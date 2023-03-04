CHP'li 11 İl Belediye Başkanından Ortak Açıklama: "Umut Dolu Bu Yolculukta Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile Yürümekten Gurur Duyuyor ve Kendisine... - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li 11 İl Belediye Başkanından Ortak Açıklama: "Umut Dolu Bu Yolculukta Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile Yürümekten Gurur Duyuyor ve Kendisine...

04.03.2023 22:46

CHP'li 11 il belediye başkanı ortak bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Ortak açıklamada, "Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz. denildi.

CHP'li 11 il belediye başkanı ortak bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Ortak açıklamada, "Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz. Biliyoruz ki milletimiz de hak, adalet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla yalnız bırakmayacaktır" denildi.
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının ardından CHP'li 11 ilin belediye başkanı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek açıklaması yaptılar.
Belediye başkanları, "Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta vurguladığı demokratik, eşitlikçi ve liyakate dayalı bir Türkiye kurma arzusu ve gayretini, bu süreçteki kararlı duruşunu, bütünleştirici tavrını heyecanla takip ediyor ve bizlerle çalışmalarımızı bu gayede şekillendiriyoruz" dediler.
"BU YOLCULUĞUN SONUNDA ZAFERE ULAŞACAĞIMIZA DA YÜREKTEN İNANIYORUZ"
CHP'li 11 Belediye Başkanının imzasını taşıyan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklediklerini ifade eden metin şöyle:
"Bizler Cumhuriyet Halk Partili 11 İl Belediye Başkanı olarak; ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde bir yandan yurttaşlarımızın yaralarını sarmak adına çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyor, bir yandan da Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında daha demokratik, daha zengin ve daha çağdaş bir Türkiye inşası yolunda mücadelemizi sürdürüyoruz.
Çok kısa bir süre sonra gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta vurguladığı demokratik, eşitlikçi ve liyakate dayalı bir Türkiye kurma arzusu ve gayretini, bu süreçteki kararlı duruşunu, bütünleştirici tavrını heyecanla takip ediyor ve bizlerle çalışmalarımızı bu gayede şekillendiriyoruz.
Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz.
Biliyoruz ki milletimiz de hak, adalet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla yalnız bırakmayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla."
İmzası bulunan belediye başkanları:
Faruk Demir- Ardahan Belediye Başkanı
Demirhan Elçin- Artvin Belediye Başkanı
Melek Mızrak Subaşı- Bilecik Belediye Başkan Vekili
Tanju Özcan- Bolu Belediye Başkanı
Ali Orkun Ercengiz- Burdur Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan- Çanakkale Belediye Başkanı
Recep Gürkan- Edirne Belediye Başkanı
Mehmet Siyam Kesimoğlu- Kırklareli Belediye Başkanı
Selahattin Ekicioğlu- Kırşehir Belediye Başkanı
Barış Ayhan- Sinop Belediye Başkanı
Vefa Salman- Yalova Belediye Başkanı

GÖRÜNTÜ: 17 Temmuz 2020 tarihli toplantıdan - Arşiv

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
CHP'li 11 il belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması! Aralarında ihraç edilen Tanju Özcan da var CHP'li 11 il belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması! Aralarında ihraç edilen Tanju Özcan da var Kılıçdaroğlu ile CHP'li belediye başkanlarının toplantısından dikkat çeken kare Kılıçdaroğlu ile CHP'li belediye başkanlarının toplantısından dikkat çeken kare

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li 11 İl Belediye Başkanından Ortak Açıklama: 'Umut Dolu Bu Yolculukta Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile Yürümekten Gurur Duyuyor ve Kendisine... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:24 Sosyal medyayı salladı! Ferdi'yi isteyen takıma fiyatı Serdar Dursun verdi
23:16 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi
22:33 Akşener yeni bir ittifak mı kuracak? İYİ Parti'den 3. yol çıkışı
22:08 Avrupa şampiyonu olan Tuğba, madalyasını depremzedelere armağan etti
22:14 Hatay'da acı olay! Ağacın yıktığı duvarın altında kalan polis memuru şehit oldu
22:16 Aferin Ferdi! Arda Güler ile yaptığı sevinçle kalpleri fethetti
21:38 Toplantı sonrası 5'li Masa'dan ortak açıklama: Kimsenin kalbini kırmadan yolumuza devam edeceğiz
21:37 Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia takımda kalacak mı? Maç sonu mesajı çok net verdi
21:23 Şahan Gökbakar, depremzedeler için yapılan konutlar için ücret talep edilmesine isyan etti: Milyar milyar parayı niye topladınız?
21:23 "Kararı protesto edeceğim" demişti! Fenerbahçe maçına giden Özdağ'a saldırı girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2023 23:40:12. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li 11 İl Belediye Başkanından Ortak Açıklama: "Umut Dolu Bu Yolculukta Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile Yürümekten Gurur Duyuyor ve Kendisine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement