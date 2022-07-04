CHP Parti Okulu 45. Gençlik Kampı'nı Zonguldak'ta Yaptı - Son Dakika
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CHP Parti Okulu 45. Gençlik Kampı'nı Zonguldak'ta Yaptı

04.07.2022 10:59
CHP Parti Okulu 45. Gençlik Kampı'nı Zonguldak'ta Yaptı

CHP Parti Okulu ve CHP Gençlik Kollarının iş birliğiyle düzenlenen 45. Gençlik Kampı, 28 Haziran- 2 Temmuz 2022 tarihleri arasında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapıldı. Kampta, ‘Gençlik Akran Temel Siyaset Eğitimi’ verildi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı Ankara; Van, Aksaray, İstanbul, Zonguldak, Antalya, Kütahya, Muğla, Sakarya, Diyarbakır, Çorum ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye’nin 12 farklı şehrinden gelen 18-30 yaş aralığındaki gençlerin eğitim aldığını belirtti.

CHP Parti Okulu ve CHP Gençlik Kollarının iş birliğiyle düzenlenen 45. Gençlik Kampı, 28 Haziran- 2 Temmuz 2022 tarihleri arasında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapıldı. Kampta, 'Gençlik Akran Temel Siyaset Eğitimi' verildi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı Ankara; Van, Aksaray, İstanbul, Zonguldak, Antalya, Kütahya, Muğla, Sakarya, Diyarbakır, Çorum ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin 12 farklı şehrinden gelen 18-30 yaş aralığındaki gençlerin eğitim aldığını belirtti.

Kampta, Gençlik Akran Temel Siyaset Eğitimi'nde İletişim ve Halkla İlişkiler, CHP Tarihi, CHP Tüzüğü, CHP Programı ve Sosyal Demokrasi konuları işlendi. Kampta CHP Parti Okulu'nun genç eğitmenleri olan Gençlik Kolları Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Parti İçi Eğitim Birimi Üyeleri Çağlar Akay ve Ferhat Köprülü, Parti Okulu Bolu Koordinatörü Deniz Kahraman, Gençlik Kampları Modül Ekibi Üyesi Ezgi Çakır ve Parti Okulu Dijital Medya Ekibi Üyesi Nida Nisan Genç görev aldı.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ GENÇLERLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Kamplardaki derslerin önemli bir bölümü istasyon çalışmalarında içselleştirildikten sonra gençlerle etkileşimli bir şekilde gerçekleştirildi. Katılımcılar eğitim esnasında gruplara ayrılarak, çevrelerindeki bir soruna çözüm üretecek sosyal projeleri de tasarladılar. Genç katılımcıların eğitimi tamamlamış sayılmaları için, tasarladıkları bu projeleri eğitimin ardından hayata geçirmeleri gerekiyor. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Yaz Kampı'nın "Deneyim Konuşuyor" bölümünde gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Çaycuma ilçe başkanı da gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar.

CHP PARTİ OKULU'NUN GENÇLİK KAMPLARI YAZ BOYU DEVAM EDECEK

CHP Parti Okulu bu eğitimde "21. Yüzyıl Emek Tanımı ve Prekarya Sınıfı" başlığıyla "Tematik Kamp" uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar Zonguldak'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Madenine indiler ve ardından da aynı konuda söyleşi ve beyin fırtınası çalışmaları gerçekleştirmek üzere akademisyen Alphan Telek'le bir araya geldiler. Derslerden kalan zamanlarda da katılımcılar verimli vakit geçirerek oryantiring ve doğaçlama tiyatro gibi çeşitli etkinliklere katıldılar. CHP Parti Okulu'nun yaz boyunca gerçekleştireceği gençlik kamplarına Parti Okulu sosyal medya hesaplarından ve internet adresinden başvuru yapılabiliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Parti Okulu 45. Gençlik Kampı'nı Zonguldak'ta Yaptı - Son Dakika

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