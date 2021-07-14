Üye Girişi
Bu yıl Kurban Bayramı tatil hareketliliği 2019'u sollayacak - Son Dakika

Bu yıl Kurban Bayramı tatil hareketliliği 2019'u sollayacak

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:35
Bu yıl Kurban Bayramı tatil hareketliliği 2019'u sollayacak, System.String[]

Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, "Tatil için Kurban Bayramı satışları gayet hızlı gidiyor.

Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, "Tatil için Kurban Bayramı satışları gayet hızlı gidiyor. 2019 rakamlarının da üzerine çıkacağımızı söyleyebiliriz." dedi.

Sönmez, turizm sektörüne ve Setur'un bu yılın ilk 6 ayındaki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin oldukça dinamik bir sektör olduğunu ve bu nedenle trendlerde de hızlı değişimlerin gözlemlendiğini belirtti.

Doğaya yakın, kalabalığın az ve daha güvenli olduğu düşünülen bölgelerin hem yurt içinde hem de yurt dışında tercih edildiğini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Zaten son birkaç yıldır yıldızı parlayan bireysel seyahat deneyimi, içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle de grup seyahatine göre daha çok tercih ediliyor ve bu tercihlerin devam edeceğini öngörüyoruz. Doğaya dönüş, wellness-detoks, sporla kombine edilmiş deneyim turları üzerinde Setur olarak daha çok çalışıyoruz. Tüm bunlara karşın turizmin görmek, dokunmak, koklamak ve tatmak demek olduğunu da unutmuyoruz. Uçaklar, oteller, restoranlar, deniz ve güneşin hayatımızdan çıkmayacağını hatta daha da önemli hale geldiğini de belirtmek isterim. Doğaya saygıyla, sürdürülebilir turizme yatırım yapanlar önümüzdeki dönemde de öne çıkacaklar."

Sönmez, Setur'un özelikle mavi yolculuk turlarının oldukça yoğun ilgi gördüğünü ve güvenli tatil arayışı içinde misafirlerine çeşitli seçenekler sunduğunu aktararak, turlarda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının uygun gördüğü tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Yurt dışına talep artıyor, iç pazarın gözdeleri Belek ve Bodrum

Sönmez, Setur olarak 2021 yazında yurt içi otellerde Bodrum, Belek, Kemer, Marmaris, Side gibi ana destinasyonlara ek olarak, Selimiye, Bozburun, Datça, Cunda, Akyaka, Kaş, Kalkan gibi birbirinden güzel butik otellerin olduğu destinasyonlarda güvenilir ve fiyat avantajlı tatil imkanı sunduklarını belirterek, en çok bu bölgelerin tercih edildiğini söyledi.

Misafirlerin yurt içinde otel ve ulaşım araçlarının "Güvenli Turizm Sertifikası" almasına önem verdiğini vurgulayan Sönmez, "Bu alternatifler ile birlikte erken rezervasyon otelleri, güvenli turizm sertifikalı tesisler, butik oteller ve mavi yolculuk turlarına yönelik aramalar da bu dönemde geçmişe oranla ciddi bir artış göstermiş durumda." ifadesini kullandı.

Sönmez, tatil için Kurban Bayramı satışlarının gayet hızlı gittiğine işaret ederek, "2019 rakamlarının da üzerine çıkacağımızı söyleyebiliriz. Aşılanmada hızlanmanın etkisi ve açıklanan yeni normalleşme kararları ile talep artış gösterdi. Bu bayram öncesi ve salgın sonrası ilk yoğun yurt dışı talepleri aldığımız dönem. Bu da sektör açısından oldukça olumlu bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz aylarında ve bayram döneminde yurt içinde en çok öne çıkan destinasyonların açık ara Belek ve Bodrum olduğunu kaydeden Sönmez, "Onları Side, Kemer ve Çeşme takip ediyor. Yurt dışı için ise vizesiz ya da vize alınabilen, karantina şartının aranmadığı güvenli rotalar en üst sıralarda yer alıyor. Romanya, Bulgaristan, İspanya, Maldivler, Amerika, Balkanlar, Macaristan oldukça popüler durumda." şeklinde konuştu

"Yolcular artık kendilerine özel oluşturulmuş deneyimler bekliyor"

Ahmet Sönmez, tüm sektörleri etkileyen dijital dönüşüm sürecinin turizm sektöründe de köklü bir değişime yol açtığını, sektörde bir süre önce başlayan bu dönüşümün, salgınla birlikte artarak devam ettiğini belirtti.

Yolcuların artık kendilerine özel oluşturulmuş deneyimler beklediğini anlatan Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Butik bir anlayış ile verilen hizmet, veri odaklı yaklaşım, mobil deneyimler, eş zamanlı pazarlama, kişiye özel pazarlama, yapay zeka ve CRM programlarına yatırım bu süreçte ön plana çıkıyor. Yakın gelecekte gezginlerin, en çok görmek istedikleri yerleri kendilerinden daha iyi bilen ve yönlendiren sistemler ile tanışacaklarını söyleyebiliriz. Misafirlerimiz de seyahat programlarını bu süreçte önce sağlık ve güven düşüncesiyle planlamaya başladı. Ayrıca, mobil deneyimler, yapay zeka temelli yaklaşım, kişiye özel fırsatlar, temalı ve butik turlar hem sektörde hem de Setur olarak şirketimizde öne çıkan önemli konu başlıkları arasında yer alıyor."

2021 yaz sezonu için "son dakikacılar" artıyor

Setur Genel Müdürü Sönmez, 2021 sezonunda özellikle aşının da yaygınlaşmasıyla birlikte iç pazarda olumlu yönde hareketliliğin mevcut olduğunu belirterek, "2021 yaz sezonu için 'son dakikacıların' oranının geçen yıla göre daha fazla olacağını tahmin etmek zor değil, geçen yıllardaki yüzde 25'lik oranın yüzde 35-40'lara varacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Şirket olarak tüm yıla yayılan avantajlı kampanyalara ek olarak düzenledikleri erken rezervasyon kampanyasında yaz döneminde Türkiye'nin seçkin tatil otellerinde yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlar sunduklarını anımsatan Sönmez, ödeme seçeneklerini artırdıklarını, 72 saate kadar gerçekleşen iptallerde yüzde 100 para iadesi sağladıklarını, fiyatın değişmesi durumunda ise misafirlerin lehine olan fiyata göre işlem güvencesi verdiklerini anlattı.

Sönmez, yurt içinde "Güvenli Turizm Sertifikası" alan otellere yönlendirme yapmaya ve turlarda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam ettiklerini, portföylerine birçok yeni butik otel katarak tesislerin sayısını artırdıklarını, yeni dönem için de turların daha az kişi sayısı ile hijyen tedbirlerinden emin oldukları oteller, ören yerleri, restoran ve açık hava destinasyonlarından oluştuğunu söyledi.

Salgın sürecinde hem kurumsal hem de bireysel online satış kanallarının sistem alt yapılarında iyileştirmeler yaptıklarını kaydeden Sönmez, Ar-Ge, dijitalleşme, sektöre yönelik platform ve sistemlere ilişkin yatırımlarını artırdıklarını bildirdi.

Bu yıl Kurban Bayramı tatil hareketliliği 2019'u sollayacak
Bu yıl Kurban Bayramı tatil hareketliliği 2019'u sollayacak

Kurban Bayramı, Ahmet Sönmez, Setur, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu yıl Kurban Bayramı tatil hareketliliği 2019'u sollayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı 12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu         
12:52
Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı         
12:35
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:25:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu yıl Kurban Bayramı tatil hareketliliği 2019'u sollayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement