Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya'da bir araya geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya\'da bir araya geldi
18.04.2026 21:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya\'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Görüşmede bölgedeki çatışmalar, İran’a yönelik saldırıların etkileri, Irak’ta istikrarın korunması ve enerji güvenliği başlıkları ele alındı. Erdoğan, savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünün ifade etti ve "Ayrılıkçı senaryolar kimseye fayda sağlamaz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'de bulunan Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Sıcak bir havada geçen görüşmede; Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

BÖLGEDEKİ GERİLİM MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgeyi yıprattığını belirterek, savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

“AYRILIKÇI SENARYOLAR KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ”

Erdoğan, İran’a yönelik ayrılıkçı senaryoların bölgeye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, özellikle Irak’ta istikrarın korunmasının kritik önemde olduğunu dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arzında alternatif güzergahların önemine dikkat çekti.

KALKINMA YOLU PROJESİ ÖNE ÇIKTI

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin stratejik değerinin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, projenin hızlandırılmasının tüm taraflar açısından faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya'da bir araya geldi

BARZANİ'DEN AÇIKLAMA 

Toplantının ardından resmi X hesabı üzerinden görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, verimli bir diyalog gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Başkan Neçirvan Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten mutluluk duydum. Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki işbirliğini güçlendirme üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik ve bölgedeki gelişen dinamikler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Bölgesel istikrar, refah ve ortak güvenliği ilerletme konusundaki ortak kararlılığımızı yineledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderliği ile gerilimi düşürmeye ve bölgesel istikrara yönelik devam eden çabaları için teşekkür ettim."

Son Dakika Antalya Diplomasi Forumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya'da bir araya geldi - Son Dakika

ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Fenerbahçe taraftarından Ederson’a protesto Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı
Seri 6 maça yükseldi Konyaspor’un iyi gidişatı sürüyor Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor'un iyi gidişatı sürüyor
Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu

21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:49
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel’e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
19:28
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da bir gol de Gençlerbirliği’nden
Canlı anlatım: Ankara'da bir gol de Gençlerbirliği'nden
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
18:29
Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
18:19
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya'da bir araya geldi - Son Dakika
