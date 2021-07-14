Bu yıl Kurban Bayramı tatil hareketliliği 2019'u sollayacak

Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, "Tatil için Kurban Bayramı satışları gayet hızlı gidiyor. 2019 rakamlarının da üzerine çıkacağımızı söyleyebiliriz." dedi.

Sönmez, turizm sektörüne ve Setur'un bu yılın ilk 6 ayındaki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin oldukça dinamik bir sektör olduğunu ve bu nedenle trendlerde de hızlı değişimlerin gözlemlendiğini belirtti.

Doğaya yakın, kalabalığın az ve daha güvenli olduğu düşünülen bölgelerin hem yurt içinde hem de yurt dışında tercih edildiğini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Zaten son birkaç yıldır yıldızı parlayan bireysel seyahat deneyimi, içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle de grup seyahatine göre daha çok tercih ediliyor ve bu tercihlerin devam edeceğini öngörüyoruz. Doğaya dönüş, wellness-detoks, sporla kombine edilmiş deneyim turları üzerinde Setur olarak daha çok çalışıyoruz. Tüm bunlara karşın turizmin görmek, dokunmak, koklamak ve tatmak demek olduğunu da unutmuyoruz. Uçaklar, oteller, restoranlar, deniz ve güneşin hayatımızdan çıkmayacağını hatta daha da önemli hale geldiğini de belirtmek isterim. Doğaya saygıyla, sürdürülebilir turizme yatırım yapanlar önümüzdeki dönemde de öne çıkacaklar."

Sönmez, Setur'un özelikle mavi yolculuk turlarının oldukça yoğun ilgi gördüğünü ve güvenli tatil arayışı içinde misafirlerine çeşitli seçenekler sunduğunu aktararak, turlarda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının uygun gördüğü tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Yurt dışına talep artıyor, iç pazarın gözdeleri Belek ve Bodrum

Sönmez, Setur olarak 2021 yazında yurt içi otellerde Bodrum, Belek, Kemer, Marmaris, Side gibi ana destinasyonlara ek olarak, Selimiye, Bozburun, Datça, Cunda, Akyaka, Kaş, Kalkan gibi birbirinden güzel butik otellerin olduğu destinasyonlarda güvenilir ve fiyat avantajlı tatil imkanı sunduklarını belirterek, en çok bu bölgelerin tercih edildiğini söyledi.

Misafirlerin yurt içinde otel ve ulaşım araçlarının "Güvenli Turizm Sertifikası" almasına önem verdiğini vurgulayan Sönmez, "Bu alternatifler ile birlikte erken rezervasyon otelleri, güvenli turizm sertifikalı tesisler, butik oteller ve mavi yolculuk turlarına yönelik aramalar da bu dönemde geçmişe oranla ciddi bir artış göstermiş durumda." ifadesini kullandı.

Sönmez, tatil için Kurban Bayramı satışlarının gayet hızlı gittiğine işaret ederek, "2019 rakamlarının da üzerine çıkacağımızı söyleyebiliriz. Aşılanmada hızlanmanın etkisi ve açıklanan yeni normalleşme kararları ile talep artış gösterdi. Bu bayram öncesi ve salgın sonrası ilk yoğun yurt dışı talepleri aldığımız dönem. Bu da sektör açısından oldukça olumlu bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz aylarında ve bayram döneminde yurt içinde en çok öne çıkan destinasyonların açık ara Belek ve Bodrum olduğunu kaydeden Sönmez, "Onları Side, Kemer ve Çeşme takip ediyor. Yurt dışı için ise vizesiz ya da vize alınabilen, karantina şartının aranmadığı güvenli rotalar en üst sıralarda yer alıyor. Romanya, Bulgaristan, İspanya, Maldivler, Amerika, Balkanlar, Macaristan oldukça popüler durumda." şeklinde konuştu

"Yolcular artık kendilerine özel oluşturulmuş deneyimler bekliyor"

Ahmet Sönmez, tüm sektörleri etkileyen dijital dönüşüm sürecinin turizm sektöründe de köklü bir değişime yol açtığını, sektörde bir süre önce başlayan bu dönüşümün, salgınla birlikte artarak devam ettiğini belirtti.

Yolcuların artık kendilerine özel oluşturulmuş deneyimler beklediğini anlatan Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Butik bir anlayış ile verilen hizmet, veri odaklı yaklaşım, mobil deneyimler, eş zamanlı pazarlama, kişiye özel pazarlama, yapay zeka ve CRM programlarına yatırım bu süreçte ön plana çıkıyor. Yakın gelecekte gezginlerin, en çok görmek istedikleri yerleri kendilerinden daha iyi bilen ve yönlendiren sistemler ile tanışacaklarını söyleyebiliriz. Misafirlerimiz de seyahat programlarını bu süreçte önce sağlık ve güven düşüncesiyle planlamaya başladı. Ayrıca, mobil deneyimler, yapay zeka temelli yaklaşım, kişiye özel fırsatlar, temalı ve butik turlar hem sektörde hem de Setur olarak şirketimizde öne çıkan önemli konu başlıkları arasında yer alıyor."

2021 yaz sezonu için "son dakikacılar" artıyor

Setur Genel Müdürü Sönmez, 2021 sezonunda özellikle aşının da yaygınlaşmasıyla birlikte iç pazarda olumlu yönde hareketliliğin mevcut olduğunu belirterek, "2021 yaz sezonu için 'son dakikacıların' oranının geçen yıla göre daha fazla olacağını tahmin etmek zor değil, geçen yıllardaki yüzde 25'lik oranın yüzde 35-40'lara varacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Şirket olarak tüm yıla yayılan avantajlı kampanyalara ek olarak düzenledikleri erken rezervasyon kampanyasında yaz döneminde Türkiye'nin seçkin tatil otellerinde yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlar sunduklarını anımsatan Sönmez, ödeme seçeneklerini artırdıklarını, 72 saate kadar gerçekleşen iptallerde yüzde 100 para iadesi sağladıklarını, fiyatın değişmesi durumunda ise misafirlerin lehine olan fiyata göre işlem güvencesi verdiklerini anlattı.

Sönmez, yurt içinde "Güvenli Turizm Sertifikası" alan otellere yönlendirme yapmaya ve turlarda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam ettiklerini, portföylerine birçok yeni butik otel katarak tesislerin sayısını artırdıklarını, yeni dönem için de turların daha az kişi sayısı ile hijyen tedbirlerinden emin oldukları oteller, ören yerleri, restoran ve açık hava destinasyonlarından oluştuğunu söyledi.

Salgın sürecinde hem kurumsal hem de bireysel online satış kanallarının sistem alt yapılarında iyileştirmeler yaptıklarını kaydeden Sönmez, Ar-Ge, dijitalleşme, sektöre yönelik platform ve sistemlere ilişkin yatırımlarını artırdıklarını bildirdi.