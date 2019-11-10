Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Oltu ilçesinde de Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Oltu Karabekir Ortaokulunda devam eden programda, katılımcılara Atatürk'ün hayatı sinevizyon gösterisiyle anlatıldı.

Öğrencilerin Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdiği program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında ilk olarak Atatürk'ün biyografisinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.

Şiir dinletisiyle devam eden programda, Hasan Harakani Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk Oratoryosu sergiledi.

Programa, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şemsettin Dereli, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Valilik önündeki törene Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Iğdır

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Iğdır'da düzenlenen törenle anıldı.

Iğdır Belediyesi önündeki törene Vali Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Anma etkinliği çelenk sunma töreninin ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Burada, Atatürk'ün hayatı ile ilgili sunum yapıldı, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi yapıldı.

Erzincan

Erzincan'da Belediye önündeki törende Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile Belediye Başkanı Salih Aksun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı kapsamında İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, üstün devlet adamlığı ve barışçı kimliğinin onu dünyanın en saygın liderlerinden biri haline getirdiğini söyledi.

Arslantaş, "Onun önderliğinde Anadolu topraklarından yükselen bağımsızlık ve özgürlük meşalesi dünyada pek çok topluma da örnek olmuştur. İleri görüşlülüğü, üstün devlet adamlığı, barışçı kimliği onu dünyanın en saygın liderlerinden biri haline getirmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Oratoryosu" ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile devam etti.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı temsilcileri tarafından çelenk sunuldu.

Saat 9.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Program, öğrencilerin oluşturduğu koronun Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmesi, tiyatro gösterisi ve il genelindeki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, protokol üyeleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli

Tunceli'de Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma programında konuşan Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Melek Sezer Yüksel, büyük önder Atatürk'ü ölümün 81. yılında saygı minnetle andıklarını söyledi.

Program, öğrencilerin okuduğu şiirler, "Atatürk Oratoryosu" ve hafta dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.