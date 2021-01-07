Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 40.001,00 -0,25 -1,23 İş Bankası (C) 7,05 0,57 0,71 İş Bankası (Kur.) 380.000,00 0,00 İş Fin.Kir. 3,96 0,76 2,59 İş Girişim 19,02 -0,05 0,37 İş GMYO 2,67 4,30 5,12 İş Y. Men. Değ. 18,06 0,61 2,27 İş Yat. Ort. 3,68 0,55 4,55 İşbir Holding 3.249,80 2,51 18,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 -0,84 3,51 İttifak Holding 2,20 0,92 -1,35 İz Hayvancılık Tarım 16,11 -2,36 -10,50 İzmir Demir Çelik 10,58 -0,38 -1,76 İzmir Fırça 5,65 3,86 1,62 Jantsa Jant Sanayi 485,40 9,99 46,34 Kafein Yazılım 20,80 -0,29 -2,71 Kaplamin 35,50 0,85 5,03 Kardemir (A) 6,20 0,32 4,20 Kardemir (B) 5,56 -0,36 5,50 Kardemir (D) 5,90 0,00 2,08 Karel Elektronik 24,44 3,56 5,98 Karsan Otomotiv 3,51 0,29 8,00 Karsu Tekstil 7,56 0,00 -11,58 Kartonsan 89,90 1,47 -5,91 Katmerciler Ekipman 3,15 0,00 2,27 Kent Gıda 351,10 -0,03 -1,27 Kerevitaş Gıda 6,95 1,61 5,62 Kervan Gıda 13,15 0,15 -0,53 Kervansaray Yat. Holding 1,41 3,68 11,90 Kiler GMYO 2,56 1,19 1,99 Klimasan Klima 17,59 1,38 3,65 Koç Holding 21,10 -0,19 -0,09 Konfrut Gıda 16,96 0,77 0,36 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 28,16 2,55 18,92 Konya Çimento 1.097,90 0,59 -2,84 Kordsa Teknik Tekstil 15,29 -0,84 -1,67 Koza Altın 105,20 0,77 8,79 Koza Madencilik 15,78 0,51 1,87 Körfez GMYO 6,12 0,49 5,52 Kristal Kola 3,59 0,00 -8,42 Kron Telekomünikasyon 42,12 2,03 14,33 Kuştur Kuşadası Turizm 156,00 7,44 -0,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 1,28 3,04 Kütahya Porselen 53,50 0,38 6,05 Lider Faktoring 3,30 -0,90 -3,23 Link Bilgisayar 31,96 -2,32 0,27 Logo Yazılım 126,30 0,80 0,64 Lokman Hekim Sağlık 11,66 -2,26 8,44 Lüks Kadife 30,98 5,02 7,20 Makina Takım 3,19 0,00 -6,45 Marka Yatırım Holding 6,48 -4,42 0,78 Marmaris Altınyunus 131,40 1,08 18,27 Marshall 304,40 0,79 -0,75 Martı GMYO 2,82 0,00 2,55 Martı Otel 2,12 -0,47 -0,47 Mavi Giyim 53,75 2,77 2,97 Mazhar Zorlu Holding 36,20 6,03 14,99 Mega Polietilen 7,72 3,76 0,78 Menderes Tekstil 3,20 2,24 3,56 Merit Turizm 84,00 2,94 0,36 Merko Gıda 8,48 -0,35 -1,85 Metemtur Otelcilik 24,90 5,69 12,67 Metro Holding 2,12 0,47 1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,90 0,00 0,35 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 0,84 2,58 Migros Ticaret 44,18 0,18 3,22 Milpa 4,87 2,10 5,87 Mistral GMYO 5,59 1,45 18,68 MLP Sağlık 21,00 -0,94 5,69 MMC San. ve Tic. Yat. 4,87 0,00 5,87 Mondi Tire Kutsan 8,05 0,75 5,92 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,66 0,17 -2,75 Net Holding 3,39 0,89 -1,17 Netaş Telekom. 27,00 -0,15 -3,85 Niğbaş Niğde Beton 45,00 -9,09 -13,46 Nuh Çimento 50,00 0,24 1,54 Nurol GMYO 7,30 -1,08 0,14 Odaş Elektrik 4,02 0,00 3,08 Olmuksan-IP 8,75 -9,98 -26,16 Orge Enerji Elektrik 7,69 -1,16 4,20 Orma Orman Mahsulleri 20,50 8,93 39,27 Osmanlı Menkul 30,32 -1,75 -2,19 Ostim Endüstriyel Yat 3,99 0,50 -2,21 Otokar 416,60 6,33 30,84 Oyak Çimento 9,08 1,57 3,42 Oyak Yat. Ort. 10,16 9,96 46,19 Oylum Sınai Yatırımlar 5,05 0,40 7,22 Özak GMYO 5,14 0,78 0,78 Özbal Çelik Boru 6,54 0,77 -0,15 Özderici GMYO 2,28 1,33 2,70 Özerden Plastik 8,59 0,35 -4,56 Pamukova Elektrik 24,14 9,63 13,23 Panora GMYO 6,31 0,48 1,94 Papilon Savunma 22,00 1,48 -3,34 Park Elek.Madencilik 5,44 1,30 1,30 Parsan 24,82 -0,56 2,14 Pegasus 71,55 -0,49 -4,09 Peker GMYO 2,62 0,38 0,38 Penguen Gıda 5,38 -1,28 6,53 Pera GMYO 2,26 -0,44 2,73 Pergamon Dış Ticaret 28,12 7,25 42,67 Petkim 5,21 0,77 4,62 Petrokent Turizm 903,50 2,24 -0,32 Pınar Et ve Un 22,84 -0,09 -1,89 Pınar Su 8,13 -2,05 9,42 Pınar Süt 22,66 -0,70 -1,82 Plastikkart 15,59 3,59 7,89 Polisan Holding 3,94 1,03 2,07 Politeknik Metal 397,60 -0,10 -2,55 Prizma Press Matbaacılık 5,55 0,18 1,28 QNB Finans Fin. Kir. 119,00 -2,86 -5,03 QNB Finansbank 68,00 -1,38 -3,34 Ral Yatırım Holding 4,49 1,13 1,13 Ray Sigorta 14,84 0,27 -3,95 Reysaş GMYO 5,46 0,00 0,18 Reysaş Lojistik 9,39 -0,63 1,62 Rhea Girişim 3,49 -1,41 -6,18 Rodrigo Tekstil 13,05 -0,38 -4,81 Royal Halı 3,40 -0,58 -1,16 RTA Laboratuvarları 31,94 0,69 5,48 Sabancı Holding 11,67 1,21 1,83 Safkar Ege Soğutmacılık 10,17 -2,02 -6,53 Sanel Mühendislik 3,69 -1,34 7,89 Sanifoam Sünger 16,85 1,14 23,90 Sanko Pazarlama 9,04 0,00 -3,73 Saray Matbaacılık 9,60 3,00 9,46 Sarkuysan 9,16 -0,22 3,62 Sasa Polyester 21,46 1,90 6,13 Say Yenilenebilir Enerji 8,76 -0,79 2,94 Sekuro Plastik 16,05 4,90 14,97 Selçuk Ecza Deposu 13,55 0,22 -0,73 Selçuk Gıda 4,93 -0,40 -1,00 Senkron Güvenlik 38,40 9,97 46,23 Serve Film Prodüksiyon 16,00 0,00 0,00 Servet GMYO 97,90 -2,39 24,87 Seyitler Kimya 27,90 -0,36 11,20 Silverline Endüstri 8,35 -1,18 -2,91 Sinpaş GMYO 4,49 4,18 7,42 Smartiks Yazılım 8,57 -0,58 -3,27 Sodaş Sodyum Sanayii 27,80 -0,71 4,22 Söktaş 5,07 0,40 -0,39 Sönmez Filament 71,70 0,28 2,14 Sönmez Pamuklu 29,90 8,73 24,58 Sumaş Suni Tahta 74,90 9,99 