Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|45.499,00
|1,11
|50,76
|İş Bankası (C)
|4,81
|0,21
|-24,96
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,11
|1,73
|8,16
|İş Girişim
|8,26
|-0,84
|117,37
|İş GMYO
|2,12
|4,95
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|7,68
|-2,78
|90,72
|İş Yat. Ort.
|3,21
|9,93
|99,21
|İşbir Holding
|1.445,00
|-0,34
|236,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-1,09
|46,77
|İttifak Holding
|3,48
|-2,25
|-6,45
|İz Hayvancılık Tarım
|4,80
|-2,44
|83,45
|İzmir Demir Çelik
|17,90
|-1,54
|118,56
|İzmir Fırça
|2,70
|0,00
|50,00
|Jantsa Jant Sanayi
|105,00
|-5,49
|97,41
|Kafein Yazılım
|18,15
|-3,15
|63,43
|Kaplamin
|9,66
|-0,72
|74,05
|Kardemir (A)
|4,31
|-2,05
|62,64
|Kardemir (B)
|3,42
|0,00
|29,55
|Kardemir (D)
|3,00
|0,33
|12,78
|Karel Elektronik
|19,14
|10,00
|31,73
|Karsan Otomotiv
|2,95
|0,34
|86,71
|Karsu Tekstil
|5,56
|-3,14
|71,60
|Kartonsan
|666,60
|-1,38
|72,54
|Katmerciler Ekipman
|5,14
|-0,39
|33,85
|Kent Gıda
|1.950,50
|-10,00
|1009,50
|Kerevitaş Gıda
|5,45
|1,30
|67,18
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|7,17
|9,47
|89,18
|Klimasan Klima
|15,69
|-0,82
|-26,04
|Koç Holding
|16,48
|1,92
|-17,64
|Konfrut Gıda
|11,86
|-4,74
|51,66
|Konya Çimento
|451,20
|-4,20
|66,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,85
|-0,50
|-6,81
|Koza Altın
|86,90
|0,52
|17,35
|Koza Madencilik
|14,11
|-0,91
|40,68
|Körfez GMYO
|7,31
|9,92
|205,86
|Kristal Kola
|2,17
|0,93
|43,71
|Kron Telekomünikasyon
|28,04
|-6,41
|120,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|92,90
|-0,27
|295,74
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,72
|-3,55
|64,85
|Kütahya Porselen
|32,08
|-1,60
|384,59
|Lider Faktoring
|3,09
|0,32
|68,39
|Link Bilgisayar
|25,66
|0,08
|41,38
|Logo Yazılım
|89,35
|-0,89
|46,96
|Lokman Hekim Sağlık
|8,18
|-1,56
|41,52
|Lüks Kadife
|19,20
|-0,26
|122,22
|Makina Takım
|2,32
|-1,69
|23,40
|Marka Yatırım Holding
|2,54
|-1,55
|115,25
|Marmaris Altınyunus
|121,00
|-3,89
|70,42
|Marshall
|161,30
|9,95
|239,29
|Martı GMYO
|2,04
|-3,77
|101,98
|Martı Otel
|1,19
|-0,83
|30,77
|Mavi Giyim
|42,00
|1,35
|-27,46
|Mazhar Zorlu Holding
|15,58
|-1,27
|28,87
|Mega Polietilen
|4,47
|9,83
|252,40
|Menderes Tekstil
|2,99
|-1,64
|128,24
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,60
|0,38
|88,27
|Merko Gıda
|1,85
|-3,14
|76,19
|Metemtur Otelcilik
|2,30
|0,00
|29,21
|Metro Holding
|2,00
|1,01
|44,93
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,68
|-0,54
|87,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|-0,40
|-53,87
|Migros Ticaret
|44,76
|0,00
|84,81
|Milpa
|3,90
|1,30
|78,08
|Mistral GMYO
|2,69
|0,37
|42,33
|MLP Sağlık
|17,40
|-0,06
|8,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,75
|0,57
|53,51
|Mondi Tire Kutsan
|6,26
|0,97
|51,21
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,80
|2,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,32
|-2,67
|83,33
|Net Holding
|2,51
|-0,40
|-3,46
|Netaş Telekom.
|16,54
|-0,54
|26,65
|Niğbaş Niğde Beton
|15,45
|-3,50
|149,19
|Nuh Çimento
|17,70
|-0,39
|61,13
|Nurol GMYO
|7,59
|0,40
|112,61
|Odaş Elektrik
|2,53
|0,40
|75,00
|Olmuksan-IP
|5,08
|-0,78
|98,36
|Orge Enerji Elektrik
|7,24
|-0,41
|45,97
|Orma Orman Mahsulleri
|12,20
|-0,41
|342,03
|Osmanlı Menkul
|13,00
|3,92
|211,36
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,81
|-0,35
|67,26
|Otokar
|165,10
|-1,78
|12,28
|Oyak Çimento
|8,19
|-1,44
|48,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,52
|0,62
|182,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,36
|-1,47
|8,78
|Özak GMYO
|4,54
|-1,94
|76,65
|Özbal Çelik Boru
|3,22
|-2,42
|99,77
|Özderici GMYO
|2,34
|-1,27
|49,04
|Özerden Plastik
|2,12
|2,91
|-7,02
|Panora GMYO
|5,50
|-0,72
|-1,81
|Papilon Savunma
|15,71
|-1,87
|103,86
|Park Elek.Madencilik
|4,26
|0,00
|39,67
|Parsan
|19,02
|-0,68
|12,28
|Pegasus
|49,50
|3,51
|-42,71
|Peker GMYO
|10,60
|-4,93
|238,66
|Penguen Gıda
|2,95
|-2,32
|222,27
|Pera GMYO
|1,60
|-1,84
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|11,99
|0,42
|54,96
|Petkim
|3,89
|-0,51
|2,10
|Petrokent Turizm
|954,60
|0,00
|645,20
|Pınar Et ve Un
|19,57
|1,14
|113,41
|Pınar Su
|5,51
|1,10
|137,50
|Pınar Süt
|20,40
|2,93
|61,01
|Plastikkart
|11,95
|-2,61
|28,91
|Polisan Holding
|3,33
|1,22
|10,35
|Politeknik Metal
|162,50
|0,87
|113,61
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|-1,53
|-10,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.196,20
|0,14
|7,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|172,30
|-4,06
|33,46
|QNB Finansbank
|85,50
|-3,88
|128,00
|Ral Yatırım Holding
|22,40
|1,82
|229,41
|Ray Sigorta
|6,07
|-1,78
|77,49
|Reysaş GMYO
|4,97
|-0,60
|8,28
|Reysaş Lojistik
|5,09
|-0,20
|16,21
|Rhea Girişim
|2,71
|-4,24
|127,73
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|-0,75
|45,30
|Royal Halı
|2,32
|9,95
|69,34
|RTA Laboratuvarları
|37,48
|0,05
|1515,52
|Sabancı Holding
|8,44
|0,72
|-7,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,14
|0,24
|89,91
|Sanel Mühendislik
|3,57
|-1,92
|21,68
|Sanifoam Sünger
|5,78
|0,00
|15,60
|Sanko Pazarlama
|7,63
|-2,05
|-0,27
|Saray Matbaacılık
|3,63
|0,00
|180,79
|Sarkuysan
|6,82
|0,15
|43,09
|Sasa Polyester
|13,54
|0,07
|75,16
|Say Reklamcılık
|4,15
|-3,71
|85,27
|Sekuro Plastik
|7,78
|1,04
|45,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,43
|-0,71
|41,33
|Selçuk Gıda
|3,55
|0,57
|106,40
|Senkron Güvenlik
|2,44
|2,09
|-10,62
|Serve Film Prodüksiyon
|5,97
|-0,83
|275,47
|Servet GMYO
|22,78
|-0,44
|168,00
|Seyitler Kimya
|8,88
|0,45
|30,78
|Silverline Endüstri
|3,86
|0,00
|78,70
|Sinpaş GMYO
|1,52
|0,00
|31,03
|Smartiks Yazılım
|7,77
|-1,40
|-20,80
|Soda Sanayii
|6,46
|-0,92
|9,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,00
|0,00
|212,00
|Söktaş
|4,13
|-2,82
|142,87
|Sönmez Filament
|9,49
|-5,67
|94,47
|Sönmez Pamuklu
|9,54
|-4,31
|93,90
|Sumaş Suni Tahta
|18,45
|1,37
|86,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,90
|-1,80
|2,51
|Şekerbank
|1,53
|3,38
|16,79
|Şişe Cam
|5,81
|0,69
|13,44
|Şok Marketler
|13,10
|-2,46
|21,75
|T. Halk Bankası
|5,55
|0,54
|-6,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,50
|-4,09
|2,06
|T.S.K.B.
