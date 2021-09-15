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Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası - Son Dakika
BBC

Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası

15.09.2021 17:17
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası, System.String[]

Türkiye koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı yaşıyor.

Türkiye koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı yaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Eylül'de paylaştığı günlük koronavirüs tablosuyla 24 saat içinde 243 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgındaki ilk dalga 2020'nin ilkbahar, ikinci dalga aynı yılın kış aylarında; üçüncü dalga ise 2021'in ilkbahar aylarında görülmüştü.

Gerek ölüm gerekse vaka sayıları, Türkiye'nin dördüncü Covid-19 dalgasını yaşadığını gösteriyor.

Fakat Türkiye koronavirüs vaka sayılarını 25 Kasım 2020'de açıklamaya başladığı için, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde o tarihten öncesine dair bir bilgi yer almıyor.

Nisan 2021'deki seviyelere, günlük koronavirüs vaka sayıları ulaşmamış olsa da günlük ölüm sayıları yaklaştı.

Türkiye'de yapılan günlük koronavirüs test sayısı da 14 Eylül'de 334 bin 535 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ağustos ayında hızlanan artışın ardından Türkiye'de bazı Covid-19 önlemleri devreye girdi.

Bunlardan biri, aşılarını tamamlamamış veya son altı ayda hastalığı geçirmemiş kişilere getirilen, şehirlerarası seyahatler ve toplu etkinlikler için PCR testi zorunluluğu.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullarda Covid-19 vakası görülmesi durumunda yapılması gerekenler için .

5 Eylül'den itibaren 12 yaş üzerindekilere de Covid-19 aşısı olma imkanı verildi.

Fakat buna rağmen aşılama istenen seviyelere ulaşamadı.

14 Eylül itibarıyla 18 yaş üzerin nüfus başına aşılamanın en düşük olduğu iller Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman oldu.

3 Eylül ile biten haftanın verilerine göre kişi başına en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü kentler ise Rize, Bayburt, Aksaray, Kayseri ve Konya oldu.

Sağlık Bakanı Koca 9 Eylül'de yaptığı açıklamada önlemlere de eski ciddiyetle uyulmadığından :

"Bugün hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

"Bu kadar aşıya rağmen vaka ve can kayıplarının geçen yıla rağmen neden daha yüksek olduğunu sorabilirsiniz. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık.

"Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz, tedbirleri ise eski ciddiyette sürdürmüyoruz."

Eski Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise hükümetin Bilim Kurulu'nu dinlediğini fakat toplumda pandemi yönetimi konusunda "kendi doğru bildiğini yaptığını" :

"Hasta yönetimi ve hastalığın yönetimi konularında Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alındı. Ama toplumda pandemi yönetimine gelince elbette ki hükümet, görüşleri almakla beraber kendi doğru bildiğini yaptı."

Öte yandan Türkiye'de geliştirilen Turkovac aşısının da acil kullanım onayına başvurmaya hazır olduğu açıklandı.

Türkiye'de halihazırda BioNTech/ Pfizer ve Sinovac aşıları yapılıyor.

Fakat iki doz Sinovac olan kişilerin antikor seviyesindeki hızlı düşüş nedeniyle bu gruba da BioNTech/Pfizer aşısı olma hakkı verildi.

Sağlık Bakanlığı ve hekimler, sadece iki doz Sinovac olan kişilerin artık risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Yeni varyantlar ve artan vakalar yalnızca Türkiye'de değil pek çok ülkede kış yaklaştıkça yeni önlemlerin devreye alınmasına yol açabilir.

Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası
Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Türkiye, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü koronavirüs dalgası - Son Dakika

BBC

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