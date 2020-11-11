Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.500,00
|44,13
|İş Bankası (C)
|6,26
|1,29
|-2,34
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,90
|0,52
|2,63
|İş Girişim
|15,35
|0,13
|303,95
|İş GMYO
|2,07
|0,49
|17,61
|İş Y. Men. Değ.
|12,76
|3,66
|216,88
|İş Yat. Ort.
|3,20
|1,27
|98,59
|İşbir Holding
|2.820,00
|2,21
|555,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,23
|0,82
|98,39
|İttifak Holding
|2,33
|-0,43
|83,49
|İz Hayvancılık Tarım
|8,31
|1,09
|217,60
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|-0,89
|144,20
|İzmir Fırça
|7,09
|9,92
|293,89
|Jantsa Jant Sanayi
|219,00
|3,94
|311,75
|Kafein Yazılım
|17,46
|-0,34
|57,21
|Kaplamin
|20,42
|-1,83
|267,93
|Kardemir (A)
|4,58
|-1,29
|72,83
|Kardemir (B)
|3,76
|3,30
|42,42
|Kardemir (D)
|3,95
|5,90
|48,50
|Karel Elektronik
|17,72
|0,17
|21,95
|Karsan Otomotiv
|3,06
|0,33
|93,67
|Karsu Tekstil
|6,13
|-0,81
|89,20
|Kartonsan
|2.112,00
|2,12
|446,67
|Katmerciler Ekipman
|3,25
|-0,91
|112,60
|Kent Gıda
|290,00
|1,33
|1148,84
|Kerevitaş Gıda
|6,41
|0,00
|96,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,78
|-9,30
|41,82
|Kiler GMYO
|2,68
|-72,51
|-29,29
|Klimasan Klima
|14,68
|0,55
|-30,80
|Koç Holding
|17,11
|1,91
|-14,49
|Konfrut Gıda
|14,85
|0,88
|89,90
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|19,17
|-1,69
|Konya Çimento
|790,00
|3,95
|191,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,73
|-0,55
|0,11
|Koza Altın
|76,65
|-0,26
|3,51
|Koza Madencilik
|12,51
|-0,24
|24,73
|Körfez GMYO
|6,77
|-1,17
|183,26
|Kristal Kola
|2,39
|0,42
|58,28
|Kron Telekomünikasyon
|25,94
|-0,99
|103,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|9,26
|879,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|-0,83
|112,25
|Kütahya Porselen
|34,22
|0,06
|416,92
|Lider Faktoring
|3,52
|1,73
|91,83
|Link Bilgisayar
|45,08
|1,12
|150,60
|Logo Yazılım
|99,55
|0,96
|63,73
|Lokman Hekim Sağlık
|10,81
|0,28
|88,47
|Lüks Kadife
|30,90
|1,71
|257,64
|Makina Takım
|2,93
|0,34
|55,85
|Marka Yatırım Holding
|6,13
|9,86
|419,49
|Marmaris Altınyunus
|88,50
|0,57
|24,65
|Marshall
|310,00
|3,16
|552,08
|Martı GMYO
|3,15
|-1,25
|211,88
|Martı Otel
|3,19
|10,00
|250,55
|Mavi Giyim
|43,06
|-0,87
|-25,63
|Mazhar Zorlu Holding
|18,24
|-4,00
|50,87
|Mega Polietilen
|12,74
|0,00
|904,37
|Menderes Tekstil
|3,28
|0,61
|150,38
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|78,50
|-1,88
|303,81
|Merko Gıda
|12,00
|-6,90
|1042,86
|Metemtur Otelcilik
|10,95
|9,94
|515,17
|Metro Holding
|2,20
|0,00
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,87
|1,04
|97,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|1,28
|-55,56
|Migros Ticaret
|39,18
|-0,10
|61,77
|Milpa
|5,70
|1,24
|160,27
|Mistral GMYO
|4,52
|0,89
|140,86
|MLP Sağlık
|17,70
|-0,17
|10,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,68
|0,00
|485,96
|Mondi Tire Kutsan
|6,68
|0,15
|61,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,10
|2,79
|183,81
|Net Holding
|3,36
|1,51
|29,23
|Netaş Telekom.
