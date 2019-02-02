Son Dakika Haberleri: CHP Pm Toplantısı Başladı

CHP Pm Toplantısı Başladı

1 saat önce

CHP'nin MYK Toplantısı sona erdi.

CHP Pm Toplantısı Başladı, System.String[]
CHP'nin MYK Toplantısı sona erdi. MYK'da belirlenen isimler PM onayına sunulacak. PM'de 100'e yakın belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP MYK'da İzmir Buca'ya Suat Nezir, İstanbul Beyoğlu'na Alper Taş, Şişli'de Muammer Keskin, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Ali Kılıç, Adana Seyhan'da Akif Kemal Akay'ın belediye başkanı olarak aday gösterilmesine yönelik karar alındı. Bu isimler PM'nin onayına sunulacak.

Kılıçdaroğlu'nun İzmirli Bayraklı için ise isim önermeyerek yetki talebinde bulunduğu öğrenildi.

CHP PM Toplantısı ise bir saat gecikmeli toplandı. PM toplantısında 100'e yakın belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Merkez Yürütme Kurulu, CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ne Yapacağı Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 17:24:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Pm Toplantısı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]