|1,15
|1,77
|-4,96
|T.Tuborg
|14,69
|-0,27
|23,45
|Taç Tarım Ürünleri
|5,20
|2,16
|66,67
|Tat Gıda
|11,24
|-1,49
|84,75
|TAV Havalimanları
|17,42
|4,94
|-35,87
|Taze Kuru Gıda
|46,76
|-9,99
|545,86
|Tek-Art Turizm
|1,67
|-2,91
|32,54
|Tekfen Holding
|15,35
|0,33
|-17,26
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,43
|0,31
|53,10
|Temapol Polimer Plastik
|7,94
|-0,50
|52,11
|TGS Dış Ticaret
|8,45
|-1,17
|80,94
|Tofaş Oto. Fab.
|24,96
|-1,81
|7,11
|Torunlar GMYO
|4,25
|-2,30
|54,55
|Trabzon Liman
|13,76
|0,00
|29,08
|Trabzonspor Sportif
|4,02
|0,25
|86,98
|Trakya Cam
|3,74
|-1,06
|10,29
|Trend GMYO
|5,93
|9,21
|169,55
|TSKB GMYO
|3,38
|-2,31
|152,24
|Tuğçelik
|6,18
|0,98
|56,46
|Tukaş
|8,99
|1,58
|-27,21
|Turcas Petrol
|3,58
|-0,56
|34,08
|Turkcell
|14,76
|-0,67
|6,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,75
|-0,77
|20,90
|Tüpraş
|82,35
|-0,24
|-35,06
|Türk Hava Yolları
|11,13
|4,12
|-23,03
|Türk Prysmian Kablo
|5,70
|1,79
|120,89
|Türk Telekom
|7,32
|1,10
|1,45
|Türk Traktör
|107,70
|-0,28
|103,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|62,55
|3,65
|48,93
|Ufuk Yatırım
|6,90
|0,73
|167,44
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,93
|-1,40
|132,55
|Ulusoy Elektrik
|42,84
|-1,06
|61,05
|Ulusoy Un Sanayi
|10,00
|0,60
|161,78
|Umpaş Holding
|0,75
|8,70
|20,97
|Uşak Seramik
|1,75
|0,57
|44,22
|Utopya Turizm
|7,21
|0,00
|46,54
|Uzertaş Boya
|4,55
|4,36
|104,95
|Ülker Bisküvi
|25,66
|-1,53
|14,76
|Vakıf Fin. Kir.
|5,21
|9,92
|115,29
|Vakıf GMYO
|3,76
|9,94
|117,22
|Vakıf Yat. Ort.
|14,36
|9,95
|688,51
|Vakıflar Bankası
|4,51
|0,22
|-18,15
|Vakko Tekstil
|5,09
|-1,17
|12,11
|Vanet Gıda
|1,72
|2,38
|20,28
|Verusa Holding
|28,00
|-2,51
|50,94
|Verusaturk Girisim
|5,84
|-0,85
|11,05
|Vestel
|17,61
|0,51
|39,54
|Vestel Beyaz Eşya
|26,56
|-3,77
|25,89
|Viking Kağıt
|4,85
|0,83
|159,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,96
|0,51
|63,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,47
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,90
|0,58
|122,18
|Yataş
|8,99
|-0,33
|22,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,72
|-3,89
|68,94
|Yeni Gimat GMYO
|11,98
|0,67
|0,07
|Yeşil GMYO
|0,89
|-2,20
|39,06
|Yeşil Yapı
|0,93
|-2,11
|40,91
|Yeşil Yatırım Holding
|18,15
|-1,89
|61,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.600,10
|1,11
|158,07
|Yonga Mobilya
|25,02
|-10,00
|171,00
|Yükselen Çelik
|15,94
|-0,38
|160,03
|Yünsa
|13,69
|-2,63
|35,98
|Zorlu Enerji
|2,45
|1,24
|50,31
(Son)