Eski sevgilisi Yasemin\'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri bitmek tükenmek bilmiyor. Son acı haber Bursa'nın Nilüfer ilçesinden geldi.

BÖREKÇİDE ESKİ SEVGİLİSİNİ KATLETTİ

Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra dönen Fevzi K. (40) isimli şahıs, bu sırada dükkana börek almaya gelen eski sevgilisi Yasemin Bulut'u (40) silahla başından vurarak katletti.

CADDEDE KAFASINA SIKTI

Daha sonra dışarı çıkan saldırgan caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Fevzi K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fevzi K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer yandan, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

BİR AYDA 19 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ekim ayı verilerine göre; sadece bir ayda 19 kadın cinayeti işlendi ve 25 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Öldürülen 19 kadından 7'si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile 1'i kızının kına merasimi eksiklikleri bahanesiyle öldürüldü. 11'inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kaynak: İHA, DHA