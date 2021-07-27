Üye Girişi
CHP Dış Politika Danışma Kurulu'ndan Afganistan konulu toplantı - Son Dakika

CHP Dış Politika Danışma Kurulu'ndan Afganistan konulu toplantı

27.07.2021 17:09
CHP Dış Politika Danışma Kurulu'ndan Afganistan konulu toplantı, System.String[]

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin askeri varlığının Afganistan'da sürdürülmesi için ısrar edilmesinin, ciddi riskler ve tehlikeler içerdiğini savunarak "Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da herhangi bir görev sürdürecekse bunun için her şeyden önce Afgan...

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin askeri varlığının Afganistan'da sürdürülmesi için ısrar edilmesinin, ciddi riskler ve tehlikeler içerdiğini savunarak "Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da herhangi bir görev sürdürecekse bunun için her şeyden önce Afgan Merkezi Hükümeti ile Taliban'ın ortak şekilde Türkiye'yi bu göreve davet etmesi gerekir." dedi.

Çeviköz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün CHP Dış Politika Danışma Kurulu'nun Afganistan konusunu ele aldığını söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekme kararıyla Kararlı Destek Misyonu'na katkı sağlayan diğer ülkelerin de askerlerini Afganistan'dan çektiklerini ve çekmeye devam ettiklerini belirten Çeviköz, Türkiye'nin de yapması gerekenin bu olduğunu, Kararlı Destek Misyonu olarak adlandırılan NATO görevinin sona erdiğini kaydetti.

İktidarın, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasına talip olduğunu açıkladığını hatırlatan Çeviköz, şöyle devam etti:

"İktidar, mevcut Afganistan tezkeresiyle alınan yetkinin geçerli olduğu izlenimini yaratmaya çalışmakta. Oysa bu yaklaşım, gerçeği yansıtmamaktadır. Bugünkü koşullarda NATO misyonlarının sona erdiği, bu görevlere katkı sağlayan askeri unsurların çekildiği Afganistan'da, Türkiye'nin askeri bir görev sürdürmesi için gerekli meşruiyet zemini ortadan kalkmıştır. Böyle bir meşruiyetin bulunmadığı bir ortamda askeri varlığımızın Afganistan'da sürdürülmesi için ısrar etmek çok ciddi riskler ve tehlikeler içermektedir.

İktidar, öyle anlaşılıyor ki, ABD'nin görünürde Afganistan'dan çekilme kararıyla birlikte ülkemizi çok tehlikeli sorumlulukların altına sokmak ve Mehmetçiklerimizi ateşe atacak hamlelerde bulunmak istemektedir. Biz buna razı değiliz."

İdlib'den çıkarılamayan derslerin sonucunda acılar yaşandığını, bunların Afganistan'da yeniden yaşanmasını istemediklerini dile getiren Çeviköz, "Örgütlü ve Afganistan'da geniş bir alanı kontrol eden Taliban'a karşı böyle bir tasavvuru, Mehmetçiği bile bile ölüme göndermek olarak görüyoruz. Ülkenin neredeyse yüzde 80'inden fazlasını kontrol eden Taliban'ın hedefinin Kabil Havaalanı olacağı açıktır." dedi.

Taliban Sözcüsünün, Afganistan'da kalmaları durumunda Türkiye'yi işgalci güç sayacakları uyarısını, iktidarın "iletişim kazası" olarak değerlendirdiğini ve Türkiye'ye yönelik tehditlere cevap veremediğini öne süren Çeviköz, "Taliban'ın Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaya gerekli tepkiyi gösteremeyen iktidar mensuplarının askerlerimizi Taliban'a karşı nasıl koruyacağı büyük bir soru işaretidir. İktidara bu konudaki yanlışından dönmesi için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Çeviköz, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çekilmesiyle Afganistan'dan başlaması beklenen yeni göç dalgasıyla ilgili Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, "Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa herkesin Almanya ya da İsveç'e gelmesindense Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum." ifadelerini esefle karşıladıklarını söyledi.

"Türkiye'nin sınırlarını gözeten göç politikası delindi"

Ünal Çeviköz, "Türkiye, Sayın Kurz'un söylediği gibi Afganistan'ın komşusu da değildir, Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın söylediği gibi Taliban'ın inancıyla ters bir yanı olmayan bir ülke de değildir. Taliban vahşetine ilişkin görüntülere de bakıldığında bizim inancımızla ne kadar ters oldukları da net olarak anlaşılır." dedi.

Yeni bir göç anlaşması yapılacağına ilişkin söylentiler olduğunu ifade eden Çeviköz, Avrupa Birliğinin konuya yaklaşımını eleştirdi.

Çeviköz, "AKP iktidarı, Avrupa Birliği ile yaptığı Geri Kabul Anlaşması ve 18 Mart Mutabakatı ile ülkemizin sınırlarını tümüyle düzensiz göçe açık hale getirmiştir. Bugün ülkemizin karşı karşıya kaldığı göç akımının müsebbibi, Avrupa Birliğinin ülkemizi sığınma kampına dönüştürme düşüncesi ile buna karşı güçlü müzakere yürütemeyen AKP iktidarıdır." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmen sayısında Türkiye'de artış yaşandığını savunan Ünal Çeviköz, "Türkiye, 1951'de mültecilerin statüsüyle ilgili Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi'ne neden coğrafi şerh koymuştur?" sorusunu yöneltti. Çeviköz, bu şerhin aslında, "Türkiye'nin sağlam bir göç ve mülteci politikası olduğuna ve doğusundan kitle halindeki göçlere karşı önlem alınması gerektiğine işaret ettiğini" belirtti.

Ünal Çeviköz, "Bugün gelinen noktada Türkiye'nin 60 yıl önce kurgulamış olduğu sınırlarını ve toplum güvenliğini gözeten göç politikası delinmiştir ve Türkiye dünyanın neredeyse bir numaralı göçmen alan ülkesi haline gelmiştir. Bu tutum değişmelidir. Türkiye artık istiap haddini çoktan aşmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Türk-Afgan dostluğunun ve kardeşliğinin tarihin şahitliğinde gelişen güçlü ilişkileri olduğunu aktaran Çeviköz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'da kazandığı itibarın ve güvenin zedelenmemesi gerektiğini söyledi.

Çeviköz, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da herhangi bir görev sürdürecekse bunun için her şeyden önce Afgan Merkezi Hükümeti ile Taliban'ın ortak şekilde Türkiye'yi bu göreve davet etmesi gerekir." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuda yeni bir tezkereyi görüşmesi gerektiğini savunan Çeviköz, göçün düzene kavuşturulmasının ilk durağının, Afganistan- İran sınırı olduğunu kaydetti.

Çeviköz, "Biz ülkemizin maddi yardım adı altında ağzımıza çalınan bir parmak bal ile göçmen deposu haline getirilmesine karşıyız. Bu konudaki tutumumuzu sürdürmekte kararlıyız. Afganistan'da çözüm, askeri bir çözüm olamaz. Taliban ile Afgan Merkezi Hükümeti arasındaki çatışmalar kısa zamanda yeniden ciddi bir boyuta yükselecek ve bir iç savaşa evrilecektir. Türkiye'yi böyle bir iç savaşın içinde görmek istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ünal Çeviköz, Türkiye'nin, Türk-Afgan kardeşliğine uyacak şekilde diplomatik çabalar üzerinden Afgan Merkezi Hükümeti ile Taliban arasındaki ortak mutabakat için çalışması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Afganistan, Türkiye, Afgan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Dış Politika Danışma Kurulu'ndan Afganistan konulu toplantı - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil 17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı 17:07 Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı Kaza yapıp kaçan sorumsuz sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı 16:59 Kaza yapıp kaçan sorumsuz sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor 16:52 Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı 16:39 Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi 16:20 İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi
CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır 15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu 15:04 Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu

Son Dakika Haberleri
17:30 Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
16:48 Burak Elmas, Fatih Terim'i korudu: Haksız eleştirilerin karşısındayız
16:34 Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi
16:31 Tokyo Olimpiyatları'nda Mike Tyson'a gönderme yaptı! Rakibinin kulağını ısırmaya çalışan boksör gündem oldu
16:15 Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi
16:09 Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
15:54 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu         
17:30
Ömer Halisdemir'e Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti         
17:08
Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor         
17:03
Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı         
16:54
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi         
16:34
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 17:37:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Dış Politika Danışma Kurulu'ndan Afganistan konulu toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement