Carney ve Şi'nin Tarihi Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Carney ve Şi'nin Tarihi Görüşmesi

Carney ve Şi\'nin Tarihi Görüşmesi
16.01.2026 08:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Carney, Çin'de Şi Cinping ile ilişki geliştirmek için bir araya geldi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşme son yıllarda, iki ülke arasındaki en üst düzey temas.

Çin'e Kanada'dan başbakan düzeyinde son seyahat 2017'de yapılmıştı.

Kanada Başbakan Mike Carney'e, Çin gezisinde Dışişleri Bakanı Anita Anand, Enerji Bakanı Tim Hodgson, Sanayi Bakanı Melanie Joly, Tarım Bakanı Heath MacDonald ve Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu da eşlik ediyor.

Bu nedenle Carney'nin ziyareti, Kanada-Çin ilişkilerinde "önemli ve tarihi" bir adım olarak nitelendiriliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, heyetler arası görüşme öncesi Kanada'yla ikili ilişkileri geliştirmenin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Mike Carney de, Şi Cinping'e hitaben, "Sayın Başkan, birlikte bu ilişkinin geçmişteki en iyi yönlerini bir araya getirerek yeni bir ilişki kurabiliriz. Her iki ülkenin halkları insanlar için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağız" dedi.

Carney'nin Çin ziyareti ve Şi ile görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ülkesinin "51. eyaleti" yapma fikrini sık sık dile getirmesi nedeniyle önemli görülüyor.

Kanada ve Çin, ticaret anlaşması için müzakereleri sürdürüyor ve uzun süredir diplomatik gerilimlerle şekillenen ikili ilişkilerinde artık istikrar sağlamayı umuyor.

Çin ile üst düzey diyaloğu yeniden tesis etmeyi amaçlayan Carney, 14 Ocak'ta Pekin'e gitmiş ve önce Çinli mevkidaşı Li Çiang ile görüşmüştü.

Carney, ayrıca bir elektrikli araç batarya üreticisi ve bir enerji devi de dahil önde gelen bazı Çin şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle de bir araya gelmişti.

Kanada-Çin ilişkileri, 2018'de bir Huawei yöneticisinin Vancouver'da ABD'nin talebi üzerine tutuklanmasının ardından dibe vurmuştu.

Kanada, özellikle Trump'ın "51. eyaleti" tehdidi, Danimarka'ya ait Grönland'ı zorla topraklarına katma çabası ve ABD'nin üstünlüğünü Kuzey Amerika'daki yeniden güç kullanarak tesis etme yaklaşımından rahatsız.

Ottawa yönetimi tüm bu gelişmeler ışığında, en büyük ticaret ortağı ABD'ye bağımlılığını azaltmak istiyor.

Çin, Kanada'nın ABD'den sonra en büyük ticaret ortağı. İki ülke arasında 2024 yılında ticaret hacmi 85 milyar dolara yükseldi.

ABD ve Kanada arasındaki ticaret hacmi ise 761 milyar dolar.

Ancak Çin son yıllarda Kanada'dan daha fazla petrol almaya başladı.

Kanada'daki Çinli öğrencilerin sayısı da hızla artıyor. 2024 itibarıyla bu sayı 125 binden fazlaydı.

BBC Çin Muhabiri Laura Bicker'in analizi

Her iki taraf da geçmişte yaşanan gerginlikleri geride bırakmak istediğine dair işaretler veriyor.

Kanada'da Huawei'nin mali işler müdürünün tutuklanması ve Çin'de Kanadalı vatandaşların casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınması, bu gerginliklerden bazılarıydı.

Ancak iki ülke arasında hala gerilime neden olabilecek pek çok konu var.

Kanada, ABD'ye alternatifler arasa da hala değerleri Batı ile uyumlu ve bu durum zaman zaman Pekin'in hedefleriyle çatışıyor.

Buna ek olarak, Çin'in Kanada seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar var.

Şu anda Pekin'de yalnızca birkaç Kanadalı gazeteci bulunuyor.

Büyük Kanada medya kuruluşları, Ottawa-Pekin hattında ilişkilerin soğumasından bu yana Çin'e geri dönmüş değil.

Her iki lider için de kilit nokta, ekonomik olarak fayda sağlayabilecekleri ortak bir zemin bulmak olacak.

Carney'nin ziyareti, iki ülke arasındaki ticari anlaşmazlığı çözmeye yönelik somut bir anlaşmanın yolunu açabilir.

Ancak Çin'deki insan hakları ihlalleri iddiaları ve Pekin'in Kanada seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalar gibi zor konuların nasıl ele alınacağı, çok daha büyük bir sınav olacak.

Şi Cinping, eğer Mike Başbakan Carney ile bir anlaşma yapmayı başarırsa, bu durum Çin'e ABD'nin hemen yanı başındaki bir ülkede daha fazla nüfuz kazandıracak. Bu Pekin için büyük bir kazanım olur.

Şi, Çin'i Donald Trump yönetimindeki ABD'den farklı olarak istikrarlı bir küresel ortak olarak göstermeye çalışıyor.

Batı'nın gözlerinin bu görüşmede olacağı düşünüldüğünde Şi, Çin hükümetiyle ilişkilerin daha pragmatik olabileceğini, Pekin'in ifadesiyle "kazan-kazan" prensibine dayalı bir yaklaşım sunabileceğini kanıtlamak için bu fırsatı değerlendirmekte istekli olacaktır.

Eğer bu ziyaret iyi geçer ve son yıllarda Çin'le en kötü ilişkilere sahip ülkelerden biri olan Kanada'nın başbakanı ülkesi için "Pekin'e geri dönüşün" yolunu bulabilirse, Çinliler bu örneğin başkaları için de emsal teşkil edebileceğine inanacaktır.

BBC Asya İş Dünyası Muhabiri Suranjana Tewari'nin analizi

Kanada ve Çin halen tarım ürünlerinde ticaret yapıyor ve iki ülke 15 Ocak'ta aralarındaki sorunları çözmek için "iletişim kanallarını açık tutmaya" yönelik bir ekonomik yol haritasında anlaştı.

İmzalanan anlaşma sonrası Kanada; enerji, tarım ve tüketici ürünleri alanlarında Çin yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Çin ise hizmetler, havacılık ve ileri imalat gibi sektörlerde Kanada'nın ülkede yatırım yapmasını sabırsızlıkla beklediğini duyurdu.

Her iki taraf da petrol ve gaz geliştirme alanlarını araştırmayı ve doğal uranyum ticaretinde işbirliği yapmayı planlıyor.

Kanada Enerji Bakanı Tim Hodgson, Çin'in güvenilir ticaret ortakları aradığını ve daha fazla Kanada enerji ürünü istediğini "açık ve net" şekilde aktardığını söylemişti.

Kaynak: BBC

Dış Politika, Diplomasi, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Carney ve Şi'nin Tarihi Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Milli takımdaki hocasından Szymanski’ye Fenerbahçe mesajı Milli takımdaki hocasından Szymanski'ye Fenerbahçe mesajı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
Gaziantep FK’ya Galatasaray maçı öncesi şok Gaziantep FK'ya Galatasaray maçı öncesi şok
Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı Yaralılar var Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı! Yaralılar var
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
Fenerbahçe’den seçim için yeni açıklama Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur

08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
06:51
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi
Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
06:14
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı
Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
02:26
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
01:16
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:16
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 08:29:59. #7.11#
SON DAKİKA: Carney ve Şi'nin Tarihi Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.