Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,85 3,56 1,42 Acıpayam Selüloz 17,93 -0,61 4,73 Adel Kalemcilik 27,20 0,74 -20,55 Adese Alışveriş Ticaret 2,74 -1,08 -2,14 Afyon Çimento 5,36 -0,92 4,89 Ak Enerji 2,34 -0,43 5,88 Akbank 7,21 -0,55 4,04 Akçansa 18,52 -0,75 11,97 Akdeniz Yatırım Hold. 5,37 2,29 3,87 Akfen GMYO 4,97 -0,40 2,26 Akın Tekstil 38,12 6,01 20,03 Akiş GMYO 3,71 -0,80 5,10 Akmerkez GMYO 65,30 -0,15 1,41 Aksa 14,42 -0,96 -1,17 Aksa Enerji 8,39 3,58 12,77 Aksigorta 9,47 -0,42 1,83 Aksu Enerji 14,22 -0,56 0,71 Alarko Carrıer 552,30 3,87 51,36 Alarko GMYO 25,40 3,34 -2,91 Alarko Holding 10,00 7,87 15,74 Albaraka Türk 2,03 1,50 4,64 Alcatel Lucent Teletaş 30,30 -1,05 2,16 Alkim Kağıt 14,06 -0,71 3,78 Alkim Kimya 16,57 0,91 13,98 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,34 0,43 6,85 Altınyunus Çeşme 60,40 9,92 20,90 Anadolu Efes 27,14 1,50 17,08 Anadolu Grubu Holding 28,32 -0,35 7,19 Anadolu Hayat Emek. 10,07 0,70 16,15 Anadolu Isuzu 20,48 2,71 13,78 Anadolu Sigorta 7,89 0,90 4,50 Anel Elektrik 3,14 0,96 -0,95 Arçelik 33,68 0,18 10,79 ARD Bilişim Teknolojileri 54,95 -1,88 14,29 Arena Bilgisayar 41,18 -0,44 19,71 Armada Bilgisayar 60,70 -2,57 23,68 Arsan Tekstil 7,51 -1,83 3,02 Artı Yatırım Holding 9,00 -0,44 55,17 Arzum Ev Aletleri 22,70 -0,09 -7,80 Aselsan 18,73 0,05 2,63 Ata GMYO 6,07 0,50 10,16 Atakule GMYO 2,81 -1,75 11,51 Atlantis Yatırım Holding 8,95 9,95 60,97 Atlas Yat. Ort. 1,81 0,00 3,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,20 -0,93 0,99 Avrasya GMYO 3,71 -0,27 -8,62 Avrasya Petrol ve Tur. 3,25 0,31 1,56 Avrupa Yatırım Holding 7,03 2,63 17,17 Ayen Enerji 5,59 -0,89 3,33 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,00 0,92 -3,08 Aygaz 15,07 0,47 2,87 Bagfaş 25,04 2,37 25,20 Bak Ambalaj 20,80 -1,42 2,97 Balatacılar Balatacılık 8,00 3,90 -2,91 Bantaş Ambalaj 4,77 -0,83 1,71 Banvit 50,75 -1,65 -2,40 Baştaş Başkent Çimento 19,00 -2,06 9,38 Batı Çimento 5,80 -0,17 23,14 Batısöke Çimento 2,49 -1,19 2,05 Bayrak Taban Sanayi 10,56 -1,12 -0,47 Bera Holding 22,02 0,82 8,58 Berkosan Yalıtım 8,83 3,64 -1,01 Beşiktaş Futbol Yat. 4,19 0,48 3,71 Beyaz Filo 10,39 -0,67 2,06 Bilici Yatırım 7,00 -0,43 5,42 Bim Mağazalar 77,00 0,00 4,71 Birko Mensucat 1,10 2,80 -0,90 Birlik Mensucat 3,11 0,00 -10,12 Bizim Mağazaları 15,80 0,64 2,86 Borusan Mannesmann 38,16 2,91 37,27 Borusan Yat. Paz. 529,90 -1,87 15,98 Bosch Fren Sistemleri 1.257,90 -0,32 1,53 Bossa 19,11 0,31 7,06 Brisa 23,26 5,54 16,65 Burçelik 23,16 6,34 10,18 Burçelik Vana 48,68 7,84 -1,97 Bursa Çimento 12,43 1,89 3,24 Carrefoursa 78,60 5,22 9,47 Casa Emtia Petrol 138,00 -0,72 30,19 Ceo Event Medya 6,78 1,95 5,44 Coca Cola İçecek 74,00 0,75 12,46 Cosmos Yat. Holding 12,60 9,66 56,33 Credıtwest Faktorıng 5,68 0,18 -3,24 Çelebi 183,20 2,06 0,37 Çelik Halat 20,40 -1,64 -4,76 Çemaş Döküm 2,22 -0,89 3,26 Çemtaş 15,94 -0,38 0,24 Çimbeton 468,70 7,33 58,08 Çimentaş 61,60 9,80 70,35 Çimsa 19,67 2,77 10,51 Çuhadaroğlu Metal 8,39 -2,21 8,54 Dagi Giyim 8,42 -6,03 4,34 Dagi Yatırım Holding 14,50 -3,78 12,40 Dardanel 31,12 0,06 -7,10 Datagate Bilgisayar 15,91 0,00 -1,24 Demısaş Döküm 6,47 0,00 -2,12 Denge Holding 6,60 1,69 20,44 Deniz GMYO 4,24 -0,47 23,98 Derimod 10,45 -4,65 7,29 Derlüks Deri 9,23 -1,81 4,65 Desa Deri 10,15 -1,36 4,21 Despec Bilgisayar 12,61 -0,79 -3,45 Deva Holding 26,22 -0,61 8,62 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,42 -0,78 5,25 Diriteks Diriliş Tekstil 3,90 -6,47 4,56 Ditaş Doğan 34,08 -1,22 4,28 DO-CO 588,10 1,36 -6,65 Doğan Burda 23,20 -0,85 3,39 Doğan Holding 3,68 -2,65 19,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 0,00 8,20 Doğusan 5,10 -0,78 16,44 Doğuş GMYO 8,94 -0,67 9,42 Doğuş Otomotiv 31,30 4,19 8,91 Döktaş Dökümcülük 31,90 0,38 4,18 Duran Doğan Basım 10,60 -0,28 1,05 Dyo Boya 12,35 -3,52 8,71 Eczacıbaşı İlaç 7,61 0,00 2,01 Eczacıbaşı Yatırım 35,24 -1,56 27,04 Edip Gayrimenkul 3,20 -0,93 -3,61 Ege Endüstri 1.754,30 0,11 1,56 Ege Gübre 231,80 6,04 59,64 Ege Profil 38,20 0,10 -0,10 Ege Seramik 12,76 0,47 24,00 Egeplast 31,50 -1,56 -5,41 Ekiz Kimya 8,37 6,49 17,39 Emek Elektrik 4,91 -3,54 -17,06 Eminiş Ambalaj 51,00 9,54 38,44 Emlak Konut GMYO 2,46 0,41 14,95 Enerjisa Enerji 12,19 -0,89 -2,56 Enka İnşaat 8,50 -3,30 15,33 Erbosan 47,06 0,09 14,78 Ereğli Demir Çelik 15,31 -0,20 2,55 Ersu Gıda 5,08 2,01 2,83 Escort Teknoloji 6,71 3,07 2,13 Esenboğa Elektrik 22,24 1,00 16,87 Etiler Gıda 4,70 4,21 18,09 Euro Kapital Yat. Ort. 4,10 -3,53 6,49 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 -4,97 0,83 Euro Yat. Ort. 4,89 -5,60 8,43 Euro Yatırım Holding 3,74 -0,53 31,69 Fade Gıda 6,21 0,32 0,32 Fenerbahçe Futbol 39,84 2,21 34,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,61 -1,64 3,77 F-M İzmit Piston 141,70 -0,98 14,00 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,41 1,55 -4,76 Ford Otosan 160,00 1,20 26,98 Formet Çelik Kapı 5,06 -5,07 6,53 Frigo Pak Gıda 22,90 0,88 9,15 Galatasaray Sportif 3,93 -0,25 -2,96 Garanti Bankası 10,51 -0,47 1,35 Garanti Faktoring 12,26 -0,97 10,15 Garanti Yat. Ort. 3,59 -1,37 11,15 Gedik Y. Men. Değ. 13,73 2,85 8,97 Gediz Ambalaj 29,22 1,25 9,03 Gentaş 6,06 0,66 2,02 Gersan Elektrik 6,20 -1,12 0,98 Global Men. Değ. 6,29 -1,72 4,66 Global Yat. Holding 5,21 0,77 11,32 Good-Year 8,97 2,51 7,30 Göltaş Çimento 40,70 0,49 -1,36 Gözde Girişim 7,40 -0,94 -7,27 GSD Denizcilik 5,22 -1,14 3,57 GSD Holding 2,51 0,40 0,00 Gübre Fabrik. 66,80 -0,45 -22,37 Güler Yat. Holding 10,70 0,09 -1,56 Halk GMYO 3,41 1,79 6,23 Hatay Tekstil 16,64 4,07 19,28 Hedef Girişim 3,43 -1,15 0,10 Hektaş 28,32 6,87 48,51 HUB Girişim 19,58 -1,11 7,58 Hürriyet Gzt. 2,23 0,45 6,19 ICBC Turkey Bank 6,91 0,14 6,31 İdealist Danışmanlık 12,97 1,33 -3,64 İdealist GMYO 8,62 -0,35 26,76 İhlas Ev Aletleri 1,87 -0,53 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,37 0,74 9,60 İhlas Gazetecilik 3,98 1,27 -1,97 İhlas Holding 1,25 2,46 0,81 İhlas Yayın Holding 1,19 0,00 4,39 İndeks Bilgisayar 19,70 -0,35 2,98 Info Yatırım 6,25 0,64 -3,10 İntema 50,25 5,17 25,94 Inveo Yatırım Holding 70,85 9,93 60,22 İpek Doğal Enerji 13,37 -0,30 2,22 İskenderun Demir Çelik 10,46 -0,29 3,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: 10-20 santim kar geliyor

Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı

Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu

Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim

Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması

Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi

"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba