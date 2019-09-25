CHP heyetinin Rize incelemeleri

CHP Rize milletvekili Ali Öztünç, "Çay kanuna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çay meselesi siyasi mesele değildir. AK Partilinin, CHP'linin, MHP'linin sorunu değildir. Çay, bütün Türkiye'nin ve Rize'nin sorunudur. Siyasi gözle bakmıyoruz." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, beraberinde Amasya milletvekili Mustafa Tuncer, Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, İzmir milletvekili Bedri Serter ve Muğla milletvekili Mürsel Alban ile 3 günlük Rize incelemelerinin ardından CHP Rize İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Heyet adına açıklama yapan Öztünç, Adana'daki terör saldırısını kınayarak, "Yaralılarımıza, polislerimize, vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Terör, hiçbir zaman galip gelemeyecektir. Bunu Türkiye'nin ve dünyanın neresine gidersek gidelim hep birlikte söylüyoruz. Hep birlikte hain terörü kınamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Rize'de siyasilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile görüşüp sorunları tespit edip ardından çözüm yollarına ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarına değinen Öztünç, "Bu yaptığımız çalışmaları bir rapor halinde meclis grup başkanlığımıza, genel başkanlığımıza takdim edeceğiz. 4-6 Ekim'de Bolu Abant'ta düzenlenecek olan milletvekili kampında bu raporlar değerlendirilecek, tartışılacak ve önümüzdeki yol haritası belirlenecek." şeklinde konuştu.

Rize denilince akla çayın geldiğine vurgu yapan Öztünç, şöyle devam etti:

"Çay buranın ekonomisidir. Çayın sorunları var. Öncelikle bir çay kanunu bir an önce çıkarılmalıdır. Çay kanuna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çay meselesi siyasi mesele değildir. AK Partilinin, CHP'linin, MHP'linin sorunu değildir. Çay, bütün Türkiye'nin ve Rize'nin sorunudur. Siyasi gözle bakmıyoruz. Çay meselesinin üreticinin, tüketicinin, sanayicinin sorununun çözülebilmesi için bir kanun teklifi hazırlanmalıdır. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda mümkünse AK Parti, MHP, İYİ Parti ile birlikte bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmayı hedefliyoruz."

Öztünç, çay bahçelerinin yenilenmesi, arazilerin miras nedeni ile bölünüp küçülmesi ile ilgili de çözüm üretilmesi gerektiğine değindi.

Çay konusunda taban fiyat uygulamasının olması gerektiğine dikkat çeken Öztünç, "Bu pek çok karışıklığı ortadan kaldıracaktır. Pancarda, mısırda var. Çayda neden yok? Çay bizim değerimiz. Allah vergisi. Gerçekten çok ciddi bir üretim yapıyoruz. Kaliteli çay üretiyoruz. Mutlaka taban fiyata geçilmelidir. Çay sektöründe çalışan işçilerimiz var. Bu işçilerin çalışma gün sayıları artırılmalıdır." dedi.

Öztünç, kaçak çay sorunu ile mücadelenin daha da artırılması gerektiğine işaret etti.

Toplantıya CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Arslan Ceylan, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.