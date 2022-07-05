Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin AB için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur."
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