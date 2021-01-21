Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

21.01.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,640,26-1,29
Acıpayam Selüloz24,141,2641,00
Adel Kalemcilik28,44-0,28-16,93
Adese Alışveriş Ticaret2,730,74-2,50
Afyon Çimento5,502,427,63
Ak Enerji2,340,005,88
Akbank7,031,591,44
Akçansa20,165,5521,89
Akdeniz Yatırım Hold.5,251,741,55
Akfen GMYO4,82-0,62-0,82
Akın Tekstil46,005,8944,84
Akiş GMYO3,600,001,98
Akmerkez GMYO68,90-2,067,00
Aksa14,48-0,55-0,75
Aksa Enerji8,811,6118,41
Aksigorta9,95-0,906,99
Aksu Enerji15,17-2,137,44
Alarko Carrıer469,40-0,1328,64
Alarko GMYO26,881,822,75
Alarko Holding10,37-0,2920,02
Albaraka Türk2,101,948,25
Alcatel Lucent Teletaş31,603,616,54
Alkim Kağıt16,76-1,5923,71
Alkim Kimya18,76-1,5229,05
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,280,004,11
Altınyunus Çeşme83,159,9966,43
Anadolu Efes28,28-0,2122,00
Anadolu Grubu Holding30,942,1117,11
Anadolu Hayat Emek.11,26-2,0929,87
Anadolu Isuzu22,343,6224,11
Anadolu Sigorta8,330,3610,33
Anel Elektrik3,220,631,58
Arçelik34,980,4015,07
ARD Bilişim Teknolojileri57,700,7020,01
Arena Bilgisayar56,450,6264,10
Armada Bilgisayar71,953,9046,60
Arsan Tekstil8,220,7412,76
Artı Yatırım Holding8,460,0045,86
Arzum Ev Aletleri22,500,45-8,61
Aselsan18,250,330,00
Ata GMYO6,243,4813,25
Atakule GMYO4,279,7769,44
Atlantis Yatırım Holding8,9110,0060,25
Atlas Yat. Ort.1,790,562,29
AvivaSA Emeklilik Hayat19,130,266,15
Avrasya GMYO3,774,14-7,14
Avrasya Petrol ve Tur.3,281,552,50
Avrupa Yatırım Holding7,35-5,4122,50
Ayen Enerji5,996,7710,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,604,042,20
Aygaz18,15-2,2623,89
Bagfaş29,644,2948,20
Bak Ambalaj24,489,9721,19
Balatacılar Balatacılık7,87-1,50-4,49
Bantaş Ambalaj4,981,226,18
Banvit51,00-0,97-1,92
Baştaş Başkent Çimento15,50-7,02-10,77
Batı Çimento6,256,8432,70
Batısöke Çimento2,471,231,23
Bayrak Taban Sanayi10,69-0,650,75
Bera Holding20,801,462,56
Berkosan Yalıtım10,434,6116,93
Beşiktaş Futbol Yat.4,171,213,22
Beyaz Filo14,362,2841,06
Bilici Yatırım7,352,8010,69
Bim Mağazalar74,75-0,861,65
Birko Mensucat1,170,005,41
Birlik Mensucat2,901,05-16,18
Bizim Mağazaları16,240,315,73
Borusan Mannesmann35,021,0425,97
Borusan Yat. Paz.520,001,9613,81
Bosch Fren Sistemleri1.299,800,254,92
Bossa21,70-2,1621,57
Brisa26,580,0033,30
Burçelik25,961,5623,50
Burçelik Vana54,151,509,04
Bursa Çimento12,400,492,99
Carrefoursa70,250,21-2,16
Casa Emtia Petrol151,000,6742,45
Ceo Event Medya7,14-0,1411,04
Coca Cola İçecek79,201,8620,36
Cosmos Yat. Holding16,639,99106,33
Credıtwest Faktorıng5,690,18-3,07
Çelebi177,70-0,06-2,64
Çelik Halat22,645,305,70
Çemaş Döküm2,210,912,79
Çemtaş17,15-0,357,85
Çimbeton425,10-1,4843,37
Çimentaş49,060,0035,67
Çimsa20,643,6115,96
Çuhadaroğlu Metal8,40-0,128,67
Dagi Giyim8,422,184,34
Dagi Yatırım Holding14,430,5611,86
Dardanel30,981,57-7,52
Datagate Bilgisayar18,980,1617,82
Demısaş Döküm6,52-0,46-1,36
Denge Holding6,140,1612,04
Deniz GMYO4,600,0034,50
Derimod11,092,6913,86
Derlüks Deri9,821,7611,34
Desa Deri10,07-0,103,39
Despec Bilgisayar14,524,1611,18
Deva Holding26,242,588,70
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,012,5219,91
Diriteks Diriliş Tekstil4,420,0018,50
Ditaş Doğan40,9210,0025,21
DO-CO544,70-2,28-13,54
Doğan Burda23,925,846,60
Doğan Holding3,87-0,2626,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,852,8922,37
Doğusan5,10-0,2016,44
Doğuş GMYO10,061,4123,13
Doğuş Otomotiv35,844,8024,70
Döktaş Dökümcülük35,489,9815,87
Duran Doğan Basım11,15-0,456,29
Dyo Boya13,384,6917,78
Eczacıbaşı İlaç7,590,401,74
Eczacıbaşı Yatırım38,781,0439,80
Edip Gayrimenkul3,301,85-0,60
Ege Endüstri1.798,800,214,14
Ege Gübre235,902,9762,47
Ege Profil43,34-2,7813,34
Ege Seramik13,24-0,1528,67
Egeplast38,00-4,5714,11
Ekiz Kimya8,330,7316,83
Emek Elektrik5,143,63-13,18
Eminiş Ambalaj41,00-2,3811,29
Emlak Konut GMYO2,553,6619,16
Enerjisa Enerji12,682,511,36
Enka İnşaat8,370,6013,57
Erbosan50,956,1924,27
Ereğli Demir Çelik15,66-0,254,89
Ersu Gıda5,503,7711,34
Escort Teknoloji7,379,1912,18
Esenboğa Elektrik24,281,5927,59
Etiler Gıda4,320,478,54
Euro Kapital Yat. Ort.3,901,301,30
Euro Trend Yat. Ort.3,733,903,61
Euro Yat. Ort.4,970,0010,20
Euro Yatırım Holding3,661,1028,87
Fade Gıda6,240,970,81
Fenerbahçe Futbol40,022,3535,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,96-2,799,26
F-M İzmit Piston199,802,8860,74
Fonet Bilgi Teknolojileri12,95-2,26-0,61
Ford Otosan165,30-0,5431,19
Formet Çelik Kapı4,73-1,05-0,42
Frigo Pak Gıda23,326,0011,15
Galatasaray Sportif3,910,26-3,46
Garanti Bankası10,211,59-1,54
Garanti Faktoring12,100,838,72
Garanti Yat. Ort.3,540,579,60
Gedik Y. Men. Değ.15,184,6920,48
Gediz Ambalaj36,22-0,7735,15
Gentaş5,761,05-3,03
Gersan Elektrik8,397,4336,64
Global Men. Değ.6,58-2,239,48
Global Yat. Holding5,35-1,6514,32
Good-Year9,00-0,447,66
Göltaş Çimento48,506,6417,55
Gözde Girişim7,190,98-9,90
GSD Denizcilik5,51-1,439,33
GSD Holding2,513,290,00
Gübre Fabrik.69,80-1,83-18,88
Güler Yat. Holding10,04-0,79-7,64
Halk GMYO3,787,3917,76
Hatay Tekstil20,202,5444,80
Hedef Girişim3,854,3412,36
Hektaş27,880,2946,20
HUB Girişim19,272,075,88
Hürriyet Gzt.2,474,2217,62
ICBC Turkey Bank6,661,062,46
Info Yatırım7,01-0,998,68
Inveo Yatırım Holding108,704,92145,82
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,212,546,14
İdealist Danışmanlık14,912,9710,77
İdealist GMYO8,613,4926,62
İhlas Ev Aletleri1,943,193,19
İhlas Gayrimenkul1,492,7619,20
İhlas Gazetecilik4,022,81-0,99
İhlas Holding1,29-1,534,03
İhlas Yayın Holding1,191,714,39
İndeks Bilgisayar21,082,2310,19
İntema73,209,9983,46
İpek Doğal Enerji13,541,653,52
İskenderun Demir Çelik11,52-1,3713,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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