Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

18.12.2020 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00

51,36
İş Bankası (B)39.740,000,6131,68
İş Bankası (C)6,760,905,46
İş Bankası (Kur.)333.000,00

58,57
İş Fin.Kir.3,860,781,58
İş Girişim19,861,90422,63
İş GMYO2,383,9335,23
İş Y. Men. Değ.15,58-0,64286,91
İş Yat. Ort.3,38-0,29109,76
İşbir Holding2.850,000,00562,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,8688,71
İttifak Holding2,42-0,8285,60
İz Hayvancılık Tarım17,67-1,83575,33
İzmir Demir Çelik11,46-2,2239,93
İzmir Fırça5,230,00190,56
Jantsa Jant Sanayi261,002,35390,71
Kafein Yazılım18,100,0062,98
Kaplamin28,501,79413,51
Kardemir (A)5,610,18111,70
Kardemir (B)5,130,2094,32
Kardemir (D)5,28-1,1298,50
Karel Elektronik19,800,8136,27
Karsan Otomotiv3,070,3394,30
Karsu Tekstil6,860,88111,73
Kartonsan3.129,80-6,31710,12
Katmerciler Ekipman3,12-0,64104,10
Kent Gıda378,50-1,431529,95
Kerevitaş Gıda6,620,30103,07
Kervan Gıda14,11-0,91

Kervansaray Yat. Holding1,230,82123,64
Kiler GMYO2,670,38149,77
Klimasan Klima17,82-0,56-16,00
Koç Holding19,960,35-0,25
Konfrut Gıda16,10-0,31105,88
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,95-0,28

