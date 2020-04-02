Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|32.300,00
|-3,58
|7,02
|İş Bankası (C)
|4,63
|0,22
|-27,77
|İş Bankası (Kur.)
|306.000,10
|45,72
|İş Fin.Kir.
|2,89
|-4,30
|-23,95
|İş Girişim
|3,40
|-4,76
|-10,53
|İş GMYO
|1,35
|-1,46
|-23,30
|İş Y. Men. Değ.
|3,87
|-1,02
|-3,89
|İş Yat. Ort.
|2,11
|-1,40
|30,95
|İşbir Holding
|419,00
|-2,56
|-2,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|2,33
|-29,03
|İttifak Holding
|2,33
|9,91
|-37,37
|İz Hayvancılık Tarım
|2,05
|9,63
|-21,65
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|0,00
|9,89
|İzmir Fırça
|1,52
|-5,00
|-15,56
|Jantsa Jant Sanayi
|46,36
|-5,19
|-12,84
|Kafein Yazılım
|11,37
|-3,89
|2,06
|Kapital Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-2,89
|Kaplamin
|4,92
|-4,09
|-11,35
|Kardemir (A)
|1,97
|-0,51
|-25,66
|Kardemir (B)
|1,96
|-1,51
|-25,76
|Kardemir (D)
|1,99
|-1,49
|-25,19
|Karel Elektronik
|12,49
|-0,08
|-14,04
|Karsan Otomotiv
|1,30
|0,00
|-17,72
|Karsu Tekstil
|2,19
|-3,10
|-32,41
|Kartonsan
|324,90
|-2,14
|-16,67
|Katmerciler Ekipman
|2,39
|-0,83
|-37,76
|Kent Gıda
|185,00
|-1,28
|5,23
|Kerevitaş Gıda
|3,05
|-3,48
|-6,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-45,45
|Kiler GMYO
|2,09
|-3,24
|-44,85
|Klimasan Klima
|12,00
|-1,80
|-45,65
|Koç Holding
|13,16
|0,30
|-35,24
|Konfrut Gıda
|6,56
|-2,38
|-16,11
|Konya Çimento
|177,50
|0,28
|-34,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,34
|0,11
|-26,55
|Koza Altın
|58,60
|-0,76
|-20,86
|Koza Madencilik
|8,89
|-0,11
|-11,37
|Körfez GMYO
|1,86
|-2,11
|-22,18
|Kristal Kola
|1,25
|-3,10
|-17,22
|Kron Telekomünikasyon
|15,29
|-1,67
|20,20
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,02
|-7,74
|-15,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|-27,88
|Kütahya Porselen
|6,27
|-1,72
|-5,29
|Lider Faktoring
|2,87
|-0,35
|-21,80
|Link Bilgisayar
|21,16
|3,73
|16,58
|Logo Yazılım
|59,00
|0,51
|-2,96
|Lokman Hekim Sağlık
|5,78
|0,00
|0,00
|Lüks Kadife
|6,35
|-9,29
|-26,50
|Makina Takım
|1,25
|-0,79
|-33,51
|Mardin Çimento
|4,94
|0,20
|-16,55
|Marka Yatırım Holding
|1,02
|-2,86
|-13,56
|Marmaris Altınyunus
|59,05
|-3,98
|-16,83
|Marshall
|42,32
|0,19
|-10,98
|Martı GMYO
|0,78
|0,00
|-22,77
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|-32,97
|Mavi Giyim
|32,78
|0,55
|-43,39
|Mazhar Zorlu Holding
|10,98
|-2,40
|-9,18
|Mega Polietilen
|1,77
|0,57
|-19,55
|Menderes Tekstil
|1,22
|-2,40
|-6,87
|Mensa
|0,25
|-3,85
|-21,88
|Merit Turizm
|13,00
|0,00
|-33,13
|Merko Gıda
|1,03
|-4,63
|-1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,67
|0,00
|-26,37
|Metemtur Otelcilik
|1,33
|1,53
|-25,28
|Metro Holding
|0,99
|6,45
|-28,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,38
|9,52
|-29,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,91
|-7,03
|-64,16
|Migros Ticaret
|22,72
|1,61
|-6,19
|Milpa
|2,04
|-2,39
|-6,85
|Mistral GMYO
|1,58
|-1,86
|-16,40
|MLP Sağlık
|13,25
|2,08
|-17,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|4,71
|-21,93
|Mondi Tire Kutsan
|5,40
|-4,76
|30,43
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,09
|1,19
|26,49
|Net Holding
|1,39
|-2,80
|-46,54
|Netaş Telekom.
|10,04
|-0,69
|-23,12
|Niğbaş Niğde Beton
|5,90
|2,61
|-4,84
|Nuh Çimento
|9,10
|5,94
|-17,16
|Nurol GMYO
|2,61
|0,38
|-26,89
|Odaş Elektrik
|1,39
|-0,71
|-3,85
|Olmuksan-IP
|3,91
|-0,76
|52,68
|Orge Enerji Elektrik
|4,17
|2,46
|-15,93
|Orma Orman Mahsulleri
|3,47
|4,83
|25,72
|Osmanlı Menkul
|6,55
|-4,38
|55,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,52
|-0,65
|-9,52
|Otokar
|105,90
|1,34
|-27,98
|Oyak Yat. Ort.
|4,56
|-4,40
|95,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,80
|-5,41
|-9,35
|Özak GMYO
|2,30
|-2,13
|-10,51
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|-2,27
|-19,97
|Özderici GMYO
|1,12
|0,90
|-28,66
|Özerden Plastik
|2,14
|8,08
|-6,14
|Panora GMYO
|4,20
|-0,24
|-25,40
|Papilon Savunma
|7,95
|-1,49
|2,58
|Park Elek.Madencilik
|2,76
|-0,72
|-9,51
|Parsan
|11,52
|0,09
|-32,00
|Pegasus
|34,20
|-4,63
|-60,42
|Peker GMYO
|2,40
|-1,23
|-23,32
|Penguen Gıda
|3,12
|-6,87
|50,72
|Pera GMYO
|0,67
|-2,90
|-28,72
|Pergamon Dış Ticaret
|6,96
|-2,66
|-13,22
|Petkim
|3,53
|6,01
|-7,35
|Petrokent Turizm
|103,00
|-1,72
|-19,59
|Pınar Et ve Un
|9,92
|-0,70
|8,18
|Pınar Su
|2,86
|-8,04
|23,28
|Pınar Süt
|11,31
|-3,33
|-10,73
|Plastikkart
|8,37
|-3,46
|-9,71
|Polisan Holding
|1,95
|0,00
|-35,64
|Politeknik Metal
|62,50
|0,81
|-17,84
|Prizma Press Matbaacılık
|5,07
|4,54
|17,91
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.167,80
|0,14
|5,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,40
|-0,97
|-20,68
|QNB Finansbank
|33,58
|-1,81
|-10,45
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|1,28
|16,18
|Ray Sigorta
|2,82
|-1,74
|-17,54
|Reysaş GMYO
|6,25
|-5,30
|36,17
|Reysaş Lojistik
|6,71
|-4,82
|53,20
|Rhea Girişim
|1,75
|-1,13
|47,06
|Rodrigo Tekstil
|1,37
|-2,84
|-24,31
|Royal Halı
|1,60
|-1,84
|16,79
|RTA Laboratuvarları
|4,75
|-7,41
|104,74
|Sabancı Holding
|7,17
|0,84
|-21,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,54
|-1,55
|16,51
|Salix Yatırım Holding
|4,79
|-3,23
|-33,56
|Sanel Mühendislik
|4,02
|0,25
|-0,74
|Sanifoam Sünger
|5,36
|8,50
|7,20
|Sanko Pazarlama
|5,20
|-1,33
|-32,82
|Saray Matbaacılık
|1,66
|-6,21
|-7,26
|Sarkuysan
|4,85
|-3,00
|0,41
|Sasa Polyester
|7,74
|-2,03
|0,13
|Say Reklamcılık
|2,45
|-2,78
|9,37
|Sekuro Plastik
|4,19
|-6,89
|-21,83
|Selçuk Ecza Deposu
|7,14
|1,28
|17,05
|Selçuk Gıda
|1,51
|0,00
|-12,21
|Senkron Güvenlik
|2,10
|-1,87
|-23,08
|Serve Film Prodüksiyon
|1,55
|0,00
|-2,52
|Servet GMYO
|10,27
|-1,25
|20,82
|Seyitler Kimya
|9,96
|0,81
|46,69
|Silverline Endüstri
|1,73
|5,49
|-19,91
|Sinpaş GMYO
|0,92
|-3,16
|-20,69
|Smartiks Yazılım
|7,62
|-4,03
|-22,32
|Soda Sanayii
|5,28
|1,54
|-14,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,50
|-0,68
|48,41
|Söktaş
|2,44
|-6,15
|-7,92
|Sönmez Filament
|4,12
|-4,63
|-15,57
|Sönmez Pamuklu
|4,07
|-5,13
|-17,28
|Sumaş Suni Tahta
|8,40
|3,70
|-15,15
|Şeker Fin. Kir.
|4,56
|-2,36
|-4,60
|Şekerbank
|0,91
|1,11
|-30,53
|Şişe Cam
|4,21
|1,45
|-20,11
|Şok Marketler
|9,26
|0,54
|-13,94
|T. Halk Bankası
|4,98
|0,20
|-15,74
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,36
|-1,32
|-41,83
|T.S.K.B.
|0,93
|1,09
|-23,14
|T.Tuborg
|12,65
|-0,71
|6,30
|Taç Tarım Ürünleri
|2,17
|9,60
|-30,45
|Tat Gıda
|5,87
|-3,14
|-3,51
|TAV Havalimanları
|16,40
|-1,20
|-39,63
|Taze Kuru Gıda
|6,11
|0,33
|-15,61
|Tek-Art Turizm
|0,91
|-1,09
|-27,78
|Tekfen Holding
|13,18
|0,84
|-31,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,91
|-3,90
|40,71
|Temapol Polimer Plastik
|4,22
|-9,83
|-19,16
|TGS Dış Ticaret
|3,08
|-0,65
|-34,05
|Tofaş Oto. Fab.
|16,42
|2,11
|-29,54
|Torunlar GMYO
|1,95
|3,72
|-29,09
|Trabzon Liman
|8,31
|0,24
|-22,05
|Trabzonspor Sportif
|3,36
|-2,04
|56,28
|Trakya Cam
|2,97
|2,41
|-15,14
|Trend GMYO
|2,51
|9,61
|14,09
|TSKB GMYO
|1,47
|-0,68
|9,70
|Tuğçelik
|3,53
|-7,11
|-10,63
|Tukaş
|8,50
|0,00
|-31,17
|Turcas Petrol
|2,29
|3,15
|-14,23
|Turkcell
|12,44
|1,14
|-9,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,41
|2,32
|-31,20
|Tüpraş
|79,00
|1,61
|-37,70
|Türk Hava Yolları
|8,98
|-0,11
|-37,90
|Türk Prysmian Kablo
|3,02
|-2,27
|16,15
|Türk Telekom
|6,49
|0,00
|-11,94
|Türk Traktör
|41,70
|1,71
|-21,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,48
|-1,80
|-29,81
|Ufuk Yatırım
|2,99
|-1,64
|15,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,74
|9,43
|-17,92
|Ulusoy Elektrik
|27,62
|-0,93
|3,83
|Ulusoy Un Sanayi
|4,43
|0,68
|15,97
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-29,03
|Uşak Seramik
|1,22
|0,00
|-27,81
|Utopya Turizm
|3,73
|-2,10
|-24,19
|Uzertaş Boya
|2,49
|9,69
|12,16
|Ülker Bisküvi
|20,20
|0,50
|-9,66
|Ünye Çimento
|3,78
|-1,31
|-29,74
|Vakıf Fin. Kir.
|1,69
|1,20
|-30,17
|Vakıf GMYO
|1,98
|-1,00
|-19,84
|Vakıf Yat. Ort.
|1,69
|-1,17
|-27,47
|Vakıflar Bankası
|4,54
|0,22
|-17,60
|Vakko Tekstil
|4,04
|-0,74
|-11,01
|Vanet Gıda
|1,12
|3,70
|-21,68
|Verusa Holding
|14,86
|-0,93
|-19,94
|Verusaturk Girisim
|3,73
|-3,87
|-30,80
|Vestel
|10,36
|0,00
|-17,91
|Vestel Beyaz Eşya
|15,83
|-0,50
|-26,71
|Viking Kağıt
|3,80
|1,88
|103,21
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,18
|-0,46
|-9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,85
|-1,07
|-25,40
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,27
|7,54
|15,95
|Yataş
|5,43
|0,93
|-26,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,43
|-1,38
|-11,18
|Yeni Gimat GMYO
|12,54
|-0,87
|-3,61
|Yeşil GMYO
|0,44
|7,32
|-31,25
|Yeşil Yapı
|0,41
|5,13
|-37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|8,56
|3,76
|-23,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.850,00
|4,86
|64,69
|Yonga Mobilya
|9,37
|-0,43
|1,41
|Yükselen Çelik
|5,87
|-1,18
|-4,24
|Yünsa
|8,65
|-3,89
|-14,27
|Zorlu Enerji
|1,11
|4,72
|-31,90
(Son)