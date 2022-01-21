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CHP'li Öztrak Kimse Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkmasın - Son Dakika

CHP'li Öztrak Kimse Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkmasın

21.01.2022 17:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kimse boşuna Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkışmasın.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kimse boşuna Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkışmasın. Ülkeye demokrasiyi getirmek gibi son derece önemli bir görevi olan partiler arasında çatlak falan olmaz" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bugün makyajlı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarıyla bile tüketici enflasyonunun yüzde 36, üretici enflasyonunun yüzde 80 olduğunu belirterek, "Son 20 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. ve enflasyonda dünyanın şampiyonlar ligindeyiz. Enflasyonumuz ABD ve euro bölgesinin toplamının 3 katı. Enflasyonda turpun büyüğü ise heybede. En az yüzde 50'lik tüketici enflasyonu kapıda. Bugün bu ülkede şu karda kışta, insanlarımız bir somun ekmeği ucuza alabilmek için, saatlerce Halk Ekmek kuyruklarında bekliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sadece vatandaşı değil, akaryakıt bayilerini de eziyor" dedi.

'BU FATURALARLA ESNAFIMIZ NE KAZANACAK'

Pandemide dükkanı kapanan esnafın borca battığını ifade eden Öztrak, "Yetmedi şimdi de esnafa elektrik şoku veriyorlar. Her ay 4 bin lira gelen esnafın elektrik faturası, şimdilerde 7 bin- 7 bin 500 liraya çıktı. Bu faturalarla esnafımız ne kazanacak Ne yiyip, ne içecek Borcunu nasıl ödeyecek Memura, emekliye, asgari ücretliye kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alıyorlar. Ülkede yediden yetmişe herkes muzdarip. Kime dokunsan binlerce ah işitiyorsun" diye konuştu.

'KİMSE MİLLET İTTİFAKI'NDA FAY HATTI ARAMAYA KALKMASIN'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir basın mensubunun, dün akşam yemeğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir araya geldiğini hatırlatarak, "'Muhalefette Ahmet Davutoğlu çatlağı olduğuna dair bu yemekte bir araya gelindiği iddia ediliyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz' sorusu üzerine, Kimse boşuna Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkışmasın. Ülkeye demokrasiyi getirmek gibi son derece önemli bir görev olan partiler arasında çatlak falan olmaz. O yemek, Türkiye'nin öncelikle ve ağır sorunlarının tartışıldığı bir yemek. Ben o yemekte yoktum. Dolayısıyla ne konuşulduğunu bilemem. Ama biliyorum ki o yemekte ittifak da görüşülmüştür. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek ittifak Millet İttifakı'dır" dedi.

CHP'li Öztrak Kimse Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkmasın
CHP'li Öztrak Kimse Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkmasın
CHP'li Öztrak Kimse Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkmasın

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Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, Faik Öztrak, Fay Hattı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak Kimse Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkmasın - Son Dakika


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