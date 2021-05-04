Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,10
|-1,53
|-8,27
|Acıpayam Selüloz
|18,77
|-1,37
|9,64
|Adel Kalemcilik
|24,82
|0,49
|-27,50
|Adese Gayrimenkul
|1,92
|-1,54
|-31,43
|Afyon Çimento
|4,05
|0,50
|-20,74
|Ak Enerji
|1,47
|0,00
|-33,48
|Akbank
|4,96
|-0,60
|-26,61
|Akçansa
|19,08
|0,69
|18,49
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,83
|5,17
|-23,85
|Akfen GMYO
|4,10
|1,23
|-15,64
|Akın Tekstil
|40,50
|-1,60
|27,52
|Akiş GMYO
|2,04
|2,00
|-26,94
|Akmerkez GMYO
|48,00
|0,17
|-23,14
|Aksa
|16,60
|1,16
|20,16
|Aksa Enerji
|11,66
|2,10
|56,72
|Aksigorta
|7,54
|-0,26
|-13,32
|Aksu Enerji
|6,00
|1,87
|-20,50
|Alarko Carrıer
|354,40
|1,08
|-2,88
|Alarko GMYO
|24,28
|0,08
|-7,19
|Alarko Holding
|9,84
|-1,11
|13,89
|Albaraka Türk
|1,62
|0,62
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,20
|-0,51
|5,19
|Alkim Kağıt
|17,71
|1,32
|36,82
|Alkim Kimya
|17,73
|2,84
|25,86
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,24
|-0,44
|2,28
|Altınyunus Çeşme
|68,35
|-9,95
|36,81
|Anadolu Efes
|24,20
|-0,25
|4,40
|Anadolu Grubu Holding
|23,56
|6,80
|-10,46
|Anadolu Hayat Emek.
|9,06
|-0,33
|12,75
|Anadolu Isuzu
|17,98
|-0,72
|-0,11
|Anadolu Sigorta
|6,58
|0,00
|-8,87
|Anel Elektrik
|4,08
|0,74
|28,71
|Arçelik
|33,90
|-1,57
|19,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,80
|-2,45
|20,22
|Arena Bilgisayar
|51,25
|6,33
|50,43
|Armada Bilgisayar
|51,75
|-0,48
|5,44
|Arsan Tekstil
|9,73
|1,14
|33,47
|Arzum Ev Aletleri
|19,81
|1,90
|-19,54
|Aselsan
|15,06
|-0,33
|-17,48
|Ata GMYO
|3,96
|0,00
|-28,13
|Atakule GMYO
|2,64
|1,54
|4,76
|Atlantis Yatırım Holding
|4,35
|-7,05
|-21,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-1,23
|-8,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,93
|-1,48
|1,96
|Avrasya GMYO
|3,16
|-1,25
|20,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,21
|5,94
|0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,32
|-3,05
|22,00
|Aydem Enerji
|8,87
|-1,44
|Ayen Enerji
|9,15
|-0,44
|69,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,90
|-0,45
|92,95
|Aygaz
|14,42
|2,27
|1,65
|Bagfaş
|23,78
|2,68
|18,90
|Bak Ambalaj
|20,54
|-1,72
|1,68
|Balatacılar Balatacılık
|6,46
|0,31
|-21,60
|Bantaş Ambalaj
|6,33
|-2,31
|34,97
|Banvit
|61,40
|-1,05
|18,08
|Baştaş Başkent Çimento
|14,50
|4,39
|-16,52
|Batı Çimento
|13,97
|-2,65
|196,60
|Batısöke Çimento
|2,84
|-1,73
|16,39
|Bayrak Taban Sanayi
|11,84
|-2,39
|11,59
|Bera Holding
|31,24
|-1,45
|54,04
|Berkosan Yalıtım
|10,58
|4,96
|18,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,18
|9,94
|151,98
|Beyaz Filo
|11,16
|4,30
|9,63
|Bilici Yatırım
|19,15
|-1,44
|188,40
|Bim Mağazalar
|65,90
|0,23
|-10,38
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,11
|0,17
|Birko Mensucat
|1,32
|3,13
|18,92
|Birlik Mensucat
|2,27
|4,61
|-34,39
|Bizim Mağazaları
|14,06
|-0,57
|-8,46
|Borusan Mannesmann
|25,94
|1,81
|-6,69
|Borusan Yat. Paz.
