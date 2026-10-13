CHP’li İnan Akgün Alp, Yahşihan’daki soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP’li İnan Akgün Alp, Yahşihan’daki soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki çarpıcı detaylar TBMM gündemine taşındı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis'te yaptığı açıklamada, eski imar müdürünün mal varlığının belediyeyi 4,5 kat katladığını; 68 milyonluk lüks araçlar, Bodrum’da villalar ve yat aldığını belirtti. Belediye Başkan Yardımcısı’nın üzerine ise 1630 taşınmaz kayıtlı olduğunu ve evinde 11 bin mermi bulunduğunu aktaran Alp, tepkisini dile getirdi.

CHP Kars Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi İnan Akgün Alp, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan mal varlığı ve mühimmat iddialarını TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Eski imar müdürünün milyonlarca liralık araçları, Bodrum’daki villası ve yatına ilişkin iddiaları sıralayan Alp, belediye başkan yardımcısının üzerine kayıtlı 1630 taşınmaz bulunduğunu ve evinde 11 binden fazla mermi ele geçirildiğini söyledi.

“İMAR MÜDÜRÜNÜN MAL VARLIĞI BELEDİYENİN 4,5 KATINA ULAŞMIŞ”

Meclis kürsüsünden konuşan Alp, Yahşihan Belediyesinin eski imar müdürünün mal varlığına ilişkin iddiaları aktarırken lüks araç ve gayrimenkul alımlarına dikkat çekti.

Alp, eski imar müdürünün kendisine 68 milyon liralık otomobil aldığı, baldızına da aynı değerde bir araç satın aldığı, teyzesi için ise 23 milyon liralık başka bir otomobil aldığı yönündeki iddiaları dile getirdi. Bodrum’da 300 milyon liralık yazlık ve 110 milyon liralık yat bulunduğunu da belirten Alp, incelemelerde eski imar müdürünün mal varlığının belediyenin mal varlığının 4,5 katına ulaştığının ortaya çıktığını söyledi.

BAŞKAN YARDIMCISININ ÜZERİNE 1630 TAŞINMAZ KAYITLI

Alp’in konuşmasında gündeme getirdiği bir diğer konu ise Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı adına kayıtlı taşınmazlar ve evinde ele geçirilen mühimmat oldu.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına 1630 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Yıldıran’ın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 tabanca fişeği ele geçirildi.

CHP’li İnan Akgün Alp, Yahşihan’daki soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı

Alp, konuşmasında söz konusu taşınmazların sayısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Mal varlığını araştırmışlar; İmar Müdürü'nün mal varlığı, belediyenin mal varlığının 4,5 katına ulaşmış. Aynı belediyenin Başkan Yardımcısı'nın üzerine 1630 taşınmaz tespit edilmiş. Evinde de 11 bin tane mermi ele geçirilmiş.”

“WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARILACAK MI?”

İnan Akgün Alp, konuşmasının sonunda soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialar ile siyasi sorumluluk tartışmasına değindi. Alp, belediye başkan yardımcısının üzerine kayıtlı taşınmazların sayısına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

“ Mermiyi ne yapacak bilmiyorum ama 1629 taşınmaz edininceye kadar sessiz kalanlar acaba WhatsApp grubundan çıkarılacak mı, çok merak ediyorum efendim.”

Alp’in bu sözleriyle, belediyeye yönelik soruşturmada ortaya çıkan iddialar karşısında siyasi çevrelerin tutumunu eleştirdiği görüldü.

YAHŞİHAN BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA NE OLDU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, belediyenin imar işlemleri ve bazı isimlerin mal varlıklarına ilişkin incelemelerle genişletildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında, 24 Eylül 2026’da dört ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da bulunduğu 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İlk operasyonda 16 kişi tutuklandı.

CHP’li İnan Akgün Alp, Yahşihan’daki soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine 8 Ekim’de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler kapsamında şüpheliler ve yakınları adına kayıtlı toplam 2 bin 31 taşınmaz hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

Cumhuriyet Halk Partisiİnan Akgün AlpMilletvekiliKırıkkaleYahşihanBodrumKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Özgür Özel’den hükümete Yemen tepkisi Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
UEFA’dan Fatih Terim’e sürpriz görev UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev
Karadeniz fıkrası gibi Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı Karadeniz fıkrası gibi! Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı
Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
Maça saatler kala Osimhen’den Barcelona için çarpıcı sözler Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
İsmail Kartal’dan 5 oyuncusuna sihirli dokunuş İsmail Kartal'dan 5 oyuncusuna sihirli dokunuş
Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı Son hallerini görenler şaşırdı Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı
İnegöl’de 2 milyon liralık altın hırsızlığı İnegöl'de 2 milyon liralık altın hırsızlığı
19:39
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi şok: Gözaltılar var
19:35
Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:55
TFF’den istifa eden Lale Cender’den Hacıosmanoğlu’nu çılgına çevirecek sözler
TFF'den istifa eden Lale Cender'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 20:03:56. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP’li İnan Akgün Alp, Yahşihan’daki soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei