Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’de bulunan Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik başlıkları ele alındı.
Sıcak bir havada geçen görüşmede; Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgeyi yıprattığını belirterek, savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Erdoğan, İran’a yönelik ayrılıkçı senaryoların bölgeye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, özellikle Irak’ta istikrarın korunmasının kritik önemde olduğunu dile getirdi.
Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arzında alternatif güzergahların önemine dikkat çekti.
Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin stratejik değerinin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, projenin hızlandırılmasının tüm taraflar açısından faydalı olacağını ifade etti.
Toplantının ardından resmi X hesabı üzerinden görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, verimli bir diyalog gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.
Başkan Neçirvan Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten mutluluk duydum. Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki işbirliğini güçlendirme üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik ve bölgedeki gelişen dinamikler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
Bölgesel istikrar, refah ve ortak güvenliği ilerletme konusundaki ortak kararlılığımızı yineledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderliği ile gerilimi düşürmeye ve bölgesel istikrara yönelik devam eden çabaları için teşekkür ettim."
Son Dakika › Antalya Diplomasi Forumu › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya'da bir araya geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?