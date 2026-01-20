Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

20.01.2026 10:49
BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı (21) tabancayla göğsünden ve karnından vurup ağır yaralayan Ahmet Yıldız'ın (30), olayı 5 yaşındaki kızları N.Y.'nin gözü önünde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Öte yandan N.Y.'nin olay sonrası koşup haber verdiği aynı mahallede oturan teyzesi Eda Akdeniz (26), "2 yaşındaki oğlumla evlerine gittim. 'Bırak kardeşimi' dedim. Ahmet oğlumu dizlerinin arasına aldı ve tabancayı başına dayayıp, 'Bak öldürürüm' dedi" diye konuştu.

Boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Yıldıztarafından tabancayla göğsünden ve karnından vurulup ağır yaralanan Tuğçe Yıldız'ın kardeşi yaşananlar anlattı.

Boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ıtabancayla göğsünden ve karnından vurup ağır yaralayan Ahmet Yıldız'ın, olayı 5 yaşındaki kızları N.Y.'nin gözü önünde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Öte yandan N.Y.'nin olay sonrası koşup haber verdiği aynı mahallede oturan teyzesi Eda Akdeniz (26), "2 yaşındaki oğlumla evlerine gittim. 'Bırak kardeşimi' dedim. Ahmet oğlumu dizlerinin arasına aldı ve tabancayı başına dayayıp, 'Bak öldürürüm' dedi" diye konuştu.

Olay, 11 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş etti. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan 1 çocuk annesinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız'ın, ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığını öne sürüp vurduğunu söylediği bildirildi. Yıldız'ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, "Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" paylaşımı yaptığı görüldü. Ahmet Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'RÜYASINI GÖRDÜM'

Olayın, çiftin 5 yaşındaki kızları N.Y.'nin gözü önünde yaşandığı da ortaya çıktı. N.Y.'nin olayın ardından koşup, aynı mahallede oturan teyzesi Eda Akdeniz'in evine giderek haber verdiği belirtildi. Eda Akdeniz, o anları DHA muhabirine anlattı. Olaydan 1 gün önce oğlunun doğum günü için kız kardeşiyle hazırlık yaptıklarını söyleyen Akdeniz, "Hazırlıkları bitirdik. Gece yarısı sıralarında ben eve geldim. Gece uyurken rüyasını gördüm. Tuğçe'nin evi çok karışıktı. Saat 07.00 sıralarında kalktım. Tuğçe'nin evine gittim, koltukta uyuyordu. Uyandırdım ve bir sıkıntı olup olmadığını sordum. O da herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Ben de 'Doğruyu söyle, ben rüyamda gördüm. Çok kötü rüya gördüm' dedim. Yine sıkıntı olmadığını, sadece eşinin para istediğini, vermeyince tartıştıklarını, bu nedenle yeğenimin babasını itekleyerek, 'Biz seni istemiyoruz, sen anneme kötü davranıyorsun, sürekli dövüyorsun' diye tepki verdiğini söyledi. Ben de kız kardeşimi alarak bizim eve getirdim" dedi.

'OĞLUMU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ'

Kız kardeşinin bir süre sonra kendi evine döndüğünü belirten Akdeniz, yeğeni N.Y.'nin panikle kapısına geldiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Yeğenim N.Y. kapıya gelerek 'Teyze koş annem kanlar içinde' dedi. Bu sırada benim 2 yaşındaki oğlum kucağımdaydı, oğlumla birlikte arka sokaktaki Tuğçelerin evine gittim. Eve girdiğimde Ahmet kız kardeşimin karnına, göğsüne ateş etmiş, tabancayı başına dayamış. Ben de 'Bırak kardeşimi' dedim ve eline vurdum. Bu sırada tabanca ateş aldı ve kız kardeşimin bileğine isabet etti. Ahmet bunun üzerine oğlumu dizlerinin arasına aldı ve tabancayı oğlumun başına dayayıp 'Bak öldürürüm' dedi. Ben de 'Öldürüyorsan öldür, kız kardeşimi rahat bırak' dedim. Sonra teyzem geldi ve bağırmaya başladı. Bu sırada kaçmış gitmiş."

'5 YAŞINDAKİ YEĞENİMİ DE DÖVÜYORMUŞ'

Ahmet Yıldız'ın emniyetteki ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını öne süren Eda Akdeniz, şöyle konuştu:

"Şüphelinin ifadeleri yalan. Benim kardeşim onu sevmeseydi ikinci şansı vermezdi. Öyle bir şey olsa, 7-8 ay Giresun'da köyde kaldık, aldatma olayları olsa boşardı. Niye boşamadı ki? Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Onların 5 yaşında bir kızları var. Olay günü bana, 'Siz gittikten sonra para istedi. Annem vermeyince kavga ettiler. Anneme ateş etti. Annem kanayınca ben de korktum odaya kaçtım' diyor. Bu çok kötü bir canilik. Düşünsenize 5 yaşında çocuğunuzun gözleri önünde nasıl anneyi kanlar içinde bırakırsın? Kız kardeşim hala yoğun bakımda. Damardan besleniyor. Aralarında bir sıkıntı yoktu. Sadece kız kardeşimin eşi çok kıskançtı. Kız kardeşim de onun huyuna gidiyordu ama o gün tek sıkıntı paraymış. Ondan önceki tartışma konuları da Ahmet'in baskıcı olmasıydı. Benim yanıma bile gelmesini istemiyordu. Evden dışarı çıkmasını istemiyordu. Sadece çalışmasına müsaade ediyordu. Çalışmasını ve parayı kendisine getirmesini istiyordu. 5 yaşındaki yeğenimi de çok dövüp, itiyormuş. Yeğenim, 'Ben babamdan nefret ediyorum, babamı sevmiyorum' diyor zaten."

'OĞLUM KONUŞAMIYOR, YEĞENİM YEMEK YEMİYOR'

Olay nedeniyle oğlunun ve yeğeninin psikolojisinin bozulduğunu belirten Akdeniz, "Yeğenimin psikolojisi altüst olmuş durumda. Kapıdan herkese anlatıyor. Olayı anlatıyor. 'Ben annemle oturuyordum, sonra babam annemi kanlar içinde bıraktı. Ben de korktum dolaba kaçtım' diyor. Olay anına şahit olmuş. Annesini öyle görünce kaçmış, dolaba saklanmış. Bir haftadır hiçbir şey yemiyor. İnşallah en ağır cezayı alır. Biz adalete güveniyoruz. Yeğenim bile 'Allah çıkarmasın onu oradan, annemi, beni perişan etti' diyor. Kadın olmak çok zor. Kadın cinayetleri yeterince arttı. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Kız kardeşimi vurdu, 2 yaşındaki oğlumun başına silah dayadı. Oğlum olaydan sonra konuşmuyor. Yeğenim ve oğlum bir şey yemiyorlar. Biz sadece hak ettiği cezayı alsın istiyoruz. Çıkmasın oradan, ömür boyu yatsın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Akdeniz, Güncel, Bursa, Son Dakika

11:26
