Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 32.300,00 -3,58 7,02
İş Bankası (C) 4,63 0,22 -27,77
İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72
İş Fin.Kir. 2,89 -4,30 -23,95
İş Girişim 3,40 -4,76 -10,53
İş GMYO 1,35 -1,46 -23,30
İş Y. Men. Değ. 3,87 -1,02 -3,89
İş Yat. Ort. 2,11 -1,40 30,95
İşbir Holding 419,00 -2,56 -2,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 2,33 -29,03
İttifak Holding 2,33 9,91 -37,37
İz Hayvancılık Tarım 2,05 9,63 -21,65
İzmir Demir Çelik 9,00 0,00 9,89
İzmir Fırça 1,52 -5,00 -15,56
Jantsa Jant Sanayi 46,36 -5,19 -12,84
Kafein Yazılım 11,37 -3,89 2,06
Kapital Yat. Holding 2,35 0,00 -2,89
Kaplamin 4,92 -4,09 -11,35
Kardemir (A) 1,97 -0,51 -25,66
Kardemir (B) 1,96 -1,51 -25,76
Kardemir (D) 1,99 -1,49 -25,19
Karel Elektronik 12,49 -0,08 -14,04
Karsan Otomotiv 1,30 0,00 -17,72
Karsu Tekstil 2,19 -3,10 -32,41
Kartonsan 324,90 -2,14 -16,67
Katmerciler Ekipman 2,39 -0,83 -37,76
Kent Gıda 185,00 -1,28 5,23
Kerevitaş Gıda 3,05 -3,48 -6,44
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45
Kiler GMYO 2,09 -3,24 -44,85
Klimasan Klima 12,00 -1,80 -45,65
Koç Holding 13,16 0,30 -35,24
Konfrut Gıda 6,56 -2,38 -16,11
Konya Çimento 177,50 0,28 -34,57
Kordsa Teknik Tekstil 9,34 0,11 -26,55
Koza Altın 58,60 -0,76 -20,86
Koza Madencilik 8,89 -0,11 -11,37
Körfez GMYO 1,86 -2,11 -22,18
Kristal Kola 1,25 -3,10 -17,22
Kron Telekomünikasyon 15,29 -1,67 20,20
Kuştur Kuşadası Turizm 20,02 -7,74 -15,53
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 0,00 -27,88
Kütahya Porselen 6,27 -1,72 -5,29
Lider Faktoring 2,87 -0,35 -21,80
Link Bilgisayar 21,16 3,73 16,58
Logo Yazılım 59,00 0,51 -2,96
Lokman Hekim Sağlık 5,78 0,00 0,00
Lüks Kadife 6,35 -9,29 -26,50
Makina Takım 1,25 -0,79 -33,51
Mardin Çimento 4,94 0,20 -16,55
Marka Yatırım Holding 1,02 -2,86 -13,56
Marmaris Altınyunus 59,05 -3,98 -16,83
Marshall 42,32 0,19 -10,98
Martı GMYO 0,78 0,00 -22,77
Martı Otel 0,61 0,00 -32,97
Mavi Giyim 32,78 0,55 -43,39
Mazhar Zorlu Holding 10,98 -2,40 -9,18
Mega Polietilen 1,77 0,57 -19,55
Menderes Tekstil 1,22 -2,40 -6,87
Mensa 0,25 -3,85 -21,88
Merit Turizm 13,00 0,00 -33,13
Merko Gıda 1,03 -4,63 -1,90
Metal Gayrimenkul 0,67 0,00 -26,37
Metemtur Otelcilik 1,33 1,53 -25,28
Metro Holding 0,99 6,45 -28,26
Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 9,52 -29,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 -7,03 -64,16
Migros Ticaret 22,72 1,61 -6,19
Milpa 2,04 -2,39 -6,85
Mistral GMYO 1,58 -1,86 -16,40
MLP Sağlık 13,25 2,08 -17,19
MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 4,71 -21,93
Mondi Tire Kutsan 5,40 -4,76 30,43
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,09 1,19 26,49
Net Holding 1,39 -2,80 -46,54
Netaş Telekom. 10,04 -0,69 -23,12
Niğbaş Niğde Beton 5,90 2,61 -4,84
Nuh Çimento 9,10 5,94 -17,16
Nurol GMYO 2,61 0,38 -26,89
Odaş Elektrik 1,39 -0,71 -3,85
Olmuksan-IP 3,91 -0,76 52,68
Orge Enerji Elektrik 4,17 2,46 -15,93
Orma Orman Mahsulleri 3,47 4,83 25,72
Osmanlı Menkul 6,55 -4,38 55,95
Ostim Endüstriyel Yat 1,52 -0,65 -9,52
Otokar 105,90 1,34 -27,98
Oyak Yat. Ort. 4,56 -4,40 95,71
Oylum Sınai Yatırımlar 2,80 -5,41 -9,35
Özak GMYO 2,30 -2,13 -10,51
Özbal Çelik Boru 1,29 -2,27 -19,97
Özderici GMYO 1,12 0,90 -28,66
Özerden Plastik 2,14 8,08 -6,14
Panora GMYO 4,20 -0,24 -25,40
Papilon Savunma 7,95 -1,49 2,58
Park Elek.Madencilik 2,76 -0,72 -9,51
Parsan 11,52 0,09 -32,00
Pegasus 34,20 -4,63 -60,42
Peker GMYO 2,40 -1,23 -23,32
Penguen Gıda 3,12 -6,87 50,72
Pera GMYO 0,67 -2,90 -28,72
Pergamon Dış Ticaret 6,96 -2,66 -13,22
Petkim 3,53 6,01 -7,35
Petrokent Turizm 103,00 -1,72 -19,59
Pınar Et ve Un 9,92 -0,70 8,18
Pınar Su 2,86 -8,04 23,28
Pınar Süt 11,31 -3,33 -10,73
Plastikkart 8,37 -3,46 -9,71
Polisan Holding 1,95 0,00 -35,64
Politeknik Metal 62,50 0,81 -17,84
Prizma Press Matbaacılık 5,07 4,54 17,91
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.167,80 0,14 5,42
QNB Finans Fin. Kir. 102,40 -0,97 -20,68
QNB Finansbank 33,58 -1,81 -10,45
Ral Yatırım Holding 7,90 1,28 16,18
Ray Sigorta 2,82 -1,74 -17,54
Reysaş GMYO 6,25 -5,30 36,17
Reysaş Lojistik 6,71 -4,82 53,20
Rhea Girişim 1,75 -1,13 47,06
Rodrigo Tekstil 1,37 -2,84 -24,31
Royal Halı 1,60 -1,84 16,79
RTA Laboratuvarları 4,75 -7,41 104,74
Sabancı Holding 7,17 0,84 -21,38
Safkar Ege Soğutmacılık 2,54 -1,55 16,51
Salix Yatırım Holding 4,79 -3,23 -33,56
Sanel Mühendislik 4,02 0,25 -0,74
Sanifoam Sünger 5,36 8,50 7,20
Sanko Pazarlama 5,20 -1,33 -32,82
Saray Matbaacılık 1,66 -6,21 -7,26
Sarkuysan 4,85 -3,00 0,41
Sasa Polyester 7,74 -2,03 0,13
Say Reklamcılık 2,45 -2,78 9,37
Sekuro Plastik 4,19 -6,89 -21,83
Selçuk Ecza Deposu 7,14 1,28 17,05
Selçuk Gıda 1,51 0,00 -12,21
Senkron Güvenlik 2,10 -1,87 -23,08
Serve Film Prodüksiyon 1,55 0,00 -2,52
Servet GMYO 10,27 -1,25 20,82
Seyitler Kimya 9,96 0,81 46,69
Silverline Endüstri 1,73 5,49 -19,91
Sinpaş GMYO 0,92 -3,16 -20,69
Smartiks Yazılım 7,62 -4,03 -22,32
Soda Sanayii 5,28 1,54 -14,56
Sodaş Sodyum Sanayii 14,50 -0,68 48,41
Söktaş 2,44 -6,15 -7,92
Sönmez Filament 4,12 -4,63 -15,57
Sönmez Pamuklu 4,07 -5,13 -17,28
Sumaş Suni Tahta 8,40 3,70 -15,15
