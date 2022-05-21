CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Erdoğan Toprak: "Burada Gördüğüm Kalabalık, 'Artık Bu Kötü Gidişe Dur' Diyor" - Son Dakika
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CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Erdoğan Toprak: "Burada Gördüğüm Kalabalık, 'Artık Bu Kötü Gidişe Dur' Diyor"

21.05.2022 18:21
CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Erdoğan Toprak: "Burada Gördüğüm Kalabalık, 'Artık Bu Kötü Gidişe Dur' Diyor"

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Maltepe’deki “Milletin Sesi” mitingi öncesinde; “Bugün burada gördüğüm kalabalık, ‘Artık bu kötü gidişe dur’ diyor. Liyakati de yönetim anlayışını da yönetimdeki düzeni de kaybettiler. Türkiye güçlü ve fırsatları olan bir ülke. Bu fırsatlarla bu ülkeyi ayağa kaldıracağımızı düşünüyorum” dedi.

Haber: EDDA SÖNMEZ - ÇAĞATAN AKYOL/ Kamera: ADEM KARABAYIR

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Maltepe'deki "Milletin Sesi" mitingi öncesinde; "Bugün burada gördüğüm kalabalık, 'Artık bu kötü gidişe dur' diyor. Liyakati de yönetim anlayışını da yönetimdeki düzeni de kaybettiler. Türkiye güçlü ve fırsatları olan bir ülke. Bu fırsatlarla bu ülkeyi ayağa kaldıracağımızı düşünüyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından Bursa'dan İstanbul'a alınan ve Maltepe Sahil Miting Alanı'nda yapılacak "Milletin Sesi" mitingi öncesi CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Alanda gördüğü coşkunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Toprak, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN KÖTÜ YÖNETİMİNE 'ARTIK DUR' DİYEN BİR TOPLULUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ: Türkiye'nin kötü yönetimine 'Artık dur' diyen bir toplulukla karşı karşıyayız. Ben Anadolu'yu çok sık dolaşan bir milletvekiliyim. Burdur'dan buraya geldim. Gördüğüm manzara şu: İşçi perişan, nakliyeci perişan, vatandaş perişan, esnaf perişan. Bu perişanlığın sebebinin altında yatan tek şey, bu ülke kötü yönetiliyor. Bir ülkede eğer siyaset kötü bir yönetim anlayışı sergilerse onun faturası halka çıkar. Hiç kimsenin, 'Ben siyasetle ilgilenmiyorum, ben işime bakıyorum' deme lüksü yok. Çünkü siyaset mekanizması bu topluma bir şekilde faturayı ödetiyor. Eğer kamyoncuysanız, 5 tane müteahhide verdiği ayrıcalıktan dolayı sizi pahalı yollardan geçirerek, sizin emeğinizi çalıyorlar. Eğer çiftçiyseniz ÖTV'ye getirdiği, o gübreye, tohuma, mazota getirdiği zamla sizin alın terinizi çalmış oluyorlar.

İLK SANDIKTA BU SAVRULMAYA DUR DİYECEĞİZ: Siyaset mekanizmasının kötü yönetimindeki kararlarının faturası halka çıkıyor. Bugün Suriye'ye bir tek adamın açtığı savaştan dolayı Türkiye 100 milyarlarca dolar zarar etti. Kimin faturası bu? Bir kişinin faturası. Kim ödüyor? 85 milyon. Bugün burada gördüğüm kalabalık, 'Artık bu kötü gidişe dur' diyor. Liyakati de yönetim anlayışını da yönetimdeki düzeni de kaybettiler. Politikasızlık var ve Türkiye savruluyor resmen. Biz ilk sandıkta 'bu savrulmaya dur' diyeceğiz. Türkiye güçlü bir ülke, fırsatları olan bir ülke. Bu fırsatlarla bu ülkeyi ayağa kaldıracağımızı düşünüyorum."

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CHP'nin 'Milletin Sesi' Mitingi, İstanbul'da. CHP'nin 'Milletin Sesi' Mitingi, İstanbul'da. CHP'nin Yarınki 'Milletin Sesi' Mitingi'nin Detayları Belli Oldu CHP'nin Yarınki 'Milletin Sesi' Mitingi'nin Detayları Belli Oldu
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Milletin Sesi' Mitingi, İstanbul'da… Erdoğan Toprak: 'Burada Gördüğüm Kalabalık, 'Artık Bu Kötü Gidişe Dur' Diyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Erdoğan Toprak: "Burada Gördüğüm Kalabalık, 'Artık Bu Kötü Gidişe Dur' Diyor" - Son Dakika
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