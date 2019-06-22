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CHP Ankara milletvekili Kuşoğlu'nun oğlu dünya evine girdi

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun oğlu Alihan Kuşoğlu (29), hayatını Buket Kayhan ile birleştirdi.

CHP Ankara milletvekili Kuşoğlu'nun oğlu dünya evine girdi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun oğlu Alihan Kuşoğlu (29), hayatını Buket Kayhan ile birleştirdi.
Ankara'da Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP milletvekilleri Gamze Taşçıer, Abdüllatif Şener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Alihan Kuşoğlu ile Buket Kayhan'ın nikah şahitliklerini Mansur Yavaş ve  Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından  Murat Karayalçın yaparken, çiftin nikahını ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı. Nikahın ardından Başkan Yaşar, evlilik cüzdanını çifte teslim etti. Davetliler, bu mutlu gününde çifti tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Davetlilerden detaylar

-Salondan detaylar

-Nihak töreninden görüntüler

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
Kayhan, Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel
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