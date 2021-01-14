Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

14.01.2021 14:09
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,853,561,42
Acıpayam Selüloz17,93-0,614,73
Adel Kalemcilik27,200,74-20,55
Adese Alışveriş Ticaret2,74-1,08-2,14
Afyon Çimento5,36-0,924,89
Ak Enerji2,34-0,435,88
Akbank7,21-0,554,04
Akçansa18,52-0,7511,97
Akdeniz Yatırım Hold.5,372,293,87
Akfen GMYO4,97-0,402,26
Akın Tekstil38,126,0120,03
Akiş GMYO3,71-0,805,10
Akmerkez GMYO65,30-0,151,41
Aksa14,42-0,96-1,17
Aksa Enerji8,393,5812,77
Aksigorta9,47-0,421,83
Aksu Enerji14,22-0,560,71
Alarko Carrıer552,303,8751,36
Alarko GMYO25,403,34-2,91
Alarko Holding10,007,8715,74
Albaraka Türk2,031,504,64
Alcatel Lucent Teletaş30,30-1,052,16
Alkim Kağıt14,06-0,713,78
Alkim Kimya16,570,9113,98
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,340,436,85
Altınyunus Çeşme60,409,9220,90
Anadolu Efes27,141,5017,08
Anadolu Grubu Holding28,32-0,357,19
Anadolu Hayat Emek.10,070,7016,15
Anadolu Isuzu20,482,7113,78
Anadolu Sigorta7,890,904,50
Anel Elektrik3,140,96-0,95
Arçelik33,680,1810,79
ARD Bilişim Teknolojileri54,95-1,8814,29
Arena Bilgisayar41,18-0,4419,71
Armada Bilgisayar60,70-2,5723,68
Arsan Tekstil7,51-1,833,02
Artı Yatırım Holding9,00-0,4455,17
Arzum Ev Aletleri22,70-0,09-7,80
Aselsan18,730,052,63
Ata GMYO6,070,5010,16
Atakule GMYO2,81-1,7511,51
Atlantis Yatırım Holding8,959,9560,97
Atlas Yat. Ort.1,810,003,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,20-0,930,99
Avrasya GMYO3,71-0,27-8,62
Avrasya Petrol ve Tur.3,250,311,56
Avrupa Yatırım Holding7,032,6317,17
Ayen Enerji5,59-0,893,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,000,92-3,08
Aygaz15,070,472,87
Bagfaş25,042,3725,20
Bak Ambalaj20,80-1,422,97
Balatacılar Balatacılık8,003,90-2,91
Bantaş Ambalaj4,77-0,831,71
Banvit50,75-1,65-2,40
Baştaş Başkent Çimento19,00-2,069,38
Batı Çimento5,80-0,1723,14
Batısöke Çimento2,49-1,192,05
Bayrak Taban Sanayi10,56-1,12-0,47
Bera Holding22,020,828,58
Berkosan Yalıtım8,833,64-1,01
Beşiktaş Futbol Yat.4,190,483,71
Beyaz Filo10,39-0,672,06
Bilici Yatırım7,00-0,435,42
Bim Mağazalar77,000,004,71
Birko Mensucat1,102,80-0,90
Birlik Mensucat3,110,00-10,12
Bizim Mağazaları15,800,642,86
Borusan Mannesmann38,162,9137,27
Borusan Yat. Paz.529,90-1,8715,98
Bosch Fren Sistemleri1.257,90-0,321,53
Bossa19,110,317,06
Brisa23,265,5416,65
Burçelik23,166,3410,18
Burçelik Vana48,687,84-1,97
Bursa Çimento12,431,893,24
Carrefoursa78,605,229,47
Casa Emtia Petrol138,00-0,7230,19
Ceo Event Medya6,781,955,44
Coca Cola İçecek74,000,7512,46
Cosmos Yat. Holding12,609,6656,33
Credıtwest Faktorıng5,680,18-3,24
Çelebi183,202,060,37
Çelik Halat20,40-1,64-4,76
Çemaş Döküm2,22-0,893,26
Çemtaş15,94-0,380,24
Çimbeton468,707,3358,08
Çimentaş61,609,8070,35
Çimsa19,672,7710,51
Çuhadaroğlu Metal8,39-2,218,54
Dagi Giyim8,42-6,034,34
Dagi Yatırım Holding14,50-3,7812,40
Dardanel31,120,06-7,10
Datagate Bilgisayar15,910,00-1,24
Demısaş Döküm6,470,00-2,12
Denge Holding6,601,6920,44
Deniz GMYO4,24-0,4723,98
Derimod10,45-4,657,29
Derlüks Deri9,23-1,814,65
Desa Deri10,15-1,364,21
Despec Bilgisayar12,61-0,79-3,45
Deva Holding26,22-0,618,62
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,42-0,785,25
Diriteks Diriliş Tekstil3,90-6,474,56
Ditaş Doğan34,08-1,224,28
DO-CO588,101,36-6,65
Doğan Burda23,20-0,853,39
Doğan Holding3,68-2,6519,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,520,008,20
Doğusan5,10-0,7816,44
Doğuş GMYO8,94-0,679,42
Doğuş Otomotiv31,304,198,91
Döktaş Dökümcülük31,900,384,18
Duran Doğan Basım10,60-0,281,05
Dyo Boya12,35-3,528,71
Eczacıbaşı İlaç7,610,002,01
Eczacıbaşı Yatırım35,24-1,5627,04
Edip Gayrimenkul3,20-0,93-3,61
Ege Endüstri1.754,300,111,56
Ege Gübre231,806,0459,64
Ege Profil38,200,10-0,10
Ege Seramik12,760,4724,00
Egeplast31,50-1,56-5,41
Ekiz Kimya8,376,4917,39
Emek Elektrik4,91-3,54-17,06
Eminiş Ambalaj51,009,5438,44
Emlak Konut GMYO2,460,4114,95
Enerjisa Enerji12,19-0,89-2,56
Enka İnşaat8,50-3,3015,33
Erbosan47,060,0914,78
Ereğli Demir Çelik15,31-0,202,55
Ersu Gıda5,082,012,83
Escort Teknoloji6,713,072,13
Esenboğa Elektrik22,241,0016,87
Etiler Gıda4,704,2118,09
Euro Kapital Yat. Ort.4,10-3,536,49
Euro Trend Yat. Ort.3,63-4,970,83
Euro Yat. Ort.4,89-5,608,43
Euro Yatırım Holding3,74-0,5331,69
Fade Gıda6,210,320,32
Fenerbahçe Futbol39,842,2134,78
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,61-1,643,77
F-M İzmit Piston141,70-0,9814,00
Fonet Bilgi Teknolojileri12,411,55-4,76
Ford Otosan160,001,2026,98
Formet Çelik Kapı5,06-5,076,53
Frigo Pak Gıda22,900,889,15
Galatasaray Sportif3,93-0,25-2,96
Garanti Bankası10,51-0,471,35
Garanti Faktoring12,26-0,9710,15
Garanti Yat. Ort.3,59-1,3711,15
Gedik Y. Men. Değ.13,732,858,97
Gediz Ambalaj29,221,259,03
Gentaş6,060,662,02
Gersan Elektrik6,20-1,120,98
Global Men. Değ.6,29-1,724,66
Global Yat. Holding5,210,7711,32
Good-Year8,972,517,30
Göltaş Çimento40,700,49-1,36
Gözde Girişim7,40-0,94-7,27
GSD Denizcilik5,22-1,143,57
GSD Holding2,510,400,00
Gübre Fabrik.66,80-0,45-22,37
Güler Yat. Holding10,700,09-1,56
Halk GMYO3,411,796,23
Hatay Tekstil16,644,0719,28
Hedef Girişim3,43-1,150,10
Hektaş28,326,8748,51
HUB Girişim19,58-1,117,58
Hürriyet Gzt.2,230,456,19
ICBC Turkey Bank6,910,146,31
İdealist Danışmanlık12,971,33-3,64
İdealist GMYO8,62-0,3526,76
İhlas Ev Aletleri1,87-0,53-0,53
İhlas Gayrimenkul1,370,749,60
İhlas Gazetecilik3,981,27-1,97
İhlas Holding1,252,460,81
İhlas Yayın Holding1,190,004,39
İndeks Bilgisayar19,70-0,352,98
Info Yatırım6,250,64-3,10
İntema50,255,1725,94
Inveo Yatırım Holding70,859,9360,22
İpek Doğal Enerji13,37-0,302,22
İskenderun Demir Çelik10,46-0,293,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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