|398,00
|3,65
|-12,39
|Bosch Fren Sistemleri
|923,30
|-0,52
|-25,47
|Bossa
|27,32
|-2,08
|53,05
|Brisa
|25,12
|-1,34
|29,73
|Burçelik
|21,14
|1,05
|0,57
|Burçelik Vana
|28,40
|0,35
|-42,81
|Bursa Çimento
|3,72
|-0,53
|-25,27
|Carrefoursa
|46,88
|-0,38
|-34,71
|Casa Emtia Petrol
|152,10
|-5,06
|43,49
|Ceo Event Medya
|9,14
|0,99
|42,15
|Coca Cola İçecek
|80,90
|1,13
|24,24
|Cosmos Yat. Holding
|10,85
|-1,00
|34,62
|Credıtwest Faktorıng
|3,44
|-2,27
|-41,40
|Çan2 Termik
|5,18
|9,98
|Çelebi
|251,40
|1,58
|37,73
|Çelik Halat
|6,80
|6,08
|-25,26
|Çemaş Döküm
|1,21
|-0,82
|-28,93
|Çemtaş
|14,97
|-0,47
|-5,86
|Çimbeton
|261,00
|-2,76
|-11,97
|Çimentaş
|35,40
|-7,81
|-2,10
|Çimsa
|22,54
|-1,40
|26,63
|Çuhadaroğlu Metal
|7,48
|-0,40
|-3,23
|Dagi Giyim
|2,28
|1,79
|-33,07
|Dagi Yatırım Holding
|12,85
|2,39
|-0,39
|Dardanel
|25,54
|-1,47
|-23,76
|Datagate Bilgisayar
|14,09
|0,79
|-12,54
|Demısaş Döküm
|7,40
|-2,25
|11,95
|Denge Holding
|6,25
|-0,79
|14,05
|Deniz GMYO
|2,15
|-3,59
|16,72
|Derimod
|9,21
|1,88
|-5,44
|Derlüks Yatırım Holding
|7,31
|-0,27
|-17,12
|Desa Deri
|14,45
|2,85
|48,36
|Despec Bilgisayar
|11,05
|1,66
|-15,39
|Deva Holding
|30,80
|-0,65
|28,02
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,23
|-4,82
|21,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,20
|-1,52
|39,41
|Ditaş Doğan
|15,29
|10,00
|17,56
|DO-CO
|717,50
|-0,76
|13,89
|Doğan Burda
|18,00
|3,33
|-19,79
|Doğan Holding
|2,96
|0,00
|-1,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,46
|0,82
|5,63
|Doğusan
|4,50
|-1,32
|2,74
|Doğuş GMYO
|9,09
|-0,44
|11,26
|Doğuş Otomotiv
|26,98
|-0,15
|-1,25
|Döktaş Dökümcülük
|29,44
|0,96
|-3,85
|Duran Doğan Basım
|11,77
|-0,34
|12,20
|Dyo Boya
|13,34
|2,54
|18,61
|Eczacıbaşı İlaç
|6,41
|-0,31
|-11,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,00
|-2,87
|63,45
|Edip Gayrimenkul
|2,50
|-1,57
|-24,70
|Ege Endüstri
|1.430,20
|-1,64
|-14,10
|Ege Gübre
|216,80
|-1,36
|49,31
|Ege Profil
|32,82
|4,06
|-14,17
|Ege Seramik
|14,29
|-2,19
|38,87
|Egeplast
|27,96
|2,04
|-16,04
|Ekiz Kimya
|8,00
|2,56
|12,20
|Emek Elektrik
|1,98
|2,59
|-30,66
|Eminiş Ambalaj
|27,94
|10,00
|-24,16
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-0,54
|-14,02
|Enerjisa Enerji
|10,62
|1,63
|-7,90
|Enka İnşaat
|7,85
|-0,76
|11,48
|Erbosan
|82,45
|5,50
|101,10
|Ereğli Demir Çelik
|19,75
|4,17
|50,34
|Ersu Gıda
|4,13
|-1,67
|-16,40
|Escort Teknoloji
|5,57
|-1,94
|-15,22
|Esenboğa Elektrik
|30,78
|-0,65
|61,78
|Etiler Gıda
|6,77
|8,84
|70,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,23
|-1,17
|9,87
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,52
|-0,85
|-2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,34
|-0,23
|-3,77
|Euro Yatırım Holding
|3,38
|-1,46
|19,01
|Fade Gıda
|17,69
|-0,73
|185,78
|Fenerbahçe Futbol
|28,60
|2,36
|-3,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-0,43
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|132,60
|1,30
|8,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,70
|-2,26
|12,82
|Ford Otosan
|169,80
|-2,36
|39,02
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,41
|-2,76
|-42,52
|Frigo Pak Gıda
|27,68
|-3,76
|31,94
|Galata Wind Enerji
|5,01
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,12
|1,96
|-22,96
|Garanti Bankası
|7,33
|-0,54
|-27,79
|Garanti Faktoring
|12,15
|2,79
|9,16
|Garanti Yat. Ort.
|2,48
|0,81
|-23,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,12
|-1,24
|53,64
|Gediz Ambalaj
|34,80
|-2,14
|29,85
|Gentaş
|4,85
|-1,82
|-18,35
|Gersan Elektrik
|5,67
|-2,07
|-7,65
|Global Men. Değ.
|6,77
|-3,56
|12,65
|Global Yat. Holding
|3,65
|0,00
|-22,01
|Good-Year
|7,94
|0,63
|-5,02
|Göltaş Çimento
|50,25
|0,54
|21,79
|Gözde Girişim
|6,97
|-2,65
|-12,66
|GSD Denizcilik
|5,04
|-1,95
|0,00
|GSD Holding
|1,81
|1,12
|-27,89
|Gübre Fabrik.
|61,25
|-0,89
|-28,82
|Güler Yat. Holding
|2,60
|-1,89
|-24,91
|Halk GMYO
|3,29
|-0,30
|2,65
|Hatay Tekstil
|21,36
|3,69
|53,12
|Hedef Girişim
|4,61
|-0,86
|34,54
|Hektaş
|9,37
|7,45
|75,39
|HUB Girişim
|14,80
|-1,33
|-18,68
|Hürriyet Gzt.
|1,63
|0,00
|-22,38
|ICBC Turkey Bank
|5,13
|-0,58
|-21,08
|İdealist Danışmanlık
|74,90
|-0,27
|456,46
|İdealist GMYO
|6,55
|0,15
|-3,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,19
|-0,83
|-36,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-0,96
|-17,60
|İhlas Gazetecilik
|1,24
|0,67
|-49,67
|İhlas Holding
|0,62
|-1,59
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|0,00
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|7,60
|-0,52
|58,91
|Info Yatırım
|6,64
|-0,60
|2,95
|İntema
|48,50
|-0,37
|21,55
|Inveo Yatırım Holding
|94,60
|-1,46
|113,93
|İpek Doğal Enerji
|12,92
|0,62
|-1,22
|İskenderun Demir Çelik
|13,84
|3,98
|53,16
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi