Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

20.12.2020 18:52
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik birdenVida ve Ersin 4 lig maçından sonra 11'deRosier cezalı, Gökhan Töre ve Ljajic sakatTaraftarlar için maçta fotoğraf uygulaması başladıAli DANAŞ / - Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Vodafone Park'ta konuk etti.

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik birden

Vida ve Ersin 4 lig maçından sonra 11'de

Rosier cezalı, Gökhan Töre ve Ljajic sakatTaraftarlar için maçta fotoğraf uygulaması başladı

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Vodafone Park'ta konuk etti.Siyah beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın 11'ini, 2-1 mağlup olunan Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosundan 5 değişiklik birden yaparak kurdu.Sağ bekte sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yerine Necip Uysal'ı tercih eden tecrübeli teknik adam, kaleci Utku Yuvakuran'ın yerine de Ersin Destanoğlu'nu koydu.4 maçtır oynattığı Montero'yu da yedeğe çeken Yalçın'ın 11'e yazdığı isim bu kez Domagoj Vida oldu.Defans hattını Necip, Vida, Welinton ve Rıdvan'dan oluşturan Sergen Yalçın, orta sahada defansif oyuncu olarak Josef de Souza'yı görevlendirdi.Hücum hattında da değişikliğe giden Yalçın, Dorukhan Toköz ve Larin'i kulübeye çekerek Ghezzal ve Atiba'nın yanında Mensah ve N'Koudou'ya görev verdi. Bu dörtlünün önünde gol silahı olarak Aboubakar yer aldı.VIDA VE ERSİN 4 LİG MAÇINDAN SONRA 11'DE8'inci haftadaki Gazişehir Gaziantep maçına kadar kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, bu maçta gördüğü kırmızı kartın ardından kaleyi Utku'ya kaptırmıştı. Sonraki 4 lig maçında kaleye geçen ve başarılı bir performans sergileyen Utku Yuvakuran, maç kadrosuna dahil edilmediği için Ersin Destanoğlu 4 maç aradan sonra kaleyi tekrar teslim aldı. Ersin hafta içinde oynanan kupa maçında da kalede yer almıştı.Ersin gibi Vida da 4 maç aradan sonra formasına kavuştu. Son olarak deplasmanda 3-1 kaybedilen Gazişehir Gaziantep maçında sahda olan Vida, Türkiye - Hırvatistan maçının devre arasında Covid-19 olduğunun belli olmasından sonra iki hafta karantinada kalmıştı. Karantina dönüşü takıma giremeyen Vida, Sergen Yalçın'ın bu akşam Montero'yu yedeğe çekmesiyle 4 maç sonra 11'de yer alan 2'nci isim oldu.ROSIER CEZALI, GÖKHAN TÖRE VE LJAJIC SAKATBeşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına 5 eksikle çıktı. Geçen hafta 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Valentin Rosier'in yanı sıra 3 haftadır sakat olan Gökhan Töre ve Adem Ljajic maç kadrosuna alınmadı.Bu 3 futbolcuya ek olarak kaleci Utku ve genç futbolcu Erdoğan da maç kadrosuna yazılmayan diğer isimler oldu.TARAFTARLAR İÇİN MAÇTA UYGULAMASI BAŞLADIBeşiktaş, pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını, hazırlanan LED ekranlarda yayınlamaya başladı.İlk denemesi Kasımpaşa maçında yapılan uygulamada, hayatını kaybeden kurucular, başkanlar ve taraftarlar ile 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları yansıtılmıştı.

BB Erzurumspor maçında ise ücret ödeyerek bu hakka sahip olan taraftarların fotoğrafları takımların ısınmaya çıkmasından itibaren yayınlanmaya başladı. Uygulamaya 1200 taraftarın katıldığı öğrenildi.


Erzurumspor Kulübü, Vodafone Park, Gökhan Töre, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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