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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (4)

29.08.2021 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (4), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite ve özel sektörün iş birliğinde Türkiye'nin savunma sanayi üssü olması yolunda tüm kurumlarla beraber çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite ve özel sektörün iş birliğinde Türkiye'nin savunma sanayi üssü olması yolunda tüm kurumlarla beraber çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, büyük başarılar için bireysel gayretlerin ötesinde takım oyununun ve kolektif oyunun gerektiğine dikkati çekti.

Üzerinde yerli ve milli mühimmatlar olmasaydı Akıncı'yı belki uçurabileceklerini ama asıl vazifesini yerine getirebilmesini sağlayamayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Çünkü bu mühimmatların hiçbirini satın alamayacaktık. Almaya çalıştığın zaman 'Bugün git, yarın gel' diyeceklerdi. İşte bu yüzden kamu, üniversite ve özel sektörün iş birliğinde ülkemizin savunma sanayi üssü olması yolunda tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, TÜBİTAK SAGE ile havadan havaya füze sistemleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan'a, 100 kilometreye kadar menzili olan hassas güdüm kitlerini, 250 kilometreye kadar menzile sahip ilk seyir füzesi SOM'u geliştirdiklerini kaydetti.

Roketsan ve Aselsan ile Hisar, Atmaca, Cirit, Korkut gibi birçok kritik yerli ürünü kullanıma sunduklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden yapılandırdığımız Makine ve Kimya Endüstrisi silah, mühimmat, patlayıcı ve ekipman üretiminde hızla kendini geliştiriyor. Makine Kimya Endüstrisi son Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkardığı elektrikli fırtına obüsünden deniz topuna kadar bir dizi yeni ürünü de kullanıcılara sunmuştur. Özel sektörümüzün ülkemizi bu alanda yurt dışına bağımlılıktan tamamen kurtaracak yeni nesil patlayıcıların üretiminden dolumuna, kovanından tapasına kadar tüm unsurlarını üretecek yatırımları var. İnşallah bu üretimi yapacak bir fabrika yakında Gerede'de faaliyete geçiyor. Kendi tasarlayıp ürettiğimiz lazer dedektörler SİHA'larımızdan, helikopterlerimizden, uçaklarımızdan atılan güdümlü füzelerimizde kullanılıyor. Yine İHA'larımız için Kalecik'te kurduğumuz test ve değerlendirme merkeziyle bu sektördeki milli üretim yetkinliklerimizi bir üst seviyeye çıkaracağız. Bütün bu yatırımlar sayesinde savunma sanayimiz giderek büyümeye devam ediyor. Ama artık savunma sanayi projeleri başta olmak üzere geleceğin teknolojilerinde vites yükseltme zamanıdır."

Bugün dünyayı geleceğe taşıyan bilgisayar, küresel konumlama sistemi ve internet gibi tüm önemli teknolojilerin savunma sanayi menşeili olduğunu belirten Erdoğan, bu alanda geliştirilen teknolojilerin, çok daha büyük bir ekosistemi besleme, harekete geçirme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

"125 mezunumuz Akıncı'nın kritik görevlerinde yer alacak"

Savunma sanayisinde elde ettikleri bu tecrübeyi teknolojinin tüm sivil alanlarına taşıyacaklarını ve çok daha büyük başarılara imza atacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Yazılımda ülkemiz parmakla gösterilen bir ülke olacak. Yapay zeka, insansız ve otonom teknolojilerde istikamet belirleyen bir ülke olacağız." dedi.

Bugün İHA liginde Türkiye'ye basamak yükselten Akıncı TİHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine kazandırmanın yanında Akıncı'yı kullanacak personeli de aldıkları kurslardan mezun ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İHA pilotu, faydalı yük operatörü, mekanik motor teknisyeni, elektronik ve silah teknisyenlerinden oluşan 125 mezunumuz, Akıncı'nın kritik görevlerinde yer alacaklar. Bu önemli yükü omuzlayacak her bir kardeşime şimdiden başarılı görevler diliyorum. Sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimiz ile ülke güvenliğimiz için savunma sanayi projelerinde çalışan tüm fedakar kardeşlerime de buradan seslenmek istiyorum. Unutmayın, sizin geçirdiğiniz her uykusuz gece milletimizin huzur içinde geçirdiği gece demektir. Önünüzdeki genç arkadaş Selçuk, hafta sonları İstanbul'a geldiğimde kendisini arardım ve aldığım cevap, 'Akıncı için fabrikada çalışıyorum.' Gece saat 24.00-01.00 fabrikada çalışıyor. Durmak yok, yola devam diyor. Abi kardeş, ailece fabrikada bu çalışmalarını sürdürdüler. Sonunda şu eserlere hamdolsun kavuştuk. Rabb'im sizlere güç versin, kuvvet versin, hep muvaffak etsin."

Akıncı TİHA'nın geliştirilmesinde emeği olan herkesi, Bayraktar ailesini, Baykar ekibini, bakanlıkları, Savunma Sanayi Başkanlığını, Milli İstihbarat Teşkilatını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik eden Erdoğan, "Akıncı'nın milyonlarca saat başarıyla uçmasını, nice kritik görevde ismi gibi öncü olup bizi gururlandıracak neticeler almasını Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Notlar

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelmeden önce pistte hazır bekletilen iki Akıncı TİHA'yı imzaladı.

Erdoğan konuşmasının ardından kursu dereceyle bitirenlere hediye ve sertifikalarını verdi. Demir ve Haluk Bayraktar konuşma sonrası ilk Akıncı teslimatını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hava aracının 1/10 ölçekli maketini sundu.

Selçuk Bayraktar ise Erdoğan'ın mesajının hava araçlarının yazılımlarına yüklenmiş bir örneğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA'nın taksi, kalkış ve alçak uçuşunu izledikten sonra hava araçlarının kontrol merkezine girerek incelemelerde bulundu.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayi, Baykar, Akıncı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (4) - Son Dakika


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