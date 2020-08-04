Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 45.499,00 1,11 50,76 İş Bankası (C) 4,81 0,21 -24,96 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 4,11 1,73 8,16 İş Girişim 8,26 -0,84 117,37 İş GMYO 2,12 4,95 20,45 İş Y. Men. Değ. 7,68 -2,78 90,72 İş Yat. Ort. 3,21 9,93 99,21 İşbir Holding 1.445,00 -0,34 236,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 46,77 İttifak Holding 3,48 -2,25 -6,45 İz Hayvancılık Tarım 4,80 -2,44 83,45 İzmir Demir Çelik 17,90 -1,54 118,56 İzmir Fırça 2,70 0,00 50,00 Jantsa Jant Sanayi 105,00 -5,49 97,41 Kafein Yazılım 18,15 -3,15 63,43 Kaplamin 9,66 -0,72 74,05 Kardemir (A) 4,31 -2,05 62,64 Kardemir (B) 3,42 0,00 29,55 Kardemir (D) 3,00 0,33 12,78 Karel Elektronik 19,14 10,00 31,73 Karsan Otomotiv 2,95 0,34 86,71 Karsu Tekstil 5,56 -3,14 71,60 Kartonsan 666,60 -1,38 72,54 Katmerciler Ekipman 5,14 -0,39 33,85 Kent Gıda 1.950,50 -10,00 1009,50 Kerevitaş Gıda 5,45 1,30 67,18 Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18 Kiler GMYO 7,17 9,47 89,18 Klimasan Klima 15,69 -0,82 -26,04 Koç Holding 16,48 1,92 -17,64 Konfrut Gıda 11,86 -4,74 51,66 Konya Çimento 451,20 -4,20 66,31 Kordsa Teknik Tekstil 11,85 -0,50 -6,81 Koza Altın 86,90 0,52 17,35 Koza Madencilik 14,11 -0,91 40,68 Körfez GMYO 7,31 9,92 205,86 Kristal Kola 2,17 0,93 43,71 Kron Telekomünikasyon 28,04 -6,41 120,44 Kuştur Kuşadası Turizm 92,90 -0,27 295,74 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,72 -3,55 64,85 Kütahya Porselen 32,08 -1,60 384,59 Lider Faktoring 3,09 0,32 68,39 Link Bilgisayar 25,66 0,08 41,38 Logo Yazılım 89,35 -0,89 46,96 Lokman Hekim Sağlık 8,18 -1,56 41,52 Lüks Kadife 19,20 -0,26 122,22 Makina Takım 2,32 -1,69 23,40 Marka Yatırım Holding 2,54 -1,55 115,25 Marmaris Altınyunus 121,00 -3,89 70,42 Marshall 161,30 9,95 239,29 Martı GMYO 2,04 -3,77 101,98 Martı Otel 1,19 -0,83 30,77 Mavi Giyim 42,00 1,35 -27,46 Mazhar Zorlu Holding 15,58 -1,27 28,87 Mega Polietilen 4,47 9,83 252,40 Menderes Tekstil 2,99 -1,64 128,24 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 36,60 0,38 88,27 Merko Gıda 1,85 -3,14 76,19 Metemtur Otelcilik 2,30 0,00 29,21 Metro Holding 2,00 1,01 44,93 Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 -0,54 87,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,46 -0,40 -53,87 Migros Ticaret 44,76 0,00 84,81 Milpa 3,90 1,30 78,08 Mistral GMYO 2,69 0,37 42,33 MLP Sağlık 17,40 -0,06 8,75 MMC San. ve Tic. Yat. 1,75 0,57 53,51 Mondi Tire Kutsan 6,26 0,97 51,21 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,32 -2,67 83,33 Net Holding 2,51 -0,40 -3,46 Netaş Telekom. 16,54 -0,54 26,65 Niğbaş Niğde Beton 15,45 -3,50 149,19 Nuh Çimento 17,70 -0,39 61,13 Nurol GMYO 7,59 0,40 112,61 Odaş Elektrik 2,53 0,40 75,00 Olmuksan-IP 5,08 -0,78 98,36 Orge Enerji Elektrik 7,24 -0,41 45,97 Orma Orman Mahsulleri 12,20 -0,41 342,03 Osmanlı Menkul 13,00 3,92 211,36 Ostim Endüstriyel Yat 2,81 -0,35 67,26 Otokar 165,10 -1,78 12,28 Oyak Çimento 8,19 -1,44 48,97 Oyak Yat. Ort. 6,52 0,62 182,42 Oylum Sınai Yatırımlar 3,36 -1,47 8,78 Özak GMYO 4,54 -1,94 76,65 Özbal Çelik Boru 3,22 -2,42 99,77 Özderici GMYO 2,34 -1,27 49,04 Özerden Plastik 2,12 2,91 -7,02 Panora GMYO 5,50 -0,72 -1,81 Papilon Savunma 15,71 -1,87 103,86 Park Elek.Madencilik 4,26 0,00 39,67 Parsan 19,02 -0,68 12,28 Pegasus 49,50 3,51 -42,71 Peker GMYO 10,60 -4,93 238,66 Penguen Gıda 2,95 -2,32 222,27 Pera GMYO 1,60 -1,84 70,21 Pergamon Dış Ticaret 11,99 0,42 54,96 Petkim 3,89 -0,51 2,10 Petrokent Turizm 954,60 0,00 645,20 Pınar Et ve Un 19,57 1,14 113,41 Pınar Su 5,51 1,10 137,50 Pınar Süt 20,40 2,93 61,01 Plastikkart 11,95 -2,61 28,91 Polisan Holding 3,33 1,22 10,35 Politeknik Metal 162,50 0,87 113,61 Prizma Press Matbaacılık 3,87 -1,53 -10,00 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,20 0,14 7,98 QNB Finans Fin. Kir. 172,30 -4,06 33,46 QNB Finansbank 85,50 -3,88 128,00 Ral Yatırım Holding 22,40 1,82 229,41 Ray Sigorta 6,07 -1,78 77,49 Reysaş GMYO 4,97 -0,60 8,28 Reysaş Lojistik 5,09 -0,20 16,21 Rhea Girişim 2,71 -4,24 127,73 Rodrigo Tekstil 2,63 -0,75 45,30 Royal Halı 2,32 9,95 69,34 RTA Laboratuvarları 37,48 0,05 1515,52 Sabancı Holding 8,44 0,72 -7,45 Safkar Ege Soğutmacılık 4,14 0,24 89,91 Sanel Mühendislik 3,57 -1,92 21,68 Sanifoam Sünger 5,78 0,00 15,60 Sanko Pazarlama 7,63 -2,05 -0,27 Saray Matbaacılık 3,63 0,00 180,79 Sarkuysan 6,82 0,15 43,09 Sasa Polyester 13,54 0,07 75,16 Say Reklamcılık 4,15 -3,71 85,27 Sekuro Plastik 7,78 1,04 45,15 Selçuk Ecza Deposu 8,43 -0,71 41,33 Selçuk Gıda 3,55 0,57 106,40 Senkron Güvenlik 2,44 2,09 -10,62 Serve Film Prodüksiyon 5,97 -0,83 275,47 Servet GMYO 22,78 -0,44 168,00 Seyitler Kimya 8,88 0,45 30,78 Silverline Endüstri 3,86 0,00 78,70 Sinpaş GMYO 1,52 0,00 31,03 Smartiks Yazılım 7,77 -1,40 -20,80 Soda Sanayii 6,46 -0,92 9,00 Sodaş Sodyum Sanayii 12,00 0,00 212,00 Söktaş 4,13 -2,82 142,87 Sönmez Filament 9,49 -5,67 94,47 Sönmez Pamuklu 9,54 -4,31 93,90 Sumaş