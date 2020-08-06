Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|40.899,90
|0,00
|35,52
|İş Bankası (C)
|4,75
|0,00
|-25,90
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-2,09
|-1,32
|İş Girişim
|7,70
|-1,66
|102,63
|İş GMYO
|1,89
|-1,56
|7,39
|İş Y. Men. Değ.
|7,89
|4,64
|95,94
|İş Yat. Ort.
|3,47
|3,89
|115,35
|İşbir Holding
|1.310,50
|0,00
|204,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|-4,55
|35,48
|İttifak Holding
|3,12
|-6,87
|-16,13
|İz Hayvancılık Tarım
|4,36
|-6,64
|66,64
|İzmir Demir Çelik
|16,84
|-0,88
|105,62
|İzmir Fırça
|2,54
|0,79
|41,11
|Jantsa Jant Sanayi
|93,50
|-5,56
|75,79
|Kafein Yazılım
|18,11
|-2,06
|63,07
|Kaplamin
|9,36
|9,99
|68,65
|Kardemir (A)
|3,78
|-5,26
|42,64
|Kardemir (B)
|3,18
|-2,75
|20,45
|Kardemir (D)
|2,80
|-2,10
|5,26
|Karel Elektronik
|16,99
|-4,44
|16,93
|Karsan Otomotiv
|2,73
|-2,15
|72,78
|Karsu Tekstil
|5,00
|-4,40
|54,32
|Kartonsan
|573,10
|-6,05
|48,34
|Katmerciler Ekipman
|4,80
|-3,23
|25,00
|Kent Gıda
|1.580,00
|-10,00
|798,75
|Kerevitaş Gıda
|5,00
|-2,72
|53,37
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|2,33
|-20,00
|Kiler GMYO
|8,71
|9,97
|129,82
|Klimasan Klima
|14,11
|-2,08
|-33,49
|Koç Holding
|15,43
|-2,22
|-22,88
|Konfrut Gıda
|10,74
|-1,20
|37,34
|Konya Çimento
|419,80
|-2,82
|54,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,98
|-3,26
|-13,65
|Koza Altın
|86,90
|1,64
|17,35
|Koza Madencilik
|14,28
|-1,45
|42,37
|Körfez GMYO
|5,93
|-9,88
|148,12
|Kristal Kola
|1,96
|-3,45
|29,80
|Kron Telekomünikasyon
|26,30
|2,26
|106,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|68,55
|-9,21
|192,01
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,62
|-0,38
|58,79
|Kütahya Porselen
|25,40
|-9,16
|283,69
|Lider Faktoring
|3,00
|-0,99
|63,49
|Link Bilgisayar
|26,30
|-0,38
|44,90
|Logo Yazılım
|83,55
|-3,58
|37,42
|Lokman Hekim Sağlık
|7,63
|-2,80
|32,01
|Lüks Kadife
|22,72
|3,93
|162,96
|Makina Takım
|2,24
|-5,88
|19,15
|Marka Yatırım Holding
|2,15
|-6,11
|82,20
|Marmaris Altınyunus
|102,70
|-6,12
|44,65
|Marshall
|107,10
|-9,92
|125,28
|Martı GMYO
|1,98
|3,66
|96,04
|Martı Otel
|1,10
|-1,79
|20,88
|Mavi Giyim
|39,20
|-2,24
|-32,30
|Mazhar Zorlu Holding
|14,95
|3,17
|23,66
|Mega Polietilen
|3,55
|-8,03
|179,87
|Menderes Tekstil
|2,93
|-2,98
|123,66
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|32,00
|1,07
|64,61
|Merko Gıda
|1,66
|-4,60
|58,10
|Metemtur Otelcilik
|2,29
|1,78
|28,65
|Metro Holding
|1,92
|-3,52
|39,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,54
|-2,48
|80,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,27
|-2,99
|-57,43
|Migros Ticaret
|42,40
|-0,24
|75,06
|Milpa
|3,70
|-2,63
|68,95
|Mistral GMYO
|2,66
|-5,34
|40,74
|MLP Sağlık
|15,97
|-2,14
|-0,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|0,00
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|5,70
|-2,56
|37,68
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,80
|2,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,58
|-1,82
|69,65
|Net Holding
|2,32
|0,00
|-10,77
|Netaş Telekom.
|14,47
|-2,89
|10,80
|Niğbaş Niğde Beton
|15,06
|0,33
|142,90
|Nuh Çimento
|17,21
|0,06
|56,67
|Nurol GMYO
|7,50
|-3,23
|110,08
|Odaş Elektrik
|2,35
|0,43
|62,55
|Olmuksan-IP
|4,81
|-2,04
|87,82
|Orge Enerji Elektrik
|7,09
|-1,80
|42,94
|Orma Orman Mahsulleri
|12,54
|4,50
|354,35
|Osmanlı Menkul
|13,75
|3,77
|229,32
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,50
|-2,72
|48,81
|Otokar
|156,60
|-3,33
|6,50
|Oyak Çimento
|7,91
|-2,35
|43,88
|Oyak Yat. Ort.
|7,15
|8,66
|209,70
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,06
|-4,38
|-0,93
|Özak GMYO
|4,16
|-0,72
|61,87
|Özbal Çelik Boru
|3,13
|9,82
|94,19
|Özderici GMYO
|2,15
|-1,83
|36,94
|Özerden Plastik
|2,14
|1,90
|-6,14
|Panora GMYO
|5,27
|-1,31
|-5,92
|Papilon Savunma
|15,00
|-0,07
|94,64
|Park Elek.Madencilik
|3,70
|-4,39
|21,31
|Parsan
|17,63
|-2,16
|4,07
|Pegasus
|46,76
|-2,99
|-45,88
|Peker GMYO
|9,68
|-3,01
|209,27
|Penguen Gıda
|2,69
|-2,89
|193,86
|Pera GMYO
|1,33
|-6,99
|41,49
|Pergamon Dış Ticaret
|11,76
|2,71
|51,98
|Petkim
|3,61
|-1,63
|-5,25
|Petrokent Turizm
|696,00
|-10,00
|443,33
|Pınar Et ve Un
|18,62
|-0,16
|103,05
|Pınar Su
|4,89
|-2,20
|110,78
|Pınar Süt
|19,29
|-1,03
|52,25
|Plastikkart
|10,76
|-1,19
|16,07
|Polisan Holding
|3,04
|-2,25
|0,74
|Politeknik Metal
|151,40
|4,49
|99,02
|Prizma Press Matbaacılık
|3,63
|-1,63
|-15,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.196,70
|0,03
|8,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,10
|-9,96
|1,55
|QNB Finansbank
|64,90
|-9,99
|73,07
|Ral Yatırım Holding
|23,36
|0,78
|243,53
|Ray Sigorta
|6,19
|9,95
|80,99
|Reysaş GMYO
|4,81
|4,11
|4,79
|Reysaş Lojistik
|4,94
|5,56
|12,79
|Rhea Girişim
|2,35
|-6,75
|97,48
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|-0,39
|40,88
|Royal Halı
|2,80
|9,80
|104,38
|RTA Laboratuvarları
|46,26
|7,83
|1893,97
|Sabancı Holding
|8,11
|-1,10
|-11,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,75
|-2,09
|72,02
|Sanel Mühendislik
|3,30
|-1,79
|12,47
|Sanifoam Sünger
|5,48
|-0,72
|9,60
|Sanko Pazarlama
|7,06
|-3,02
|-7,72
|Saray Matbaacılık
|3,48
|-1,69
|169,19
|Sarkuysan
|6,48
|-1,97
|35,96
|Sasa Polyester
|12,05
|-4,37
|55,89
|Say Reklamcılık
|3,90
|-2,74
|74,11
|Sekuro Plastik
|7,47
|-1,06
|39,37
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|-2,45
|40,16
|Selçuk Gıda
|3,46
|0,00
|101,16
|Senkron Güvenlik
|2,37
|1,72
|-13,19
|Serve Film Prodüksiyon
|6,20
|7,64
|289,94
|Servet GMYO
|20,10
|-2,43
|136,47
|Seyitler Kimya
|8,60
|0,35
|26,66
|Silverline Endüstri
|3,84
|-4,00
|77,78
|Sinpaş GMYO
|1,38
|-2,82
|18,97
|Smartiks Yazılım
|7,21
|-2,57
|-26,50
|Soda Sanayii
|6,67
|-2,91
|12,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,00
|-1,08
|186,00
|Söktaş
|3,73
|-7,90
|119,35
|Sönmez Filament
|9,37
|-1,37
|92,01
|Sönmez Pamuklu
|9,81
|-0,20
|99,39
|Sumaş Suni Tahta
|16,75
|-1,47
|69,19
|Şeker Fin. Kir.
