Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fly Baghdad'da görevli bir kabin memuru, uçuş sırasında kendisini kaydeden yolcuların kameralarına bakarak tepkisini ortaya koydu. Kısa görüntü, kabin memurunun mahremiyetini koruma isteğini yansıtırken sosyal medyanın gündemine oturdu.

Irak merkezli hava yolu şirketi Fly Baghdad’da görev yapan bir kabin memuru, uçuş sırasında kendisini görüntüleyen yolcuların kameralarına verdiği tepkiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uçuş sırasında bazı yolcuların kabin memurunu cep telefonlarıyla kayda aldığı anlar dikkat çekti. İddiaya göre kabin memuru, kişisel görüntülerinin alınmaması konusunda yolcuları birkaç kez uyardı. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı yolcuların kayıt almaya devam ettiği görüldü.

Yaşananların ardından kabin memurunun kameralara yönelttiği bakışlar, olayın en dikkat çeken anı oldu. Yolcuların telefonlarını kendisine doğrulttuğunu fark eden görevlinin yüz ifadesi, herhangi bir söz söylemeden tepkisini ortaya koydu.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlanan görüntüler, kullanıcıların da ilgisini çekti. Özellikle kabin memurunun doğrudan kameraya baktığı anlar, videoyu izleyenlerin yorumlarında öne çıktı.

Uçaklarda yolcuların ve kabin ekibinin görüntülenmesi konusunda kişisel mahremiyet tartışmaları zaman zaman gündeme geliyor. Yolcuların seyahat sırasında fotoğraf ve video çekmesi yaygın olsa da uçuş ekibinin açıkça görüntülenmek istemediğini belirtmesi, konuyu farklı bir boyuta taşıyabiliyor.

Fly Baghdad kabin memurunun yaşadığı olayda da asıl dikkat çeken noktanın, yapılan uyarıların ardından görüntü alınmaya devam edilmesi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde kabin memurunun herhangi bir tartışmaya girmeden yalnızca bakışlarıyla tepkisini göstermesi ise kullanıcıların ilgisini daha da artırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışları “her şeyi anlatıyor” şeklinde yorumlarken, bazıları da kabin görevlisinin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini savundu.

Görüntünün ne zaman ve hangi uçuş sırasında kaydedildiğine ilişkin ayrıntılar ise paylaşımda net olarak belirtilmedi. Buna rağmen kısa görüntü, kabin memurunun yolcular tarafından çekilmek istemediğini açıkça göstermesi nedeniyle sosyal medyada hızla yayıldı.

Olay, uçuş sırasında yolcuların hem birbirlerinin hem de kabin ekibinin kişisel alanına ve mahremiyetine dikkat etmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!
Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Irak, Son Dakika

Son Dakika Irak Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fahriye Dalyan Fahriye Dalyan:
    mahremiyet haberi yapıp kadının resmini niye blurlamadan paylaşıyorsunuz. 5 3 Yanıtla
  • Ramazan Sarac Ramazan Sarac:
    haberi yapan mahremiyet ten anladıpına bağlı yalan karektersiz olursa böyle oluyor 0 1 Yanıtla
  • Erdal Sağ Erdal Sağ:
    Bu haberi Reuters da duymuştum, SON DAKİKA olarak verdiler. Haber editörünüzü tebrik ederim. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı

16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:47
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı Çapkınlık sohbeti bomba
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:28
Juventus’tan Kenan Yıldız için net tavır 100 milyon euro bile yetmeyecek
Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
14:32
Galatasaray ile ilgili şok iddia Krizin nedeni belli oldu
Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
13:36
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
13:32
Müge Anlı’nın unutulmaz ismiydi Nazmiye Tutaner’den yıllar sonra sürpriz haber
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 17:05:51. #7.12#
SON DAKİKA: Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.