|21,58
|1,60
|65,24
|Niğbaş Niğde Beton
|54,10
|9,56
|772,58
|Nuh Çimento
|38,92
|9,02
|254,31
|Nurol GMYO
|6,86
|-0,29
|92,16
|Odaş Elektrik
|3,71
|1,09
|156,62
|Olmuksan-IP
|7,68
|0,79
|199,89
|Orge Enerji Elektrik
|7,58
|0,40
|52,82
|Orma Orman Mahsulleri
|11,47
|-4,26
|315,58
|Osmanlı Menkul
|21,98
|0,00
|426,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,12
|0,49
|145,24
|Otokar
|204,20
|1,09
|38,87
|Oyak Çimento
|8,25
|2,48
|50,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|0,47
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|-0,21
|56,05
|Özak GMYO
|4,35
|0,23
|69,26
|Özbal Çelik Boru
|7,06
|-0,56
|338,00
|Özderici GMYO
|2,40
|2,56
|52,87
|Özerden Plastik
|10,52
|-0,66
|361,40
|Panora GMYO
|6,72
|-2,47
|19,97
|Papilon Savunma
|21,16
|0,76
|174,58
|Park Elek.Madencilik
|5,27
|0,38
|72,79
|Parsan
|20,54
|-2,38
|21,25
|Pegasus
|53,10
|-0,56
|-38,54
|Peker GMYO
|2,76
|1,47
|205,19
|Penguen Gıda
|4,90
|0,62
|435,29
|Pera GMYO
|2,67
|0,38
|184,04
|Pergamon Dış Ticaret
|15,85
|0,19
|104,84
|Petkim
|4,54
|0,67
|19,16
|Petrokent Turizm
|800,00
|4,30
|524,51
|Pınar Et ve Un
|23,44
|0,69
|157,88
|Pınar Su
|7,76
|-2,14
|234,48
|Pınar Süt
|20,02
|0,55
|58,77
|Plastikkart
|11,32
|-1,22
|22,11
|Polisan Holding
|4,14
|-0,24
|37,20
|Politeknik Metal
|330,00
|-0,15
|333,80
|Prizma Press Matbaacılık
|6,13
|-1,61
|42,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,60
|2,89
|1,94
|QNB Finansbank
|71,10
|3,87
|89,60
|Ral Yatırım Holding
|5,15
|0,00
|96,23
|Ray Sigorta
|20,66
|1,08
|504,09
|Reysaş GMYO
|4,84
|2,76
|5,45
|Reysaş Lojistik
|7,69
|5,92
|75,57
|Rhea Girişim
|3,26
|-3,55
|173,95
|Rodrigo Tekstil
|10,80
|2,56
|496,69
|Royal Halı
|3,64
|0,00
|165,69
|RTA Laboratuvarları
|42,88
|2,63
|1748,28
|Sabancı Holding
|9,44
|-0,21
|3,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,79
|0,00
|165,60
|Sanel Mühendislik
|3,34
|1,21
|13,84
|Sanifoam Sünger
|14,18
|5,43
|183,60
|Sanko Pazarlama
|7,86
|0,00
|7,88
|Saray Matbaacılık
|6,54
|2,03
|405,89
|Sarkuysan
|7,20
|-1,23
|126,60
|Sasa Polyester
|16,82
|1,33
|117,59
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,57
|7,39
|282,59
|Sekuro Plastik
|11,67
|6,09
|117,72
|Selçuk Ecza Deposu
|9,48
|0,74
|58,93
|Selçuk Gıda
|4,15
|3,75
|285,07
|Senkron Güvenlik
|3,99
|7,55
|46,15
|Serve Film Prodüksiyon
|18,00
|-0,11
|1032,08
|Servet GMYO
|42,34
|0,24
|398,12
|Seyitler Kimya
|12,89
|0,00
|89,84
|Silverline Endüstri
|4,37
|1,16
|102,31
|Sinpaş GMYO
|3,05
|0,99
|162,93
|Smartiks Yazılım
|7,75
|-0,51
|-21,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|0,00
|575,99
|Söktaş
|5,01
|0,60
|194,62
|Sönmez Filament
|31,40
|0,32
|543,44
|Sönmez Pamuklu
|16,20
|-0,25
|229,27
|Sumaş Suni Tahta
|35,00
|2,94
|256,67
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-0,23
|-9,41
|Şekerbank
|1,49
|0,68
|36,66
|Şişe Cam
|6,77
|0,45
|33,00
|Şok Marketler
|11,50
|0,97
|6,88
|T. Halk Bankası
|5,17
|0,58
|-12,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|67,40
|2,04
|54,59
|T.S.K.B.
|2,17
|-0,46
|79,34
|T.Tuborg
|18,40
|0,88
|54,62
|Taç Tarım Ürünleri
|10,03
|0,30
|221,47
|Tat Gıda
|10,71
|-0,19
|76,04
|TAV Havalimanları
|16,87
|-1,40
|-37,90
|Taze Kuru Gıda
|355,90
|9,98
|4815,75
|Tek-Art Turizm
|1,78
|1,14
|41,27
|Tekfen Holding
|14,59
|1,81
|-19,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,40
|0,00
|123,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,25
|0,29
|96,36
|TGS Dış Ticaret
|9,37
|-0,64
|100,64
|Tofaş Oto. Fab.
|27,70
|0,29
|18,87
|Torunlar GMYO
|3,68
|0,27
|33,82
|Trabzon Liman
|31,48
|4,10
|200,56
|Trabzonspor Sportif
|4,37
|-0,23
|103,26
|Trend GMYO
|12,32
|5,30
|460,00
|TSKB GMYO
|3,78
|-0,79
|295,82
|Tuğçelik
|7,61
|1,74
|92,66
|Tukaş
|10,69
|0,19
|-13,44
|Turcas Petrol
|4,73
|0,64
|77,15
|Turkcell
|15,56
|1,17
|12,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,80
|-0,92
|68,49
|Tüpraş
|85,80
|1,78
|-32,33
|Türk Hava Yolları
|11,32
|-1,57
|-21,72
|Türk Prysmian Kablo
|13,52
|1,81
|423,93
|Türk Telekom
|7,30
|3,40
|1,17
|Türk Traktör
|128,60
|-0,08
|143,05
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,95
|0,48
|97,50
|Türkiye Sigorta
|5,82
|2,28
|167,24
|Ufuk Yatırım
|11,60
|-0,85
|349,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,89
|-0,77
|317,44
|Ulusoy Elektrik
|51,50
|-1,06
|93,61
|Ulusoy Un Sanayi
|11,44
|-0,35
|199,48
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,45
|3,38
|101,90
|Utopya Turizm
|22,48
|-2,18
|356,91
|Uzertaş Boya
|34,90
|8,25
|1472,07
|Ülker Bisküvi
|22,24
|0,82
|-0,54
|Vakıf Fin. Kir.
|3,88
|0,78
|83,23
|Vakıf GMYO
|3,68
|2,22
|112,60
|Vakıf Yat. Ort.
|7,98
|1,40
|338,18
|Vakıflar Bankası
|4,38
|0,69
|-20,51
|Vakko Tekstil
|6,09
|1,00
|34,14
|Vanet Gıda
|10,36
|-1,05
|624,48
|Verusa Holding
|45,56
|0,89
|145,60
|Verusaturk Girisim
|9,25
|1,87
|75,90
|Vestel
|20,34
|0,30
|61,17
|Vestel Beyaz Eşya
|33,28
|-0,42
|57,74
|Viking Kağıt
|6,46
|-1,37
|245,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,26
|0,00
|76,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|1,57
|4,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|41,08
|9,96
|556,64
|Yataş
|10,01
|2,46
|36,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,14
|1,97
|157,14
|Yeni Gimat GMYO
|13,07
|0,23
|9,18
|Yeşil GMYO
|1,06
|0,95
|65,63
|Yeşil Yapı
|1,27
|-1,55
|92,42
|Yeşil Yatırım Holding
|43,22
|1,41
|284,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|20.326,70
|10,00
|590,21
|Yonga Mobilya
|31,60
|0,00
|242,27
|Yükselen Çelik
|7,20
|5,26
|134,91
|Yünsa
|13,57
|1,12
|34,79
|Zorlu Enerji
|2,79
|0,72
|71,17
(Son)
- Kaynak: AA
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