|4,55
|-1,09
|-4,81
|Şekerbank
|1,39
|-2,80
|6,11
|Şişe Cam
|5,96
|-4,49
|16,36
|Şok Marketler
|11,97
|-2,29
|11,25
|T. Halk Bankası
|5,26
|-0,75
|-11,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,82
|-2,44
|-6,38
|T.S.K.B.
|1,10
|-1,79
|-9,09
|T.Tuborg
|13,97
|-0,71
|17,39
|Taç Tarım Ürünleri
|5,10
|-0,97
|63,46
|Tat Gıda
|10,53
|-3,84
|73,08
|TAV Havalimanları
|17,65
|-0,28
|-35,02
|Taze Kuru Gıda
|37,90
|-9,98
|423,48
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-1,27
|23,02
|Tekfen Holding
|14,48
|-1,56
|-21,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,04
|-3,05
|43,81
|Temapol Polimer Plastik
|7,25
|-3,59
|38,89
|TGS Dış Ticaret
|8,48
|-0,59
|81,58
|Tofaş Oto. Fab.
|23,66
|-1,66
|1,53
|Torunlar GMYO
|3,91
|-3,69
|42,18
|Trabzon Liman
|12,76
|-1,85
|19,70
|Trabzonspor Sportif
|3,40
|-7,61
|58,14
|Trakya Cam
|3,89
|-1,77
|14,71
|Trend GMYO
|4,94
|-7,84
|124,55
|TSKB GMYO
|3,08
|-4,94
|129,85
|Tuğçelik
|5,04
|-10,00
|27,59
|Tukaş
|8,63
|-2,92
|-30,12
|Turcas Petrol
|3,27
|-1,21
|22,47
|Turkcell
|14,96
|-0,73
|8,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,03
|-2,36
|9,67
|Tüpraş
|79,05
|-0,69
|-37,66
|Türk Hava Yolları
|10,59
|-2,22
|-26,76
|Türk Prysmian Kablo
|5,34
|-3,09
|106,94
|Türk Telekom
|7,25
|-2,68
|0,48
|Türk Traktör
|98,20
|-3,35
|85,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|67,50
|-5,00
|60,71
|Ufuk Yatırım
|7,65
|0,13
|196,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,16
|-8,57
|96,23
|Ulusoy Elektrik
|42,50
|-0,93
|59,77
|Ulusoy Un Sanayi
|9,62
|-1,23
|151,83
|Umpaş Holding
|0,76
|2,70
|22,58
|Uşak Seramik
|1,63
|-1,21
|34,33
|Utopya Turizm
|6,94
|-0,86
|41,06
|Uzertaş Boya
|4,45
|5,20
|100,45
|Ülker Bisküvi
|23,64
|-2,31
|5,72
|Vakıf Fin. Kir.
|4,23
|-9,81
|74,79
|Vakıf GMYO
|3,28
|-6,82
|89,49
|Vakıf Yat. Ort.
|11,64
|-9,98
|539,16
|Vakıflar Bankası
|4,26
|-2,29
|-22,69
|Vakko Tekstil
|4,62
|-3,35
|1,76
|Vanet Gıda
|1,62
|-0,61
|13,29
|Verusa Holding
|27,40
|-1,01
|47,70
|Verusaturk Girisim
|5,65
|-0,53
|7,44
|Vestel
|16,00
|-2,38
|26,78
|Vestel Beyaz Eşya
|26,12
|-2,54
|23,80
|Viking Kağıt
|4,44
|-1,99
|137,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,96
|-3,88
|63,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-0,47
|-15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,21
|-3,51
|111,16
|Yataş
|8,48
|-1,85
|15,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,57
|-1,53
|59,63
|Yeni Gimat GMYO
|11,86
|0,08
|-0,93
|Yeşil GMYO
|0,80
|-5,88
|25,00
|Yeşil Yapı
|0,85
|-4,49
|28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|16,88
|-1,80
|50,31
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.650,50
|-0,64
|159,78
|Yonga Mobilya
|26,00
|0,00
|181,61
|Yükselen Çelik
|14,06
|-3,76
|129,36
|Yünsa
|12,00
|-2,76
|19,19
|Zorlu Enerji
|2,28
|0,00
|39,88
(Son)