Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

23.11.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)41.499,80

37,51
İş Bankası (C)6,69-1,914,37
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,911,822,89
İş Girişim16,330,86329,74
İş GMYO2,115,5019,89
İş Y. Men. Değ.12,95-0,99221,60
İş Yat. Ort.3,250,93101,70
İşbir Holding3.134,800,00629,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-0,8588,71
İttifak Holding2,25-0,8872,56
İz Hayvancılık Tarım15,439,98489,72
İzmir Demir Çelik19,200,00134,43
İzmir Fırça6,600,00266,67
Jantsa Jant Sanayi219,704,27313,06
Kafein Yazılım17,830,1160,55
Kaplamin27,08-4,98387,93
Kardemir (A)4,820,8481,89
Kardemir (B)4,040,5053,03
Kardemir (D)4,891,6683,83
Karel Elektronik17,491,1020,37
Karsan Otomotiv3,011,0190,51
Karsu Tekstil7,082,46118,52
Kartonsan2.940,407,92661,09
Katmerciler Ekipman3,330,91117,84
Kent Gıda500,006,022053,17
Kerevitaş Gıda7,10-0,70117,79
Kervansaray Yat. Holding0,978,9976,36
Kiler GMYO2,412,12125,45
Klimasan Klima20,629,97-2,80
Koç Holding19,39-0,56-3,09
Konfrut Gıda16,22-1,34107,42
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,44-2,02

