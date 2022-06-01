CHP Yöneticileri, Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı Davanın Ardından Adliye Önünde Açıklama Yaptı: "Sonlarının Geldiği Korkularından Belli"

CHP yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret' davasının ertelenmesinin ardından adliyesi önünde açıklama yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bizi cezalara boğarak çalıştırmamaya çalışıyorlar. Kendi gündemlerini oluşturup vatandaşın derdini gündeme getirmemeye çalışıyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Hiç kimsenin endişesi olmasın. İstanbul'u kazandık, ilk seçimde Türkiye'yi de kazanacağız. Saray iktidarı kaybedecek, 85 milyon kazanacak" diye konuştu. CHP Genel Başkanvekili Engin Altay da "Bu baskılar bizi daha çok bileyecek ve zafere daha çabuk taşıyacak" derken CHP Genel Başkanı Seyit Torun da "Sonlarının geldiği, korkularından belli. Artık adliyelerden medet umuyorlar. Biz, biliyoruz ki onlar korkuyorlar ve kaybedecekler" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiası ile açılan, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyaset yasağı istenen davaya İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Dava, 21 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

Duruşmayı izleyen CHP yöneticileri, erteleme kararının ardından adliye önünde açıklama yaptı.

"KENDİ GÜNDEMLERİNİ OLUŞTURUP VATANDAŞIN DERDİNİ GÜNDEME GETİRMEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız ne diyor; asla umutsuz olmayacağız ve bu ülkeye, adalete susamış 84 milyona adaleti getireceğiz. Biz, bugün ne yazık ki çok uzun süredir mahkemelerin boş yere işgal edildiği, siyasi cezalandırmalar yapılmak amacıyla siyasetçilerin tırnak içinde yargılandığı, ama cezalandırıldığı süreçlerde bir araya geliyoruz. Benim, bugün İstanbul İl Başkanınız olarak, aramızda bulunan CHP'lilerden bir istirhamım var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bizi, cezalara boğarak çalıştırmamaya çalışıyorlar. Kendi gündemlerini oluşturup vatandaşın derdini gündeme getirmemeye çalışıyorlar. Onların hırsı, öfkesi varsa bizlerin aklı, ahlakı var.

Sesimi duyan İstanbul'daki tüm CHP'lilerden yarın için bir isteğim var. Partimizin yaptığı 'SaBıKa Holding' çalışmasını sokaklarda vatandaşa anlattığı için, benim de parti çalışması başlattığım için 4 yıl istenen davam var. Biz, yarın milletvekillerimizle o davaya gideceğiz. Ama örgütümüz, yarın öbek çalışması yapıp, İstanbul'daki bütün evlere girip adaletten, ekonomiden, vatandaşın derdinden söz ederek komşuları ile hemhal olacak. Yarın bütün CHP'liler, 30 eve giriyorsanız, Canan başkanınızı, Türkiye'de adaleti istiyor ve seviyorsanız, 60 eve girin öbek çalışmasında, ertesi sabah internete girip görmek istiyorum."

"BU MEMLEKETTE TÜM ADALETSİZLİKLERİ ADALETLE ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise şöyle konuştu:

"Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka bu topraklarda tesis edeceğiz. Bugün görülen davada, aslında İstanbul'un iki kez seçilen belediye başkanı Sayın İmamoğlu yargılanmıyor; İstanbul'un iradesi, demokrasi yargılanıyor. Bizim saray iktidarına tavsiyemiz; artık bu haksız, hukuksuz, temelsiz davalardan bir şey elde edemeyeceğinizi görün. Üyemizden genel başkanımıza kadar bu demokrasi mücadelesinde, adalet mücadelesinde hiçbirimize bir milim dahi geri adım attıramazsınız. Adaleti çürüttükleri için aş, iş, ekmek azalıyor. İktidarın yapması gereken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarıyla, il başkanlarıyla mücadele etmek değil işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla mücadele etmektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. İstanbul'u kazandık, ilk seçimde Türkiye'yi de kazanacağız. Saray iktidarı kaybedecek, 85 milyon kazanacak. Millet İttifakı'nın adayı, ilk seçimde Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Bu memlekette tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız."

"BU BASKILAR BİZİ DAHA ÇOK BİLEYECEK VE ZAFERE DAHA ÇABUK TAŞIYACAK"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da şu açıklamayı yaptı:

"Biber gazı, tazyikli su, plastik mermi, panzer, cop yetmedi. Yılmadınız, yılmıyoruz; susmadınız, susmuyoruz. Şimdi gözlerini mahkemelere diktiler. Mahkemeler yoluyla sizi, bizi susturmaya çalışıyorlar. Canan Kaftancıoğlu susmaz, yılmaz. Genel Başkanımız susmaz, yılmaz. Şunu bilmeniz lazım; bir ülkede diktatörler muhalefeti sindirmek için tek çare mahkemeleri görmüşlerse onun sonu gelmiştir. İçiniz rahat olsun. Hakimler, savcılar da zorda. Saray bastırıyor; hakim, vicdanı ve saray arasında kalıyor. Bugün görülen davaya, 'dava' bile denmez; nitekim ertelendi. Savcı muhtemel mütalaasında bir değerlendirme de yapacak.

Genel Başkanımızı öldürmeye çalışanlar bir gün bile cezaevine girmeyecek, Canan Kaftancıoğlu 8 sene önce attığı tweet için 8 saat cezaevinde kaldı, yuh olsun. Bu baskılar bizi daha çok bileyecek ve zafere daha çabuk taşıyacak. Bugün burada İYİ Parti'den, Gelecek Partisi'nden, Demokrat Parti'den, DEVA Partisi'nden, Saadet Partisi'nden çok sayıda temsilci vardı; hepsine teşekkür ediyoruz. Yarın sabah 9: 30'da Çağlayan Adliyesi'nde, burada bulunan tüm CHP'liler olarak Kaftancıoğlu'nun yalnız olmadığını dosta düşmana bir kez daha göstereceğiz."

"YERELDE BAŞARDIK, GENELDE DE BAŞARACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması da şöyle:

"Sonlarının geldiği, korkularından belli. Artık adliyelerden medet umuyorlar. Biz, biliyoruz ki onlar korkuyorlar ve kaybedecekler. Bizim belediyelerimizi çalıştırmamak için her gün müfettiş gönderiyorlar, her gün polis baskınıyla sindirmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Yerelde başardık, genelde de başaracağız. 85 milyonun umudu olarak hep birlikte halkın iktidarını kuracağız. Umut var, yolumuz açık ve liderimizin arkasında devam edeceğiz ve bu ülkeyi aydınlık geleceğe taşıyacağız."