Şeker Fin. Kir. 4,56 -2,36 -4,60
Şekerbank 0,91 1,11 -30,53
Şişe Cam 4,21 1,45 -20,11
Şok Marketler 9,26 0,54 -13,94
T. Halk Bankası 4,98 0,20 -15,74
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,36 -1,32 -41,83
T.S.K.B. 0,93 1,09 -23,14
T.Tuborg 12,65 -0,71 6,30
Taç Tarım Ürünleri 2,17 9,60 -30,45
Tat Gıda 5,87 -3,14 -3,51
TAV Havalimanları 16,40 -1,20 -39,63
Taze Kuru Gıda 6,11 0,33 -15,61
Tek-Art Turizm 0,91 -1,09 -27,78
Tekfen Holding 13,18 0,84 -31,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,91 -3,90 40,71
Temapol Polimer Plastik 4,22 -9,83 -19,16
TGS Dış Ticaret 3,08 -0,65 -34,05
Tofaş Oto. Fab. 16,42 2,11 -29,54
Torunlar GMYO 1,95 3,72 -29,09
Trabzon Liman 8,31 0,24 -22,05
Trabzonspor Sportif 3,36 -2,04 56,28
Trakya Cam 2,97 2,41 -15,14
Trend GMYO 2,51 9,61 14,09
TSKB GMYO 1,47 -0,68 9,70
Tuğçelik 3,53 -7,11 -10,63
Tukaş 8,50 0,00 -31,17
Turcas Petrol 2,29 3,15 -14,23
Turkcell 12,44 1,14 -9,86
Tümosan Motor ve Traktör 4,41 2,32 -31,20
Tüpraş 79,00 1,61 -37,70
Türk Hava Yolları 8,98 -0,11 -37,90
Türk Prysmian Kablo 3,02 -2,27 16,15
Türk Telekom 6,49 0,00 -11,94
Türk Traktör 41,70 1,71 -21,19
Türker Proje Gayrimenkul 29,48 -1,80 -29,81
Ufuk Yatırım 2,99 -1,64 15,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,74 9,43 -17,92
Ulusoy Elektrik 27,62 -0,93 3,83
Ulusoy Un Sanayi 4,43 0,68 15,97
Umpaş Holding 0,44 0,00 -29,03
Uşak Seramik 1,22 0,00 -27,81
Utopya Turizm 3,73 -2,10 -24,19
Uzertaş Boya 2,49 9,69 12,16
Ülker Bisküvi 20,20 0,50 -9,66
Ünye Çimento 3,78 -1,31 -29,74
Vakıf Fin. Kir. 1,69 1,20 -30,17
Vakıf GMYO 1,98 -1,00 -19,84
Vakıf Yat. Ort. 1,69 -1,17 -27,47
Vakıflar Bankası 4,54 0,22 -17,60
Vakko Tekstil 4,04 -0,74 -11,01
Vanet Gıda 1,12 3,70 -21,68
Verusa Holding 14,86 -0,93 -19,94
Verusaturk Girisim 3,73 -3,87 -30,80
Vestel 10,36 0,00 -17,91
Vestel Beyaz Eşya 15,83 -0,50 -26,71
Viking Kağıt 3,80 1,88 103,21
Yapı Kredi Koray GMYO 2,18 -0,46 -9,92
Yapı ve Kredi Bank. 1,85 -1,07 -25,40
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,27 7,54 15,95
Yataş 5,43 0,93 -26,02
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,43 -1,38 -11,18
Yeni Gimat GMYO 12,54 -0,87 -3,61
Yeşil GMYO 0,44 7,32 -31,25
Yeşil Yapı 0,41 5,13 -37,88
Yeşil Yatırım Holding 8,56 3,76 -23,78
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.850,00 4,86 64,69
Yonga Mobilya 9,37 -0,43 1,41
Yükselen Çelik 5,87 -1,18 -4,24
Yünsa 8,65 -3,89 -14,27
Zorlu Enerji 1,11 4,72 -31,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:20 Kaynak: AA

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