Konya Çimento1.091,00-0,96302,14
Kordsa Teknik Tekstil15,06-0,2018,43
Koza Altın80,900,259,25
Koza Madencilik14,200,1441,58
Körfez GMYO5,82-0,17143,51
Kristal Kola3,131,62107,28
Kron Telekomünikasyon27,160,97113,52
Kuştur Kuşadası Turizm149,90-2,60538,55
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,44103,34
Kütahya Porselen42,340,14539,58
Lider Faktoring3,190,9573,84
Link Bilgisayar52,70-1,95192,96
Logo Yazılım121,40-0,4999,67
Lokman Hekim Sağlık10,900,4690,04
Lüks Kadife26,00-0,99200,93
Makina Takım3,00-3,8559,57
Marka Yatırım Holding6,229,89427,12
Marmaris Altınyunus100,501,1141,55
Marshall310,701,84553,55
Martı GMYO2,971,37194,06
Martı Otel2,15-1,38136,26
Mavi Giyim53,651,61-7,34
Mazhar Zorlu Holding24,200,83100,17
Mega Polietilen11,844,13833,42
Menderes Tekstil3,150,64140,46
Merit Turizm78,003,79301,23
Merko Gıda10,40-2,80890,48
Metemtur Otelcilik14,991,28742,13
Metro Holding2,12-0,4753,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,99-0,9952,55
Metro Yatırım Ortaklığı2,400,84-53,91
Migros Ticaret41,020,3469,36
Milpa4,630,65111,42
Mistral GMYO4,490,00139,26
MLP Sağlık18,950,2618,44
MMC San. ve Tic. Yat.4,769,93317,54
Mondi Tire Kutsan6,650,6160,63
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,920,12166,67
Net Holding3,814,9646,54
Netaş Telekom.21,102,3361,56
Niğbaş Niğde Beton68,10-9,98998,39
Nuh Çimento46,360,09322,04
Nurol GMYO7,44-2,75108,40
Odaş Elektrik3,89-1,02169,07
Olmuksan-IP9,980,00289,70
Orge Enerji Elektrik7,340,5547,98
Orma Orman Mahsulleri12,00-2,44334,78
Osmanlı Menkul23,500,51463,37
Ostim Endüstriyel Yat3,99-0,50137,50
Otokar249,105,2869,41
Oyak Çimento8,141,6248,06
Oyak Yat. Ort.6,703,40190,21
Oylum Sınai Yatırımlar4,820,0056,05
Özak GMYO5,19-0,19101,95
Özbal Çelik Boru6,73-0,30317,53
Özderici GMYO2,331,3048,41
Özerden Plastik7,361,94222,81
Pamukova Elektrik25,800,001915,63
Panora GMYO6,330,1613,00
Papilon Savunma20,50-0,68166,01
Park Elek.Madencilik5,090,7966,89
Parsan22,400,5432,23
Pegasus77,554,51-10,24
Peker GMYO2,671,91195,24
Penguen Gıda5,060,40452,77
Pera GMYO2,29-0,87143,62
Pergamon Dış Ticaret16,20-0,25109,36
Petkim4,790,4250,87
Petrokent Turizm869,90-0,66579,08
Pınar Et ve Un23,280,34156,12
Pınar Su7,190,70209,91
Pınar Süt21,341,2369,24
Plastikkart12,090,1730,42
Polisan Holding3,910,2629,57
Politeknik Metal333,301,62338,14
Prizma Press Matbaacılık5,61-0,5330,47
QNB Finans Fin. Kir.126,700,56-1,86
QNB Finansbank70,250,3687,33
Ral Yatırım Holding4,540,0072,99
Ray Sigorta20,02-9,98485,38
Reysaş GMYO5,55-0,7220,92
Reysaş Lojistik8,89-0,89102,97
Rhea Girişim4,03-0,25238,66
Rodrigo Tekstil14,600,00706,63
Royal Halı4,10-2,38199,27
RTA Laboratuvarları34,14-0,931371,55
Sabancı Holding10,500,1015,14
Safkar Ege Soğutmacılık13,110,08501,38
Sanel Mühendislik3,490,0018,95
Sanifoam Sünger13,290,00165,80
Sanko Pazarlama9,043,9124,07
Saray Matbaacılık8,191,36533,52
Sarkuysan8,881,83179,47
Sasa Polyester19,070,26146,70
Say Yenilenebilir Enerji7,67-0,90242,41
Sekuro Plastik11,87-2,22121,46
Selçuk Ecza Deposu14,46-1,77142,42
Selçuk Gıda4,50-2,17317,55
Senkron Güvenlik11,179,94309,16
Serve Film Prodüksiyon14,90-0,20837,11
Servet GMYO66,15-0,38678,24
Seyitler Kimya30,047,67342,42
Silverline Endüstri8,240,49281,48
Sinpaş GMYO3,98-0,25243,10
Smartiks Yazılım7,530,13-23,24
Sodaş Sodyum Sanayii26,003,59575,99
Söktaş5,27-0,57209,91
Sönmez Filament59,001,291109,02
Sönmez Pamuklu25,329,61414,63
Sumaş Suni Tahta37,600,53283,17
Şeker Fin. Kir.6,20-0,6429,71
Şekerbank1,440,7032,08
Şişe Cam7,180,1441,05
Şok Marketler12,120,5812,64
T. Halk Bankası5,510,73-6,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,501,0342,65
T.S.K.B.1,701,1940,50
T.Tuborg18,78-0,9557,82
Taç Tarım Ürünleri10,49-1,96236,22
Tat Gıda10,620,3874,56
TAV Havalimanları21,606,61-20,48
Taze Kuru Gıda224,00-0,442993,92
Tek-Art Turizm2,003,0958,73
Tekfen Holding16,200,25-10,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,40-2,06171,43
Temapol Polimer Plastik10,66-0,37104,21
TGS Dış Ticaret9,06-1,5294,00
Tofaş Oto. Fab.31,52-0,1335,27
Torunlar GMYO4,24-0,4754,18
Trabzon Liman32,22-0,43207,62
Trabzonspor Sportif4,300,47100,00
Trend GMYO13,73-1,15524,09
TSKB GMYO5,740,17501,06
Tuğçelik7,390,4187,09
Tukaş10,84-0,91-12,23
Turcas Petrol5,05-0,3989,14
Turkcell16,232,6620,44
Tümosan Motor ve Traktör14,53-1,29126,68
Tüpraş107,10-0,83-15,54
Türk Hava Yolları13,191,38-8,78
Türk Prysmian Kablo11,81-1,09357,66
Türk Telekom8,34-0,8315,58
Türk Traktör159,30-1,06201,07
Türker Proje Gayrimenkul84,70-0,99101,67
Türkiye Sigorta6,39-0,78193,42
Ufuk Yatırım14,001,16442,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,010,25330,32
Ulusoy Elektrik49,80-0,0887,22
Ulusoy Un Sanayi11,360,71197,38
Umpaş Holding2,149,74245,16
Uşak Seramik2,360,4394,48
Utopya Turizm30,60-1,67521,95
Uzertaş Boya43,22-10,001846,85
Ülker Bisküvi21,960,09-1,79
Vakıf Fin. Kir.4,030,7590,32
Vakıf GMYO3,821,60120,68
Vakıf Yat. Ort.8,595,92371,68
Vakıflar Bankası4,640,65-15,79
Vakko Tekstil6,342,0939,65
Vanet Gıda7,600,26431,47
Verusa Holding41,960,14126,19
Verusaturk Girisim10,52-0,66100,05
Vestel21,00-0,3866,40
Vestel Beyaz Eşya35,560,1168,54
Viking Kağıt6,33-2,76238,50
Yapı Kredi Koray GMYO4,440,2383,47
Yapı ve Kredi Bank.3,080,0024,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.53,859,67760,76
Yataş13,660,0086,10
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,820,53137,27
Yeni Gimat GMYO12,480,164,25
Yeşil GMYO1,330,76107,81
Yeşil Yapı1,631,24146,97
Yeşil Yatırım Holding79,000,06603,47
Yibitaş İnşaat Malzeme16.199,90-1,88450,08
Yonga Mobilya30,507,47230,35
Yükselen Çelik6,89-0,72124,80
Yünsa13,920,4338,26
Zorlu Enerji2,670,0063,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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