Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,69 0,39 -0,65 Acıpayam Selüloz 16,90 0,06 -1,29 Adel Kalemcilik 27,96 -1,89 -18,33 Adese Alışveriş Ticaret 2,87 0,00 2,50 Afyon Çimento 5,35 -0,93 4,70 Ak Enerji 2,37 -0,84 7,24 Akbank 7,50 -0,53 8,23 Akçansa 18,47 -0,75 11,67 Akdeniz Yatırım Hold. 5,29 -0,19 2,32 Akfen GMYO 5,00 2,67 2,88 Akın Tekstil 33,60 2,00 5,79 Akiş GMYO 3,56 -0,56 0,85 Akmerkez GMYO 64,90 -2,99 0,79 Aksa 14,00 -0,28 -4,04 Aksa Enerji 8,27 1,47 11,16 Aksigorta 9,83 -0,20 5,70 Aksu Enerji 14,40 -1,17 1,98 Alarko Carrıer 438,70 -3,84 20,22 Alarko GMYO 25,46 -1,24 -2,68 Alarko Holding 9,09 0,66 5,21 Albaraka Türk 1,96 -0,51 1,03 Alcatel Lucent Teletaş 31,10 3,32 4,86 Alkim Kağıt 13,92 0,22 2,75 Alkim Kimya 15,53 1,04 6,83 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,31 2,67 5,48 Altınyunus Çeşme 47,34 0,30 -5,24 Anadolu Efes 24,86 0,81 7,25 Anadolu Grubu Holding 27,52 2,38 4,16 Anadolu Hayat Emek. 9,90 1,54 14,19 Anadolu Isuzu 18,91 -0,21 5,06 Anadolu Sigorta 7,55 -0,66 0,00 Anel Elektrik 3,15 0,32 -0,63 Arçelik 31,64 -0,57 4,08 ARD Bilişim Teknolojileri 53,10 3,51 10,44 Arena Bilgisayar 35,28 0,11 2,56 Armada Bilgisayar 49,94 0,28 1,75 Arsan Tekstil 7,18 -0,28 -1,51 Artı Yatırım Holding 7,06 -0,42 21,72 Arzum Ev Aletleri 22,38 0,36 -9,10 Aselsan 19,02 0,32 4,22 Ata GMYO 6,38 1,59 15,79 Atakule GMYO 2,55 -0,39 1,19 Atlantis Yatırım Holding 8,83 9,96 58,81 Atlas Yat. Ort. 1,78 -0,56 1,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,24 -0,27 1,21 Avrasya GMYO 3,90 -0,26 -3,94 Avrasya Petrol ve Tur. 3,21 1,90 0,31 Avrupa Yatırım Holding 5,85 -0,34 -2,50 Ayen Enerji 5,65 -0,88 4,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,02 0,00 -2,91 Aygaz 14,90 -0,20 1,71 Bagfaş 23,46 2,89 17,30 Bak Ambalaj 20,80 0,78 2,97 Balatacılar Balatacılık 8,10 -9,90 -1,70 Bantaş Ambalaj 4,91 0,82 4,69 Banvit 47,44 -2,19 -8,77 Baştaş Başkent Çimento 17,50 2,94 0,75 Batı Çimento 4,85 -0,21 2,97 Batısöke Çimento 2,48 -1,20 1,64 Bayrak Taban Sanayi 10,43 3,37 -1,70 Bera Holding 19,90 -0,50 -1,87 Berkosan Yalıtım 8,55 -1,38 -4,15 Beşiktaş Futbol Yat. 4,30 -2,05 6,44 Beyaz Filo 10,75 -3,33 5,60 Bilici Yatırım 7,03 -1,68 5,87 Bim Mağazalar 75,60 1,00 2,81 Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90 Birlik Mensucat 2,94 -0,34 -15,03 Bizim Mağazaları 16,09 1,19 4,75 Borusan Mannesmann 32,62 -0,85 17,34 Borusan Yat. Paz. 512,50 -1,59 12,17 Bosch Fren Sistemleri 1.248,80 1,73 0,80 Bossa 18,72 -1,37 4,87 Brisa 22,28 -1,94 11,74 Burçelik 21,78 -2,24 3,62 Burçelik Vana 44,08 -2,26 -11,24 Bursa Çimento 11,94 -2,93 -0,83 Carrefoursa 66,15 -2,79 -7,87 Casa Emtia Petrol 110,00 3,77 Ceo Event Medya 6,69 0,45 4,04 Coca Cola İçecek 68,60 1,48 4,26 Cosmos Yat. Holding 10,76 2,18 33,50 Credıtwest Faktorıng 5,74 -1,20 -2,21 Çelebi 185,90 4,50 1,85 Çelik Halat 20,08 -3,37 -6,26 Çemaş Döküm 2,22 0,00 3,26 Çemtaş 16,07 3,08 0,82 Çimbeton 356,40 2,83 20,20 Çimentaş 47,60 9,98 31,64 Çimsa 18,61 -0,37 4,55 Çuhadaroğlu Metal 8,16 -1,21 5,56 Dagi Giyim 8,06 -0,25 -0,12 Dagi Yatırım Holding 13,41 0,07 3,95 Dardanel 32,24 2,94 -3,76 Datagate Bilgisayar 15,96 1,53 -0,93 Demısaş Döküm 6,50 1,25 -1,66 Denge Holding 7,82 9,99 42,70 Deniz GMYO 4,10 -2,84 19,88 Derimod 9,77 -0,41 0,31 Derlüks Deri 9,07 0,78 2,83 Desa Deri 10,04 1,01 3,08 Despec Bilgisayar 13,06 1,32 0,00 Deva Holding 25,70 -0,54 6,46 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,97 -0,09 1,11 Diriteks Diriliş Tekstil 4,45 -8,44 19,30 Ditaş Doğan 33,68 -0,94 3,06 DO-CO 624,40 1,04 -0,89 Doğan Burda 25,72 3,04 14,62 Doğan Holding 3,38 -1,46 10,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 -0,74 -2,18 Doğusan 4,99 3,31 13,93 Doğuş GMYO 9,25 4,05 13,22 Doğuş Otomotiv 27,86 -0,07 -3,06 Döktaş Dökümcülük 31,96 -0,44 4,38 Duran Doğan Basım 10,65 -1,84 1,53 Dyo Boya 12,30 0,65 8,27 Eczacıbaşı İlaç 7,61 -0,91 2,01 Eczacıbaşı Yatırım 34,14 -2,18 23,07 Edip Gayrimenkul 3,33 -0,30 0,30 Ege Endüstri 1.730,50 2,76 0,18 Ege Gübre 190,90 8,84 31,47 Ege Profil 38,42 3,06 0,47 Ege Seramik 11,40 -0,09 10,79 Egeplast 38,62 0,31 15,98 Ekiz Kimya 6,92 0,00 -2,95 Emek Elektrik 5,59 -1,58 -5,57 Eminiş Ambalaj 36,80 2,79 -0,11 Emlak Konut GMYO 2,54 -2,31 18,69 Enerjisa Enerji 13,01 -1,29 4,00 Enka İnşaat 8,01 -0,50 8,68 Erbosan 45,84 9,98 11,80 Ereğli Demir Çelik 14,93 1,98 0,00 Ersu Gıda 5,02 0,00 1,62 Escort Teknoloji 6,46 0,62 -1,67 Esenboğa Elektrik 18,99 0,32 -0,21 Etiler Gıda 3,96 0,00 -0,50 Euro Kapital Yat. Ort. 3,75 -1,32 -2,60 Euro Trend Yat. Ort. 3,43 -0,58 -4,72 Euro Yat. Ort. 4,24 0,00 -5,99 Euro Yatırım Holding 3,74 2,75 31,69 Fade Gıda 6,10 0,16 -1,45 Fenerbahçe Futbol 35,34 0,97 19,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,62 -0,45 3,92 F-M İzmit Piston 138,50 -4,48 11,42 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,31 -0,08 -5,53 Ford Otosan 135,20 0,60 7,30 Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 1,05 Frigo Pak Gıda 22,18 -0,45 5,72 Galatasaray Sportif 3,98 -0,50 -1,73 Garanti Bankası 10,48 -0,38 1,06 Garanti Faktoring 11,45 0,44 2,88 Garanti Yat. Ort. 4,36 9,82 34,98 Gedik Y. Men. Değ. 14,59 1,39 15,79 Gediz Ambalaj 30,14 5,02 12,46 Gentaş 6,04 0,00 1,68 Gersan Elektrik 6,12 -0,16 -0,33 Global Men. Değ. 6,20 1,97 3,16 Global Yat. Holding 5,11 -1,54 9,19 Good-Year 8,62 -0,46 3,11 Göltaş Çimento 41,08 1,73 -0,44 Gözde Girişim 7,28 -0,55 -8,77 GSD Denizcilik 5,28 -0,19 4,76 GSD Holding 2,62 1,95 4,38 Gübre Fabrik. 71,60 -1,10 -16,79 Güler Yat. Holding 10,99 -0,18 1,10 Halk GMYO 3,35 0,00 4,36 Hatay Tekstil 14,72 -0,47 5,52 Hedef Girişim 8,40 -0,59 0,72 Hektaş 23,36 5,42 22,50 HUB Girişim 19,02 0,58 4,51 Hürriyet Gzt. 2,21 0,45 5,24 ICBC Turkey Bank 6,90 0,44 6,15 İdealist Danışmanlık 12,92 3,69 -4,01 İdealist GMYO 8,00 -5,77 17,65 İhlas Ev Aletleri 1,89 0,00 0,53 İhlas Gayrimenkul 1,40 -1,41 12,00 İhlas Gazetecilik 3,95 0,00 -2,71 İhlas Holding 1,24 -0,80 0,00 İhlas Yayın Holding 1,15 -0,86 0,88 İndeks Bilgisayar 19,49 1,09 1,88 Info Yatırım 6,42 3,05 -0,47 İntema 33,00 1,04 -17,29 Inveo Yatırım Holding 58,30 10,00 31,84 İpek Doğal Enerji 13,29 -0,37 1,61 İskenderun Demir Çelik 10,25 0,99 1,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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