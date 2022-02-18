CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (3) - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 6 muhalefet partisi genel başkanının katıldığı Ahlatlıbel'deki yuvarlak masa toplantısına ilişkin, "Bu masanın ayakları, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar, 784 bin kilometrekarelik vatan toprağının her bir santimetresini kapsamaktadır. Bizim masamız milletin masasıdır, vatan toprağının üstünde kurulmuştur." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir ülkede insanların ne kadar mutluysa ülkeyi yöneten siyasetçilerin o kadar başarılı sayılacağını belirtti. Siyasetin insanları mutlu etme sanatı olduğunun altını çizen Öztrak, "Bugün güzelim ülkemizde insanlar mutsuz. Memleketin her yerinden, 'Yandım Allah.' feryatları yükseliyor." görüşünü savundu.

İktidarın dünyada yaşanan değişimi bir türlü okuyamadığını ileri süren Öztrak, tedbir almak yerine, pansumanla ülkeyi idare etmeye çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl "Ağustos ile enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun, daha yukarı çıkması mümkün değil." dediğini hatırlatan Öztrak, enflasyonun da hayat pahalılığının da bitmediğini ifade etti. Tüketici enflasyonunun yüzde 19'dan yüzde 50'ye, üretici enflasyonunun ise yüzde 45'ten yüzde 100'e dayandığını vurgulayan Öztrak, şöyle devam etti:

" Saray, milletin cebini, cüzdanını boşalttı. Mutfaktaki tenceresini boşalttı. Milletin tostunu, baklavasını, içli köftesini boşalttı. Milleti sofrasında bir kuru ekmeğe muhtaç etti. Millet arabasına binemez oldu. Çiftçi traktörüyle tarlasına gidemez oldu. Çağdaş bir demokraside, böyle bir rezalete imza atan, bir yönetici 'Siyaset sanatını beceremedim' der, o koltukta bir dakika durmaz. Milletinden özür diler. Ardından da istifa eder. Ama bizim ülkemizde normal bir demokrasi yok. 'Ucube şahsım rejimi' var. Madem faiz sebep, enflasyon sonuçtu, neden şu faizi sıfırlayıp milleti hayat pahalılığı altında ezilmekten kurtarmıyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Sarayın kibirlisi geçen gün çıktı, 'Millet faizi ve dövizi unuttu.' dedi. Millet ne dövizi ne de faizi unuttu. Nasıl unutsun? Geçtiğimiz ağustosta, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 23'tü bugün yüzde 31. Sarayın kibirlisi, geçtiğimiz ağustostan bu yana ekonomiyi de piyasaları da darmadağın etti."

İktidarın dolar kurunu 13 lira 50 kuruşta tutabilmek için hala döviz sattığını ileri süren Öztrak, bugün de yayımladıkları tebliğle yurt dışında yerleşik vatandaşların şirketlerine "Döviz gönderin" denildiğini savundu. Öztrak, "Kasanın dibini sıyırdılar. Şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar. Önce babalardan dolarları istediler. Şimdi analardan altınları istiyorlar. Herhalde sırada çocuklarımız var. Yakında onlardan da kumbaralarını isterlerse hiç şaşırmayın." diye konuştu.

İktidar sahiplerinin bu aralar "Külfeti beraberce sırtlayacağız." sözlerini dilinden düşürmediğini anlatan Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu nasıl bir beraber sırtlama? İnsafları kurusun. Ülkenin tüm nimetlerini, beslemeleriyle, yanaşmalarıyla, yandaşlarıyla beraber yiyip bitirdiler. Şimdi hesap ödemeden masadan kaçmaya, hesabı millete yüklemeye çalışıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle hesabı paylaşmak yok. 20 yıldır yiyip içtiniz. Milletimiz yiyecek kuru ekmek bulamazken, saraylarınızda, gününüzü gün ettiniz. Yandaşlarınıza dolarla, avroyla bol bol ihale dağıttınız. Beslemelerinize üçer beşer, maaşlar bağladınız. Daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediyemizin, garibanlara yardım için topladığı 6 milyon 200 bin liraya bile el koydunuz. Siz bu gidişle fakirin fukaranın parasını da zengin mevduat sahiplerine yedirirsiniz. Bu nasıl külfeti beraberce sırtlamak? Şimdi hesap ödeme sırası sizde. Tüm bunların hesabını, sandıkta milletimize, çatır çatır vereceksiniz."

Ucuz yağ almak için sırada bekleyen vatandaşların fotoğraflarını gösteren Öztrak, "Bu nasıl bir aynı gemide olmak?" ifadesini kullandı.