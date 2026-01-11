Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye'ye Doğru - Son Dakika
Politika

Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye'ye Doğru

11.01.2026 00:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili "Elhamdülillah sınır güvenliği bakımından çok üst düzey bir noktaya geldik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili "Elhamdülillah sınır güvenliği bakımından çok üst düzey bir noktaya geldik. Elde ettiğimiz üç önemli stratejik kazanım sonucunda geldiğimiz noktada terör örgütü artık varlığını sürdüremez noktaya gelmiştir durumdadır ve kendi varlığını tasfiye edeceğini, silahları gömüp yakacağını tüm dünyaya ilan etti" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Daraltılmış Teşkilat İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Beraberindeki heyet ile Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Büyükgümüş, buradan toplantının yapılacağı otele geçti. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Büyükgümüş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin son 10 yıl içerisinde 3 büyük stratejik kazanım elde edildiğini belirterek, bu kazanımlardan ilkinin hem özgürlük, hem de güvenliği sağlamaya yönelik adımları kapsayan 'Malazgirt Ruhu' ifadesi olduğunu söyledi. İkinci önemli stratejik kazanımın ise milli savunma sanayiyi inşa etmek olduğunu aktaran Büyükgümüş, "Elhamdülillah Eskişehirimiz, TEİ vasıtasıyla buna önemli derecede katkı sunan şehirlerimizin başında geliyor. Hani bu 'hendek' olayları sürerken Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. Demişti ki; 'Bu hain terör örgütünün inlerine gireceğiz ve bunların belini büküceğiz.' Elhamdülillah bu insansız hava araçları teknolojileriyle SİHA'larımızla bunu başardık. Bugün sadece kendi ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Biliyorsunuz, daha önce bir başka ülkeden bu ekipmanları almak zorundaydık. Ne hikmetse operasyona gidildiğinde ekranlarının karardığını, bir parça değişimine ihtiyaç duyulduğunda aylarca Türkiye'nin bekletildiğine şahitlik ettik ve Allah'a çok şükür bu konudaki adımlarımızı büyük bir cesaretle attık ve bugün sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamıyoruz, dünyaya da bu konuda öncülük eden bir teknoloji sahibi ülke olarak konumlanmış durumdayız. Bu teknolojinin imkanıyla, Mehmetçiğimizin fedakarlığıyla ve cesaretleri ile terör örgütünün inine girdik elhamdülillah belinimde büktük" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET PROJESİDİR'

Türkiye'ye yönelmiş her tehdidin kaynağında yok edileceğini belirten AK Partili Büyükgümüş, şunları söyledi:

"İkinci büyük stratejik kazanımımızı bir üçüncü başarıyla daha taçlandırmıştır durumdayız. Hemen 15 Temmuz'un ardından Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya şunu ilan ettik, dedik ki; 'Biz artık terör örgütlerinin kapımıza gelmesini beklemeyeceğiz. Nerede Türkiye'ye yönelmiş tehdit varsa, bunu kaynağında yok edeceğiz. Elhamdülillah düzenlediğimiz sınır ötesi harekatlarla bu hedeflerimizi teker teker başardık. Elhamdülillah sınır güvenliği bakımından çok üst düzey bir noktaya geldik. Elde ettiğimiz üç önemli stratejik kazanım sonucunda geldiğimiz noktada terör örgütü artık varlığını sürdüremez noktaya gelmiş durumdadır ve kendi varlığını tasfiye edeceğini, silahları gömüp yakacağını tüm dünyaya ilan etti. Savunma birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz de bunun gereğinin yapılıp, yapılmadığını gün ve gün sahada takip ediyorlar ve bu da yetmez dedik, bu konunun demokratik denetimini gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurduk, bu alandaki çalışmaları bizzat milletimizin temsilcileri denetliyor, tartışıyor ve ele alıyor. Yani 'Terörsüz Türkiye' bir devlet projesidir ama milletin denetimi ve gözetimini altında bir devlet projesidir."

'3 MİLYAR DOLARLIK BİR İMKAN HEBA OLMAK YERİNE MİLLETİMİZLE BULUŞUYOR'

'Terörsüz Türkiye'nin ekonomik kazançlarından bahseden Büyükgümüş, yıllık 50 milyar doların terör tehdidine heba edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Değerli arkadaşlar 40 yıllık mücadeleden bahsediyoruz. 40 yıllık bir beladan bahsediyoruz. Bu 40 yılın bize finansal faturası 2 trilyon dolar, yani her yıl 50 milyar dolarlık bir imkan, milletimizle buluşmak yerine terör tehdidine heba oluyor. Sayın bakanımızdan Fatih Dönmez'den Allah razı olsun. Enerji Bakanlığı döneminde Gabar'da ortaya koymuş olduğunuz keşif, bir manada daha büyük keşiflerin işaret fişeği niteliğinde. Bize eğer bir kanıt sorarlarsa, 'Türkiye'nin geleceğine dair neyi başaracağız?' derlerse, onlara Şırnak Gabar Dağı'nı gösteririm. Bundan 10 yıl önce orada değil petrol aramak, orada mezralarında, meralarında dolaşmak bile mümkün değildi ama elhamdülillah işaret ettiğimiz bu 3 stratejik kazanımla, bugün Gabar'ı terörden temizledik ve orada bulduğumuz petrolle elhamdülillah neredeyse 100 bin varile varan günlük üretim gerçekleştiriyoruz. 3 milyar dolarlık bir imkan heba olmak yerine milletimizle buluşuyor."

'KARŞIMIZDA SİKLETİMİZDE BİR MUHALEFET YOK'

CHP'yi eleştiren AK Partili Büyükgümüş, karşılarında kendi sıkletlerinde bir muhalefet olmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem turistleri vardı hatırlıyor musunuz? Orada seçim atmosferinde gidip, 'Neyi istismar ederiz? Burada Recep Tayyip Erdoğan'la milletimizin arasına nasıl set öreriz?' bunun peşindeydiler ve geldiğimiz noktada artık onlar deprem bölgesinde bu 11 şehrimize uğramıyorlar bile, artık işleri bile yok. Antakya'mızda bir Ulu Cami var. Oranın sorumluluğunu Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerine almıştı. Ama maalesef hala harap olan halini gördük. Siyasette farklılık olabilir, anlaşmazlık olabilir ama bu caminin yapımının sorumluluğunu Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlenmiş. Ne var? Hadi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tek başına baktın gücün yetmedi. Diğer belediyelerinizi yanınıza alın. Bir hizmet kazandırın. Bir eseriniz olsun. Bir de, bu hafta içerisinde takip etmişsinizdir, Sayın Özgür Özel diyor ki; 'Arkadaşlara talimat veriyorum, açılışlara artık herkesi davet edecekler.' Sizin bir eseriniz yok ki. Sizin açılış yapacak, milletin huzuruna çıkacak bir eseriniz yok ki. Neyin açılışını, neye davet edeceksiniz? Bizim gönlümüzde ayrı gayrı yok. Biz büyük ve güçlü Türkiye istikametinde 85 milyon hep birlikte yok yürümek istiyoruz. Hizmette yarışmak istiyoruz. Eser kazandırmakta yarışmak istiyoruz. O kadar arzu ettiğimiz bir şey ki. Muhalefetle, yalan iftira dedikodu ile vakit kaybetmeyelim. Öyle bir şey söylesinler ki; üzerinde bir söz söyleyip, milletimizin muhabbetini davamız, liderimiz, AK Partimiz etrafında bir arada tutmak için mücadele edelim, gayret edelim. Bunu çok arzuluyoruz ama maalesef karşımızda sıkletimizde bir muhalefet yok."

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye'ye Doğru - Son Dakika

