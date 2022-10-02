6'LI MASADA İKİNCİ TUR TOPLANTILARI BAŞLADI

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masanın ikinci tur toplantıları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk tur toplantılarının ardından 42 gün sonra yeniden bir araya geldi. Liderler, bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde buluştu. Kılıçdaroğlu, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. Bu toplantıda diğer toplantılardan farklı olarak; liderler önce toplantılarını gerçekleştirecek ardından yemek yenilecek. Liderler Buluşması'ndan sonra ortak açıklama yapılması beklenirken, bu toplantıda ayrıca, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası için bir komisyon kurulacağı ve yayımlanacak ortak metinde somut adımların yer alacağı belirtildi. (DHA)