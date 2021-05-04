Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

04.05.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,10-1,53-8,27
Acıpayam Selüloz18,77-1,379,64
Adel Kalemcilik24,820,49-27,50
Adese Gayrimenkul1,92-1,54-31,43
Afyon Çimento4,050,50-20,74
Ak Enerji1,470,00-33,48
Akbank4,96-0,60-26,61
Akçansa19,080,6918,49
Akdeniz Yatırım Hold.1,835,17-23,85
Akfen GMYO4,101,23-15,64
Akın Tekstil40,50-1,6027,52
Akiş GMYO2,042,00-26,94
Akmerkez GMYO48,000,17-23,14
Aksa16,601,1620,16
Aksa Enerji11,662,1056,72
Aksigorta7,54-0,26-13,32
Aksu Enerji6,001,87-20,50
Alarko Carrıer354,401,08-2,88
Alarko GMYO24,280,08-7,19
Alarko Holding9,84-1,1113,89
Albaraka Türk1,620,62-16,49
Alcatel Lucent Teletaş31,20-0,515,19
Alkim Kağıt17,711,3236,82
Alkim Kimya17,732,8425,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,24-0,442,28
Altınyunus Çeşme68,35-9,9536,81
Anadolu Efes24,20-0,254,40
Anadolu Grubu Holding23,566,80-10,46
Anadolu Hayat Emek.9,06-0,3312,75
Anadolu Isuzu17,98-0,72-0,11
Anadolu Sigorta6,580,00-8,87
Anel Elektrik4,080,7428,71
Arçelik33,90-1,5719,12
ARD Bilişim Teknolojileri57,80-2,4520,22
Arena Bilgisayar51,256,3350,43
Armada Bilgisayar51,75-0,485,44
Arsan Tekstil9,731,1433,47
Arzum Ev Aletleri19,811,90-19,54
Aselsan15,06-0,33-17,48
Ata GMYO3,960,00-28,13
Atakule GMYO2,641,544,76
Atlantis Yatırım Holding4,35-7,05-21,76
Atlas Yat. Ort.1,60-1,23-8,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,93-1,481,96
Avrasya GMYO3,16-1,2520,64
Avrasya Petrol ve Tur.3,215,940,31
Avrupa Yatırım Holding7,32-3,0522,00
Aydem Enerji8,87-1,44

Ayen Enerji9,15-0,4469,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,90-0,4592,95
Aygaz14,422,271,65
Bagfaş23,782,6818,90
Bak Ambalaj20,54-1,721,68
Balatacılar Balatacılık6,460,31-21,60
Bantaş Ambalaj6,33-2,3134,97
Banvit61,40-1,0518,08
Baştaş Başkent Çimento14,504,39-16,52
Batı Çimento13,97-2,65196,60
Batısöke Çimento2,84-1,7316,39
Bayrak Taban Sanayi11,84-2,3911,59
Bera Holding31,24-1,4554,04
Berkosan Yalıtım10,584,9618,61
Beşiktaş Futbol Yat.10,189,94151,98
Beyaz Filo11,164,309,63
Bilici Yatırım19,15-1,44188,40
Bim Mağazalar65,900,23-10,38
Biotrend Çevre ve Enerji18,110,17

Birko Mensucat1,323,1318,92
Birlik Mensucat2,274,61-34,39
Bizim Mağazaları14,06-0,57-8,46
Borusan Mannesmann25,941,81-6,69
Borusan Yat. Paz.398,003,65-12,39
Bosch Fren Sistemleri923,30-0,52-25,47
Bossa27,32-2,0853,05
Brisa25,12-1,3429,73
Burçelik21,141,050,57
Burçelik Vana28,400,35-42,81
Bursa Çimento3,72-0,53-25,27
Carrefoursa46,88-0,38-34,71
Casa Emtia Petrol152,10-5,0643,49
Ceo Event Medya9,140,9942,15
Coca Cola İçecek80,901,1324,24
Cosmos Yat. Holding10,85-1,0034,62
Credıtwest Faktorıng3,44-2,27-41,40
Çan2 Termik5,189,98

Çelebi251,401,5837,73
Çelik Halat6,806,08-25,26
Çemaş Döküm1,21-0,82-28,93
Çemtaş14,97-0,47-5,86
Çimbeton261,00-2,76-11,97
Çimentaş35,40-7,81-2,10
Çimsa22,54-1,4026,63
Çuhadaroğlu Metal7,48-0,40-3,23
Dagi Giyim2,281,79-33,07
Dagi Yatırım Holding12,852,39-0,39
Dardanel25,54-1,47-23,76
Datagate Bilgisayar14,090,79-12,54
Demısaş Döküm7,40-2,2511,95
Denge Holding6,25-0,7914,05
Deniz GMYO2,15-3,5916,72
Derimod9,211,88-5,44
Derlüks Yatırım Holding7,31-0,27-17,12
Desa Deri14,452,8548,36
Despec Bilgisayar11,051,66-15,39
Deva Holding30,80-0,6528,02
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,23-4,8221,94
Diriteks Diriliş Tekstil5,20-1,5239,41
Ditaş Doğan15,2910,0017,56
DO-CO717,50-0,7613,89
Doğan Burda18,003,33-19,79
Doğan Holding2,960,00-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,460,825,63
Doğusan4,50-1,322,74
Doğuş GMYO9,09-0,4411,26
Doğuş Otomotiv26,98-0,15-1,25
Döktaş Dökümcülük29,440,96-3,85
Duran Doğan Basım11,77-0,3412,20
Dyo Boya13,342,5418,61
Eczacıbaşı İlaç6,41-0,31-11,00
Eczacıbaşı Yatırım44,00-2,8763,45
Edip Gayrimenkul2,50-1,57-24,70
Ege Endüstri1.430,20-1,64-14,10
Ege Gübre216,80-1,3649,31
Ege Profil32,824,06-14,17
Ege Seramik14,29-2,1938,87
Egeplast27,962,04-16,04
Ekiz Kimya8,002,5612,20
Emek Elektrik1,982,59-30,66
Eminiş Ambalaj27,9410,00-24,16
Emlak Konut GMYO1,84-0,54-14,02
Enerjisa Enerji10,621,63-7,90
Enka İnşaat7,85-0,7611,48
Erbosan82,455,50101,10
Ereğli Demir Çelik19,754,1750,34
Ersu Gıda4,13-1,67-16,40
Escort Teknoloji5,57-1,94-15,22
Esenboğa Elektrik30,78-0,6561,78
Etiler Gıda6,778,8470,10
Euro Kapital Yat. Ort.4,23-1,179,87
Euro Trend Yat. Ort.3,52-0,85-2,22
Euro Yat. Ort.4,34-0,23-3,77
Euro Yatırım Holding3,38-1,4619,01
Fade Gıda17,69-0,73185,78
Fenerbahçe Futbol28,602,36-3,25
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,31-0,43-21,64
F-M İzmit Piston132,601,308,16
Fonet Bilgi Teknolojileri14,70-2,2612,82
Ford Otosan169,80-2,3639,02
Formet Celik Kapi Sanayi1,41-2,76-42,52
Frigo Pak Gıda27,68-3,7631,94
Galata Wind Enerji5,010,00

Galatasaray Sportif3,121,96-22,96
Garanti Bankası7,33-0,54-27,79
Garanti Faktoring12,152,799,16
Garanti Yat. Ort.2,480,81-23,22
Gedik Y. Men. Değ.19,12-1,2453,64
Gediz Ambalaj34,80-2,1429,85
Gentaş4,85-1,82-18,35
Gersan Elektrik5,67-2,07-7,65
Global Men. Değ.6,77-3,5612,65
Global Yat. Holding3,650,00-22,01
Good-Year7,940,63-5,02
Göltaş Çimento50,250,5421,79
Gözde Girişim6,97-2,65-12,66
GSD Denizcilik5,04-1,950,00
GSD Holding1,811,12-27,89
Gübre Fabrik.61,25-0,89-28,82
Güler Yat. Holding2,60-1,89-24,91
Halk GMYO3,29-0,302,65
Hatay Tekstil21,363,6953,12
Hedef Girişim4,61-0,8634,54
Hektaş9,377,4575,39
HUB Girişim14,80-1,33-18,68
Hürriyet Gzt.1,630,00-22,38
ICBC Turkey Bank5,13-0,58-21,08
İdealist Danışmanlık74,90-0,27456,46
İdealist GMYO6,550,15-3,68
İhlas Ev Aletleri1,19-0,83-36,70
İhlas Gayrimenkul1,03-0,96-17,60
İhlas Gazetecilik1,240,67-49,67
İhlas Holding0,62-1,59-44,77
İhlas Yayın Holding0,740,00-35,09
İndeks Bilgisayar7,60-0,5258,91
Info Yatırım6,64-0,602,95
İntema48,50-0,3721,55
Inveo Yatırım Holding94,60-1,46113,93
İpek Doğal Enerji12,920,62-1,22
İskenderun Demir Çelik13,843,9853,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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