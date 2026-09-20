Bu da hamsili simit: Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın - Son Dakika
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Bu da hamsili simit: Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın

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Ordu'da fırın işleten Bahtiyar Bodur, balık ekmekten esinlenerek hamsi ile simidi bir araya getirdi. Temizlenen hamsilerin ön pişirme ve baharatlama işlemlerinin ardından hamurla buluşturulmasıyla hazırlanan hamsili simit müşterilerin beğenisini toplarken, işletmeci talebe göre mezgit, levrek ve istavritli simitler de üretmeyi planladıklarını söyledi.

Ordu'da fırın işletmeciliği yapan Bahtiyar Bodur, daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli gibi farklı çeşitlerde simitler üreterek yeni lezzetler denedi. 

HAMİS İLE SİMİT BİRLEŞTİRDİ

Balık ekmekten esinlenen Bodur, bu kez hamsi ile simidi birleştirdi. İlk müşterilerden olumlu geri dönüşler alan Bodur, talebin artması halinde farklı balık türleriyle de simit üretmeyi planladığını söyledi.

Bu da hamsili simit: Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın

"MÜŞTERİLERİMİZ GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Bodur, "Biz mesleğe ilk başladığımız zamandan itibaren özellikle simit konusunda fark oluşturmak istedik. Simidin her türlüsünü denemeye çalıştık. Fındıklı, fıstıklı, meyveli denedik ve hepsi beğenildi. En sonunda ise biz bunu hamsiyle birleştirmek için denemelere başladık. Yaptığımız denemelerin ardından güzel olduğu müşterilerimiz tarafından iletildi. Şu anda yeni bir ürün ve üretimine başladık. İnşallah devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Bu da hamsili simit: Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın

"MEVSİMSEL BİR ÜRÜN, KIŞIN GÜZEL OLUR"

Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti. Bodur, "Simit geçmişi Osmanlı Dönemi’ne dayanan milli bir yiyeceğimiz. Biz farkındalık oluşturmak için bunu hamsili yapmak istedik. Dönüşümü şu anda olduğu gibi devam ederse biz farklı balık türleriyle de, örneğin levrek, mezgit, istavrit gibi diğer balık türleri ile de deneriz. Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın? Yaptık, oldu" diye konuştu.

Bu da hamsili simit: Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın

HAZIRLANIŞINI DA ANLATTI

Fırında simit yapımında çalışan Gül Sarıyer ise hamsili simidin hazırlanışını anlattı. İlk olarak temizlenen hamsilerin fırında ön pişirmeden geçirildiğini belirten Sarıyer, ardından farklı baharatlarla tatlandırılan hamsinin hamurla buluşturulduğunu söyledi. Hamura simit şekli verildikten sonra fırınlanan ürünün yaklaşık 15-20 dakika içerisinde piştiğini ifade eden Sarıyer, ortaya lezzetli bir ürün çıktığını kaydetti.

Hamsili simidi deneyen müşteriler de lezzetini beğendiklerini dile getirdi. Bazı müşteriler tadını ekmek arası hamsiye benzetirken, bazıları ise hamsili pilavı andırdığını söyledi.

Bu da hamsili simit: Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın
Bu da hamsili simit: Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın
Bahtiyar BodurGüncelEkmekSimitYaşamOrduSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Artıkın hamsidende tiksindik 2 0 Yanıtla
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