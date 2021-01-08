Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,69
|0,39
|-0,65
|Acıpayam Selüloz
|16,90
|0,06
|-1,29
|Adel Kalemcilik
|27,96
|-1,89
|-18,33
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,87
|0,00
|2,50
|Afyon Çimento
|5,35
|-0,93
|4,70
|Ak Enerji
|2,37
|-0,84
|7,24
|Akbank
|7,50
|-0,53
|8,23
|Akçansa
|18,47
|-0,75
|11,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,29
|-0,19
|2,32
|Akfen GMYO
|5,00
|2,67
|2,88
|Akın Tekstil
|33,60
|2,00
|5,79
|Akiş GMYO
|3,56
|-0,56
|0,85
|Akmerkez GMYO
|64,90
|-2,99
|0,79
|Aksa
|14,00
|-0,28
|-4,04
|Aksa Enerji
|8,27
|1,47
|11,16
|Aksigorta
|9,83
|-0,20
|5,70
|Aksu Enerji
|14,40
|-1,17
|1,98
|Alarko Carrıer
|438,70
|-3,84
|20,22
|Alarko GMYO
|25,46
|-1,24
|-2,68
|Alarko Holding
|9,09
|0,66
|5,21
|Albaraka Türk
|1,96
|-0,51
|1,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,10
|3,32
|4,86
|Alkim Kağıt
|13,92
|0,22
|2,75
|Alkim Kimya
|15,53
|1,04
|6,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|2,67
|5,48
|Altınyunus Çeşme
|47,34
|0,30
|-5,24
|Anadolu Efes
|24,86
|0,81
|7,25
|Anadolu Grubu Holding
|27,52
|2,38
|4,16
|Anadolu Hayat Emek.
|9,90
|1,54
|14,19
|Anadolu Isuzu
|18,91
|-0,21
|5,06
|Anadolu Sigorta
|7,55
|-0,66
|0,00
|Anel Elektrik
|3,15
|0,32
|-0,63
|Arçelik
|31,64
|-0,57
|4,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,10
|3,51
|10,44
|Arena Bilgisayar
|35,28
|0,11
|2,56
|Armada Bilgisayar
|49,94
|0,28
|1,75
|Arsan Tekstil
|7,18
|-0,28
|-1,51
|Artı Yatırım Holding
|7,06
|-0,42
|21,72
|Arzum Ev Aletleri
|22,38
|0,36
|-9,10
|Aselsan
|19,02
|0,32
|4,22
|Ata GMYO
|6,38
|1,59
|15,79
|Atakule GMYO
|2,55
|-0,39
|1,19
|Atlantis Yatırım Holding
|8,83
|9,96
|58,81
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-0,56
|1,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,24
|-0,27
|1,21
|Avrasya GMYO
|3,90
|-0,26
|-3,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,21
|1,90
|0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|5,85
|-0,34
|-2,50
|Ayen Enerji
|5,65
|-0,88
|4,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,02
|0,00
|-2,91
|Aygaz
|14,90
|-0,20
|1,71
|Bagfaş
|23,46
|2,89
|17,30
|Bak Ambalaj
|20,80
|0,78
|2,97
|Balatacılar Balatacılık
|8,10
|-9,90
|-1,70
|Bantaş Ambalaj
|4,91
|0,82
|4,69
|Banvit
|47,44
|-2,19
|-8,77
|Baştaş Başkent Çimento
|17,50
|2,94
|0,75
|Batı Çimento
|4,85
|-0,21
|2,97
|Batısöke Çimento
|2,48
|-1,20
|1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|10,43
|3,37
|-1,70
|Bera Holding
|19,90
|-0,50
|-1,87
|Berkosan Yalıtım
|8,55
|-1,38
|-4,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,30
|-2,05
|6,44
|Beyaz Filo
|10,75
|-3,33
|5,60
|Bilici Yatırım
|7,03
|-1,68
|5,87
|Bim Mağazalar
|75,60
|1,00
|2,81
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,94
|-0,34
|-15,03
|Bizim Mağazaları
|16,09
|1,19
|4,75
|Borusan Mannesmann
|32,62
|-0,85
|17,34
|Borusan Yat. Paz.
|512,50
|-1,59
|12,17
|Bosch Fren Sistemleri
|1.248,80
|1,73
|0,80
|Bossa
|18,72
|-1,37
|4,87
|Brisa
|22,28
|-1,94
|11,74
|Burçelik
|21,78
|-2,24
|3,62
|Burçelik Vana
|44,08
|-2,26
|-11,24
|Bursa Çimento
|11,94
|-2,93
|-0,83
|Carrefoursa
|66,15
|-2,79
|-7,87
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|3,77
|Ceo Event Medya
|6,69
|0,45
|4,04
|Coca Cola İçecek
|68,60
|1,48
|4,26
|Cosmos Yat. Holding
|10,76
|2,18
|33,50
|Credıtwest Faktorıng
|5,74
|-1,20
|-2,21
|Çelebi
|185,90
|4,50
|1,85
|Çelik Halat
|20,08
|-3,37
|-6,26
|Çemaş Döküm
|2,22
|0,00
|3,26
|Çemtaş
|16,07
|3,08
|0,82
|Çimbeton
|356,40
|2,83
|20,20
|Çimentaş
|47,60
|9,98
|31,64
|Çimsa
|18,61
|-0,37
|4,55
|Çuhadaroğlu Metal
|8,16
|-1,21
|5,56
|Dagi Giyim
|8,06
|-0,25
|-0,12
|Dagi Yatırım Holding
|13,41
|0,07
|3,95
|Dardanel
|32,24
|2,94
|-3,76
|Datagate Bilgisayar
|15,96
|1,53
|-0,93
|Demısaş Döküm
|6,50
|1,25
|-1,66
|Denge Holding
|7,82
|9,99
|42,70
|Deniz GMYO
|4,10
|-2,84
|19,88
|Derimod
|9,77
|-0,41
|0,31
|Derlüks Deri
|9,07
|0,78
|2,83
|Desa Deri
|10,04
|1,01
|3,08
|Despec Bilgisayar
|13,06
|1,32
|0,00
|Deva Holding
|25,70
|-0,54
|6,46
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,97
|-0,09
|1,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,45
|-8,44
|19,30
|Ditaş Doğan
|33,68
|-0,94
|3,06
|DO-CO
|624,40
|1,04
|-0,89
|Doğan Burda
|25,72
|3,04
|14,62
|Doğan Holding
|3,38
|-1,46
|10,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|-0,74
|-2,18
|Doğusan
|4,99
|3,31
|13,93
|Doğuş GMYO
|9,25
|4,05
|13,22
|Doğuş Otomotiv
|27,86
|-0,07
|-3,06
|Döktaş Dökümcülük
|31,96
|-0,44
|4,38
|Duran Doğan Basım
|10,65
|-1,84
|1,53
|Dyo Boya
|12,30
|0,65
|8,27
|Eczacıbaşı İlaç
|7,61
|-0,91
|2,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|34,14
|-2,18
|23,07
|Edip Gayrimenkul
|3,33
|-0,30
|0,30
|Ege Endüstri
|1.730,50
|2,76
|0,18
|Ege Gübre
|190,90
|8,84
|31,47
|Ege Profil
|38,42
|3,06
|0,47
|Ege Seramik
|11,40
|-0,09
|10,79
|Egeplast
|38,62
|0,31
|15,98
|Ekiz Kimya
|6,92
|0,00
|-2,95
|Emek Elektrik
|5,59
|-1,58
|-5,57
|Eminiş Ambalaj
|36,80
|2,79
|-0,11
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|-2,31
|18,69
|Enerjisa Enerji
|13,01
|-1,29
|4,00
|Enka İnşaat
|8,01
|-0,50
|8,68
|Erbosan
|45,84
|9,98
|11,80
|Ereğli Demir Çelik
|14,93
|1,98
|0,00
|Ersu Gıda
|5,02
|0,00
|1,62
|Escort Teknoloji
|6,46
|0,62
|-1,67
|Esenboğa Elektrik
|18,99
|0,32
|-0,21
|Etiler Gıda
|3,96
|0,00
|-0,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,75
|-1,32
|-2,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|-0,58
|-4,72
|Euro Yat. Ort.
|4,24
|0,00
|-5,99
|Euro Yatırım Holding
|3,74
|2,75
|31,69
|Fade Gıda
|6,10
|0,16
|-1,45
|Fenerbahçe Futbol
|35,34
|0,97
|19,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,62
|-0,45
|3,92
|F-M İzmit Piston
|138,50
|-4,48
|11,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,31
|-0,08
|-5,53
|Ford Otosan
|135,20
|0,60
|7,30
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|0,00
|1,05
|Frigo Pak Gıda
|22,18
|-0,45
|5,72
|Galatasaray Sportif
|3,98
|-0,50
|-1,73
|Garanti Bankası
|10,48
|-0,38
|1,06
|Garanti Faktoring
|11,45
|0,44
|2,88
|Garanti Yat. Ort.
|4,36
|9,82
|34,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,59
|1,39
|15,79
|Gediz Ambalaj
|30,14
|5,02
|12,46
|Gentaş
|6,04
|0,00
|1,68
|Gersan Elektrik
|6,12
|-0,16
|-0,33
|Global Men. Değ.
|6,20
|1,97
|3,16
|Global Yat. Holding
|5,11
|-1,54
|9,19
|Good-Year
|8,62
|-0,46
|3,11
|Göltaş Çimento
|41,08
|1,73
|-0,44
|Gözde Girişim
|7,28
|-0,55
|-8,77
|GSD Denizcilik
|5,28
|-0,19
|4,76
|GSD Holding
|2,62
|1,95
|4,38
|Gübre Fabrik.
|71,60
|-1,10
|-16,79
|Güler Yat. Holding
|10,99
|-0,18
|1,10
|Halk GMYO
|3,35
|0,00
|4,36
|Hatay Tekstil
|14,72
|-0,47
|5,52
|Hedef Girişim
|8,40
|-0,59
|0,72
|Hektaş
|23,36
|5,42
|22,50
|HUB Girişim
|19,02
|0,58
|4,51
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|0,45
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|6,90
|0,44
|6,15
|İdealist Danışmanlık
|12,92
|3,69
|-4,01
|İdealist GMYO
|8,00
|-5,77
|17,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|0,00
|0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|-1,41
|12,00
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|0,00
|-2,71
|İhlas Holding
|1,24
|-0,80
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-0,86
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|19,49
|1,09
|1,88
|Info Yatırım
|6,42
|3,05
|-0,47
|İntema
|33,00
|1,04
|-17,29
|Inveo Yatırım Holding
|58,30
|10,00
|31,84
|İpek Doğal Enerji
|13,29
|-0,37
|1,61
|İskenderun Demir Çelik
|10,25
|0,99
|1,38
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi