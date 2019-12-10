Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in gençleri Türkiye Şampiyonası'nda
Son Dakika Spor Büyükşehir'in gençleri Türkiye Şampiyonası'nda - Son Dakika Spor

Büyükşehir'in gençleri Türkiye Şampiyonası'nda

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Genç Kız Takımı, Gençler Bölge Takım yarışlarının ardından Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Büyükşehir'in gençleri Türkiye Şampiyonası'nda, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Genç Kız Takımı, Gençler Bölge Takım yarışlarının ardından Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Masa tenisinde Gençler Bölge Takım Yarışmaları; Bolu, Kayseri, Muğla ve Malatya'da yapılan müsabakalarla sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bolu'da yapılan Marmara bölge takım yarışlarında genç kız ve genç erkek takımlarıyla Bursa'yı temsil etti.


Bolu Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk olarak Kasımpaşa Erokspor ve İnegöl Belediyespor'u 3-0'lık sonuçlarla mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Ardından Bursaspor'u 3-1 ve Kocaeli GHSM takımını 3-0 geçerek yarı finale yükselen yeşil-beyazlılar, yarı finalde İstanbul BBSK'ne 3-2 mağlup oldu. 3.'lük ve 4.'lük maçında Çerkezköy Belediyesi'ni 3-0'la geçen Bursa ekibi, Bölge Takım Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlayarak 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihlerinde Aydın'da oynanacak Türkiye Gençler Takım Şampiyonası'na adını yazdırmayı başardı. Büyükşehir Belediyespor Genç Erkek takımı ise turnuvayı 5. sırada tamamladı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:01:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in gençleri Türkiye Şampiyonası'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]