 Bak Ambalaj 11,68 4,29 60,34 Balatacılar Balatacılık 3,60 9,76 190,32 Bantaş Ambalaj 3,92 0,51 55,56 Banvit 25,70 -1,53 38,40 Baştaş Başkent Çimento 5,08 1,40 96,14 Batı Çimento 3,61 0,00 9,06 Batısöke Çimento 1,78 1,71 35,88 Bayrak Taban Sanayi 7,22 -0,28 Bera Holding 9,46 2,38 145,71 Berkosan Yalıtım 6,50 9,98 137,23 Beşiktaş Futbol Yat. 3,24 -4,99 32,24 Beyaz Filo 6,40 9,40 104,48 Bilici Yatırım 5,10 0,20 77,92 Bim Mağazalar 70,85 1,07 53,32 Birko Mensucat 0,54 5,88 74,19 Birlik Mensucat 2,65 2,32 132,46 Bizim Mağazaları 15,65 -0,13 40,11 Bomonti Elektrik 5,20 0,19 306,25 Borusan Mannesmann 13,56 3,20 18,43 Borusan Yat. Paz. 102,60 9,97 71,25 Bosch Fren Sistemleri 870,00 0,00 202,31 Bossa 9,96 0,50 23,57 Brisa 11,71 0,34 24,85 Burçelik 21,02 -0,38 261,79 Burçelik Vana 55,30 -2,98 469,52 Bursa Çimento 5,97 1,19 49,12 Carrefoursa 13,55 9,98 187,69 Casa Emtia Petrol 31,24 -0,06 232,69 Ceo Event Medya 4,34 0,46 18,51 Coca Cola İçecek 45,40 -0,22 19,92 Cosmos Yat. Holding 4,97 5,74 143,63 Credıtwest Faktorıng 4,32 -5,26 50,00 Çelebi 70,95 0,28 -28,59 Çelik Halat 12,35 0,65 90,00 Çemaş Döküm 1,60 1,91 27,64 Çemtaş 11,78 1,38 44,91 Çimbeton 102,10 9,96 147,46 Çimentaş 34,28 4,26 128,53 Çimsa 11,95 1,44 31,61 Çuhadaroğlu Metal 5,28 -0,75 65,52 Dagi Giyim 10,70 -0,28 328,00 Dagi Yatırım Holding 6,81 -0,29 201,33 Dardanel 12,20 0,00 221,90 Datagate Bilgisayar 11,27 0,18 44,30 Demısaş Döküm 5,79 0,35 66,38 Denge Holding 3,04 8,96 121,90 Deniz GMYO 3,05 0,00 44,95 Denizli Cam 7,62 0,93 -8,63 Derimod 7,37 -0,14 3,22 Derlüks Deri 8,20 -0,97 102,68 Desa Deri 6,20 -2,05 36,56 Despec Bilgisayar 9,45 1,18 122,88 Deva Holding 19,92 2,79 123,12 Dinamik Isı Makina Yalıtım 7,20 -3,49 Diriteks Diriliş Tekstil 1,87 -1,06 139,74 Ditaş Doğan 33,50 2,45 252,07 DO-CO 327,70 0,46 -41,90 Doğan Burda 19,50 -5,16 221,25 Doğan Holding 2,24 0,45 24,76 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,93 0,69 77,58 Doğusan 3,73 -0,53 79,33 Doğuş GMYO 11,08 1,93 144,59 Doğuş Otomotiv 14,99 0,60 57,46 Döktaş Dökümcülük 33,80 5,76 6,81 Duran Doğan Basım 18,60 -0,48 32,48 Dyo Boya 6,80 2,41 38,78 Eczacıbaşı İlaç 6,95 0,87 90,38 Eczacıbaşı Yatırım 17,78 2,18 84,59 Edip Gayrimenkul 3,12 9,86 124,46 Ege Endüstri 765,30 2,86 36,04 Ege Gübre 129,70 4,09 163,11 Ege Profil 16,79 1,51 40,27 Ege Seramik 5,97 -3,86 62,29 Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 9,65 290,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,17 8,33 200,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,81 1,25 305,00 Egeplast 17,40 1,22 39,20 Ekiz Kimya 11,63 9,92 1806,56 Emek Elektrik 3,60 1,41 126,42 Eminiş Ambalaj 15,52 9,99 921,05 Emlak Konut GMYO 1,80 -0,55 24,34 Enerjisa Enerji 8,70 -0,34 29,16 Enka İnşaat 6,74 -0,30 20,75 Erbosan 23,60 0,17 -5,52 Ereğli Demir Çelik 9,15 -0,33 3,88 Ersu Gıda 4,64 0,00 124,15 Escort Teknoloji 3,71 1,37 166,91 Etiler Gıda 3,35 -0,59 186,91 Euro Kapital Yat. Ort. 2,41 4,33 50,27 Euro Trend Yat. Ort. 2,15 2,38 80,09 Euro Yat. Ort. 2,08 3,48 84,77 Euro Yatırım Holding 2,11 4,46 40,67 Fade Gıda 7,44 9,90 Fenerbahçe Futbol 30,64 -9,99 111,75 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,22 0,96 -7,66 F-M İzmit Piston 101,00 9,90 113,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,41 0,81 61,38 Ford Otosan 91,35 -1,88 38,17 Formet Çelik Kapı 3,40 2,10 13,33 Frigo Pak Gıda 22,02 -7,09 214,33 Galatasaray Sportif 3,41 -5,28 67,98 Garanti Bankası 6,77 0,15 -39,23 Garanti Faktoring 10,81 0,09 179,33 Garanti Yat. Ort. 2,66 0,38 149,06 Gedik Y. Men. Değ. 9,02 0,22 186,81 Gedik Yatırım Holding 24,54 0,57 219,12 Gediz Ambalaj 16,91 9,95 150,15 Gentaş 2,89 1,76 40,15 Gersan Elektrik 6,85 0,00 114,73 Global Men. Değ. 4,76 0,42 153,19 Global Yat. Holding 4,39 0,46 -9,86 Good-Year 5,02 1,01 23,95 Göltaş Çimento 27,36 4,35 53,79 Gözde Girişim 5,48 0,74 6,61 GSD Denizcilik 4,36 -1,13 70,31 GSD Holding 2,11 -1,86 41,61 Gübre Fabrik. 28,72 0,42 217,70 Güler Yat. Holding 16,58 -1,84 716,75 Halk GMYO 2,24 0,45 92,34 Hatay Tekstil 11,89 0,42 76,57 Hedef Girişim 3,81 2,14 59,66 Hektaş 12,52 0,16 56,11 HUB Girişim 18,79 -0,16 100,14 Hürriyet Gzt. 1,70 1,80 49,12 ICBC Turkey Bank 7,74 0,39 46,87 İdealist Danışmanlık 6,50 8,33 95,78 İdealist GMYO 5,75 3,79 87,91 İhlas Ev Aletleri 2,31 3,12 -26,20 İhlas Gayrimenkul 1,48 1,37 23,33 İhlas Gazetecilik 5,07 3,05 11,67 İhlas Holding 1,10 4,76 20,88 İhlas Yayın Holding 1,24 0,81 48,74 İndeks Bilgisayar 14,44 -0,07 53,95 Info Yatırım 8,81 9,44 81,18 İntema 19,00 -3,01 105,18 İpek Doğal Enerji 12,19 0,91 57,90 İskenderun Demir Çelik 7,26 0,14 -7,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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