Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,64 0,26 -1,29 Acıpayam Selüloz 24,14 1,26 41,00 Adel Kalemcilik 28,44 -0,28 -16,93 Adese Alışveriş Ticaret 2,73 0,74 -2,50 Afyon Çimento 5,50 2,42 7,63 Ak Enerji 2,34 0,00 5,88 Akbank 7,03 1,59 1,44 Akçansa 20,16 5,55 21,89 Akdeniz Yatırım Hold. 5,25 1,74 1,55 Akfen GMYO 4,82 -0,62 -0,82 Akın Tekstil 46,00 5,89 44,84 Akiş GMYO 3,60 0,00 1,98 Akmerkez GMYO 68,90 -2,06 7,00 Aksa 14,48 -0,55 -0,75 Aksa Enerji 8,81 1,61 18,41 Aksigorta 9,95 -0,90 6,99 Aksu Enerji 15,17 -2,13 7,44 Alarko Carrıer 469,40 -0,13 28,64 Alarko GMYO 26,88 1,82 2,75 Alarko Holding 10,37 -0,29 20,02 Albaraka Türk 2,10 1,94 8,25 Alcatel Lucent Teletaş 31,60 3,61 6,54 Alkim Kağıt 16,76 -1,59 23,71 Alkim Kimya 18,76 -1,52 29,05 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 0,00 4,11 Altınyunus Çeşme 83,15 9,99 66,43 Anadolu Efes 28,28 -0,21 22,00 Anadolu Grubu Holding 30,94 2,11 17,11 Anadolu Hayat Emek. 11,26 -2,09 29,87 Anadolu Isuzu 22,34 3,62 24,11 Anadolu Sigorta 8,33 0,36 10,33 Anel Elektrik 3,22 0,63 1,58 Arçelik 34,98 0,40 15,07 ARD Bilişim Teknolojileri 57,70 0,70 20,01 Arena Bilgisayar 56,45 0,62 64,10 Armada Bilgisayar 71,95 3,90 46,60 Arsan Tekstil 8,22 0,74 12,76 Artı Yatırım Holding 8,46 0,00 45,86 Arzum Ev Aletleri 22,50 0,45 -8,61 Aselsan 18,25 0,33 0,00 Ata GMYO 6,24 3,48 13,25 Atakule GMYO 4,27 9,77 69,44 Atlantis Yatırım Holding 8,91 10,00 60,25 Atlas Yat. Ort. 1,79 0,56 2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,13 0,26 6,15 Avrasya GMYO 3,77 4,14 -7,14 Avrasya Petrol ve Tur. 3,28 1,55 2,50 Avrupa Yatırım Holding 7,35 -5,41 22,50 Ayen Enerji 5,99 6,77 10,72 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,60 4,04 2,20 Aygaz 18,15 -2,26 23,89 Bagfaş 29,64 4,29 48,20 Bak Ambalaj 24,48 9,97 21,19 Balatacılar Balatacılık 7,87 -1,50 -4,49 Bantaş Ambalaj 4,98 1,22 6,18 Banvit 51,00 -0,97 -1,92 Baştaş Başkent Çimento 15,50 -7,02 -10,77 Batı Çimento 6,25 6,84 32,70 Batısöke Çimento 2,47 1,23 1,23 Bayrak Taban Sanayi 10,69 -0,65 0,75 Bera Holding 20,80 1,46 2,56 Berkosan Yalıtım 10,43 4,61 16,93 Beşiktaş Futbol Yat. 4,17 1,21 3,22 Beyaz Filo 14,36 2,28 41,06 Bilici Yatırım 7,35 2,80 10,69 Bim Mağazalar 74,75 -0,86 1,65 Birko Mensucat 1,17 0,00 5,41 Birlik Mensucat 2,90 1,05 -16,18 Bizim Mağazaları 16,24 0,31 5,73 Borusan Mannesmann 35,02 1,04 25,97 Borusan Yat. Paz. 520,00 1,96 13,81 Bosch Fren Sistemleri 1.299,80 0,25 4,92 Bossa 21,70 -2,16 21,57 Brisa 26,58 0,00 33,30 Burçelik 25,96 1,56 23,50 Burçelik Vana 54,15 1,50 9,04 Bursa Çimento 12,40 0,49 2,99 Carrefoursa 70,25 0,21 -2,16 Casa Emtia Petrol 151,00 0,67 42,45 Ceo Event Medya 7,14 -0,14 11,04 Coca Cola İçecek 79,20 1,86 20,36 Cosmos Yat. Holding 16,63 9,99 106,33 Credıtwest Faktorıng 5,69 0,18 -3,07 Çelebi 177,70 -0,06 -2,64 Çelik Halat 22,64 5,30 5,70 Çemaş Döküm 2,21 0,91 2,79 Çemtaş 17,15 -0,35 7,85 Çimbeton 425,10 -1,48 43,37 Çimentaş 49,06 0,00 35,67 Çimsa 20,64 3,61 15,96 Çuhadaroğlu Metal 8,40 -0,12 8,67 Dagi Giyim 8,42 2,18 4,34 Dagi Yatırım Holding 14,43 0,56 11,86 Dardanel 30,98 1,57 -7,52 Datagate Bilgisayar 18,98 0,16 17,82 Demısaş Döküm 6,52 -0,46 -1,36 Denge Holding 6,14 0,16 12,04 Deniz GMYO 4,60 0,00 34,50 Derimod 11,09 2,69 13,86 Derlüks Deri 9,82 1,76 11,34 Desa Deri 10,07 -0,10 3,39 Despec Bilgisayar 14,52 4,16 11,18 Deva Holding 26,24 2,58 8,70 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,01 2,52 19,91 Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 0,00 18,50 Ditaş Doğan 40,92 10,00 25,21 DO-CO 544,70 -2,28 -13,54 Doğan Burda 23,92 5,84 6,60 Doğan Holding 3,87 -0,26 26,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,85 2,89 22,37 Doğusan 5,10 -0,20 16,44 Doğuş GMYO 10,06 1,41 23,13 Doğuş Otomotiv 35,84 4,80 24,70 Döktaş Dökümcülük 35,48 9,98 15,87 Duran Doğan Basım 11,15 -0,45 6,29 Dyo Boya 13,38 4,69 17,78 Eczacıbaşı İlaç 7,59 0,40 1,74 Eczacıbaşı Yatırım 38,78 1,04 39,80 Edip Gayrimenkul 3,30 1,85 -0,60 Ege Endüstri 1.798,80 0,21 4,14 Ege Gübre 235,90 2,97 62,47 Ege Profil 43,34 -2,78 13,34 Ege Seramik 13,24 -0,15 28,67 Egeplast 38,00 -4,57 14,11 Ekiz Kimya 8,33 0,73 16,83 Emek Elektrik 5,14 3,63 -13,18 Eminiş Ambalaj 41,00 -2,38 11,29 Emlak Konut GMYO 2,55 3,66 19,16 Enerjisa Enerji 12,68 2,51 1,36 Enka İnşaat 8,37 0,60 13,57 Erbosan 50,95 6,19 24,27 Ereğli Demir Çelik 15,66 -0,25 4,89 Ersu Gıda 5,50 3,77 11,34 Escort Teknoloji 7,37 9,19 12,18 Esenboğa Elektrik 24,28 1,59 27,59 Etiler Gıda 4,32 0,47 8,54 Euro Kapital Yat. Ort. 3,90 1,30 1,30 Euro Trend Yat. Ort. 3,73 3,90 3,61 Euro Yat. Ort. 4,97 0,00 10,20 Euro Yatırım Holding 3,66 1,10 28,87 Fade Gıda 6,24 0,97 0,81 Fenerbahçe Futbol 40,02 2,35 35,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,96 -2,79 9,26 F-M İzmit Piston 199,80 2,88 60,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,95 -2,26 -0,61 Ford Otosan 165,30 -0,54 31,19 Formet Çelik Kapı 4,73 -1,05 -0,42 Frigo Pak Gıda 23,32 6,00 11,15 Galatasaray Sportif 3,91 0,26 -3,46 Garanti Bankası 10,21 1,59 -1,54 Garanti Faktoring 12,10 0,83 8,72 Garanti Yat. Ort. 3,54 0,57 9,60 Gedik Y. Men. Değ. 15,18 4,69 20,48 Gediz Ambalaj 36,22 -0,77 35,15 Gentaş 5,76 1,05 -3,03 Gersan Elektrik 8,39 7,43 36,64 Global Men. Değ. 6,58 -2,23 9,48 Global Yat. Holding 5,35 -1,65 14,32 Good-Year 9,00 -0,44 7,66 Göltaş Çimento 48,50 6,64 17,55 Gözde Girişim 7,19 0,98 -9,90 GSD Denizcilik 5,51 -1,43 9,33 GSD Holding 2,51 3,29 0,00 Gübre Fabrik. 69,80 -1,83 -18,88 Güler Yat. Holding 10,04 -0,79 -7,64 Halk GMYO 3,78 7,39 17,76 Hatay Tekstil 20,20 2,54 44,80 Hedef Girişim 3,85 4,34 12,36 Hektaş 27,88 0,29 46,20 HUB Girişim 19,27 2,07 5,88 Hürriyet Gzt. 2,47 4,22 17,62 ICBC Turkey Bank 6,66 1,06 2,46 Info Yatırım 7,01 -0,99 8,68 Inveo Yatırım Holding 108,70 4,92 145,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,21 2,54 6,14 İdealist Danışmanlık 14,91 2,97 10,77 İdealist GMYO 8,61 3,49 26,62 İhlas Ev Aletleri 1,94 3,19 3,19 İhlas Gayrimenkul 1,49 2,76 19,20 İhlas Gazetecilik 4,02 2,81 -0,99 İhlas Holding 1,29 -1,53 4,03 İhlas Yayın Holding 1,19 1,71 4,39 İndeks Bilgisayar 21,08 2,23 10,19 İntema 73,20 9,99 83,46 İpek Doğal Enerji 13,54 1,65 3,52 İskenderun Demir Çelik 11,52 -1,37 13,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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