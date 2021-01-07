Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

07.01.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)40.001,00-0,25-1,23
İş Bankası (C)7,050,570,71
İş Bankası (Kur.)380.000,00

0,00
İş Fin.Kir.3,960,762,59
İş Girişim19,02-0,050,37
İş GMYO2,674,305,12
İş Y. Men. Değ.18,060,612,27
İş Yat. Ort.3,680,554,55
İşbir Holding3.249,802,5118,61
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,18-0,843,51
İttifak Holding2,200,92-1,35
İz Hayvancılık Tarım16,11-2,36-10,50
İzmir Demir Çelik10,58-0,38-1,76
İzmir Fırça5,653,861,62
Jantsa Jant Sanayi485,409,9946,34
Kafein Yazılım20,80-0,29-2,71
Kaplamin35,500,855,03
Kardemir (A)6,200,324,20
Kardemir (B)5,56-0,365,50
Kardemir (D)5,900,002,08
Karel Elektronik24,443,565,98
Karsan Otomotiv3,510,298,00
Karsu Tekstil7,560,00-11,58
Kartonsan89,901,47-5,91
Katmerciler Ekipman3,150,002,27
Kent Gıda351,10-0,03-1,27
Kerevitaş Gıda6,951,615,62
Kervan Gıda13,150,15-0,53
Kervansaray Yat. Holding1,413,6811,90
Kiler GMYO2,561,191,99
Klimasan Klima17,591,383,65
Koç Holding21,10-0,19-0,09
Konfrut Gıda16,960,770,36
Kontrolmatik Teknoloji Enerji28,162,5518,92
Konya Çimento1.097,900,59-2,84
Kordsa Teknik Tekstil15,29-0,84-1,67
Koza Altın105,200,778,79
Koza Madencilik15,780,511,87
Körfez GMYO6,120,495,52
Kristal Kola3,590,00-8,42
Kron Telekomünikasyon42,122,0314,33
Kuştur Kuşadası Turizm156,007,44-0,83
Kuyumcukent Gayrimenkul2,371,283,04
Kütahya Porselen53,500,386,05
Lider Faktoring3,30-0,90-3,23
Link Bilgisayar31,96-2,320,27
Logo Yazılım126,300,800,64
Lokman Hekim Sağlık11,66-2,268,44
Lüks Kadife30,985,027,20
Makina Takım3,190,00-6,45
Marka Yatırım Holding6,48-4,420,78
Marmaris Altınyunus131,401,0818,27
Marshall304,400,79-0,75
Martı GMYO2,820,002,55
Martı Otel2,12-0,47-0,47
Mavi Giyim53,752,772,97
Mazhar Zorlu Holding36,206,0314,99
Mega Polietilen7,723,760,78
Menderes Tekstil3,202,243,56
Merit Turizm84,002,940,36
Merko Gıda8,48-0,35-1,85
Metemtur Otelcilik24,905,6912,67
Metro Holding2,120,471,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,900,000,35
Metro Yatırım Ortaklığı2,390,842,58
Migros Ticaret44,180,183,22
Milpa4,872,105,87
Mistral GMYO5,591,4518,68
MLP Sağlık21,00-0,945,69
MMC San. ve Tic. Yat.4,870,005,87
Mondi Tire Kutsan8,050,755,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,660,17-2,75
Net Holding3,390,89-1,17
Netaş Telekom.27,00-0,15-3,85
Niğbaş Niğde Beton45,00-9,09-13,46
Nuh Çimento50,000,241,54
Nurol GMYO7,30-1,080,14
Odaş Elektrik4,020,003,08
Olmuksan-IP8,75-9,98-26,16
Orge Enerji Elektrik7,69-1,164,20
Orma Orman Mahsulleri20,508,9339,27
Osmanlı Menkul30,32-1,75-2,19
Ostim Endüstriyel Yat3,990,50-2,21
Otokar416,606,3330,84
Oyak Çimento9,081,573,42
Oyak Yat. Ort.10,169,9646,19
Oylum Sınai Yatırımlar5,050,407,22
Özak GMYO5,140,780,78
Özbal Çelik Boru6,540,77-0,15
Özderici GMYO2,281,332,70
Özerden Plastik8,590,35-4,56
Pamukova Elektrik24,149,6313,23
Panora GMYO6,310,481,94
Papilon Savunma22,001,48-3,34
Park Elek.Madencilik5,441,301,30
Parsan24,82-0,562,14
Pegasus71,55-0,49-4,09
Peker GMYO2,620,380,38
Penguen Gıda5,38-1,286,53
Pera GMYO2,26-0,442,73
Pergamon Dış Ticaret28,127,2542,67
Petkim5,210,774,62
Petrokent Turizm903,502,24-0,32
Pınar Et ve Un22,84-0,09-1,89
Pınar Su8,13-2,059,42
Pınar Süt22,66-0,70-1,82
Plastikkart15,593,597,89
Polisan Holding3,941,032,07
Politeknik Metal397,60-0,10-2,55
Prizma Press Matbaacılık5,550,181,28
QNB Finans Fin. Kir.119,00-2,86-5,03
QNB Finansbank68,00-1,38-3,34
Ral Yatırım Holding4,491,131,13
Ray Sigorta14,840,27-3,95
Reysaş GMYO5,460,000,18
Reysaş Lojistik9,39-0,631,62
Rhea Girişim3,49-1,41-6,18
Rodrigo Tekstil13,05-0,38-4,81
Royal Halı3,40-0,58-1,16
RTA Laboratuvarları31,940,695,48
Sabancı Holding11,671,211,83
Safkar Ege Soğutmacılık10,17-2,02-6,53
Sanel Mühendislik3,69-1,347,89
Sanifoam Sünger16,851,1423,90
Sanko Pazarlama9,040,00-3,73
Saray Matbaacılık9,603,009,46
Sarkuysan9,16-0,223,62
Sasa Polyester21,461,906,13
Say Yenilenebilir Enerji8,76-0,792,94
Sekuro Plastik16,054,9014,97
Selçuk Ecza Deposu13,550,22-0,73
Selçuk Gıda4,93-0,40-1,00
Senkron Güvenlik38,409,9746,23
Serve Film Prodüksiyon16,000,000,00
Servet GMYO97,90-2,3924,87
Seyitler Kimya27,90-0,3611,20
Silverline Endüstri8,35-1,18-2,91
Sinpaş GMYO4,494,187,42
Smartiks Yazılım8,57-0,58-3,27
Sodaş Sodyum Sanayii27,80-0,714,22
Söktaş5,070,40-0,39
Sönmez Filament71,700,282,14
Sönmez Pamuklu29,908,7324,58
Sumaş Suni Tahta74,909,9946,15
Şeker Fin. Kir.6,73-2,895,16
Şekerbank1,580,644,64
Şişe Cam7,310,410,00
Şok Marketler13,140,924,12
T. Halk Bankası5,711,422,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,040,00-6,50
T.S.K.B.1,810,561,69
T.Tuborg17,490,00-3,21
Taç Tarım Ürünleri10,300,00-2,18
Tat Gıda11,63-5,68-1,94
TAV Havalimanları20,82-0,29-2,25
Taze Kuru Gıda226,000,404,48
Tek-Art Turizm2,17-1,367,43
Tekfen Holding18,272,8111,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,39-1,43-3,05
Temapol Polimer Plastik11,423,35-0,70
TGS Dış Ticaret18,5910,0046,26
Tofaş Oto. Fab.34,38-1,551,36
Torunlar GMYO4,082,514,62
Trabzon Liman33,761,265,11
Trabzonspor Sportif2,722,2611,48
Trend GMYO11,70-1,35-6,92
TSKB GMYO5,35-1,29-6,96
Tuğçelik7,770,13-3,84
Tukaş9,570,00-1,24
Turcas Petrol4,960,402,27
Turkcell16,80-0,414,35
Tümosan Motor ve Traktör14,161,720,64
Tüpraş111,800,273,52
Türk Hava Yolları12,67-0,16-1,86
Türk Prysmian Kablo12,12-0,660,17
Türk Telekom8,780,112,81
Türk Traktör193,30-0,055,80
Türker Proje Gayrimenkul126,60-0,6312,13
Türkiye Sigorta7,070,287,12
Ufuk Yatırım14,070,005,00
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-0,24-3,30
Ulusoy Elektrik50,30-0,20-2,04
Ulusoy Un Sanayi12,301,656,96
Umpaş Holding3,809,8345,59
Uşak Seramik2,410,002,99
Utopya Turizm44,32-0,3114,23
Uzertaş Boya63,004,1311,31
Ülker Bisküvi22,920,09-0,95
Vakıf Fin. Kir.4,37-1,802,58
Vakıf GMYO3,762,733,87
Vakıf Yat. Ort.7,520,132,17
Vakıflar Bankası4,870,413,40
Vakko Tekstil6,480,31-0,61
Vanet Gıda7,150,00-7,50
Verusa Holding43,86-0,32-2,75
Verusaturk Girisim12,20-0,89-6,73
Vestel21,66-0,182,85
Vestel Beyaz Eşya39,56-0,35-3,23
Viking Kağıt7,75-0,26-13,89
Yapı Kredi Koray GMYO4,461,130,22
Yapı ve Kredi Bank.3,221,904,55
Yaprak Süt ve Besi Çift.74,502,052,90
Yataş14,190,28-1,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,60-0,864,55
Yeni Gimat GMYO12,93-0,394,02
Yeşil GMYO1,829,6431,88
Yeşil Yapı2,359,8127,72
Yeşil Yatırım Holding138,009,9644,73
Yibitaş İnşaat Malzeme14.690,00

-5,83
Yonga Mobilya29,00-1,56-3,33
Yükselen Çelik8,00-1,235,96
Yünsa14,830,471,16
Zorlu Enerji2,932,455,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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