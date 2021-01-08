Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

08.01.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,690,39-0,65
Acıpayam Selüloz16,900,06-1,29
Adel Kalemcilik27,96-1,89-18,33
Adese Alışveriş Ticaret2,870,002,50
Afyon Çimento5,35-0,934,70
Ak Enerji2,37-0,847,24
Akbank7,50-0,538,23
Akçansa18,47-0,7511,67
Akdeniz Yatırım Hold.5,29-0,192,32
Akfen GMYO5,002,672,88
Akın Tekstil33,602,005,79
Akiş GMYO3,56-0,560,85
Akmerkez GMYO64,90-2,990,79
Aksa14,00-0,28-4,04
Aksa Enerji8,271,4711,16
Aksigorta9,83-0,205,70
Aksu Enerji14,40-1,171,98
Alarko Carrıer438,70-3,8420,22
Alarko GMYO25,46-1,24-2,68
Alarko Holding9,090,665,21
Albaraka Türk1,96-0,511,03
Alcatel Lucent Teletaş31,103,324,86
Alkim Kağıt13,920,222,75
Alkim Kimya15,531,046,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,312,675,48
Altınyunus Çeşme47,340,30-5,24
Anadolu Efes24,860,817,25
Anadolu Grubu Holding27,522,384,16
Anadolu Hayat Emek.9,901,5414,19
Anadolu Isuzu18,91-0,215,06
Anadolu Sigorta7,55-0,660,00
Anel Elektrik3,150,32-0,63
Arçelik31,64-0,574,08
ARD Bilişim Teknolojileri53,103,5110,44
Arena Bilgisayar35,280,112,56
Armada Bilgisayar49,940,281,75
Arsan Tekstil7,18-0,28-1,51
Artı Yatırım Holding7,06-0,4221,72
Arzum Ev Aletleri22,380,36-9,10
Aselsan19,020,324,22
Ata GMYO6,381,5915,79
Atakule GMYO2,55-0,391,19
Atlantis Yatırım Holding8,839,9658,81
Atlas Yat. Ort.1,78-0,561,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,24-0,271,21
Avrasya GMYO3,90-0,26-3,94
Avrasya Petrol ve Tur.3,211,900,31
Avrupa Yatırım Holding5,85-0,34-2,50
Ayen Enerji5,65-0,884,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,020,00-2,91
Aygaz14,90-0,201,71
Bagfaş23,462,8917,30
Bak Ambalaj20,800,782,97
Balatacılar Balatacılık8,10-9,90-1,70
Bantaş Ambalaj4,910,824,69
Banvit47,44-2,19-8,77
Baştaş Başkent Çimento17,502,940,75
Batı Çimento4,85-0,212,97
Batısöke Çimento2,48-1,201,64
Bayrak Taban Sanayi10,433,37-1,70
Bera Holding19,90-0,50-1,87
Berkosan Yalıtım8,55-1,38-4,15
Beşiktaş Futbol Yat.4,30-2,056,44
Beyaz Filo10,75-3,335,60
Bilici Yatırım7,03-1,685,87
Bim Mağazalar75,601,002,81
Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,94-0,34-15,03
Bizim Mağazaları16,091,194,75
Borusan Mannesmann32,62-0,8517,34
Borusan Yat. Paz.512,50-1,5912,17
Bosch Fren Sistemleri1.248,801,730,80
Bossa18,72-1,374,87
Brisa22,28-1,9411,74
Burçelik21,78-2,243,62
Burçelik Vana44,08-2,26-11,24
Bursa Çimento11,94-2,93-0,83
Carrefoursa66,15-2,79-7,87
Casa Emtia Petrol110,00

3,77
Ceo Event Medya6,690,454,04
Coca Cola İçecek68,601,484,26
Cosmos Yat. Holding10,762,1833,50
Credıtwest Faktorıng5,74-1,20-2,21
Çelebi185,904,501,85
Çelik Halat20,08-3,37-6,26
Çemaş Döküm2,220,003,26
Çemtaş16,073,080,82
Çimbeton356,402,8320,20
Çimentaş47,609,9831,64
Çimsa18,61-0,374,55
Çuhadaroğlu Metal8,16-1,215,56
Dagi Giyim8,06-0,25-0,12
Dagi Yatırım Holding13,410,073,95
Dardanel32,242,94-3,76
Datagate Bilgisayar15,961,53-0,93
Demısaş Döküm6,501,25-1,66
Denge Holding7,829,9942,70
Deniz GMYO4,10-2,8419,88
Derimod9,77-0,410,31
Derlüks Deri9,070,782,83
Desa Deri10,041,013,08
Despec Bilgisayar13,061,320,00
Deva Holding25,70-0,546,46
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,97-0,091,11
Diriteks Diriliş Tekstil4,45-8,4419,30
Ditaş Doğan33,68-0,943,06
DO-CO624,401,04-0,89
Doğan Burda25,723,0414,62
Doğan Holding3,38-1,4610,10
Doğtaş Kelebek Mobilya2,69-0,74-2,18
Doğusan4,993,3113,93
Doğuş GMYO9,254,0513,22
Doğuş Otomotiv27,86-0,07-3,06
Döktaş Dökümcülük31,96-0,444,38
Duran Doğan Basım10,65-1,841,53
Dyo Boya12,300,658,27
Eczacıbaşı İlaç7,61-0,912,01
Eczacıbaşı Yatırım34,14-2,1823,07
Edip Gayrimenkul3,33-0,300,30
Ege Endüstri1.730,502,760,18
Ege Gübre190,908,8431,47
Ege Profil38,423,060,47
Ege Seramik11,40-0,0910,79
Egeplast38,620,3115,98
Ekiz Kimya6,920,00-2,95
Emek Elektrik5,59-1,58-5,57
Eminiş Ambalaj36,802,79-0,11
Emlak Konut GMYO2,54-2,3118,69
Enerjisa Enerji13,01-1,294,00
Enka İnşaat8,01-0,508,68
Erbosan45,849,9811,80
Ereğli Demir Çelik14,931,980,00
Ersu Gıda5,020,001,62
Escort Teknoloji6,460,62-1,67
Esenboğa Elektrik18,990,32-0,21
Etiler Gıda3,960,00-0,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,75-1,32-2,60
Euro Trend Yat. Ort.3,43-0,58-4,72
Euro Yat. Ort.4,240,00-5,99
Euro Yatırım Holding3,742,7531,69
Fade Gıda6,100,16-1,45
Fenerbahçe Futbol35,340,9719,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,62-0,453,92
F-M İzmit Piston138,50-4,4811,42
Fonet Bilgi Teknolojileri12,31-0,08-5,53
Ford Otosan135,200,607,30
Formet Çelik Kapı4,800,001,05
Frigo Pak Gıda22,18-0,455,72
Galatasaray Sportif3,98-0,50-1,73
Garanti Bankası10,48-0,381,06
Garanti Faktoring11,450,442,88
Garanti Yat. Ort.4,369,8234,98
Gedik Y. Men. Değ.14,591,3915,79
Gediz Ambalaj30,145,0212,46
Gentaş6,040,001,68
Gersan Elektrik6,12-0,16-0,33
Global Men. Değ.6,201,973,16
Global Yat. Holding5,11-1,549,19
Good-Year8,62-0,463,11
Göltaş Çimento41,081,73-0,44
Gözde Girişim7,28-0,55-8,77
GSD Denizcilik5,28-0,194,76
GSD Holding2,621,954,38
Gübre Fabrik.71,60-1,10-16,79
Güler Yat. Holding10,99-0,181,10
Halk GMYO3,350,004,36
Hatay Tekstil14,72-0,475,52
Hedef Girişim8,40-0,590,72
Hektaş23,365,4222,50
HUB Girişim19,020,584,51
Hürriyet Gzt.2,210,455,24
ICBC Turkey Bank6,900,446,15
İdealist Danışmanlık12,923,69-4,01
İdealist GMYO8,00-5,7717,65
İhlas Ev Aletleri1,890,000,53
İhlas Gayrimenkul1,40-1,4112,00
İhlas Gazetecilik3,950,00-2,71
İhlas Holding1,24-0,800,00
İhlas Yayın Holding1,15-0,860,88
İndeks Bilgisayar19,491,091,88
Info Yatırım6,423,05-0,47
İntema33,001,04-17,29
Inveo Yatırım Holding58,3010,0031,84
İpek Doğal Enerji13,29-0,371,61
İskenderun Demir Çelik10,250,991,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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