Suni Tahta 18,45 1,37 86,36 Şeker Fin. Kir. 4,90 -1,80 2,51 Şekerbank 1,53 3,38 16,79 Şişe Cam 5,81 0,69 13,44 Şok Marketler 13,10 -2,46 21,75 T. Halk Bankası 5,55 0,54 -6,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,50 -4,09 2,06 T.S.K.B. 1,15 1,77 -4,96 T.Tuborg 14,69 -0,27 23,45 Taç Tarım Ürünleri 5,20 2,16 66,67 Tat Gıda 11,24 -1,49 84,75 TAV Havalimanları 17,42 4,94 -35,87 Taze Kuru Gıda 46,76 -9,99 545,86 Tek-Art Turizm 1,67 -2,91 32,54 Tekfen Holding 15,35 0,33 -17,26 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,43 0,31 53,10 Temapol Polimer Plastik 7,94 -0,50 52,11 TGS Dış Ticaret 8,45 -1,17 80,94 Tofaş Oto. Fab. 24,96 -1,81 7,11 Torunlar GMYO 4,25 -2,30 54,55 Trabzon Liman 13,76 0,00 29,08 Trabzonspor Sportif 4,02 0,25 86,98 Trakya Cam 3,74 -1,06 10,29 Trend GMYO 5,93 9,21 169,55 TSKB GMYO 3,38 -2,31 152,24 Tuğçelik 6,18 0,98 56,46 Tukaş 8,99 1,58 -27,21 Turcas Petrol 3,58 -0,56 34,08 Turkcell 14,76 -0,67 6,96 Tümosan Motor ve Traktör 7,75 -0,77 20,90 Tüpraş 82,35 -0,24 -35,06 Türk Hava Yolları 11,13 4,12 -23,03 Türk Prysmian Kablo 5,70 1,79 120,89 Türk Telekom 7,32 1,10 1,45 Türk Traktör 107,70 -0,28 103,55 Türker Proje Gayrimenkul 62,55 3,65 48,93 Ufuk Yatırım 6,90 0,73 167,44 Ulaşlar Turizm Yat. 4,93 -1,40 132,55 Ulusoy Elektrik 42,84 -1,06 61,05 Ulusoy Un Sanayi 10,00 0,60 161,78 Umpaş Holding 0,75 8,70 20,97 Uşak Seramik 1,75 0,57 44,22 Utopya Turizm 7,21 0,00 46,54 Uzertaş Boya 4,55 4,36 104,95 Ülker Bisküvi 25,66 -1,53 14,76 Vakıf Fin. Kir. 5,21 9,92 115,29 Vakıf GMYO 3,76 9,94 117,22 Vakıf Yat. Ort. 14,36 9,95 688,51 Vakıflar Bankası 4,51 0,22 -18,15 Vakko Tekstil 5,09 -1,17 12,11 Vanet Gıda 1,72 2,38 20,28 Verusa Holding 28,00 -2,51 50,94 Verusaturk Girisim 5,84 -0,85 11,05 Vestel 17,61 0,51 39,54 Vestel Beyaz Eşya 26,56 -3,77 25,89 Viking Kağıt 4,85 0,83 159,36 Yapı Kredi Koray GMYO 3,96 0,51 63,64 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,47 -13,31 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,90 0,58 122,18 Yataş 8,99 -0,33 22,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,72 -3,89 68,94 Yeni Gimat GMYO 11,98 0,67 0,07 Yeşil GMYO 0,89 -2,20 39,06 Yeşil Yapı 0,93 -2,11 40,91 Yeşil Yatırım Holding 18,15 -1,89 61,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.600,10 1,11 158,07 Yonga Mobilya 25,02 -10,00 171,00 Yükselen Çelik 15,94 -0,38 160,03 Yünsa 13,69 -2,63 35,98 Zorlu Enerji 2,45 1,24 50,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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