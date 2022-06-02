Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Merve Safa Kavakçı Merkeze Alındı - Son Dakika
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Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Merve Safa Kavakçı Merkeze Alındı

02.06.2022 11:29
Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Merve Safa Kavakçı Merkeze Alındı

Dışişleri Bakanlığı’nın daha önce görevlendirmelerini yaptığı büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt Büyükelçiliği ve Merve Safa Kavakçı ise Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçiliği'nden merkeze alındı. Kararnameyle 8 kadın büyükelçi Türkiye'yi başkentlerde temsil edecek. 23 temsilcilikteki büyükelçi merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe yeni atama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce görevlendirmelerini yaptığı büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt Büyükelçiliği ve Merve Safa Kavakçı ise Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçiliği'nden merkeze alındı. Kararnameyle 8 kadın büyükelçi Türkiye'yi başkentlerde temsil edecek. 23 temsilcilikteki büyükelçi merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe yeni atama yapıldı.

Yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. 23 dış temsilcilikteki büyükelçi merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçiler atandı. Kararnamenin detayları şöyle:

8 KADIN BÜYÜKELÇİ ATANDI

Gülşen Karanis Ekşioğlu Budapeşte Büyükelçiliği'ne, Tuba Nur Sönmez Kuveyt Büyükelçiliği'ne, Deniz Çakar Helsinki'ye, Beste Pehlivan Sun Bogota'ya, Makbule Başak Yalçın Kito'ya, Gül Büyükerşen San Salvador'a, Şule Öztunç Riga'ya ve Başak Türkoğlu Tallinn Büyükelçiliği'ne atandı.

25 DIŞ TEMSİLCİLİĞE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Levent Eller, Helsinki Büyükelçiliğine Deniz Çakar, Karakas (Bolivarcı Venezuela) Büyükelçiliği'ne Naci Aydın Karamanoğlu, Sucre (Bolivya Çokuluslu Devleti) Büyükelçiliği'ne Ertan Yalçın, Budapeşte Büyükelçiliği'ne Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, Meksiko Büyükelçiliği'ne İlhan Kemal Tuğ, Kuveyt Büyükelçiliği'ne Tuba Nur Sönmez, Bogota (Kolombiya) Büyükelçiliği'ne Beste Pehlivan Sun, Tiflis Büyükelçiliği'ne Ali Kaan Orbay, Kito (Ekvator) Büyükelçiliği'ne Makbule Başak Yalçın, Nuakşot (Moritanya İslam Cumhuriyeti) Büyükelçiliği'ne Akif Menevşe, San Salvador Büyükelçiliği'ne Gül Büyükerşen, Kopenhag Büyükelçiliği'ne Rıza Hakan Tekin, Tiran Büyükelçiliği'ne Tayyar Kağan Atay, Rabat Büyükelçiliği'ne Ömer Faruk Doğan, Malabo (Ekvator Ginesi Cumhuriyeti) Büyükelçiliği'ne Adnan Keçeci, Riga Büyükelçiliği'ne Şule Öztunç, Niamey (Nijer Cumhuriyeti) Büyükelçiliği'ne Özgür Çınar, Tallinn Büyükelçiliği'ne Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Başak Türkoğlu, Kişinev (Moldova) Büyükelçiliği'ne Uygar Mustafa Sertel, İslamabad Büyükelçiliği'ne Mehmet Paçacı, Punom Pen (Kamboçya Krallığı) Büyükelçiliği'ne Ülkü Kocaefe, Bissau (Gine Bissau) Büyükelçiliği'ne Ali Sait Akın, Stokholm Büyükelçiliği'ne Yönet Can Tezel ve Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçiliği'ne Emir Salim Yüksel atandı.

23 BÜYÜKELÇİ MERKEZE ALINDI

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, Gitega (Burundi Cumhuriyeti) Büyükelçisi Serap Ataay, Helsinki Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul, Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Sucre Büyükelçisi Şerife Serap Özçoşkun, Budapeşte Ahmet Akif Oktay, Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Kito Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı, Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk, Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul, Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer, İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Punom Pen Büyükelçisi Ayda Ünlü, Stokholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Sefa Kavakçı merkeze alındı

Daha önce yayınlanan Dışişleri Bakanlığı Kararnamesi'nde yer alan ve kariyer diplomat olmayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise Resmi Gazete'de yayınlanan listede yer almadı.

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Kaynak: ANKA

Kuala Lumpur, Türkiye, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Merve Safa Kavakçı Merkeze Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükelçi Kararnamesi Yayınlandı: Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Merve Safa Kavakçı Merkeze Alındı - Son Dakika
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