Konya Çimento1.040,706,15283,60
Kordsa Teknik Tekstil13,072,272,79
Koza Altın80,100,448,17
Koza Madencilik13,901,5338,58
Körfez GMYO6,811,64184,94
Kristal Kola2,370,4256,95
Kron Telekomünikasyon26,02-0,23104,56
Kuştur Kuşadası Turizm180,001,24666,77
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,86109,58
Kütahya Porselen40,200,40507,25
Lider Faktoring3,27-0,9178,20
Link Bilgisayar48,74-1,58170,95
Logo Yazılım98,950,1062,75
Lokman Hekim Sağlık11,270,3696,49
Lüks Kadife28,40-0,91228,70
Makina Takım2,900,6954,26
Marka Yatırım Holding7,20-9,89510,17
Marmaris Altınyunus92,554,8130,35
Marshall379,005,19697,22
Martı GMYO3,371,81233,66
Martı Otel2,620,77187,91
Mavi Giyim46,700,82-19,34
Mazhar Zorlu Holding18,030,1749,13
Mega Polietilen11,333,00793,21
Menderes Tekstil3,27-0,61149,62
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm67,00-4,96244,65
Merko Gıda12,605,001100,00
Metemtur Otelcilik12,151,25582,58
Metro Holding2,180,4657,97
Metro Petrol ve Tesisleri3,280,6167,35
Metro Yatırım Ortaklığı2,589,79-51,62
Migros Ticaret41,201,2870,11
Milpa5,11-0,78133,33
Mistral GMYO4,430,45136,07
MLP Sağlık19,411,2021,31
MMC San. ve Tic. Yat.6,586,65477,19
Mondi Tire Kutsan6,630,3060,14
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,00-0,99167,30
Net Holding3,260,9325,38
Netaş Telekom.20,560,7857,43
Niğbaş Niğde Beton66,300,45969,35
Nuh Çimento37,942,10245,38
Nurol GMYO6,950,4394,68
Odaş Elektrik3,591,70148,32
Olmuksan-IP7,606,29196,76
Orge Enerji Elektrik7,310,1447,38
Orma Orman Mahsulleri13,805,02400,00
Osmanlı Menkul21,18-1,30407,76
Ostim Endüstriyel Yat4,433,02163,69
Otokar213,104,4144,93
Oyak Çimento8,140,9948,06
Oyak Yat. Ort.6,642,15187,61
Oylum Sınai Yatırımlar5,27-1,1370,62
Özak GMYO4,393,5470,82
Özbal Çelik Boru7,10-0,70340,48
Özderici GMYO2,392,5852,23
Özerden Plastik9,290,00307,46
Panora GMYO6,54-1,0616,75
Papilon Savunma22,94-1,29197,68
Park Elek.Madencilik5,301,7373,77
Parsan20,923,6723,49
Pegasus56,200,90-34,95
Peker GMYO2,46-1,60172,02
Penguen Gıda5,57-1,59508,48
Pera GMYO2,653,52181,91
Pergamon Dış Ticaret16,16-0,25108,85
Petkim4,01-0,7426,30
Petrokent Turizm931,7010,00627,32
Pınar Et ve Un23,600,17159,64
Pınar Su7,650,39229,74
Pınar Süt20,480,5962,42
Plastikkart11,600,0925,13
Polisan Holding3,951,2830,90
Politeknik Metal350,009,38360,09
Prizma Press Matbaacılık6,030,3340,23
QNB Finans Fin. Kir.126,30-1,33-2,17
QNB Finansbank68,15-0,5881,73
Ral Yatırım Holding4,950,0088,61
Ray Sigorta24,987,03630,41
Reysaş GMYO4,891,666,54
Reysaş Lojistik8,792,81100,68
Rhea Girişim3,303,45177,31
Rodrigo Tekstil10,842,36498,90
Royal Halı4,297,52213,14
RTA Laboratuvarları47,308,541938,79
Sabancı Holding10,64-1,5716,67
Safkar Ege Soğutmacılık11,589,97431,19
Sanel Mühendislik3,57-0,8321,68
Sanifoam Sünger16,80-0,41236,00
Sanko Pazarlama7,47-0,272,52
Saray Matbaacılık7,641,73490,98
Sarkuysan6,990,29119,99
Sasa Polyester17,481,69126,13
Say Yenilenebilir Enerji8,44-0,71276,79
Sekuro Plastik12,53-2,11133,77
Selçuk Ecza Deposu9,570,9560,44
Selçuk Gıda4,100,24280,43
Senkron Güvenlik4,497,9364,47
Serve Film Prodüksiyon17,958,791028,93
Servet GMYO58,00-1,69582,35
Seyitler Kimya16,92-0,47149,19
Silverline Endüstri4,330,93100,46
Sinpaş GMYO3,93-2,00238,79
Smartiks Yazılım7,61-0,26-22,43
Sodaş Sodyum Sanayii24,402,01534,39
Söktaş5,21-2,80206,38
Sönmez Filament34,920,98615,57
Sönmez Pamuklu16,241,56230,08
Sumaş Suni Tahta37,005,11277,05
Şeker Fin. Kir.4,290,70-10,25
Şekerbank1,520,6639,42
Şişe Cam7,182,2841,05
Şok Marketler12,251,4113,85
T. Halk Bankası5,430,18-8,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası62,90-0,7944,27
T.S.K.B.2,272,2587,60
T.Tuborg17,900,6750,42
Taç Tarım Ürünleri13,249,97324,36
Tat Gıda11,220,3684,43
TAV Havalimanları18,631,03-31,42
Taze Kuru Gıda329,005,864444,20
Tek-Art Turizm1,791,1342,06
Tekfen Holding15,463,69-14,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,361,85122,86
Temapol Polimer Plastik10,441,36100,00
TGS Dış Ticaret9,18-0,1196,57
Tofaş Oto. Fab.29,460,8226,42
Torunlar GMYO3,733,6135,64
Trabzon Liman33,262,65217,55
Trabzonspor Sportif4,47-1,11107,91
Trend GMYO13,00-1,89490,91
TSKB GMYO3,590,84275,92
Tuğçelik7,44-0,9388,35
Tukaş10,870,00-11,98
Turcas Petrol5,082,6390,26
Turkcell16,100,0016,67
Tümosan Motor ve Traktör11,581,9480,66
Tüpraş89,950,95-29,06
Türk Hava Yolları11,970,76-17,22
Türk Prysmian Kablo13,634,13428,19
Türk Telekom8,140,4912,81
Türk Traktör148,302,77180,28
Türker Proje Gayrimenkul82,80-0,4297,14
Türkiye Sigorta6,060,66178,26
Ufuk Yatırım11,80-0,76357,36
Ulaşlar Turizm Yat.3,77-1,31304,56
Ulusoy Elektrik49,54-0,0486,24
Ulusoy Un Sanayi11,89-0,34211,26
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,50-0,79106,02
Utopya Turizm23,14-0,26370,33
Uzertaş Boya26,10-9,941075,68
Ülker Bisküvi23,162,933,58
Vakıf Fin. Kir.4,040,2590,79
Vakıf GMYO4,116,75137,44
Vakıf Yat. Ort.8,082,67343,68
Vakıflar Bankası4,80-1,23-12,89
Vakko Tekstil6,27-0,6338,11
Vanet Gıda8,94-1,65525,17
Verusa Holding45,70-0,17146,35
Verusaturk Girisim9,633,2283,12
Vestel20,402,0061,65
Vestel Beyaz Eşya34,862,7165,23
Viking Kağıt6,351,93239,57
Yapı Kredi Koray GMYO4,76-0,8396,69
Yapı ve Kredi Bank.3,05-1,2922,98
Yaprak Süt ve Besi Çift.41,8010,00568,15
Yataş11,411,9755,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,012,56149,07
Yeni Gimat GMYO12,69-0,166,00
Yeşil GMYO1,120,0075,00
Yeşil Yapı1,390,00110,61
Yeşil Yatırım Holding59,451,54429,39
Yibitaş İnşaat Malzeme16.966,50-0,20476,11
Yonga Mobilya31,980,00246,38
Yükselen Çelik7,283,41137,52
Yünsa13,670,1535,78
Zorlu Enerji2,741,1168,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı         
13:07
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı         
11:27
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu         
10:03
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:35:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei