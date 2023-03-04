CHP'li 11 İl Belediye Başkanından Ortak Açıklama: "Umut Dolu Bu Yolculukta Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile Yürümekten Gurur Duyuyor ve Kendisine...

CHP'li 11 il belediye başkanı ortak bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Ortak açıklamada, "Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz. Biliyoruz ki milletimiz de hak, adalet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla yalnız bırakmayacaktır" denildi.

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının ardından CHP'li 11 ilin belediye başkanı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek açıklaması yaptılar.

Belediye başkanları, "Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta vurguladığı demokratik, eşitlikçi ve liyakate dayalı bir Türkiye kurma arzusu ve gayretini, bu süreçteki kararlı duruşunu, bütünleştirici tavrını heyecanla takip ediyor ve bizlerle çalışmalarımızı bu gayede şekillendiriyoruz" dediler.

"BU YOLCULUĞUN SONUNDA ZAFERE ULAŞACAĞIMIZA DA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

CHP'li 11 Belediye Başkanının imzasını taşıyan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklediklerini ifade eden metin şöyle:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partili 11 İl Belediye Başkanı olarak; ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde bir yandan yurttaşlarımızın yaralarını sarmak adına çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyor, bir yandan da Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında daha demokratik, daha zengin ve daha çağdaş bir Türkiye inşası yolunda mücadelemizi sürdürüyoruz.

Çok kısa bir süre sonra gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta vurguladığı demokratik, eşitlikçi ve liyakate dayalı bir Türkiye kurma arzusu ve gayretini, bu süreçteki kararlı duruşunu, bütünleştirici tavrını heyecanla takip ediyor ve bizlerle çalışmalarımızı bu gayede şekillendiriyoruz.

Umut dolu bu yolculukta Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yürümekten gurur duyuyor ve kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolculuğun sonunda zafere ulaşacağımıza da yürekten inanıyoruz.

Biliyoruz ki milletimiz de hak, adalet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla yalnız bırakmayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla."

İmzası bulunan belediye başkanları:

Faruk Demir- Ardahan Belediye Başkanı

Demirhan Elçin- Artvin Belediye Başkanı

Melek Mızrak Subaşı- Bilecik Belediye Başkan Vekili

Tanju Özcan- Bolu Belediye Başkanı

Ali Orkun Ercengiz- Burdur Belediye Başkanı

Ülgür Gökhan- Çanakkale Belediye Başkanı

Recep Gürkan- Edirne Belediye Başkanı

Mehmet Siyam Kesimoğlu- Kırklareli Belediye Başkanı

Selahattin Ekicioğlu- Kırşehir Belediye Başkanı

Barış Ayhan- Sinop Belediye Başkanı

Vefa Salman- Yalova Belediye Başkanı



GÖRÜNTÜ: 17 Temmuz 2020 tarihli toplantıdan - Arşiv