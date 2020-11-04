Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.099,90
|-0,99
|32,87
|İş Bankası (C)
|5,43
|0,56
|-15,29
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,67
|0,82
|-3,42
|İş Girişim
|14,88
|-7,12
|291,58
|İş GMYO
|1,94
|0,52
|10,23
|İş Y. Men. Değ.
|10,52
|0,29
|161,25
|İş Yat. Ort.
|2,97
|1,02
|84,32
|İşbir Holding
|2.849,50
|3,47
|562,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,08
|0,00
|74,19
|İttifak Holding
|2,40
|1,27
|89,00
|İz Hayvancılık Tarım
|8,21
|1,23
|213,78
|İzmir Demir Çelik
|21,18
|-9,95
|158,61
|İzmir Fırça
|6,70
|9,48
|272,22
|Jantsa Jant Sanayi
|182,80
|1,61
|243,69
|Kafein Yazılım
|16,59
|0,30
|49,38
|Kaplamin
|21,50
|0,00
|287,39
|Kardemir (A)
|4,63
|-0,86
|74,72
|Kardemir (B)
|3,43
|1,78
|29,92
|Kardemir (D)
|3,37
|3,06
|26,69
|Karel Elektronik
|16,95
|3,04
|16,66
|Karsan Otomotiv
|2,84
|1,43
|79,75
|Karsu Tekstil
|6,45
|1,26
|99,07
|Kartonsan
|2.250,00
|2,58
|482,39
|Katmerciler Ekipman
|3,05
|-0,33
|99,52
|Kent Gıda
|280,00
|1,82
|1105,78
|Kerevitaş Gıda
|6,32
|2,10
|93,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,96
|-9,43
|74,55
|Kiler GMYO
|10,72
|2,98
|182,85
|Klimasan Klima
|14,33
|2,14
|-32,45
|Koç Holding
|14,80
|0,68
|-26,03
|Konfrut Gıda
|15,42
|3,91
|97,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,69
|9,94
|Konya Çimento
|781,30
|1,60
|187,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,90
|1,19
|-6,42
|Koza Altın
|77,15
|-0,71
|4,19
|Koza Madencilik
|12,38
|-0,16
|23,43
|Körfez GMYO
|6,10
|-0,49
|155,23
|Kristal Kola
|2,35
|-0,42
|55,63
|Kron Telekomünikasyon
|26,70
|1,60
|109,91
|Kuştur Kuşadası Turizm
|143,30
|9,47
|510,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|0,45
|97,09
|Kütahya Porselen
|28,24
|0,57
|326,59
|Lider Faktoring
|3,28
|0,61
|78,75
|Link Bilgisayar
|44,00
|0,00
|144,60
|Logo Yazılım
|95,10
|1,28
|56,41
|Lokman Hekim Sağlık
|11,26
|1,90
|96,32
|Lüks Kadife
|30,88
|2,93
|257,41
|Makina Takım
|2,87
|2,14
|52,66
|Marka Yatırım Holding
|3,71
|0,27
|214,41
|Marmaris Altınyunus
|85,15
|0,71
|19,93
|Marshall
|300,00
|-3,32
|531,05
|Martı GMYO
|3,27
|-0,91
|223,76
|Martı Otel
|2,30
|-0,86
|152,75
|Mavi Giyim
|37,48
|0,92
|-35,27
|Mazhar Zorlu Holding
|17,55
|-2,45
|45,16
|Mega Polietilen
|13,55
|9,98
|968,23
|Menderes Tekstil
|3,07
|1,99
|134,35
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,00
|9,38
|260,08
|Merko Gıda
|11,48
|-4,01
|993,33
|Metemtur Otelcilik
|9,65
|-1,33
|442,13
|Metro Holding
|2,29
|1,33
|65,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,51
|2,93
|79,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|0,43
|-56,12
|Migros Ticaret
|39,50
|1,96
|63,09
|Milpa
|5,18
|1,37
|136,53
|Mistral GMYO
|4,66
|2,64
|148,32
|MLP Sağlık
|18,31
|4,03
|14,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|4,59
|400,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,31
|1,12
|52,42
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|30,98
|1,31
|143,55
|Net Holding
|3,04
|3,75
|16,92
|Netaş Telekom.
|20,96
|1,95
|60,49
|Niğbaş Niğde Beton
|44,50
|1,14
|617,74
|Nuh Çimento
|32,42
|1,63
|195,13
|Nurol GMYO
|6,04
|2,55
|69,19
|Odaş Elektrik
|3,29
|1,23
|127,57
|Olmuksan-IP
|8,58
|-1,94
|235,03
|Orge Enerji Elektrik
|7,19
|1,13
|44,96
|Orma Orman Mahsulleri
|10,40
|-4,15
|276,81
|Osmanlı Menkul
|19,18
|-0,05
|359,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,19
|-1,87
|149,40
|Otokar
|196,00
|8,35
|33,30
|Oyak Çimento
|7,40
|1,37
|34,60
|Oyak Yat. Ort.
|6,09
|0,66
|163,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|1,90
|56,05
|Özak GMYO
|4,11
|1,48
|59,92
|Özbal Çelik Boru
|6,33
|1,77
|292,71
|Özderici GMYO
|2,23
|2,29
|42,04
|Özerden Plastik
|7,74
|2,38
|239,47
|Panora GMYO
|6,11
|-0,33
|9,08
|Papilon Savunma
|18,45
|1,49
|139,41
|Park Elek.Madencilik
|4,84
|0,83
|58,69
|Parsan
|19,63
|2,61
|15,88
|Pegasus
|42,60
|1,43
|-50,69
|Peker GMYO
|2,61
|1,16
|188,60
|Penguen Gıda
|5,09
|2,41
|456,05
|Pera GMYO
|2,71
|-0,37
|188,30
|Pergamon Dış Ticaret
|15,84
|4,55
|104,71
|Petkim
|4,22
|0,48
|10,76
|Petrokent Turizm
|715,10
|10,00
|458,24
|Pınar Et ve Un
|24,14
|0,58
|165,58
|Pınar Su
|7,27
|3,41
|213,36
|Pınar Süt
|19,41
|1,78
|53,93
|Plastikkart
|10,66
|1,04
|14,99
|Polisan Holding
|3,81
|3,25
|26,26
|Politeknik Metal
|291,50
|-9,98
|283,19
|Prizma Press Matbaacılık
|6,44
|0,63
|49,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.236,30
|0,15
|11,60
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,10
|0,79
|-1,55
|QNB Finansbank
|67,90
|1,34
|81,07
|Ral Yatırım Holding
|4,89
|2,09
|86,32
|Ray Sigorta
|19,20
|5,61
|461,40
|Reysaş GMYO
|4,64
|0,00
|1,09
|Reysaş Lojistik
|7,18
|-0,97
|63,93
|Rhea Girişim
|3,01
|-3,83
|152,94
|Rodrigo Tekstil
|8,95
|0,00
|394,48
|Royal Halı
|3,70
|1,09
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|46,68
|-0,04
|1912,07
|Sabancı Holding
|8,76
|0,34
|-3,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,22
|0,19
|139,45
|Sanel Mühendislik
|3,22
|2,88
|9,75
|Sanifoam Sünger
|12,94
|1,89
|158,80
|Sanko Pazarlama
|7,58
|0,80
|4,03
|Saray Matbaacılık
|5,33
|1,14
|312,29
|Sarkuysan
|6,68
|1,52
|110,23
|Sasa Polyester
|15,58
|1,17
|101,55
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,00
|2,30
|257,14
|Sekuro Plastik
|9,85
|1,55
|83,77
|Selçuk Ecza Deposu
|9,56
|0,74
|60,27
|Selçuk Gıda
|4,10
|0,00
|280,43
|Senkron Güvenlik
|3,10
|-1,59
|13,55
|Serve Film Prodüksiyon
|15,70
|-1,88
|887,42
|Servet GMYO
|41,88
|-0,29
|392,71
|Seyitler Kimya
|12,90
|9,69
|89,99
|Silverline Endüstri
|4,16
|2,97
|92,59
|Sinpaş GMYO
|2,66
|1,53
|129,31
|Smartiks Yazılım
|7,73
|1,18
|-21,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,40
|1,17
|482,39
|Söktaş
|4,89
|1,03
|187,56
|Sönmez Filament
|28,30
|5,60
|479,92
|Sönmez Pamuklu
|14,94
|1,77
|203,66
|Sumaş Suni Tahta
|30,90
|-0,32
|214,89
|Şeker Fin. Kir.
|4,32
|0,70
|-9,62
|Şekerbank
|1,73
|1,17
|32,06
|Şişe Cam
|6,46
|0,94
|26,91
|Şok Marketler
|11,73
|3,26
|9,01
|T. Halk Bankası
|5,10
|4,29
|-13,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|61,20
|0,25
|40,37
|T.S.K.B.
|2,20
|-4,35
|81,82
|T.Tuborg
|17,21
|1,12
|44,62
|Taç Tarım Ürünleri
|9,98
|-1,38
|219,87
|Tat Gıda
|10,33
|1,67
|69,80
|TAV Havalimanları
|14,22
|0,49
|-47,65
|Taze Kuru Gıda
|245,70
|2,25
|3293,65
|Tek-Art Turizm
|1,68
|0,60
|33,33
|Tekfen Holding
|13,87
|0,65
|-23,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,01
|4,40
|114,52
|Temapol Polimer Plastik
|9,10
|0,66
|74,33
|TGS Dış Ticaret
|9,50
|3,04
|103,43
|Tofaş Oto. Fab.
|27,20
|0,52
|16,73
|Torunlar GMYO
|3,46
|0,29
|25,82
|Trabzon Liman
|30,26
|1,89
|188,91
|Trabzonspor Sportif
|3,95
|2,07
|83,72
|Trend GMYO
|9,32
|1,30
|323,64
|TSKB GMYO
|3,45
|0,88
|261,26
|Tuğçelik
|7,17
|1,27
|81,52
|Tukaş
|10,22
|1,69
|-17,25
|Turcas Petrol
|4,50
|1,35
|68,54
|Turkcell
|15,68
|2,42
|13,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,55
|1,92
|48,99
|Tüpraş
|77,10
|0,59
|-39,20
|Türk Hava Yolları
|9,56
|0,42
|-33,89
|Türk Prysmian Kablo
|12,74
|0,16
|393,70
|Türk Telekom
|6,72
|1,20
|-6,87
|Türk Traktör
|120,10
|2,56
|126,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,10
|0,50
|90,71
|Türkiye Sigorta
|5,54
|0,91
|154,38
|Ufuk Yatırım
|10,80
|1,89
|318,60
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,63
|0,55
|289,54
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|0,60
|87,97
|Ulusoy Un Sanayi
|11,83
|3,50
|209,69
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,13
|0,95
|75,53
|Utopya Turizm
|23,80
|-2,06
|383,74
|Uzertaş Boya
|32,90
|-9,96
|1381,98
|Ülker Bisküvi
|21,00
|1,55
|-6,08
|Vakıf Fin. Kir.
|3,97
|2,32
|87,49
|Vakıf GMYO
|3,55
|1,14
|105,09
|Vakıf Yat. Ort.
|7,82
|0,64
|329,40
|Vakıflar Bankası
|4,06
|1,50
|-26,32
|Vakko Tekstil
|5,55
|3,74
|22,25
|Vanet Gıda
|10,78
|10,00
|653,85
|Verusa Holding
|39,86
|0,30
|114,87
|Verusaturk Girisim
|8,58
|0,00
|63,15
|Vestel
|17,47
|3,74
|38,43
|Vestel Beyaz Eşya
|32,22
|3,34
|52,71
|Viking Kağıt
|6,38
|-0,16
|241,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,98
|2,84
|64,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|-0,43
|-6,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,50
|2,34
|403,51
|Yataş
|8,93
|1,48
|21,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,93
|1,03
|144,10
|Yeni Gimat GMYO
|12,93
|0,47
|8,01
|Yeşil GMYO
|1,04
|1,96
|62,50
|Yeşil Yapı
|1,23
|1,65
|86,36
|Yeşil Yatırım Holding
|43,18
|0,37
|284,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.950,00
|1,21
|441,60
|Yonga Mobilya
|31,20
|4,07
|237,93
|Yükselen Çelik
|6,54
|0,31
|113,38
|Yünsa
|12,28
|1,82
|21,97
|Zorlu Enerji
|2,57
|1,18
|57,67
(Son)
- Kaynak: AA
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