46,15 Şeker Fin. Kir. 6,73 -2,89 5,16 Şekerbank 1,58 0,64 4,64 Şişe Cam 7,31 0,41 0,00 Şok Marketler 13,14 0,92 4,12 T. Halk Bankası 5,71 1,42 2,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,04 0,00 -6,50 T.S.K.B. 1,81 0,56 1,69 T.Tuborg 17,49 0,00 -3,21 Taç Tarım Ürünleri 10,30 0,00 -2,18 Tat Gıda 11,63 -5,68 -1,94 TAV Havalimanları 20,82 -0,29 -2,25 Taze Kuru Gıda 226,00 0,40 4,48 Tek-Art Turizm 2,17 -1,36 7,43 Tekfen Holding 18,27 2,81 11,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,39 -1,43 -3,05 Temapol Polimer Plastik 11,42 3,35 -0,70 TGS Dış Ticaret 18,59 10,00 46,26 Tofaş Oto. Fab. 34,38 -1,55 1,36 Torunlar GMYO 4,08 2,51 4,62 Trabzon Liman 33,76 1,26 5,11 Trabzonspor Sportif 2,72 2,26 11,48 Trend GMYO 11,70 -1,35 -6,92 TSKB GMYO 5,35 -1,29 -6,96 Tuğçelik 7,77 0,13 -3,84 Tukaş 9,57 0,00 -1,24 Turcas Petrol 4,96 0,40 2,27 Turkcell 16,80 -0,41 4,35 Tümosan Motor ve Traktör 14,16 1,72 0,64 Tüpraş 111,80 0,27 3,52 Türk Hava Yolları 12,67 -0,16 -1,86 Türk Prysmian Kablo 12,12 -0,66 0,17 Türk Telekom 8,78 0,11 2,81 Türk Traktör 193,30 -0,05 5,80 Türker Proje Gayrimenkul 126,60 -0,63 12,13 Türkiye Sigorta 7,07 0,28 7,12 Ufuk Yatırım 14,07 0,00 5,00 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -0,24 -3,30 Ulusoy Elektrik 50,30 -0,20 -2,04 Ulusoy Un Sanayi 12,30 1,65 6,96 Umpaş Holding 3,80 9,83 45,59 Uşak Seramik 2,41 0,00 2,99 Utopya Turizm 44,32 -0,31 14,23 Uzertaş Boya 63,00 4,13 11,31 Ülker Bisküvi 22,92 0,09 -0,95 Vakıf Fin. Kir. 4,37 -1,80 2,58 Vakıf GMYO 3,76 2,73 3,87 Vakıf Yat. Ort. 7,52 0,13 2,17 Vakıflar Bankası 4,87 0,41 3,40 Vakko Tekstil 6,48 0,31 -0,61 Vanet Gıda 7,15 0,00 -7,50 Verusa Holding 43,86 -0,32 -2,75 Verusaturk Girisim 12,20 -0,89 -6,73 Vestel 21,66 -0,18 2,85 Vestel Beyaz Eşya 39,56 -0,35 -3,23 Viking Kağıt 7,75 -0,26 -13,89 Yapı Kredi Koray GMYO 4,46 1,13 0,22 Yapı ve Kredi Bank. 3,22 1,90 4,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 74,50 2,05 2,90 Yataş 14,19 0,28 -1,80 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,60 -0,86 4,55 Yeni Gimat GMYO 12,93 -0,39 4,02 Yeşil GMYO 1,82 9,64 31,88 Yeşil Yapı 2,35 9,81 27,72 Yeşil Yatırım Holding 138,00 9,96 44,73 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.690,00 -5,83 Yonga Mobilya 29,00 -1,56 -3,33 Yükselen Çelik 8,00 -1,23 5,96 Yünsa 14,83 0,47 1,16 Zorlu Enerji 2,93 2,45 5,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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