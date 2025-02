CHP\'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel\'in mesajı manidar

İmam ı Azam Ebu Hanefi mezhebine mensup bir kişinin bunlara oy vermesi haramdır

Murat YILDIZ:

Cahil adam madem Hanefi mezhebindesin bilmiyormusun, 1) haramı helali biz belirleyemetiz 2) oy verenler Şia yazıyorsun kimseyi bu şekilde suçlayamazsın. 3) semin gibi aptallar yüzünden insanlar dindarlardan nefret ediyor çünkü kiskirtiyorsunuz 4 ) bütün partiler içinde terör örgütleriyle, mafya babalarıyla, uyuşturucu baronlarıyla adı çıkmayan, yolsuzluk yapmayan vs vs vs parti var mı