Otobüste korku dolu anlar! Pantolonundan çıkardığı satırla dehşet saçtı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kişi arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle otobüste çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

PANTOLONUNDAN ÇIKARDIĞI SATIRLA OTOBÜSÜ BASTI

Taraflar birbirine tekme tokat girerken, aralarından biri pantolonunda taşıdığı satırla otobüsü bastı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, tarafları otobüsün kapısını kapatan otobüs şoförü ayırdı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, otobüste bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.