Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin AB için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye 'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur."

Kaynak: AA

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