CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin üye katılım törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin üye katılım töreninde; devlette şeffaflık, saydamlık vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu; "Yöneticilerin, devleti yönetenlerin temiz olması lazım. Devleti yönetenlerin emperyal güçler tarafından tehdit edilmemesi lazım. 'Bak ha beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım' dendiği zaman, devleti yöneten şunu söyleyecek; benim mal varlığımı açıklamazsanız namertsiniz. Ben mal varlığımı siyasete atıldığım gün kamuoyuyla zaten paylaştım. Ne var benim mal varlığımda? Alın terimin karlığıdır demesi lazım. Bu denmediği zaman demek ki bir sorunumuz var" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisine katılan yeni üyelerle bir araya geldi. "Bize katılın" çağrısının ardından "Millet Bize Katılıyor" başlıklı üye katılım toplantısında Kılıçdaroğlu, "Hoş geldiniz" mesajı verdi.

Yeni üyelere; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı "Nutuk" eseri ve Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldikleri takdirde çıkaracakları "15 Soruda Aile Destekleri Sigortası"nı anlatan metin hediye edildi.

Kılıçdaroğlu, partililere "Adalet" vurgusu yaptı. CHP'nin temel normları arasında yer aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu; "Adalet sadece sevdikleriniz için değil, kainatın düzeni adalet üzerine kurulduysa; bir kişi haksızlığa uğradıysa o haksızlığa karşı susmayacaksınız. CHP'nin temel karakterlerinden bir tanesi de budur. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şenyaşar Ailesi, Şanlıufa'da… Çocukları, eşi öldürüldü. Üstelik hastanede kafasına tüp vurularak öldürüldü. Bu kadının bir oğlu var. O da hapiste tek başına duruyor. Bu kadın sadece adalet istiyor" sözleri ile seslendi.

Emine Şenyaşar'ın Şanlıurfa Adliyesi önündeki nöbetini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Katiller ellerini, kollarına sallayarak geziyorlar. Bu kadın tek başına oturmuş, elinde adalet diye bir pankart var. Bu kadının duygularına, adalet beklentilerine bu toplum olarak cevap vermezsek o zaman Allah aşkına bizim insanlığımız nerede kalır? Biz adalet duygusunu hem büyütmek hem güçlendirmek zorundayız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"RAHMETLİ ANNEM VE BUGÜN EN BÜYÜĞÜMÜZ OLAN ABLA OKUMA-YAZMA BİLMEZDİ: CHP'yi ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum. Ama önce genel başkanını tanıyor istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Ben, 7 çocuklu bir aileden geliyorum. Rahmetli annem ve bugün en büyüğümüz olan abla okuma-yazma bilmezdi. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Diğer kardeşlerimin bazıları memur, bazıları işçi olarak emekli oldular. Rahmetli annem, insanoğlunun aya gittiğine hiç inanmadı. 'Orası Allah'ın nurudur, oraya kimse ayak basamaz' dedi. ya anne, insanlar uzağa gitti. Ama siz beni ikna edemezsiniz dedi. Biz de sonunda vazgeçtik. O nasıl inanıyorsa ona saygı duyduk.

ANADOLU'NUN KUŞ UÇMAZ KERVAN GEÇMEZ BİR KÖYÜNDE DOĞDUM: Devlette görev aldım, 27 buçuk yıl çalıştım. Daha sonra emekli olduktan sonra davet üzerine siyasete girdim. Halktan birisiyim, sizden birisiyim. Aristokrat bir aileden gelmiyorum. Dolayısıyla Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum ve kader bizi buraya getirdi. Sizin yaşadığınız acıların pek çoğunu biz de ailemizle yaşadık. 27 buçuk yıl devlette görev yaptım. Görev yaptığım süre içerisinde bugün Cumhurbaşkanı olan sayın Erdoğan'ın geçmişte aldığı aylığın her zaman en az iki katını aldım. Devlet bana böyle bir aylık verdi. İyi gelirim vardı. Çünkü hesap uzmanlığı gibi önemli bir mesleği kazanmıştım.

KUL HAKKI YEMENİN NE KADAR BÜYÜK GÜNAH OLDUĞUNU BİLİYORDUM: Devlet beni yurt dışına 1 yıl süreyle Fransa'ya gönderdi. Sonra döndüm Türkiye'den emekli oldum. 1999 yılında 27 buçuk yılımı tamamladım ve emeklilik hakkını kazandım. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı, eşimin yüzüğü dahil; kendi internet siteme koydum. Hepsi benim alın terimle kazandığım mal varlığım. Benim görev yaptığım yılları didik didik ettiler, acaba Kılıçdaroğlu'nun bir açığını bulabilir miyiz, diye. Açık bulamadılar. Çünkü kul hakkı yemenin ne kadar büyük günah olduğunu biliyordum. Babam da annem de bizi öğretmişti. Dolayısıyla insanının hakkına, hukukuna saygı duymak kadar değerli bir şeyim olmadığını biliyorum.

ÇOCUKLARIMIN NE YAPTIKLARINI ÇOĞUNUZ BİLMEZSİNİZ: Üç evladım var, ne yaptıklarını çoğunuz bilmezsiniz. Her birisi bir ucundan ekmeğini tutmuş, çalışıyor. Dolayısıyla onlara şunu söyledim; ben genel başkan oldum, avukat bir kızım var İstanbul'da, sakın olan bir belediyeye gitme, bir belediyeden hele ki CHP'li bir belediyeden hiç iş alma. Sonra derler ki şunu yaptı bunu yaptı. Oradan içeriye girmeyeceksin. Sen kendi emeğinle kazan, herhangi bir şekilde CHP'liler ile muhatap olma, muhatap olursan bir sürü iftira üzerine atabilirler. Buradan vazgeç diye. Sağ olsun çocuklar da buna dikkat etti.

BENİ TANIDINIZ, HAYATIM BÖYLE: Geldik partiye. Beni tanıdınız, hayatım böyle. Mütevazı yaşamayı severim. Çok farklı görüşlerden, kimliklerden çok sayıda arkadaşım vardır. Hepsi ile de konuşurum. Hiçbiriyle de görüşü farklıdır diye kavga etmedik, oturur, insan gibi konuşuruz. Ne olacak yani? Sohbet ederiz.

HALKIN PARTİSİ OLMAK ZORUNDAYDI: Partiye genel başkan oldum. Adı CHP. Halkın partisi olmak zorundaydı. Fakirin, fukaranın hakkını korumak zorundaydı. Bütün hedefim buydu. Eğer bir çocuk bu coğrafyada yatağa aç giriyorsa sizin rahat etmemeniz lazım, uyumamanız lazım. Bir çocuk açsa aslında hepimiz açız, bir çocuk kışın soğukta kalıyorsa aslında hepimiz kışın soğukta kalıyoruz demektir. Hiçbirimizin huzuru yoktur demektir. Böyle baktım, böyle bakarım.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPTIM: Büyük haksızlıklar oldu. Dünya siyaset tarihinin en büyük adalet yürüyüşünü yaptım. İhtiyacımız vardı. Toplumun dikkatini çekmek zorundaydım. Bu kadar büyük adaletsizliklerin olduğu yerde bu toplumun bir vicdanı, feraseti var dedim. Nedir bu milletin çektiği dedim. Buna benzer pek çok sıkıntı ile karşılaştık.

MERMİ FIRLATTILAR, TEHDİT ETTİLER: Gittiğim, siyaset yaptığım yerlerde tehditler de aldım. Terör örgütünün silahlı saldırısına da uğradım. Bir askerimiz şehit düştü. Bir camide şehit cenazesine katılırken linç girişiminde bulundular. İstanbul'da bir cenaze töreninde göğsüme bir kurşun, mermi fırlattılar. Tehdit ettiler. Ama inanın haklıysanız hiçbir tehdit sizi etkilemez. Haklı olduğunuza inanıyorsanız, bu millet için çalıştığınıza inanıyorsanız, bu coğrafyada yaşayan milletin; inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyuyorsanız önünüzde hiçbir güç olmaz arkadaşlar. Ben bu davaya böyle inandım ve böyle yürüdüm.

KAVGA FALAN YOK, ASLINDA OTURUP KONUŞUYORUZ: CHP ailesine katılıyorsunuz. Her ailede olduğu gibi bizim ailede de tartışmalar olabilir. Ama bu kavgaya dönüşmez. Oturur konuşuruz, tartışırız. Benim düşünmediğimi bir başka arkadaş düşünebilir. Bu demokrasinin, istişarenin de gereğidir. Bu tartışmalar bazen kamuoyuna, bak gördünüz mü yine bunlar birbiriyle kavga ediyor, diyor. Kavga falan yok. Aslında oturup konuşuyoruz.

ADALETTEN SAPMAYACAKSINIZ: Aileye katıldınız. Belli konularda çok dikkatli olmanızı isterim. Bu ailenin temel normlarından biridir. Bir, adaletten sapmayacaksınız. Adalet olmazsa olmaz. Kainatın, dünyanın düzeni adalet üzerine kurulmuştur. Devletin dini de adalettir. Adalete olan inancınızı pekiştireceksiniz. İki, hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceksiniz. Birisi kalkıp da inanç üzerinden siyaset yapıyorsa bizim inancımıza en büyük haksızlığı o yapıyor demektir. Kimin inançlı kimin inançsız olduğuna sadece yüce yaratan bilir. Nereden biliyorsunuz bir insanın inançlı, inançsız olduğunu. Peygambere verilmeye bir yetkiyi dahi nasıl olur da birileri sen inançlısın sen inançsızsın diye suçlar. Allah ile kulun arasına kimsenin girmeye hakkı yok. Herkesin inancına saygı duymak benim görevimdir. Neye inanıyorsa, saygı duyarım.

HER BİRİMİZİN KİMLİĞİ KENDİ ŞEREFİMİZDİR: Kimlik, herkesin kimliğine saygı duyacaksınız. Hiçbirimiz anne ve babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz. Ama her birimizin kimliği kendi şerefimizdir. Kimliği siyaset konusu yapmak, kimlik üzerinden siyaset yapmak aslında büyük bir düşmanlıktır. Bizi ayrıştırır. Herkesin kimliğine, inancına saygı duymalıyız.

SANA NE KARDEŞİM, SANA NE: Herkesin yaşam tarzına saygı duyacaksınız. Bizim karnemizin kırık olduğunu ifade edeyim. Derler ya doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Biz yeri ve zamanı geldiği bir dönem, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim, sana ne. O kadının, evinde huzur var mı yok mu; çocuğunun işi var mı yok mu ona bak. Evinde engelli, yaşlı var mı yok mu ona bak. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık. Oradan da çıktık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız, herkesin.

MÜTEVAZI OLMAK LAZIM: Kibir ve öç alma duygusu. Bundan arınacaksınız. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Mütevazı olmak lazım. Kibirden uzak duruyorsanız halkın sorunlarına eğilirsiniz. Bilgi başka bir şeydir. Birikim başka deneyim başka bir şeydir.

DEVLETİ YÖNETENLERİN EMPERYAL GÜÇLER TARAFINDAN TEHDİT EDİLMEMESİ LAZIM: Devleti yönetenlerin açık ve şeffaf olması lazım. Her biriniz vergi ödüyorsunuz. Ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. O zaman şu soruyu, her CHP'li; yöneticiye sormak zorundadır, vatandaş adına: 'Bizim ödediğimiz vergileri nerelere harcadınız?' Öyle ya hesap vermek zorundadır. Devletin saydamlığı bunu gerektirir. Eğer bunu yaparsanız, o zaman vatandaştan aldığınız vergilerin doğru yere harcandığını açıklarsanız. Eğer yolsuzluk yapılmışsa birileri malı götürmüşse bunu açıklamazlar. Bunun açıklanması lazım. Saydamlık kadar değerli bir şey yoktur. Yöneticilerin, devleti yönetenlerin temiz olması lazım. Devleti yönetenlerin emperyal güçler tarafından tehdit edilmemesi lazım. 'Bak ha beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım' dendiği zaman devleti yöneten şunu söyleyecek; benim mal varlığımı açıklamazsanız namertsiniz. Ben mal varlığımı siyasete atıldığım gün kamuoyuyla zaten paylaştım. Ne var benim mal varlığımda? Alın terimin karlığıdır demesi lazım. Bu denmediği zaman demek ki bir sorunumuz var.

ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE: Suriye'de önce gideceğiz, yönetimle oturacağız konuşacağız. Ben bunu defalarca söyledim. Neyse, adım attılar. Onlar da şimdi görüşecekler. İnşallah başarılı olurlar. Bakın, önemli olan Türkiye. İkinci adım; yolu, okulu, kreşi hepsini yapacağız. Can ve mal güvenliğini sağlamamız lazım.

ŞENYAŞAR AİLESİ, ŞANLIUFA'DA: Adalet sadece sevdikleriniz için değil, kainatın düzeni adalet üzerine kurulduysa bir kişi haksızlığa uğradıysa o haksızlığa karşı susmayacaksınız. CHP'nin temel karakterlerinden bir tanesi de budur. Haksızlık karşısında susan dilsiz, şeytandır. Şenyaşar Ailesi, Şanlıufa'da… Çocukları, eşi öldürüldü. Üstelik hastanede kafasına tüp vurularak öldürüldü. Bu kadının bir oğlu var. O da hapiste tek başına duruyor. Bu kadın sadece adalet istiyor. Türkçe bilmiyor, gittim ziyaret ettim. Türkçe bilmiyor. Bildiği tek Türkçe kelime adalet. Bu kadın adalet duygusu, adalet istiyor. Çocuklarım, kocam öldürüldü. Bir oğlum hapiste tek başına kalıyor. Katilleri bari yakalayın.

BU KADIN TEK BAŞINA OTURMUŞ, ELİNDE ADALET DİYE BİR PANKART VAR: Hastanede bu kadıncağızın kocası öldürülüyor, kafasına tüp vurularak. Katiller ellerini, kollarına sallayarak geziyorlar. Bu kadın tek başına oturmuş, elinde adalet diye bir pankart var. Bu kadının duygularına, adalet beklentilerine bu toplum olarak cevap vermezsek o zaman Allah aşkına bizim insanlığımız nerede kalır? Biz adalet duygusunu hem büyütmek hem güçlendirmek zorundayız.

KUR'AN'IN TÜRKÇE MEALİNİ HAZIRLAYIP VATANDAŞA BEDAVA DAĞITAN CHP'DİR: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP'dir. İlk imam hatip okulunu açan CHP'dir. İlk ilahiyat fakültesini açan CHP'dir. Kur'an'ın Türkçe mealini hazırlayıp vatandaşa bedava dağıtan CHP'dir. Kur'an daha sonra mealini Elmalı Hamdi Yazır'a hazırlatıp onu da vatandaşlara dağıtan yine CHP'dir. Osmanlı döneminde bakımsız kalan camilerin onarımını yapan CHP'dir. Bunları bir yerde söylemek için değil hafızanızın bir köşesinde tutun."

Kılıçdaroğlu, daha sonra yeni üyelere "Hoş geldiniz" diyerek parti rozetlerini taktı.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ise üye katılım töreninde şunları söyledi:

"Tüm farklılıkları bir kenara bırakarak 'önce vatan, önce Türkiye' diyenlerin sığınabileceği güvenli bir liman olmuştur. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz tören sıradan bir üye katılım töreninden çok ama çok farklı bir anlam taşımaktadır. Bu törenin ülkesinin geleceğinden, çocuklarının yarınlarından endişe eden vatandaşlarımızın bir buhran döneminde omuz omuza vermesi olarak adlandırmak daha doğru bir ifade olacaktır. Millet İttifakı bugün siyasi tarihimize, 'Kılıçdaroğlu Doktrini' olarak geçmiş siyasi kucaklayışıyla Millet İttifakı'nın kurulmasında en büyük paha sahip sayın genel başkanımızın önderliğinde iktidara yürürken ülkemizin değişik yerlerinden Ankara'mıza gelen siz tüm değerli konuklarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine hoş geldiniz diyorum. Bu aile bütün müşfikliğiyle sizi kucaklamaya bütün müsamahakarlığıyla sizi bu ailenin bir parçası olarak kabul etmeye hazırdır."