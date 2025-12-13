Otobüste korku dolu anlar! Pantolonundan çıkardığı satırla dehşet saçtı - Son Dakika
Otobüste korku dolu anlar! Pantolonundan çıkardığı satırla dehşet saçtı

Otobüste korku dolu anlar! Pantolonundan çıkardığı satırla dehşet saçtı
13.12.2025 13:00
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otobüste tartışmaya başlayan tartışma kavgaya dönünce, taraflardan biri pantolonundan çıkardığı otobüsü satırla bastı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, polis o şüphelileri gözaltına aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kişi arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle otobüste çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

PANTOLONUNDAN ÇIKARDIĞI SATIRLA OTOBÜSÜ BASTI

Taraflar birbirine tekme tokat girerken, aralarından biri pantolonunda taşıdığı satırla otobüsü bastı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, tarafları otobüsün kapısını kapatan otobüs şoförü ayırdı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, otobüste bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri Kılıc Sabri Kılıc:
    pantolunundan otobüsü çıkarıp satırla nasıl bastı merak ettim.. yazarken dikakt edin mübarek . pantolondan otobüs çıkmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
